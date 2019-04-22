Брутальная однушка в стиле минимализм от ReRooms

Как вам минималистичная квартира в мужском варианте? Если сложно это представить, посмотрите оформление однушки от дизайнеров ReRooms. Вы будете удивлены!

Минимализм — это лаконичный стиль без излишеств. Но и он может иметь ярко выраженный характер. Главное в минимализме — не отдельные детали, а отделка помещения. И если положить на пол деревянные доски с грубым рисунком, стены оформить штукатуркой под бетон, а палитру сделать неяркой и приглушенной, получится по-настоящему серьезный, брутальный интерьер.

Именно в таком стиле дизайнеры ReRooms оформили однокомнатную квартиру в Москве. Ее площадь составляет почти 45 метров, и практичный минимализм в таком небольшом пространстве — самый удачный стиль.

Коридор

У входа нас встречает белая отделка стен и потолка — цвет визуально расширяет пространство прихожей, как того и требует практичный минимализм. С отделкой контрастирует светло-коричневый ламинат на полу. Такой же ламинат уложен в других помещениях — это делает квартиру более цельной и органичной.



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Мебель тоже подобрана контрастная. Возле входной двери располагается черное настенное зеркало и узкая подвесная тумбочка того же цвета. Последняя не занимает драгоценное пространство и оставляет свободным пол, что тоже благоприятно сказывается на просторности коридора. Встроенный шкаф на всю боковую стену оформлен в темно-коричневом дереве — он сглаживает контраст между белым и черным.

Гостиная

В гостиной, где тоже преобладает белая отделка, мы видим яркое проявление брутальности интерьера. Это две стены, оформленные штукатуркой под голый бетон, причем различных оттенков, отвечающих за условное зонирование пространства. Черный диван, стеллаж и журнальный столик располагаются у подходящей по гамме серой стены, а деревянная ваза и тумба под ТВ — на более теплом, желтоватом фоне.

Зонирование организуется также благодаря столешнице, которая отделяет от общей гостиной рабочее пространство с компьютером. Там же висит компактная настенная полка и тонкая рулонная штора на окне. Два журнальных столика имеют практичную конструкцию и задвигаются друг в друга. Так что вся мебель в гостиной полностью соответствует канонам минимализма.



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Для каждой зоны организовано отдельное освещение в виде встроенных потолочных светильников. Они дополнены подвесной лампой в рабочей зоне и главной люстрой в гостиной — она тоже плоская и не занимает собою пространство.

Спальня

Отодвинув полупрозрачную ширму в гостиной, мы попадем в небольшую минималистичную спальню. Отделка здесь сдержанная и органичная, состоящая из белых, черных и бежевых тонов. Комната украшена картиной с пейзажем и абстрактным принтом на всю стену, создающим свойственный для минимализма контраст.

Никакой мебели, кроме кровати, в спальне нет. Для экономии пространства даже прикроватные тумбы заменены компактными настенными полочками в противоположных углах. И светильники в потолке установлены встроенные, тоже положительно влияющие на просторность спальни.

Кухня

Контрастная белая кухня, оформленная в сочетании с черным и серым цветами, имеет строгий и утонченный облик. Вся мебель выполнена в темном цвете, гарнитур состоит из геометрических безручечных шкафов. На кухне есть и своеобразная яркая деталь — деревянная столешница с естественным рисунком и стена в «бетонной» штукатурке над ней. Здесь также просматривается свой контраст — натуральных и искусственных материалов.

В комнате есть столовая зона, отделенная от основной кухни черной столешницей. Она дополняется черной батареей и играет роль яркого разграничителя пространства.



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По всей кухне рассредоточены лампы направленного света. Это практичное решение, позволяющее как направить все освещение в одну зону, так и распределить его по нескольким.

Ванная

Оформление ванной комнаты в стиле минимализм основано на сочетании бетона и дерева. Оба материала имитируются практичной керамической плиткой. В комнате нет душевой кабинки, под душ выделена половина помещения за стеклянной перегородкой. Она делает интерьер более свободным и просторным. Возле двери установлены подвесная тумба и безрамочное зеркало, которое визуально делает ванную еще больше.



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