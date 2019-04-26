Дизайн однокомнатной квартиры: идеи и советы от ReRooms

Сложность создания интерьера однокомнатной квартиры связана прежде всего с ограниченным пространством. Его придется использовать с умом, чтобы каждая зона дома была полезной и функциональной.

Как правильно подобрать стиль оформления? На что обращать внимание при отделке и меблировке помещений? Как быть с хранением всех своих вещей? Об этом и о многом другом мы рассказываем ниже. Эти полезные советы и идеи точно помогут вам эргономично и красиво обустроить свою однушку.

Четыре главных совета дизайнеров

Для начала поговорим о главных вещах, внимание на которые нужно обращать в первую очередь. Это касается стиля интерьера, зонирования и декорирования однушки.

Минимализм, лофт или скандинавский стиль — лучшие варианты

Создавая дизайн-проект однокомнатной квартиры, важно заблаговременно выбрать стиль интерьера, от этого выбора зависит вся планировка пространства. Какие стили оформления лучше всего подойдут для компактной однушки?

Минимализм. Он отличается практичной организацией, минимальной меблировкой и светлой отделкой, которая поможет визуально расширить жилище.

Фото: dithuenha.com

Скандинавский стиль. Его плюсы — в светлых натуральных оттенках и ярких акцентах, которые помогут выделить основные зоны квартиры. Сканди — очень светлый и легкий стиль, который не будет выглядеть излишне концентрированным даже на самой маленькой площади.

Фото: familyhealthed.org

Лофт. Этот индустриальный стиль не любит перегородок (зонирование создается при помощи отделки) и лишней мебели, и этого в однушке как раз быть не должно.

Фото: danielthiebaut.com

Остальные стили интерьера будут смотреться в однокомнатной квартире слишком громоздко, поэтому лучше выбрать один из трех перечисленных.

Продуманное и правильное зонирование

В однушке, как и в студии, какие-то зоны в любом случае будут совмещенными: гостиная и кухня, спальня и гостиная. Поэтому важно организовать грамотное зонирование, которое будет компактным и многофункциональным.

Фото: ideasthatchangetheworld.info

Самый популярный вариант: разделение участков комнаты барной стойкой, стеклянной перегородкой или разной отделкой пола и стен. Подойдет еще стеллаж или подиум с внутренними отсеками — эти варианты предоставят дополнительное место для хранения вещей. Главное, чтобы элементы зонирования не занимали много места и не сделали помещение слишком тесным.

Акценты при помощи цветовой гаммы

В маленьком пространстве однушки центральные зоны лучше всего выделять с помощью яркой палитры. Она позволяет задействовать только отделку или уже имеющуюся мебель, без необходимости добавлять какой-то яркий декор и тем самым захламлять пространство. А еще это один из лучших способов зонирования. ltr">Сложность создания интерьера однокомнатной квартиры связана прежде всего с ограниченным пространством. Его придется использовать с умом, чтобы каждая зона дома была полезной и функциональной.

Как правильно подобрать стиль оформления? На что обращать внимание при отделке и меблировке помещений? Как быть с хранением всех своих вещей? Об этом и о многом другом мы рассказываем ниже. Эти полезные советы и идеи точно помогут вам эргономично и красиво обустроить свою однушку.

Четыре главных совета дизайнеров

Для начала поговорим о главных вещах, внимание на которые нужно обращать в первую очередь. Это касается стиля интерьера, зонирования и декорирования однушки.

Минимализм, лофт или скандинавский стиль — лучшие варианты

Создавая дизайн-проект однокомнатной квартиры, важно заблаговременно выбрать стиль интерьера, от этого выбора зависит вся планировка пространства. Какие стили оформления лучше всего подойдут для компактной однушки?

Минимализм. Он отличается практичной организацией, минимальной меблировкой и светлой отделкой, которая поможет визуально расширить жилище.

Фото: dithuenha.com

Скандинавский стиль. Его плюсы — в светлых натуральных оттенках и ярких акцентах, которые помогут выделить основные зоны квартиры. Сканди — очень светлый и легкий стиль, который не будет выглядеть излишне концентрированным даже на самой маленькой площади.

Фото: familyhealthed.org

Лофт. Этот индустриальный стиль не любит перегородок (зонирование создается при помощи отделки) и лишней мебели, и этого в однушке как раз быть не должно.

Фото: danielthiebaut.com

Остальные стили интерьера будут смотреться в однокомнатной квартире слишком громоздко, поэтому лучше выбрать один из трех перечисленных.

Продуманное и правильное зонирование

В однушке, как и в студии, какие-то зоны в любом случае будут совмещенными: гостиная и кухня, спальня и гостиная. Поэтому важно организовать грамотное зонирование, которое будет компактным и многофункциональным.

Фото: ideasthatchangetheworld.info

Самый популярный вариант: разделение участков комнаты барной стойкой, стеклянной перегородкой или разной отделкой пола и стен. Подойдет еще стеллаж или подиум с внутренними отсеками — эти варианты предоставят дополнительное место для хранения вещей. Главное, чтобы элементы зонирования не занимали много места и не сделали помещение слишком тесным.

Акценты при помощи цветовой гаммы

В маленьком пространстве однушки центральные зоны лучше всего выделять с помощью яркой палитры. Она позволяет задействовать только отделку или уже имеющуюся мебель, без необходимости добавлять какой-то яркий декор и тем самым захламлять пространство. А еще это один из лучших способов зонирования.