Фальшкамин в интерьере: как создать в гостиной атмосферу тепла и уюта, 16 идей

Это самый распространенный и классический вариант размещения, который предоставляет большое поле для фантазии. Можно создать имитацию настоящего камина, сделать декоративную зону для украшения комнаты или зону для релаксации и поставить кресла около него, как делали раньше в домах, чтобы согреться.

Камин в интерьере придает атмосфере уют и гармонию. Огонь всегда был источником тепла, вокруг него собирались по вечерам, создавали зоны отдыха. Сейчас камин в доме создают для декора, так как необходимость в нем как в обогревателе отпала. Он может быть оформлен в любой комнате не только в доме, но и в обычной квартире. Камин делают и на кухне, и в детской, и в кабинете, и в гостиной. Последний вариант — самый популярный . Давайте посмотрим, какие бывают фальшкамины и как интересно их можно оформить.

Фото: twelveonmain.com

В углу

Камин можно расположить в углу. В таком случае он выглядит очень аккуратно и экономит место, поэтому он подойдет для маленьких комнат. Дизайнеры отмечают, что с помощью такого типа каминов можно даже скорректировать неровное или слишком узкое помещение.

Фото: buzzfeed.com

Остров

Этот способ расположения самый экстравагантный, он редко используется и требует большого пространства в комнате. Однако он тоже имеет право на жизнь. Обычно камин-остров можно увидеть в интерьерах, выполненных в современных стилях. В них острова смотрятся органично.

Фото: hroomy.com

Как оригинально оформить фальшкамин

Свечи

Чтобы создать реалистичный эффект огня, поставьте в портал камина свечи. Лучше всего использовать электрические, так как они безопасны и не смогут вызвать пожар. В магазинах можно найти модели, которые умеют сами выключаться через определенное время.

Фото: diyroomdecor.win

Зеркало

Зеркало в нише портала добавит камину глубины и создаст интересный элемент декора, который будет постоянно привлекать внимание. Еще интереснее зеркало смотрится, если перед ним расставить свечи. Количество огоньков из-за отражения будет в два раза больше, поэтому атмосфера уюта в комнате тоже увеличится.

Фото: indulgy.com

Растения

Не знаете, где в гостиной разместить цветы? Организуйте для них место в портале камина. Выглядит это неординарно и стильно. Кстати, цветы могут быть не только настоящими, но и искусственными. За такими даже проще ухаживать.

Фото: hgtv.com

Стеллаж с книгами

Нишу камина можно использовать как стеллаж для хранения. Органично в ней смотрятся не только декоративные элементы, но и книги. Этот вариант подойдет для гостиных, кабинетов и библиотек.

Фото: jonathanadler.com

Поленья в камине

На фотографиях домашних каминов часто показаны красиво разложенные деревянные поленья. У владельцев настоящих каминов нет возможности сделать эту композицию постоянной, так как камин нужно периодически зажигать. А вот те, у кого камин ненастоящий, могут создать любой декор из поленьев и периодически менять его на новый.

Фото: onekingslane.com

Кирпичи

Кирпичная кладка по краю портала — стильный способ оформить каминную нишу. Многие дизайнеры любят выбеливать кирпич, что делает интерьер более классическим. Такой камин подойдет ко многим стилям и одинаково хорошо будет смотреться и в классическом, и даже в совсем современных интерьерах.

Фото: theletteredcottage.net

Электрокамин в фальшкамине

Встраиваемый электрокамин — лучший и самый безопасный способ сымитировать дома огонь. Камин точно так же создаст уют и душевное тепло в комнате и соберет около себя домочадцев.

Фото: fireplaceinsert.com

Имитация камина

Бюджетный и очень оригинальный способ создать ненастоящий камин дома — нарисовать его или наклеить виниловый стикер на стену. Этот способ, конечно, не заменит полноценный камин, но точно добавит декору экстравагантности.

Фото: kim-panella-auci.squarespace.com

Фальшкамин из камня

Если ваш бюджет и стиль интерьера позволяют, можно создать дома камин из натурального или искусственного камня. Такой вариант подойдет любителям старины или тем, кто хочет обустроить дом в экостиле. На полку камина можно поставить черные подсвечники и фотографии в темных рамках, а рядом разложить дрова и поставить кованую решетку.

Фото: hroomy.com

Акцентная ниша

Многие профессионалы при оформлении камина любят ярко оформлять нишу: часть стены, которая находится в портале, красить в однотонный цвет или оклеивать необычными обоями. Такой вариант фальшкамина служит акцентом в помещении и сразу же привлекает все взгляды гостей.

Фото: isurvived2009.com

Фальшкамин-шкаф

Нередко в нише для камина делают дополнительное место для хранения. Интересно и органично смотрится в нише камина шкаф. На каминную полку точно так же, как и на обычную, можно поставить различные безделушки для декора.

Фото: ajdw.co.uk

Место для отдыха

Мы уже упоминали, что рядом с камином можно обустроить зону для релакса. Для этого нужно поставить рядом кресла или диван, разложить уютный текстиль и отдыхать по вечерам в хорошей компании.

Фото: raymourandflanigan.like2buy.curalate.com

Фальшкамин в детской

Иногда фальшкамины можно увидеть в детских комнатах. Там их редко используют по прямому назначению и оформляют ярко и неординарно. Например, на этой фотографии в нишу камина встроили грифельную доску для рисования. А каминная полка служит подставкой для игрушек.

Фото: www.renovat.ro

А как бы вы оформили фальшкамин у себя дома? Делитесь идеями в комментариях!