Черный цвет в интерьере: 10 правил применения

Хотите знать, как грамотно добавлять черный цвет в интерьер? Вместе с дизайнерами ReRooms мы подготовили для вас подробную инструкцию.
Черный цвет — выбор смелых людей. Многие боятся энергетики этого цвета, но они не знают, что именно черный может добавить в интерьер элегантности, благородства и создать впечатление благополучия и богатства. Это уникальный базовый цвет — при грамотном сочетании с другими оттенками можно добиться превосходного результата, а мы вам с этим поможем.
1. Пространство и свет компенсируют жесткость черного
Давно известно, что темные цвета «съедают» пространство. Правильным сочетанием цветов и игрой света это можно исправить. Разбавьте черный постельными и яркими цветами, впустите свет в комнату, добавьте домашних растений. Если естественного освещения недостаточно, искусственное вам поможет. Теплое освещение от настольных ламп сделает интерьер мягче и создаст уютную атмосферу, убрав жесткость черного цвета.й цвет — выбор смелых людей. Многие боятся энергетики этого цвета, но они не знают, что именно черный может добавить в интерьер элегантности, благородства и создать впечатление благополучия и богатства. Это уникальный базовый цвет — при грамотном сочетании с другими оттенками можно добиться превосходного результата, а мы вам с этим поможем.
1. Пространство и свет компенсируют жесткость черного
Давно известно, что темные цвета «съедают» пространство. Правильным сочетанием цветов и игрой света это можно исправить. Разбавьте черный постельными и яркими цветами, впустите свет в комнату, добавьте домашних растений. Если естественного освещения недостаточно, искусственное вам поможет. Теплое освещение от настольных ламп сделает интерьер мягче и создаст уютную атмосферу, убрав жесткость черного цвета.
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2. Поверхность и текстура для черного
Большую роль в интерьере с черным цветом играют поверхность, текстура и плотность материала. На гладкой поверхности черный более выраженный и объемный, в таком случае его лучше свести к минимуму, иначе все померкнет на его фоне. Но если вы хотите визуально увеличить пространство, вам нужна именно глянцевая поверхность, так как она создаст эффект зеркала. Матовая и фактурная поверхность поможет скрыть черноту, так как будет мягче, уютнее, спокойнее и не слишком насыщенной. Черный цвет подчеркнет высокое качество материала, например, натуральное черное дерево в интерьере смотреться эффектно, благородно и элегантно.
3. Черный для изменения пропорций
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Если у вас высокие потолки и маленькое помещение, сделайте потолок и пол черными, а стены белыми или пастельными — комната визуально станет шире. Если же нужно увеличить высоту помещения, желательно сделать наоборот. Вдобавок можно окрасить черным 30—50 сантиметров потолка или пола по краям.
4. Аксессуары на черном фоне
Сгладить мрачность черного можно с помощью аксессуаров иного цвета. Яркие картины, подушки, горшки для цветов, плед, книги, настенный или настольный светильники — все это создаст настроение и уведет ваш взгляд от черного цвета, а еще на таком фоне аксессуары раскроются во всей красе. Черный цвет лучше всего подчеркивает блеск драгоценных металлов и камней, но с золотыми и серебряными аксессуарами нужно быть аккуратнее и не увлекаться ими, иначе ваш интерьер будет выглядеть вульгарно.
5. Черные элементы в декоре интерьера
Добавив черные элементы в декор, можно увеличишь эффект основного цвета. При этом важно помнить, что большое количество черного создаст эффект замкнутости. Примерами черных элементов могут выступать картины, светильники, подушки, ковер, рамки для фото и рисунки на стенах. Можно полностью окрасить одну стену в черный, если пространство и освещение позволяют это сделать.
6. Шахматка
Если вы решили украсить пол шахматкой, помните, что это и будет основной деталью интерьера. Контрастные квадраты стоит смягчить нейтральными стенами, предпочтительно белыми. К базовым цветам можно добавить любой оттенок в виде других деталей интерьера, но без фанатизма.
7. Красный и черный
Сочетание красного и черного мы не рекомендуем использовать в равных пропорциях, так как оба эти цвета мощные и энергоемкие. В такой комбинации следует отдать свое предпочтение красному цвету — во избежание мрачности.
8. Сочетание с разными цветами
Самые популярные сочетания — черного с белым и черного с красным, но нужно заметить, что и с другим цветами черный смотрится ничуть не хуже. Сочетая черный с сочными цветами, такими как желтый и оранжевый, вы добавите в свой интерьер бодрости, жизнерадостности, положительной энергетики. Черный с пастельными тонами создаст уют и гармонию в вашем доме — рекомендуем оформить в этих тонах спальню. Благодаря сочетанию черного с коричневым мы получим ощущение элегантности. Разного эффекта можно добиться, меняя оттенки и их объем в интерьере.
9. Практичность черного цвета
Черный цвет непрактичен. Оптимально применять черный цвет в гостиной. На черном цвете хорошо видны пыль и царапины и плохо видна грязь. Черный снижает аппетит, поэтому не рекомендуем использовать этот цвет на кухне, разве что в небольших количествах. Если вы ходите похудеть, достаточно приобрести посуду черного цвета. Из-за выраженных разводов в ванной комнате не стоит применять черный цвет. Если все же у вас есть желание использовать черный на кухне и в ванной, лучше отдать предпочтение фактурным и матовым поверхностям, а не глянцевым. Не советуем использовать черный в детской, тем более делать его основным — это отрицательно скажется на настроении и состоянии ребенка. Если добавить черный в гармоничной пропорции со светлыми оттенками, он хорошо приживется в спальне и прихожей.
10. Черное и белое
Два базовых цвета — что может быть лучше и элегантнее? Перебарщивать в таком сочетании с черным не стоит, иначе вы рискуете получить ощущение замкнутости пространства. Лучше отдайте предпочтение белому цвету или добавьте третий цвет. Строгие линии следует заменить на плавные, это придаст гармонии.
Помещение* – 14 990 руб.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
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01. Обмерный план помещений
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01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники