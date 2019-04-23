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25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильно


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Шторы делают гостиную более уютной и домашней, играют важную декоративную и стилеобразующую роль. Рассказываем, как правильно подобрать шторы для гостиной.

Главное, на что стоит ориентироваться при выборе — это стиль интерьера, под который необходимо подобрать наиболее подходящие шторы, чтобы облик комнаты получился органичным и цельным. Далее следуют такие параметры, как разновидность штор, их палитра и длина. Немаловажен и материал, из которого сделаны занавески.

Рассказываем обо всех тонкостях выбора красивых штор в гостиную. 

Выбор штор под стиль гостиной

Классические

Если у вас традиционный интерьер в английском, французском, европейском классическом стиле — подбирайте пышные многослойные шторы, которые дополнят облик комнаты и сделают его более выраженным. Таким шторам свойственны спокойные расцветки, но с позолотой или блеском. Присутствуют также различные подвязки и прочие декоративные элементы. 


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Современные

Шторы для современного интерьера — это легкие и более креативные варианты. Они не требуют пышности и дополнительного декора, такие шторы чаще всего прямые, с абстрактным узором или полупрозрачные. Шторы в гостиную в современном стиле, как на фото ниже, могут иметь яркую контрастную окраску и оригинальное исполнение — например в виде широких жалюзи до самого пола.


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Виды штор

Римские

Более подробно рассмотрим разные виды штор. Начнем с римских — это компактные и практичные шторы, которые помогают экономить пространство в гостиной за счет своей конструкции. Они отлично подойдут для небольших комнат. 


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Японские

Очень стильные и модные шторы в гостиную, которые исторически появились из-за малых размеров японского жилья. Принцип действия японских штор в том, что они открываются и закрываются вбок, словно экраны или панели — только очень тонкие и полупрозрачные. Такие шторы сэкономят в гостиной место и добавят в ее облик азиатской практичности.


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Рулонные

Еще один вид стильных занавесок для гостиной — рулонные шторы. Работают они по принципу римских, однако их полотно тоньше и лучше пропускает воздух. При открывании рулонная штора не складывается в несколько слоев, а быстро сворачивается — это делает процесс ее использования удобнее. Но рулонные шторы менее декоративны по сравнению с остальными видами.


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Асимметричные

Асимметричные шторы для гостиной — это скорее не отдельный вид, а способ организации штор. Смысл в том, что одна сторона шторы отличается от противоположной — она может быть короче, другой формы и цвета и так далее. Здесь все зависит от фантазии и конкретной модели. Асимметричные шторы помогут расставить более выраженные акценты на окнах и в некоторых случаях даже зонировать пространство.

Фото № 1: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: norcalalliance.co

Выбор цвета штор для гостиной

Однотонные шторы

Самый популярный вариант как для классической, так и для современной гостиной — однотонные шторы, выполненные в одной расцветке. Они могут вписываться в общую палитру интерьера и дополнять ее или же контрастно выделяться и играть роль яркого акцента. Цветные шторы для гостиной, как на фото ниже, сделают облик комнаты более пестрым и энергичным.


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Разноцветные шторы

Хотите повесить максимально контрастные и яркие шторы в гостиную? Тогда присмотритесь к разноцветным полотнам. Такие шторы повторяют гамму отделки комнаты, используя каждый цвет гостиной и тем самым усиливая его насыщенность. Если вам требуется контрастный и предельно яркий интерьер, повесьте в гостиной трехцветные шторы или даже с большим числом тонов. Для создания сдержанного интерьера используйте два основных цвета.


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Шторы с растительным рисунком

Шторы с растительным орнаментом в интерьере — прекрасный способ сделать гостиную более уютной, а также добавить в интерьер экологические мотивы. Наиболее красиво и гармонично такие шторы будут смотреться рядом с домашними растениями в горшках. 

 


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Подбор длины штор

Длинные

Длина штор в гостиной имеет очень большое значение. Длинные полноразмерные шторы не только добавляют в гостиную красок, защищают ее от солнца и позволяют создать уютное приглушенное освещение в комнате. Они также визуально поднимают потолок и расширяют помещение в целом. Полезный совет: узор в вертикальную полоску усиливает этот эффект. 

Фото № 2: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: muebleydeco.com

Короткие

Если не хотите вешать слишком громоздкие и к тому же плотные шторы в гостиную, выбирайте длину покороче. Такие шторы пригодятся, если в гостиной есть обеденная зона со столиком под окном, там шторы в пол будут мешать и занимать много места, а вот короткие впишутся отлично. 

Фото № 3: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: decorexpro.com

Выбор ткани для занавесок в гостиную

Синтетические

Синтетические шторы из полиэстера — самый экономичный и универсальный вариант для гостиной. Они обладают высокой прочностью, не выгорают. А еще синтетические полотна можно подобрать практически любых расцветок, создав современную или классическую гостиную с красными шторами или же фиолетовыми легкими занавесками.

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стиль Минимализм
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стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: remkozy.com

Шелковые

Шелк — дорогой и благородный материал, очень прихотливый к внешним условиям и требующий внимательного ухода. Шелковые шторы для гостиной смотрятся очень красиво и добавляют комнате роскоши своим блеском. Однако их нельзя вешать на солнечную сторону, иначе ткань быстро потеряет свои эстетические свойства. Нельзя также надолго открывать окна — ветер и влажный воздух пагубны для этого материала.

Фото № 5: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: noviydom.com.ua

Хлопковые или льняные

Компромиссный вариант между синтетическими и шелковыми шторами. Хлопок и лен — практичные материалы со средним ценником. Они натуральны и экологичны и при этом выдерживают воздействие солнечных лучей.

Фото № 6: 25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильноФото: blendiberia.com

#интерьер гостиной#шторы в гостиную
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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