Брутальная однушка в стиле минимализм от ReRooms

Как вам минималистичная квартира в мужском варианте? Если сложно это представить, посмотрите оформление однушки от дизайнеров ReRooms. Вы будете удивлены!
Минимализм — это лаконичный стиль без излишеств. Но и он может иметь ярко выраженный характер. Главное в минимализме — не отдельные детали, а отделка помещения. И если положить на пол деревянные доски с грубым рисунком, стены оформить штукатуркой под бетон, а палитру сделать неяркой и приглушенной, получится по-настоящему серьезный, брутальный интерьер.
Именно в таком стиле дизайнеры ReRooms оформили однокомнатную квартиру в Москве. Ее площадь составляет почти 45 метров, и практичный минимализм в таком небольшом пространстве — самый удачный стиль.
Коридор
У входа нас встречает белая отделка стен и потолка — цвет визуально расширяет пространство прихожей, как того и требует практичный минимализм. С отделкой контрастирует светло-коричневый ламинат на полу. Такой же ламинат уложен в других помещениях — это делает квартиру более цельной и органичной.
Мебель тоже подобрана контрастная. Возле входной двери располагается черное настенное зеркало и узкая подвесная тумбочка того же цвета. Последняя не занимает драгоценное пространство и оставляет свободным пол, что тоже благоприятно сказывается на просторности коридора. Встроенный шкаф на всю боковую стену оформлен в темно-коричневом дереве — он сглаживает контраст между белым и черным.
Гостиная
В гостиной, где тоже преобладает белая отделка, мы видим яркое проявление брутальности интерьера. Это две стены, оформленные штукатуркой под голый бетон, причем различных оттенков, отвечающих за условное зонирование пространства. Черный диван, стеллаж и журнальный столик располагаются у подходящей по гамме серой стены, а деревянная ваза и тумба под ТВ — на более теплом, желтоватом фоне.
Зонирование организуется также благодаря столешнице, которая отделяет от общей гостиной рабочее пространство с компьютером. Там же висит компактная настенная полка и тонкая рулонная штора на окне. Два журнальных столика имеют практичную конструкцию и задвигаются друг в друга. Так что вся мебель в гостиной полностью соответствует канонам минимализма.
Для каждой зоны организовано отдельное освещение в виде встроенных потолочных светильников. Они дополнены подвесной лампой в рабочей зоне и главной люстрой в гостиной — она тоже плоская и не занимает собою пространство.
Спальня
Отодвинув полупрозрачную ширму в гостиной, мы попадем в небольшую минималистичную спальню. Отделка здесь сдержанная и органичная, состоящая из белых, черных и бежевых тонов. Комната украшена картиной с пейзажем и абстрактным принтом на всю стену, создающим свойственный для минимализма контраст.
Никакой мебели, кроме кровати, в спальне нет. Для экономии пространства даже прикроватные тумбы заменены компактными настенными полочками в противоположных углах. И светильники в потолке установлены встроенные, тоже положительно влияющие на просторность спальни.
Кухня
Контрастная белая кухня, оформленная в сочетании с черным и серым цветами, имеет строгий и утонченный облик. Вся мебель выполнена в темном цвете, гарнитур состоит из геометрических безручечных шкафов. На кухне есть и своеобразная яркая деталь — деревянная столешница с естественным рисунком и стена в «бетонной» штукатурке над ней. Здесь также просматривается свой контраст — натуральных и искусственных материалов.
В комнате есть столовая зона, отделенная от основной кухни черной столешницей. Она дополняется черной батареей и играет роль яркого разграничителя пространства.
По всей кухне рассредоточены лампы направленного света. Это практичное решение, позволяющее как направить все освещение в одну зону, так и распределить его по нескольким.
Ванная
Оформление ванной комнаты в стиле минимализм основано на сочетании бетона и дерева. Оба материала имитируются практичной керамической плиткой. В комнате нет душевой кабинки, под душ выделена половина помещения за стеклянной перегородкой. Она делает интерьер более свободным и просторным. Возле двери установлены подвесная тумба и безрамочное зеркало, которое визуально делает ванную еще больше.
Стоимость проекта для этой брутальной однушки — 29 990 рублей. Хотите узнать остальные расценки на отделочные материалы и мебель? Все они представлены
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники