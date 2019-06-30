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20 удачных воплощений цвета орех в интерьере


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Ореховый цвет входит в топ популярных оттенков для оформления большинства интерьерных стилей. Смотрим, чем вызвана такая любовь к нему, и учимся отличать миланский орех от испанского.

Цвет орех в многочисленных его вариациях — от насыщенного коричневого, с серым или красноватым оттенком до светлого и почти сливочного — один из самых популярных у дизайнеров и производителей мебели. Ореховая древесина вполне может потягаться качеством с дубом, поэтому она очень популярна в отделке комнат, особенно в дизайн проекте коттеджа или загородного дома. Твердый, но не очень тяжелый, довольно гибкий, орех легко поддается обработке.

Поверхность ореха часто имеет контрастный рисунок: темные прожилки на фоне светлых штрихов в основном оттенке. Оттенок ореха зависит в первую очередь от породы дерева. Самая распространенная — древесина грецкого и восточно-американского ореха, очень популярны маньчжурский, итальянский, миланский, бразильский виды древесины. По типам оттенков орех делят на темный, светлый, красный и золотой.орех в многочисленных его вариациях — от насыщенного коричневого, с серым или красноватым оттенком до светлого и почти сливочного — один из самых популярных у дизайнеров и производителей мебели. Ореховая древесина вполне может потягаться качеством с дубом, поэтому она очень популярна в отделке комнат, особенно в дизайн проекте коттеджа или загородного дома. Твердый, но не очень тяжелый, довольно гибкий, орех легко поддается обработке.

Поверхность ореха часто имеет контрастный рисунок: темные прожилки на фоне светлых штрихов в основном оттенке. Оттенок ореха зависит в первую очередь от породы дерева. Самая распространенная — древесина грецкого и восточно-американского ореха, очень популярны маньчжурский, итальянский, миланский, бразильский виды древесины. По типам оттенков орех делят на темный, светлый, красный и золотой.

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Фото № 1: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: planete-deco.fr

Самые популярные оттенки ореха

Американский орех

Черный, или американский, орех получил свое название из-за темной основы, которая может иметь цветовую линейку от светло-коричневого до насыщенного шоколадного цвета. В то же время наружный слой древесины, лежащий непосредственно под корой, бывает довольно светлым, почти кремовым, что позволяет создавать оригинальную мебель. На поверхности такой древесины часто видны черные прожилки.

Со временем на плоскости все сильнее проявляется красивый своеобразный налет. Текстура прямая, четко выраженная. При оформлении интерьеров к предметам цвета американского ореха иногда добавляют изделия из бука — такое сочетание делает помещение более интересным.

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Фото № 2: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: d1kxfday8czlm.cloudfront.net

Итальянский орех

Такая древесина насыщенная, темно-рыжая. Палитра может уходить как в сторону коричневых оттенков, так и темно-розовых, даже красноватых. Эффектная текстура с прожилками различной формы позволяет изготавливать стильную и красивую мебель. Лучше всего подходят для интерьеров разных стилей сочетания с желтым цветом и светлыми оттенками ментолового, болотного, горохового, оливкового, салатового. Нежелательны комбинации с красным. При обилии в интерьере мебели цвета итальянский орех в отделку следует добавлять элементы серой гаммы.

Фото № 3: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: zhongguofeng.com

Миланский орех

Предметы мебели и отделки в оттенке миланского ореха более светлые, они уместны в интерьерах с песочными, кремовыми, зелеными, серыми и розовыми тонами различной интенсивности. Отлично сочетаются с миланским орехом многие теплые и холодные цвета декора, но они не должны преобладать. Для успешной комбинации достаточно выбрать три или четыре таких оттенка в умеренном количестве.

Фото № 4: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: greenmagazine.com.au

Испанский орех

Испанский орех, он же ногал, отличается древесиной самого темного и глубокого шоколадного цвета. По всей его поверхности тянутся более светлые полосы. Из-за такого активного эффекта не рекомендуется насыщать комнату отделкой и предметами в миланском орехе. Разве что это будет очень большое помещение.

Фото № 5: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: planete-deco.fr

С чем сочетается ореховый в интерьерном дизайне

Сочетание мебели и отделки цвета миланского ореха с карамельным, кофейным, сливочным оттенками подойдут для создания классического интерьера.

Мебель цвета итальянского ореха с патиной выглядят очень престижно и дорого в любой комнате. Кроме классического стиля с его ценной отделкой, коврами, картинами в золоченых рамах и барельефами, такая обстановка подходит для барокко и модерна. Много ореховых оттенков есть и в античном стиле, с его великолепным убранством и мозаичными полами.

Комбинации испанского ореха и вариации белого цвета уместны в современной спальне, где гармонично выглядят как матовые, так и сверкающие, глянцевые поверхности. Однако блеск не всегда актуален для комнаты, в которой все должно располагать к отдыху и сну, поэтому его нужно использовать в умеренных количествах.

Фото № 6: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: planete-deco.fr

Спальные классические гарнитуры цвета итальянского ореха, которые вот уже много лет продолжают быть популярны в интерьерах разной стилистической направленности, лучше всего дополнит нежная пастельная гамма, которую можно использовать для отделки стен, потолка. Напольное покрытие из светлого дуба, акации или березы эффектно подчеркнет насыщенность и всю глубину рыжевато-красных оттенков мебели и кровати, украшенной резьбой и позолотой.

В гостиной такая же палитра с теми же дополнительными оттенками создаст ауру гостеприимства и беспечности, комфорта и в определенном смысле слова даже неги. И все это под соусом аристократизма и респектабельности.

Фото № 7: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: planete-deco.fr

Для современных кухонь отлично подходит мебель многих оттенков итальянского ореха, который уместен здесь в компании с различными светлыми тонами. Ореховый гарнитур предпочитает соседство с более светлым фоном, идеально вписываясь в комнату с обилием естественного света и сценариями дополнительного освещения. Подчеркнуть красоту ореха можно с помощью керамического фартука и отделки пола с использованием натурального дерева других оттенков или его качественной имитации.

Фото № 8: 20 удачных воплощений цвета орех в интерьереФото: zhongguofeng.com

Сочетание ореха с другими цветами

Орех сам по себе, без дополнительных акцентов и сочетаний, выглядит дорого и винтажно. Но если облагородить и оттенить ореховые переливы цвета элементами из беленого дуба, вы получите контраст светлого и темного, не нарушая стиля и добавляя ему изящества. В этом сочетании уместны полосатые обои бежевых оттенков, которые будут хорошо смотреться на фоне темного орехового пола.

Обивку для мягкой мебели в таком интерьере лучше выбрать палевого цвета. Темно-шоколадные оттенки сделают орех более выразительным, но в умеренном количестве. Текстиль можно подобрать в лилово-красных или карминовых оттенках. Лазурный цвет в виде аксессуаров добавит помещению скромной яркости.

Дуб венге отлично чувствует себя в компании с орехом. Такую пару можно оттенить коричневыми обоями с серым или розовым рисунком. И не пренебрегайте кожаной мебелью, книжными шкафами и гардеробом в оттенке венге.

Пурпурный или сдержанный красный текстиль, сиреневые небольшие детали, бронзовая или золотистая фурнитура, рыжеватые штрихи в декоре, желто-бежевые обои с карминовыми и болотными полосками, медовые шторы и элементы светло-зеленого цвета — все это изумительно сочетается с оттенками ореха. Только не все сразу и не в каждой комнате. Доверьтесь своему вкусу и советам дизайнеров — и ореховый станет вашим фаворитом на долгие годы.


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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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