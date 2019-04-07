Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Простые способы подготовить интерьер к лету.
Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.
Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер.
1. Интерьер с желтым пятном
Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.
ltr">Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.
Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер.
1. Интерьер с желтым пятном
Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Фото:
2. Интерьер с желтой лестницей
Желтый цвет в интерьере квартиры или дома можно использовать, чтобы выделить какие-то части, определенные зоны, акцентировать внимание. И иногда нужно действовать вопреки всем правилам. Например, лестницу принято прятать, но в этом интерьере она стала главной точкой притяжения.
Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе
и бесплатно получите подробную смету на ремонтРассчитать
Фото:
3. Интерьер с желтым диваном
Диван желтого цвета в интерьере уместен всегда, когда нет других ярких пятен. Особенно это здорово смотрится, если оформление интерьера очень светлое или очень темное. На таком фоне желтый цвет раскрывается, становится максимально заметным и наполняет помещение светом и теплом.
Фото:
4. Интерьер гостиной с желтым цветом
Психология желтый цвет называет источником позитива и оптимизма, в интерьере гостиной он просто необходим. Здесь нам часто нужно не только отдохнуть, но и зарядиться положительными эмоциями, избавиться от чувства тревоги и усталости и просто начать радоваться жизни.
Фото:
5. Интерьер с желтыми стенами
Обои желтого цвета нечасто используют в интерьере. И очень зря! Если боитесь сделать слишком яркой спальню, кухню или гостиную, поэкспериментируйте в нейтральных помещениях. Это могут быть коридоры, прихожая, гардеробная, комната для гостей или холл.
Фото:
6. Интерьер с желтым акцентом
Желтый цвет очень часто встречается в скандинавском интерьере. Это неудивительно, ведь в скандинавских традициях основой интерьера считается белый цвет, который оживляют цветные акценты. Обычно они имеют ярко-розовый, желтый, синий, мятный оттенок и отлично сочетаются друг с другом.
Фото:
7. Интерьер яркой детской
Желтый цвет в интерьере детской комнаты иногда просто необходим. Многие считают, что делать комнаты для детей нейтральными, серыми и бежевыми вообще не стоит, потому что ребенку нужны положительные эмоции и вдохновение. Так что желтая стена может оказаться верным решением.
Фото:
8. Интерьер с легкой желтизной
Бледно-желтые цвета в интерьере могут стать основой, на которой он держится. Любые пастельные оттенки сочетаются с другими такими же нежными. В этом случае желтый цвет не бросается в глаза, а выглядит очень уютным и не раздражающим.
Фото:
9. Интерьер кухни с желтым фартуком
Любой интерьер кухни в желтых цветах обычно вызывает споры. Может быть действительно не стоит делать кухню полностью желтой, если вы проводите на ней много времени и часто готовите. А вот желтый фартук станет отличной деталью, которая будет радовать каждый день.
Фото:
10. Интерьер современной ванной
Интерьер ванной тоже может быть выполнен в желтом цвете. Современные производители даже делают сантехнику таких оттенков. Советуем сочетать в современной ванной желтый цвет с приглушенными серыми, бежевыми, коричневыми оттенками.
Фото:
11. Интерьер с желтым окном
С помощью желтого цвета можно удивлять! Вы когда-нибудь видели желтое окно? Обычно окна имеют белый цвет или любой другой естественный природный оттенок. Но желтое окно поднимет настроение, даже если сквозь него не проникает настоящее солнце.
Фото:
12. Интерьер с желтыми цветами
Любите обои с цветами? Представьте себе, они тоже могут быть желтыми, а не только традиционными, с зелеными листьями и нежными лепестками. Любые желтые узоры на обоях — это яркое и красивое решение, более нежное, чем полностью желтые стены.
Фото:
13. Интерьер с желтой ванной
О современной желтой ванной комнате мы уже поговорили, но и в традиционном интерьере найдется неожиданное применение для желтого цвета. В такой желтой ванне вода наверняка дольше не остывает.
14. Интерьер желтой спальни
Считается, что спальня должна быть нежных «сонных» оттенков — синего, фиолетового, розового, зеленого. Но оказывается, правильно подобранный желтый оттенок тоже сделает ваш сон глубоким и приятным.
Фото:
15. Интерьер с желтой зоной
Яркие цвета хороши для зонирования, вы можете сделать желтой перегородку или выделить нужный объект в интерьере, чтобы отвлечь внимание от всех остальных. Как, например, показано на этом фото.
Фото:
16. Очень желтый интерьер
Но если вдруг желтый цвет — ваш любимый, не бойтесь смелого моноколорного решения. Пусть комната станет полностью желтой: стены, диван, светильники, ковер, декор. Не хотите, чтобы интерьер был скучным? Выбирайте необычные формы и фактуры, разбавляйте контрастными деталями.
Фото:
17. Интерьер спальни с желтыми шторами
Самый простой способ добавить желтого в обстановку — это текстиль. Яркие желтые шторы могут появиться с наступлением теплого времени года, а ближе к осени смело их убирайте или меняйте на более традиционные.
Фото:
18. Интерьер с желтой дверью
Двери не обязательно должны быть белыми или коричневыми. Наоборот, в нейтральном интерьере именно дверь вдруг окажется главным ярким акцентом, если вам не хочется покупать яркую мебель. Дверь тоже можно перекрасить или заменить.
Фото:
19. Интерьер с желтым декором
Если вы прочитали нашу статью и захотели добавить желтых пятен в свой уже готовый интерьер, выбирайте желтые предметы декора. Вазы, посуду, светильники, рамки для фотографий и скульптуры. Сразу станет веселее!
Фото:
20. Интерьер спальни с желтым текстилем
Каждую весну в магазинах декора появляются новые коллекции ярких теплых оттенков. Наверняка и в этот раз вы найдете желтые пледы, подушки, полотенца и салфетки. Пора отправить на поиски и сделать свой интерьер летним!
Фото:
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники