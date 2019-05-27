НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идей


1678
Получить образец дизайн-проекта

Думаете о том, чтобы сделать дома камин? Обратите внимание на фальшкамины. Они безопасны и отлично украшают интерьер. В статье мы собрали интересные варианты, которые вдохновят любого!

Камин в интерьере придает атмосфере уют и гармонию. Огонь всегда был источником тепла, вокруг него собирались по вечерам, создавали зоны отдыха. Сейчас камин в доме создают для декора, так как необходимость в нем как в обогревателе отпала. Он может быть оформлен в любой комнате не только в доме, но и в обычной квартире. Камин делают и на кухне, и в детской, и в кабинете, и в гостиной. Последний вариант — самый популярный. Давайте посмотрим, какие бывают фальшкамины и как интересно их можно оформить.

Где в квартире можно сделать камин

У стены

Это самый распространенный и классический вариант размещения, который предоставляет большое поле для фантазии. Можно создать имитацию настоящего камина, сделать декоративную зону для украшения комнаты или зону для релаксации и поставить кресла около него, как делали раньше в домах, чтобы согреться.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: twelveonmain.com

В углу

Камин можно расположить в углу. В таком случае он выглядит очень аккуратно и экономит место, поэтому он подойдет для маленьких комнат. Дизайнеры отмечают, что с помощью такого типа каминов можно даже скорректировать неровное или слишком узкое помещение.

Фото № 2: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: buzzfeed.com

Остров 

Этот способ расположения самый экстравагантный, он редко используется и требует большого пространства в комнате. Однако он тоже имеет право на жизнь. Обычно камин-остров можно увидеть в интерьерах, выполненных в современных стилях. В них острова смотрятся органично.

Фото № 3: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: hroomy.com

Как оригинально оформить фальшкамин

Свечи

Чтобы создать реалистичный эффект огня, поставьте в портал камина свечи. Лучше всего использовать электрические, так как они безопасны и не смогут вызвать пожар. В магазинах можно найти модели, которые умеют сами выключаться через определенное время.

Фото № 4: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: diyroomdecor.win

Зеркало

Зеркало в нише портала добавит камину глубины и создаст интересный элемент декора, который будет постоянно привлекать внимание. Еще интереснее зеркало смотрится, если перед ним расставить свечи. Количество огоньков из-за отражения будет в два раза больше, поэтому атмосфера уюта в комнате тоже увеличится.

Фото № 5: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: indulgy.com

Растения

Не знаете, где в гостиной разместить цветы? Организуйте для них место в портале камина. Выглядит это неординарно и стильно. Кстати, цветы могут быть не только настоящими, но и искусственными. За такими даже проще ухаживать.

Фото № 6: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: hgtv.com

Стеллаж с книгами

Нишу камина можно использовать как стеллаж для хранения. Органично в ней смотрятся не только декоративные элементы, но и книги. Этот вариант подойдет для гостиных, кабинетов и библиотек.

Фото № 7: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: jonathanadler.com

Поленья в камине

На фотографиях домашних каминов часто показаны красиво разложенные деревянные поленья. У владельцев настоящих каминов нет возможности сделать эту композицию постоянной, так как камин нужно периодически зажигать. А вот те, у кого камин ненастоящий, могут создать любой декор из поленьев и периодически менять его на новый.

Фото № 8: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: onekingslane.com

Кирпичи

Кирпичная кладка по краю портала — стильный способ оформить каминную нишу. Многие дизайнеры любят выбеливать кирпич, что делает интерьер более классическим. Такой камин подойдет ко многим стилям и одинаково хорошо будет смотреться и в классическом, и даже в совсем современных интерьерах.

Фото № 9: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: theletteredcottage.net

Электрокамин в фальшкамине

Встраиваемый электрокамин — лучший и самый безопасный способ сымитировать дома огонь. Камин точно так же создаст уют и душевное тепло в комнате и соберет около себя домочадцев.

Фото № 10: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: fireplaceinsert.com

Имитация камина

Бюджетный и очень оригинальный способ создать ненастоящий камин дома — нарисовать его или наклеить виниловый стикер на стену. Этот способ, конечно, не заменит полноценный камин, но точно добавит декору экстравагантности.

Фото № 11: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: kim-panella-auci.squarespace.com

Фальшкамин из камня

Если ваш бюджет и стиль интерьера позволяют, можно создать дома камин из натурального или искусственного камня. Такой вариант подойдет любителям старины или тем, кто хочет обустроить дом в экостиле. На полку камина можно поставить черные подсвечники и фотографии в темных рамках, а рядом разложить дрова и поставить кованую решетку.

Фото № 12: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: hroomy.com

Акцентная ниша

Многие профессионалы при оформлении камина любят ярко оформлять нишу: часть стены, которая находится в портале, красить в однотонный цвет или оклеивать необычными обоями. Такой вариант фальшкамина служит акцентом в помещении и сразу же привлекает все взгляды гостей.

Фото № 13: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: isurvived2009.com

Фальшкамин-шкаф

Нередко в нише для камина делают дополнительное место для хранения. Интересно и органично смотрится в нише камина шкаф. На каминную полку точно так же, как и на обычную, можно поставить различные безделушки для декора.

Фото № 14: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: ajdw.co.uk

Место для отдыха

Мы уже упоминали, что рядом с камином можно обустроить зону для релакса. Для этого нужно поставить рядом кресла или диван, разложить уютный текстиль и отдыхать по вечерам в хорошей компании.

Фото № 15: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: raymourandflanigan.like2buy.curalate.com

Фальшкамин в детской

Иногда фальшкамины можно увидеть в детских комнатах. Там их редко используют по прямому назначению и оформляют ярко и неординарно. Например, на этой фотографии в нишу камина встроили грифельную доску для рисования. А каминная полка служит подставкой для игрушек.

Фото № 16: Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идейФото: www.renovat.ro

А как бы вы оформили фальшкамин у себя дома? Делитесь идеями в комментариях!

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия