Дизайн однокомнатной квартиры: идеи и советы от ReRooms

Маленькое пространство нужно организовать с максимальным комфортом для жизни. Расскажем обо всех тонкостях и хитростях в обустройстве однушки площадью до 45 метров.
Сложность создания интерьера однокомнатной квартиры связана прежде всего с ограниченным пространством. Его придется использовать с умом, чтобы каждая зона дома была полезной и функциональной.
Как правильно подобрать стиль оформления? На что обращать внимание при отделке и меблировке помещений? Как быть с хранением всех своих вещей? Об этом и о многом другом мы рассказываем ниже. Эти полезные советы и идеи точно помогут вам эргономично и красиво обустроить свою однушку.
Четыре главных совета дизайнеров
Для начала поговорим о главных вещах, внимание на которые нужно обращать в первую очередь. Это касается стиля интерьера, зонирования и декорирования однушки.
Минимализм, лофт или скандинавский стиль — лучшие варианты
Создавая дизайн-проект однокомнатной квартиры, важно заблаговременно выбрать стиль интерьера, от этого выбора зависит вся планировка пространства. Какие стили оформления лучше всего подойдут для компактной однушки?
Минимализм. Он отличается практичной организацией, минимальной меблировкой и светлой отделкой, которая поможет визуально расширить жилище.
Скандинавский стиль. Его плюсы — в светлых натуральных оттенках и ярких акцентах, которые помогут выделить основные зоны квартиры. Сканди — очень светлый и легкий стиль, который не будет выглядеть излишне концентрированным даже на самой маленькой площади.
Лофт. Этот индустриальный стиль не любит перегородок (зонирование создается при помощи отделки) и лишней мебели, и этого в однушке как раз быть не должно.
Остальные стили интерьера будут смотреться в
Продуманное и правильное зонирование
В однушке, как и в студии, какие-то зоны в любом случае будут совмещенными: гостиная и кухня, спальня и гостиная. Поэтому важно организовать грамотное зонирование, которое будет компактным и многофункциональным.
Самый популярный вариант: разделение участков комнаты барной стойкой, стеклянной перегородкой или разной отделкой пола и стен. Подойдет еще стеллаж или подиум с внутренними отсеками — эти варианты предоставят дополнительное место для хранения вещей. Главное, чтобы элементы зонирования не занимали много места и не сделали помещение слишком тесным.
Акценты при помощи цветовой гаммы
В маленьком пространстве однушки центральные зоны лучше всего выделять с помощью яркой палитры. Она позволяет задействовать только отделку или уже имеющуюся мебель, без необходимости добавлять какой-то яркий декор и тем самым захламлять пространство. А еще это один из лучших способов зонирования. ltr">Сложность создания интерьера однокомнатной квартиры связана прежде всего с ограниченным пространством. Его придется использовать с умом, чтобы каждая зона дома была полезной и функциональной.
Как правильно подобрать стиль оформления? На что обращать внимание при отделке и меблировке помещений? Как быть с хранением всех своих вещей? Об этом и о многом другом мы рассказываем ниже. Эти полезные советы и идеи точно помогут вам эргономично и красиво обустроить свою однушку.
Четыре главных совета дизайнеров
Для начала поговорим о главных вещах, внимание на которые нужно обращать в первую очередь. Это касается стиля интерьера, зонирования и декорирования однушки.
Минимализм, лофт или скандинавский стиль — лучшие варианты
Создавая дизайн-проект однокомнатной квартиры, важно заблаговременно выбрать стиль интерьера, от этого выбора зависит вся планировка пространства. Какие стили оформления лучше всего подойдут для компактной однушки?
Минимализм. Он отличается практичной организацией, минимальной меблировкой и светлой отделкой, которая поможет визуально расширить жилище.
Скандинавский стиль. Его плюсы — в светлых натуральных оттенках и ярких акцентах, которые помогут выделить основные зоны квартиры. Сканди — очень светлый и легкий стиль, который не будет выглядеть излишне концентрированным даже на самой маленькой площади.
Лофт. Этот индустриальный стиль не любит перегородок (зонирование создается при помощи отделки) и лишней мебели, и этого в однушке как раз быть не должно.
Остальные стили интерьера будут смотреться в
Продуманное и правильное зонирование
В однушке, как и в студии, какие-то зоны в любом случае будут совмещенными: гостиная и кухня, спальня и гостиная. Поэтому важно организовать грамотное зонирование, которое будет компактным и многофункциональным.
Самый популярный вариант: разделение участков комнаты барной стойкой, стеклянной перегородкой или разной отделкой пола и стен. Подойдет еще стеллаж или подиум с внутренними отсеками — эти варианты предоставят дополнительное место для хранения вещей. Главное, чтобы элементы зонирования не занимали много места и не сделали помещение слишком тесным.
Акценты при помощи цветовой гаммы
В маленьком пространстве однушки центральные зоны лучше всего выделять с помощью яркой палитры. Она позволяет задействовать только отделку или уже имеющуюся мебель, без необходимости добавлять какой-то яркий декор и тем самым захламлять пространство. А еще это один из лучших способов зонирования.
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Но главное — не переборщить с пестрыми тонами, иначе они могут стать излишне концентрированными и броскими в компактной квартире.
Разумное использование элементов декора
Чем меньше украшений — тем лучше, ведь комнаты станут свободнее, их площадь можно будет использовать оптимально. Одна картина на стене, пара зеленых растений и статуэток — этого вполне достаточно для однушки с ограниченным пространством. Особенно если вы выбрали скандинавский стиль или минимализм, которые не жалуют бесполезный декор.
Пусть лучше декоративную роль исполняют функциональные предметы мебели: красивое яркое кресло или оригинальный изогнутый торшер для дополнительного освещения комнаты.
Лайфхаки для экономии пространства в однушке
А теперь мы расскажем о небольших хитростях, которые помогут еще больше сэкономить ваши квадратные метры и получить очень комфортное и удобное жилое пространство.
Кровать-трансформер или раскладной диван
Как обставить однокомнатную квартиру и какую мебель для этого использовать? Если речь идет о спальне-гостиной, отличным вариантом станет раскладной диван или кровать-трансформер, которую легко можно спрятать в стену или в шкаф.
Такая функциональная мебель с практичной конструкцией поможет при необходимости трансформировать спальню в гостиную и наоборот. И займет гораздо меньше места, чем стандартная кровать.
Подоконник — рабочая зона
Задействование подоконника — отличная идея, если в небольшой квартире требуется пространство для работы. Отдельный рабочий стол обязательно займет много места, даже если подобрать максимально компактную модель. А подоконник в любом случае уже есть в вашей однушке, так почему бы не использовать его максимально, одновременная спасая спальню от лишней мебели?
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При необходимости подоконник можно продлить в обе стороны до перпендикулярных стен, как на фотографии выше. Это предоставит вам дополнительное рабочее пространство без ущерба для свободного места спальни или гостиной.
Встроенная бытовая техника
Отдельно стоящая техника на кухне или в комнатах — не самое практичное решение для однушки. Лучше использовать встроенную, она гораздо компактнее и эргономичнее, а также делает интерьер более аккуратным и современным. Телевизор или холодильник можно тоже размещать на манер встраиваемой техники — в нишах и углублениях.
Использование кладовки
Если в вашей однушке есть кладовое помещение, пусть и очень маленькое, его стоит использовать по максимуму. Организуйте внутри полки для хранения, держите там вещи не первой необходимости — так вы освободите комнаты, сделаете их более просторными и комфортными. А дверь в кладовку лучше делать раздвижной, это тоже экономит квадратные метры.
Как оформить прихожую или коридор
По возможности установите в прихожей встроенный шкаф-купе для хранения всех вещей. Если площадь совсем крошечная, из мебели поставьте только необходимое: банкетку или тумбочку с сиденьем. Пусть здесь будут небольшие полочки для хранения обуви — лишние ботинки и туфли у входной двери не улучшают организацию пространства маленького коридора.
Светильники используйте в основном встроенные, чтобы они не «съедали» пространство. И обязательно повесьте на стену зеркало побольше — оно визуально расширит прихожую.
Оформление ванной и туалета
При оформлении ванной, совмещенной с санузлом, помните о трех важных моментах:
нужна светлая отделка, которая сделает комнату визуально шире;
вместо полноразмерной сантехники установите компактные инсталляции или угловую технику — они займут меньше пространства;
для душевой или ванны используйте тонкую стеклянную перегородку — она компактная и сделает облик комнате легче и просторнее.
Дизайн кухни
Прежде всего стоит оформить кухню в светлых тонах — для визуального расширения, как и в остальных помещениях. В малометражной кухне лучше использовать пространство вверх, устанавливая гарнитур со шкафчиками до самого потолка. Обеденной зоне отведите минимальное место, поставив компактный квадратный столик. Главное, чтобы было где готовить и хранить кухонную утварь.
Используйте встроенную бытовую технику и закрытые безручечные шкафы — все это поможет сделать облик кухни одновременно аккуратным и по-современному красивым. Если в вашей квартире еврокухня, совмещенная с гостиной, отделите ее столешницей или барной стойкой.
Балкон
Если у вашей небольшой однушки есть балкон, использовать его можно несколькими способами. Первый: организовать там хранение всего, что не нужно в маленьких помещениях квартиры. Установите на балконе аккуратные и вместительные встроенные шкафы или же организуйте систему хранения из коробок, контейнеров и прочих емкостей.
Второй вариант: сделать из балкона еще одну небольшую комнатку для отдыха и релаксации, поставив там кресла, маленький откидной столик и зеленые растения для уюта. Воспользуйтесь этой идеей при условии, что в квартире или кладовой достаточно места для хранения всех вещей.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники