Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.

Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер.

1. Интерьер с желтым пятном

Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.

ltr">Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.

Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер.

1. Интерьер с желтым пятном

Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.