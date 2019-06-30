20 удачных воплощений цвета орех в интерьере

Поверхность ореха часто имеет контрастный рисунок: темные прожилки на фоне светлых штрихов в основном оттенке. Оттенок ореха зависит в первую очередь от породы дерева. Самая распространенная — древесина грецкого и восточно-американского ореха, очень популярны маньчжурский, итальянский, миланский, бразильский виды древесины. По типам оттенков орех делят на темный, светлый, красный и золотой.

Поверхность ореха часто имеет контрастный рисунок: темные прожилки на фоне светлых штрихов в основном оттенке. Оттенок ореха зависит в первую очередь от породы дерева. Самая распространенная — древесина грецкого и восточно-американского ореха, очень популярны маньчжурский, итальянский, миланский, бразильский виды древесины. По типам оттенков орех делят на темный, светлый, красный и золотой.орех в многочисленных его вариациях — от насыщенного коричневого, с серым или красноватым оттенком до светлого и почти сливочного — один из самых популярных у дизайнеров и производителей мебели. Ореховая древесина вполне может потягаться качеством с дубом, поэтому она очень популярна в отделке комнат, особенно в дизайн проекте коттеджа или загородного дома. Твердый, но не очень тяжелый, довольно гибкий, орех легко поддается обработке.

Цвет орех в многочисленных его вариациях — от насыщенного коричневого, с серым или красноватым оттенком до светлого и почти сливочного — один из самых популярных у дизайнеров и производителей мебели. Ореховая древесина вполне может потягаться качеством с дубом, поэтому она очень популярна в отделке комнат, особенно в дизайн проекте коттеджа или загородного дома. Твердый, но не очень тяжелый, довольно гибкий, орех легко поддается обработке.

Фото: planete-deco.fr

Самые популярные оттенки ореха

Американский орех

Черный, или американский, орех получил свое название из-за темной основы, которая может иметь цветовую линейку от светло-коричневого до насыщенного шоколадного цвета. В то же время наружный слой древесины, лежащий непосредственно под корой, бывает довольно светлым, почти кремовым, что позволяет создавать оригинальную мебель. На поверхности такой древесины часто видны черные прожилки.

Со временем на плоскости все сильнее проявляется красивый своеобразный налет. Текстура прямая, четко выраженная. При оформлении интерьеров к предметам цвета американского ореха иногда добавляют изделия из бука — такое сочетание делает помещение более интересным.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Фото: d1kxfday8czlm.cloudfront.net

Итальянский орех

Такая древесина насыщенная, темно-рыжая. Палитра может уходить как в сторону коричневых оттенков, так и темно-розовых, даже красноватых. Эффектная текстура с прожилками различной формы позволяет изготавливать стильную и красивую мебель. Лучше всего подходят для интерьеров разных стилей сочетания с желтым цветом и светлыми оттенками ментолового, болотного, горохового, оливкового, салатового. Нежелательны комбинации с красным. При обилии в интерьере мебели цвета итальянский орех в отделку следует добавлять элементы серой гаммы.

Фото: zhongguofeng.com

Миланский орех

Предметы мебели и отделки в оттенке миланского ореха более светлые, они уместны в интерьерах с песочными, кремовыми, зелеными, серыми и розовыми тонами различной интенсивности. Отлично сочетаются с миланским орехом многие теплые и холодные цвета декора, но они не должны преобладать. Для успешной комбинации достаточно выбрать три или четыре таких оттенка в умеренном количестве.

Фото: greenmagazine.com.au

Испанский орех

Испанский орех, он же ногал, отличается древесиной самого темного и глубокого шоколадного цвета. По всей его поверхности тянутся более светлые полосы. Из-за такого активного эффекта не рекомендуется насыщать комнату отделкой и предметами в миланском орехе. Разве что это будет очень большое помещение.

Фото: planete-deco.fr

С чем сочетается ореховый в интерьерном дизайне

Сочетание мебели и отделки цвета миланского ореха с карамельным, кофейным, сливочным оттенками подойдут для создания классического интерьера.

Мебель цвета итальянского ореха с патиной выглядят очень престижно и дорого в любой комнате. Кроме классического стиля с его ценной отделкой, коврами, картинами в золоченых рамах и барельефами, такая обстановка подходит для барокко и модерна. Много ореховых оттенков есть и в античном стиле, с его великолепным убранством и мозаичными полами.

Комбинации испанского ореха и вариации белого цвета уместны в современной спальне, где гармонично выглядят как матовые, так и сверкающие, глянцевые поверхности. Однако блеск не всегда актуален для комнаты, в которой все должно располагать к отдыху и сну, поэтому его нужно использовать в умеренных количествах.

Фото: planete-deco.fr

Спальные классические гарнитуры цвета итальянского ореха, которые вот уже много лет продолжают быть популярны в интерьерах разной стилистической направленности, лучше всего дополнит нежная пастельная гамма, которую можно использовать для отделки стен, потолка. Напольное покрытие из светлого дуба, акации или березы эффектно подчеркнет насыщенность и всю глубину рыжевато-красных оттенков мебели и кровати, украшенной резьбой и позолотой.

В гостиной такая же палитра с теми же дополнительными оттенками создаст ауру гостеприимства и беспечности, комфорта и в определенном смысле слова даже неги. И все это под соусом аристократизма и респектабельности.

Фото: planete-deco.fr

Для современных кухонь отлично подходит мебель многих оттенков итальянского ореха, который уместен здесь в компании с различными светлыми тонами. Ореховый гарнитур предпочитает соседство с более светлым фоном, идеально вписываясь в комнату с обилием естественного света и сценариями дополнительного освещения. Подчеркнуть красоту ореха можно с помощью керамического фартука и отделки пола с использованием натурального дерева других оттенков или его качественной имитации.

Фото: zhongguofeng.com

Сочетание ореха с другими цветами

Орех сам по себе, без дополнительных акцентов и сочетаний, выглядит дорого и винтажно. Но если облагородить и оттенить ореховые переливы цвета элементами из беленого дуба, вы получите контраст светлого и темного, не нарушая стиля и добавляя ему изящества. В этом сочетании уместны полосатые обои бежевых оттенков, которые будут хорошо смотреться на фоне темного орехового пола.

Обивку для мягкой мебели в таком интерьере лучше выбрать палевого цвета. Темно-шоколадные оттенки сделают орех более выразительным, но в умеренном количестве. Текстиль можно подобрать в лилово-красных или карминовых оттенках. Лазурный цвет в виде аксессуаров добавит помещению скромной яркости.

Дуб венге отлично чувствует себя в компании с орехом. Такую пару можно оттенить коричневыми обоями с серым или розовым рисунком. И не пренебрегайте кожаной мебелью, книжными шкафами и гардеробом в оттенке венге.

Пурпурный или сдержанный красный текстиль, сиреневые небольшие детали, бронзовая или золотистая фурнитура, рыжеватые штрихи в декоре, желто-бежевые обои с карминовыми и болотными полосками, медовые шторы и элементы светло-зеленого цвета — все это изумительно сочетается с оттенками ореха. Только не все сразу и не в каждой комнате. Доверьтесь своему вкусу и советам дизайнеров — и ореховый станет вашим фаворитом на долгие годы.