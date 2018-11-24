Как сделать холодную комнату теплой: 14 простых советов

Если вы последуете хотя бы нескольким советам из этого списка, вам станет значительно теплее в собственном доме.
Зимой в вашей квартире может быть холодно, даже если вы живете в новостройке, а центральное отопление зачастую проблем не решает. Примерно 40 процентов теплого воздуха уходит из квартиры через вентиляцию, еще около 30 процентов — через окна, около 20 процентов — через наружные стены и еще 10 процентов — на лестничную площадку (в среднем за весь день). Итак, сейчас вы узнаете 14 способов сохранить тепло в доме, и многие из них довольно просто реализовать.
1. Проведите теплоизоляцию в вашей квартире может быть холодно, даже если вы живете в новостройке, а центральное отопление зачастую проблем не решает. Примерно 40 процентов теплого воздуха уходит из квартиры через вентиляцию, еще около 30 процентов — через окна, около 20 процентов — через наружные стены и еще 10 процентов — на лестничную площадку (в среднем за весь день). Итак, сейчас вы узнаете 14 способов сохранить тепло в доме, и многие из них довольно просто реализовать.
1. Проведите теплоизоляцию
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Правда, об этом нужно думать еще до начала ремонта. Главный плюс: один раз потратившись, вы больше никогда не будете волноваться по поводу отопления и сможете существенно на нем экономить, особенно если речь идет об автономном отоплении или частном доме.
2. Установите теплый пол
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Если теплоизоляция вам не по душе или не по карману, теплый пол — прекрасное решение. Сегодня его выбирают многие семьи, особенно те, в которых есть дети. Большой плюс в том, что теплый пол обогревает как раз нижнюю часть помещения, где обычно холоднее всего. Такой пол можно провести в отдельных комнатах, если он не нужен вам по всей квартире.
3. Утеплите балкон
Почему-то многие забывают, что балкон — это не преграда для холода, а скорее его источник, ведь площадь остекления балконного проема гораздо больше, чем обычного окна. Самый простой вариант — обить стены и пол деревянными панелями, рамы выбрать с двойными стеклами и распашными створками. Те, что открываются по принципу шкафа-купе, сильно пропускают холод.
4. Ликвидируйте сквозняки
Обнаружить сквозняки можно с помощью свечи или влажной руки. А вот бороться с ними можно разными способами: с помощью герметика, резиновых уплотнителей или простого столярного скотча, если вам сейчас не до ремонтных работ.
5. Замените входную дверь
Если вы въехали в квартиру от застройщика, наверняка входная дверь у вас самая простая и пропускает воздух. Иногда в квартирах даже слышно завывание ветра у входа, какое уж там тепло! Качественная и правильно установленная входная дверь сделает вашу жизнь гораздо приятнее, особенно если у вас однушка.
6. Утеплите оконные стекла
С внутренней стороны окон можно создать барьер, чтобы тепло не уходило. Для этого используйте специальную теплоотражающую пленку. Можно сделать совсем просто — наклеить полиэтилен с пупырышками при помощи обычной воды.
7. Повесьте потолочный вентилятор
Теплый воздух скапливается наверху, а значит, его нужно отправить вниз. Включайте вентилятор на самый слабый режим, чтобы прибор равномерно разгонял воздух.
8. Купите одеяло с подогревом
Оно экономичнее обогревателей, и пусть электрическое одеяло не самое стильное решение, со своей главной задачей оно справится на все сто. Даже когда в комнате станет холодно, вы все равно будете спать в тепле.
9. Обзаведитесь теплым текстилем и коврами
Это особенно хорошо работает, если у вас в доме много холодных поверхностей: дерево, плитка, мрамор и так далее. Какой смысл в обогревателе, если вы ходите по ледяному полу или сидите на холодном стуле? Срочно покупайте ковры, пледы и подушки. Кстати, мода вешать ковер на стену тоже возвращается. Только выбирайте современные и оригинальные принты.
10. Замените шторы на более плотные
В течение дня лучше держать окна не зашторенными, чтобы сквозь стекла проникал солнечный свет, а вместе с ним и тепло. Но как только на улице начнет темнеть, лучше сразу закрыть окна плотными шторами, можно даже пристегнуть их друг к другу. Плотный теплый материал сыграет роль термоизолятора.
11. Поместите лист фольги за радиатор
Более удобный материал — вспененный полиэтилен с фольгой-отражателем. Фольга отражает тепло, которое обычно уходит через стену, и радиатор будет работать эффективнее.
12. Разумно используйте обогреватель
Если пытаться справиться с холодом в квартире с помощью одного обогревателя, эффекта вы не почувствуете, а вот в бюджете образуется дыра. Лучше приобретите два компактных обогревателя и включайте их в отдельных комнатах с закрытыми дверьми.
13. Положите в постель грелку
Согреть себя и свою постель можно вообще без затрат. Грелку или бутылку с горячей водой поместите в центр кровати за 15 минут до сна или оберните полотенцем и положите в ноги. Есть еще один способ согреть постель: наполнить бутылку не водой, а сухими чистыми вишневыми косточками. Говорят, греет. Интересно было бы проверить!
14. Носите многослойную одежду
Выбирайте искусственные ткани, которые хуже пропускают воздух: так количество слоев можно сократить. Во многих сетевых магазинах одежды в последние годы появляются коллекции термобелья, которое можно носить как отдельно, так и под другой одеждой. Вам будет тепло, удобно, и вы не будете похожи на капусту.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники