Брутальный интерьер трешки с кирпичной стеной

Трехкомнатная квартира площадью 94 метра расположена в ЖК «Московский». Ее владельцы — люди творческие, свободолюбивые, ценят практичность, креативность и минимализм. Иначе они не выбрали бы лофт, который славится обилием открытого пространства, очень высокими потолками, необработанными кирпичными стенами. Кстати, несмотря на то что этот вид декорации по всем канонам не должен подразумевать большой бюджет, он считается одним из самых дорогих стилей в дизайне.

Отсутствие перегородок

Лофт обычно занимает площадь не менее ста метров, в нем много естественного солнечного света, проникающего через широкие и высокие окна. Еще одна особенность — отсутствие каких-либо перегородок. Только ванная комната, спальня и подсобные помещения изолированы от основного пространства. Туалет всегда скрыт, а ванна может быть расположена прямо в спальной зоне.

Обилие бетона, штукатурка и кирпичная кладка подчеркивают промышленное происхождение лофта. Несмотря на некоторую грубоватость и небрежность, современный лофт не предполагает слишком темных оттенков. Для того чтобы обеспечить максимальное проникновение солнца в помещение, шторы обычно не используются.

Функциональная мебель



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Мебель в лофте всегда очень функциональна. Здесь уместно сочетать современную дизайнерскую мебель с деталями из прошлого века. Тона выбираются в основном нейтральные, с небольшим вкраплением ярких акцентов.

Коридор в этом проекте выдержан в таких нейтральных тонах, роль яркого акцента отведена банкетке. Обилие белого цвета и грамотно расположенные по всему потолку светильники будто раздвигают стены и без того просторного помещения.

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Фактурность отделки



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Лофт идеально подходит для любителей свободного пространства, воздушности и естественного освещения дома. Конечно, не у всех может быть абсолютно открытая планировка жилища. Но можно добавить основные элементы этого стиля в любое пространство. В этой гостиной кирпичная стена сочетается с бетонной поверхностью в зоне ТВ, подсветка под потолком позволяет подчеркнуть фактуру отделочных материалов. Дизайнеры сочли нужным оформить окна шторами — проект от этого только выиграл.

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Минимализм в декоре



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Спальне досталось много серых оттенков: шторы, текстиль на кровати, стены, небольшие аксессуары на полках. Минимализм в декоре подчеркивает идею лофта, которая при этом оставила свою грубоватость для других помещений, подарив спальне много уюта и тепла.

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Оптимальное размещение мебели



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Детская комната с рабочим уголком наполнена белым светом благодаря отделке стен и цвету большого шкафа и кровати. Тумба под большим экраном буквально сливается со стеной — тоже благодаря своему цвету. Но как только удается ее разглядеть, сразу становится понятно, почему в комнате такой порядок и нет лишних вещей: они удачно размещены в большом шкафу и массивной тумбе.

Стул Ларс Brown 8 680 руб.* Купить *Цена может измениться Стул Lars белый на колесиках Julia Grup 13 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Неброские светильники в кухне



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Зона кухни продолжает и развивает идею оформления гостиной. Легкие, почти невесомые светильники на потолке типичны для лофтового пространства. Но дизайнеры отдали должное их изяществу, выбрав сразу несколько штук и украсив ими и гостиную, и кухню. Темные оттенки кухонного гарнитура прекрасно гармонируют с брутальностью кирпичной стены.

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Минимум акцентов в ванной



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Ванная комната лишена акцентов — все внимание привлекает к себе отделка стены над раковиной. Большое зеркало с подсветкой подчеркивает узор плитки, делая его более объемным. Отделка стены под бетон в зоне ванны напоминает, что это все-таки лофт, а не скандинавский стиль.

Натуральные материалы в санузле



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Санузел с раковиной отделан деревом, которое сочетается с кирпичной частью стены так же органично, как белый цвет сантехники со светло-серой отделкой верхней части стен.

Светильник подвесной arte lamp a4285sp-1sm 3 990 руб.* Купить *Цена может измениться Накладной точечный светильник lightstar rullo 214486 897 руб.* Купить *Цена может измениться

Дизайнеры смогли создать в этой квартире атмосферу настоящего лофта, добавив к нему уюта и тепла.