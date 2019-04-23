25 вариантов штор для гостиной: выбираем правильно

Главное, на что стоит ориентироваться при выборе — это стиль интерьера, под который необходимо подобрать наиболее подходящие шторы, чтобы облик комнаты получился органичным и цельным. Далее следуют такие параметры, как разновидность штор, их палитра и длина. Немаловажен и материал, из которого сделаны занавески.

Рассказываем обо всех тонкостях выбора красивых штор в гостиную.

Выбор штор под стиль гостиной

Классические

Если у вас традиционный интерьер в английском, французском, европейском классическом стиле — подбирайте пышные многослойные шторы, которые дополнят облик комнаты и сделают его более выраженным. Таким шторам свойственны спокойные расцветки, но с позолотой или блеском. Присутствуют также различные подвязки и прочие декоративные элементы.

Современные

Шторы для современного интерьера — это легкие и более креативные варианты. Они не требуют пышности и дополнительного декора, такие шторы чаще всего прямые, с абстрактным узором или полупрозрачные. Шторы в гостиную в современном стиле, как на фото ниже, могут иметь яркую контрастную окраску и оригинальное исполнение — например в виде широких жалюзи до самого пола.

Виды штор

Римские

Более подробно рассмотрим разные виды штор. Начнем с римских — это компактные и практичные шторы, которые помогают экономить пространство в гостиной за счет своей конструкции. Они отлично подойдут для небольших комнат.

Японские

Очень стильные и модные шторы в гостиную, которые исторически появились из-за малых размеров японского жилья. Принцип действия японских штор в том, что они открываются и закрываются вбок, словно экраны или панели — только очень тонкие и полупрозрачные. Такие шторы сэкономят в гостиной место и добавят в ее облик азиатской практичности.

Рулонные

Еще один вид стильных занавесок для гостиной — рулонные шторы. Работают они по принципу римских, однако их полотно тоньше и лучше пропускает воздух. При открывании рулонная штора не складывается в несколько слоев, а быстро сворачивается — это делает процесс ее использования удобнее. Но рулонные шторы менее декоративны по сравнению с остальными видами.

Асимметричные

Асимметричные шторы для гостиной — это скорее не отдельный вид, а способ организации штор. Смысл в том, что одна сторона шторы отличается от противоположной — она может быть короче, другой формы и цвета и так далее. Здесь все зависит от фантазии и конкретной модели. Асимметричные шторы помогут расставить более выраженные акценты на окнах и в некоторых случаях даже зонировать пространство.

Фото: norcalalliance.co

Выбор цвета штор для гостиной

Однотонные шторы

Самый популярный вариант как для классической, так и для современной гостиной — однотонные шторы, выполненные в одной расцветке. Они могут вписываться в общую палитру интерьера и дополнять ее или же контрастно выделяться и играть роль яркого акцента. Цветные шторы для гостиной, как на фото ниже, сделают облик комнаты более пестрым и энергичным.

Разноцветные шторы

Хотите повесить максимально контрастные и яркие шторы в гостиную? Тогда присмотритесь к разноцветным полотнам. Такие шторы повторяют гамму отделки комнаты, используя каждый цвет гостиной и тем самым усиливая его насыщенность. Если вам требуется контрастный и предельно яркий интерьер, повесьте в гостиной трехцветные шторы или даже с большим числом тонов. Для создания сдержанного интерьера используйте два основных цвета.

Шторы с растительным рисунком

Шторы с растительным орнаментом в интерьере — прекрасный способ сделать гостиную более уютной, а также добавить в интерьер экологические мотивы. Наиболее красиво и гармонично такие шторы будут смотреться рядом с домашними растениями в горшках.

Подбор длины штор

Длинные

Длина штор в гостиной имеет очень большое значение. Длинные полноразмерные шторы не только добавляют в гостиную красок, защищают ее от солнца и позволяют создать уютное приглушенное освещение в комнате. Они также визуально поднимают потолок и расширяют помещение в целом. Полезный совет: узор в вертикальную полоску усиливает этот эффект.

Фото: muebleydeco.com

Короткие

Если не хотите вешать слишком громоздкие и к тому же плотные шторы в гостиную, выбирайте длину покороче. Такие шторы пригодятся, если в гостиной есть обеденная зона со столиком под окном, там шторы в пол будут мешать и занимать много места, а вот короткие впишутся отлично.

Фото: decorexpro.com

Выбор ткани для занавесок в гостиную

Синтетические

Синтетические шторы из полиэстера — самый экономичный и универсальный вариант для гостиной. Они обладают высокой прочностью, не выгорают. А еще синтетические полотна можно подобрать практически любых расцветок, создав современную или классическую гостиную с красными шторами или же фиолетовыми легкими занавесками.