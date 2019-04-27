Черный цвет в интерьере: 10 правил применения

Давно известно, что темные цвета «съедают» пространство. Правильным сочетанием цветов и игрой света это можно исправить. Разбавьте черный постельными и яркими цветами, впустите свет в комнату, добавьте домашних растений . Если естественного освещения недостаточно, искусственное вам поможет. Теплое освещение от настольных ламп сделает интерьер мягче и создаст уютную атмосферу, убрав жесткость черного цвета.

Давно известно, что темные цвета «съедают» пространство. Правильным сочетанием цветов и игрой света это можно исправить. Разбавьте черный постельными и яркими цветами, впустите свет в комнату, добавьте домашних растений . Если естественного освещения недостаточно, искусственное вам поможет. Теплое освещение от настольных ламп сделает интерьер мягче и создаст уютную атмосферу, убрав жесткость черного цвета.й цвет — выбор смелых людей. Многие боятся энергетики этого цвета, но они не знают, что именно черный может добавить в интерьер элегантности, благородства и создать впечатление благополучия и богатства. Это уникальный базовый цвет — при грамотном сочетании с другими оттенками можно добиться превосходного результата, а мы вам с этим поможем.

Черный цвет — выбор смелых людей. Многие боятся энергетики этого цвета, но они не знают, что именно черный может добавить в интерьер элегантности, благородства и создать впечатление благополучия и богатства. Это уникальный базовый цвет — при грамотном сочетании с другими оттенками можно добиться превосходного результата, а мы вам с этим поможем.

Фото: apartmenttherapy.com

2. Поверхность и текстура для черного

Большую роль в интерьере с черным цветом играют поверхность, текстура и плотность материала. На гладкой поверхности черный более выраженный и объемный, в таком случае его лучше свести к минимуму, иначе все померкнет на его фоне. Но если вы хотите визуально увеличить пространство, вам нужна именно глянцевая поверхность, так как она создаст эффект зеркала. Матовая и фактурная поверхность поможет скрыть черноту, так как будет мягче, уютнее, спокойнее и не слишком насыщенной. Черный цвет подчеркнет высокое качество материала, например, натуральное черное дерево в интерьере смотреться эффектно, благородно и элегантно.

Фото: architecturaldigest.com

3. Черный для изменения пропорций

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Если у вас высокие потолки и маленькое помещение, сделайте потолок и пол черными, а стены белыми или пастельными — комната визуально станет шире. Если же нужно увеличить высоту помещения, желательно сделать наоборот. Вдобавок можно окрасить черным 30—50 сантиметров потолка или пола по краям.

Фото: oliveirensebasquetebol.com

4. Аксессуары на черном фоне

Сгладить мрачность черного можно с помощью аксессуаров иного цвета. Яркие картины, подушки, горшки для цветов, плед, книги, настенный или настольный светильники — все это создаст настроение и уведет ваш взгляд от черного цвета, а еще на таком фоне аксессуары раскроются во всей красе. Черный цвет лучше всего подчеркивает блеск драгоценных металлов и камней, но с золотыми и серебряными аксессуарами нужно быть аккуратнее и не увлекаться ими, иначе ваш интерьер будет выглядеть вульгарно.

Фото: age-of-reason-studios.com

5. Черные элементы в декоре интерьера

Добавив черные элементы в декор, можно увеличишь эффект основного цвета. При этом важно помнить, что большое количество черного создаст эффект замкнутости. Примерами черных элементов могут выступать картины, светильники, подушки, ковер, рамки для фото и рисунки на стенах. Можно полностью окрасить одну стену в черный, если пространство и освещение позволяют это сделать.

Фото: thespruce.com

6. Шахматка

Если вы решили украсить пол шахматкой, помните, что это и будет основной деталью интерьера. Контрастные квадраты стоит смягчить нейтральными стенами, предпочтительно белыми. К базовым цветам можно добавить любой оттенок в виде других деталей интерьера, но без фанатизма.

Фото: bocadolobo.com

7. Красный и черный

Сочетание красного и черного мы не рекомендуем использовать в равных пропорциях, так как оба эти цвета мощные и энергоемкие. В такой комбинации следует отдать свое предпочтение красному цвету — во избежание мрачности.

Фото: princegeorges.org

8. Сочетание с разными цветами

Самые популярные сочетания — черного с белым и черного с красным, но нужно заметить, что и с другим цветами черный смотрится ничуть не хуже. Сочетая черный с сочными цветами, такими как желтый и оранжевый, вы добавите в свой интерьер бодрости, жизнерадостности, положительной энергетики. Черный с пастельными тонами создаст уют и гармонию в вашем доме — рекомендуем оформить в этих тонах спальню. Благодаря сочетанию черного с коричневым мы получим ощущение элегантности. Разного эффекта можно добиться, меняя оттенки и их объем в интерьере.

Фото: toledogeller.com

9. Практичность черного цвета

Черный цвет непрактичен. Оптимально применять черный цвет в гостиной. На черном цвете хорошо видны пыль и царапины и плохо видна грязь. Черный снижает аппетит, поэтому не рекомендуем использовать этот цвет на кухне, разве что в небольших количествах. Если вы ходите похудеть, достаточно приобрести посуду черного цвета. Из-за выраженных разводов в ванной комнате не стоит применять черный цвет. Если все же у вас есть желание использовать черный на кухне и в ванной, лучше отдать предпочтение фактурным и матовым поверхностям, а не глянцевым. Не советуем использовать черный в детской, тем более делать его основным — это отрицательно скажется на настроении и состоянии ребенка. Если добавить черный в гармоничной пропорции со светлыми оттенками, он хорошо приживется в спальне и прихожей.

Фото: visbook.wixsite.com

10. Черное и белое

Два базовых цвета — что может быть лучше и элегантнее? Перебарщивать в таком сочетании с черным не стоит, иначе вы рискуете получить ощущение замкнутости пространства. Лучше отдайте предпочтение белому цвету или добавьте третий цвет. Строгие линии следует заменить на плавные, это придаст гармонии.