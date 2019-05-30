6 причин установить фальшкамин в квартире

В обычном многоквартирном доме настоящий камин сделать невозможно — некуда вывести дымоход. Выход есть: обустроить фальшкамин. Мы расскажем о его плюсах и разновидностях.
Фальшкамин в квартире — хороший способ добавить в любую комнату атмосферу уюта и гармонии. Издавна камины служили людям источником тепла. Рядом с ними собирались по вечерам, чтобы согреться, вели неспешные беседы. Сейчас камин создают больше для декора, но он все так же привлекает к себе внимание. Давайте посмотрим, как оформить камин в квартире и какой материал для этого выбрать.
Плюсы декоративных каминов
Декоративные камины удобны и имеют ряд преимуществ перед настоящими:
- не нужен дымоход, как для действующего камина;
- фальшкамины подходят для квартир любого размера и любого стиля;
- безопасны, так как нет настоящего огня;
- просты в исполнении, можно сделать самостоятельно;
- можно придумать разнообразное оформление;
- из фальшкамина можно сделать не только декоративный элемент, но и функциональный, оформив его в виде стеллажа или полки для книг.
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Особенности и разновидности фальшкаминов
Разновидность каминов зависит от вашего бюджета и фантазии. Можно выделить три основных типа:
Достоверный
Такие камины выглядят практически настоящими. Поверить в их подлинность помогает либо искусный декор, либо встроенный электрический камин, искусственный огонь которого издалека кажется реальным.
Условный
Обычно в этом случае камин представлен одним порталом и служит подставкой для безделушек или полкой для книг.
Символический
Нарисованный камин поможет сделать необычный акцент на одной из стен комнаты. Он не заменит настоящий, но точно привлечет внимание гостей к вашему интерьеру.
Материалы для фальшкаминов
Если вы решили сделать камин, внимательно подойдите к выбору материала для его изготовления. Обычно для создания декоративного камина выбирают следующие материалы:
кирпич (или другой камень) — надежный материал, из которого получится почти настоящий камин. Многие делают отделку для камина из рыжего или белого кирпича — получается очень стильно;
дерево — благородный и качественный материал, который отлично впишется в интерьер как классического, так и современного стиля;
гипсокартон — самый популярный и бюджетный материал для создания такого камина;
фанера — еще один бюджетный материал, который не требует сложных работ. Часто из нее делают каркас камина и украшают более дорогими материалами.
Декор внутренней части фальшкаминов
Существует много способов оформить очаг фальшкамина. Дизайнеры соревнуются между собой и декорируют его на разный лад. Но самые популярные и самые простые способы — это оформление камина свечами или имитация реального очага.
Первый вариант — создание эффекта живого огня. Для этого поместите в портал камина настоящие или электрические свечи. Мы советуем выбирать последние, так как они безопаснее: минимизируют риск возникновения пожара. Камин со свечами выигрышно смотрится в интерьере комнаты и всегда привлекает внимание.
К свечам в камине можно добавить зеркало. Количество огоньков благодаря отражению увеличится вдвое, и будет казаться, что огня больше. Этот способ поможет сделать комнату еще уютнее.
Второй способ — имитировать настоящий очаг и разложить деревянные поленья в портале камина так, словно он рабочий.
Еще один вариант — создать декоративную композицию из поленьев, разложив их на свой лад. Когда она надоест, ее легко можно поменять на новую.
Как вы думаете, фальшкамин подойдет для оформления вашего интерьера? Делитесь с нами своими идеями в комментариях.
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