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6 причин установить фальшкамин в квартире


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В обычном многоквартирном доме настоящий камин сделать невозможно — некуда вывести дымоход. Выход есть: обустроить фальшкамин. Мы расскажем о его плюсах и разновидностях.

Содержание

Фальшкамин в квартире — хороший способ добавить в любую комнату атмосферу уюта и гармонии. Издавна камины служили людям источником тепла. Рядом с ними собирались по вечерам, чтобы согреться, вели неспешные беседы. Сейчас камин создают больше для декора, но он все так же привлекает к себе внимание. Давайте посмотрим, как оформить камин в квартире и какой материал для этого выбрать.

Плюсы декоративных каминов

Декоративные камины удобны и имеют ряд преимуществ перед настоящими:

  • не нужен дымоход, как для действующего камина;
  • фальшкамины подходят для квартир любого размера и любого стиля;
  • безопасны, так как нет настоящего огня;
  • просты в исполнении, можно сделать самостоятельно;
  • можно придумать разнообразное оформление;
  • из фальшкамина можно сделать не только декоративный элемент, но и функциональный, оформив его в виде стеллажа или полки для книг.

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стиль Современная классика
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Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: cpnnumber.info

Особенности и разновидности фальшкаминов

Разновидность каминов зависит от вашего бюджета и фантазии. Можно выделить три основных типа:

Достоверный

Такие камины выглядят практически настоящими. Поверить в их подлинность помогает либо искусный декор, либо встроенный электрический камин, искусственный огонь которого издалека кажется реальным.

Фото № 2: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: walmart.com

Условный 

Обычно в этом случае камин представлен одним порталом и служит подставкой для безделушек или полкой для книг.

Фото № 3: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: getbeautified.com

Символический 

Нарисованный камин поможет сделать необычный акцент на одной из стен комнаты. Он не заменит настоящий, но точно привлечет внимание гостей к вашему интерьеру.

Фото № 4: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: kim-panella-auci.squarespace.com

Материалы для фальшкаминов

Если вы решили сделать камин, внимательно подойдите к выбору материала для его изготовления. Обычно для создания декоративного камина выбирают следующие материалы:

кирпич (или другой камень) — надежный материал, из которого получится почти настоящий камин. Многие делают отделку для камина из рыжего или белого кирпича — получается очень стильно;

Фото № 5: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: idealhome.co.uk

дерево — благородный и качественный материал, который отлично впишется в интерьер как классического, так и современного стиля;

Фото № 6: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: next.co.uk

гипсокартон — самый популярный и бюджетный материал для создания такого камина;

Фото № 7: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: thehomethatmademe.com

фанера — еще один бюджетный материал, который не требует сложных работ. Часто из нее делают каркас камина и украшают более дорогими материалами.

Фото № 8: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: homedit.com

Декор внутренней части фальшкаминов

Существует много способов оформить очаг фальшкамина. Дизайнеры соревнуются между собой и декорируют его на разный лад. Но самые популярные и самые простые способы — это оформление камина свечами или имитация реального очага.

Первый вариант — создание эффекта живого огня. Для этого поместите в портал камина настоящие или электрические свечи. Мы советуем выбирать последние, так как они безопаснее: минимизируют риск возникновения пожара. Камин со свечами выигрышно смотрится в интерьере комнаты и всегда привлекает внимание.

Фото № 9: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: ruemag.com

К свечам в камине можно добавить зеркало. Количество огоньков благодаря отражению увеличится вдвое, и будет казаться, что огня больше. Этот способ поможет сделать комнату еще уютнее.

Фото № 10: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: aifaresidency.com

Второй способ — имитировать настоящий очаг и разложить деревянные поленья в портале камина так, словно он рабочий.

Фото № 11: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: etsy.com

Еще один вариант — создать декоративную композицию из поленьев, разложив их на свой лад. Когда она надоест, ее легко можно поменять на новую.

Фото № 12: 6 причин установить фальшкамин в квартиреФото: idealhome.co.uk

Как вы думаете, фальшкамин подойдет для оформления вашего интерьера? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.

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