6 причин установить фальшкамин в квартире

Фальшкамин в квартире — хороший способ добавить в любую комнату атмосферу уюта и гармонии. Издавна камины служили людям источником тепла. Рядом с ними собирались по вечерам, чтобы согреться, вели неспешные беседы . Сейчас камин создают больше для декора, но он все так же привлекает к себе внимание. Давайте посмотрим, как оформить камин в квартире и какой материал для этого выбрать.

Фото: cpnnumber.info

Особенности и разновидности фальшкаминов

Разновидность каминов зависит от вашего бюджета и фантазии. Можно выделить три основных типа:

Достоверный

Такие камины выглядят практически настоящими. Поверить в их подлинность помогает либо искусный декор, либо встроенный электрический камин, искусственный огонь которого издалека кажется реальным.

Фото: walmart.com

Условный

Обычно в этом случае камин представлен одним порталом и служит подставкой для безделушек или полкой для книг.

Фото: getbeautified.com

Символический

Нарисованный камин поможет сделать необычный акцент на одной из стен комнаты. Он не заменит настоящий, но точно привлечет внимание гостей к вашему интерьеру.

Фото: kim-panella-auci.squarespace.com

Материалы для фальшкаминов

Если вы решили сделать камин, внимательно подойдите к выбору материала для его изготовления. Обычно для создания декоративного камина выбирают следующие материалы:

кирпич (или другой камень) — надежный материал, из которого получится почти настоящий камин. Многие делают отделку для камина из рыжего или белого кирпича — получается очень стильно;

Фото: idealhome.co.uk

дерево — благородный и качественный материал, который отлично впишется в интерьер как классического, так и современного стиля;

Фото: next.co.uk

гипсокартон — самый популярный и бюджетный материал для создания такого камина;

Фото: thehomethatmademe.com

фанера — еще один бюджетный материал, который не требует сложных работ. Часто из нее делают каркас камина и украшают более дорогими материалами.

Фото: homedit.com

Декор внутренней части фальшкаминов

Существует много способов оформить очаг фальшкамина. Дизайнеры соревнуются между собой и декорируют его на разный лад. Но самые популярные и самые простые способы — это оформление камина свечами или имитация реального очага.

Первый вариант — создание эффекта живого огня. Для этого поместите в портал камина настоящие или электрические свечи. Мы советуем выбирать последние, так как они безопаснее: минимизируют риск возникновения пожара. Камин со свечами выигрышно смотрится в интерьере комнаты и всегда привлекает внимание.

Фото: ruemag.com

К свечам в камине можно добавить зеркало. Количество огоньков благодаря отражению увеличится вдвое, и будет казаться, что огня больше. Этот способ поможет сделать комнату еще уютнее.

Фото: aifaresidency.com

Второй способ — имитировать настоящий очаг и разложить деревянные поленья в портале камина так, словно он рабочий.

Фото: etsy.com

Еще один вариант — создать декоративную композицию из поленьев, разложив их на свой лад. Когда она надоест, ее легко можно поменять на новую.

Фото: idealhome.co.uk

Как вы думаете, фальшкамин подойдет для оформления вашего интерьера? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.