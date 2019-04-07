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Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей


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Простые способы подготовить интерьер к лету.

Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.

Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер. 

1. Интерьер с желтым пятном

Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.

Фото № 1: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идейltr">Хотели бы вы жить в интерьере в желтых цветах? Не спешите с ответом, если вдруг вас всегда пугали желтые оттенки. На самом деле сегодня желтый цвет в интерьере становится чуть ли не необходимостью, учитывая наш суровый климат и длинные ночи. Немного солнца никогда не повредит, а одного только освещения бывает недостаточно. К тому же желтый цвет может быть и глубоким, почти темным, и ярким, и нежным, пастельным. Его может быть много — на стенах, немного в качестве мебели и текстиля, и совсем чуть-чуть — в виде посуды, цветов и декора.

Желтый цвет все чаще встречается в дизайнерских интерьерах. Он прекрасно сочетается с модным зеленым и делает его теплее, оживляет холодность розового, открывает второе дыхание у серых и синих оттенков. Дизайнер — как художник: использует всю цветовую палитру и знает, где добавить яркости, а где ее убавить. Не бойтесь желтого цвета, лучше взгляните, как можно внести с его помощью радость и свет в ваш интерьер. 

1. Интерьер с желтым пятном

Стены желтого цвета в интерьере не обязательно должны быть сплошными. На этом фото видно, как необычно можно использовать желтый и создать с его помощью оптическую иллюзию или просто оригинальное яркое пятно. Двери ведь тоже не обязаны быть однотонными.

Фото № 1: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

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Стиль
Площадь, м²

Фото: jennymhaineslpc.com

2. Интерьер с желтой лестницей

Желтый цвет в интерьере квартиры или дома можно использовать, чтобы выделить какие-то части, определенные зоны, акцентировать внимание. И иногда нужно действовать вопреки всем правилам. Например, лестницу принято прятать, но в этом интерьере она стала главной точкой притяжения.

Фото № 2: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

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Фото: scontent-iad3-1.cdninstagram.com

3. Интерьер с желтым диваном

Диван желтого цвета в интерьере уместен всегда, когда нет других ярких пятен. Особенно это здорово смотрится, если оформление интерьера очень светлое или очень темное. На таком фоне желтый цвет раскрывается, становится максимально заметным и наполняет помещение светом и теплом.

Фото № 3: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: hfssw.com

4. Интерьер гостиной с желтым цветом

Психология желтый цвет называет источником позитива и оптимизма, в интерьере гостиной он просто необходим. Здесь нам часто нужно не только отдохнуть, но и зарядиться положительными эмоциями, избавиться от чувства тревоги и усталости и просто начать радоваться жизни.

Фото № 4: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: shakemyblog.com

5. Интерьер с желтыми стенами

Обои желтого цвета нечасто используют в интерьере. И очень зря! Если боитесь сделать слишком яркой спальню, кухню или гостиную, поэкспериментируйте в нейтральных помещениях. Это могут быть коридоры, прихожая, гардеробная, комната для гостей или холл.

Фото № 5: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: static.wixstatic.com

6. Интерьер с желтым акцентом

Желтый цвет очень часто встречается в скандинавском интерьере. Это неудивительно, ведь в скандинавских традициях основой интерьера считается белый цвет, который оживляют цветные акценты. Обычно они имеют ярко-розовый, желтый, синий, мятный оттенок и отлично сочетаются друг с другом.

Фото № 6: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: sweetmagpie.com

7. Интерьер яркой детской

Желтый цвет в интерьере детской комнаты иногда просто необходим. Многие считают, что делать комнаты для детей нейтральными, серыми и бежевыми вообще не стоит, потому что ребенку нужны положительные эмоции и вдохновение. Так что желтая стена может оказаться верным решением.

Фото № 7: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: thepartyplacenm.com

8. Интерьер с легкой желтизной

Бледно-желтые цвета в интерьере могут стать основой, на которой он держится. Любые пастельные оттенки сочетаются с другими такими же нежными. В этом случае желтый цвет не бросается в глаза, а выглядит очень уютным и не раздражающим.

Фото № 8: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: wallsumo.com

9. Интерьер кухни с желтым фартуком

Любой интерьер кухни в желтых цветах обычно вызывает споры. Может быть действительно не стоит делать кухню полностью желтой, если вы проводите на ней много времени и часто готовите. А вот желтый фартук станет отличной деталью, которая будет радовать каждый день.

Фото № 9: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: cdn.homedit.com

10. Интерьер современной ванной

Интерьер ванной тоже может быть выполнен в желтом цвете. Современные производители даже делают сантехнику таких оттенков. Советуем сочетать в современной ванной желтый цвет с приглушенными серыми, бежевыми, коричневыми оттенками.

Фото № 10: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: i0.wp.com

11. Интерьер с желтым окном

С помощью желтого цвета можно удивлять! Вы когда-нибудь видели желтое окно? Обычно окна имеют белый цвет или любой другой естественный природный оттенок. Но желтое окно поднимет настроение, даже если сквозь него не проникает настоящее солнце.

Фото № 11: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: imgn2.lovingit.pl

12. Интерьер с желтыми цветами

Любите обои с цветами? Представьте себе, они тоже могут быть желтыми, а не только традиционными, с зелеными листьями и нежными лепестками. Любые желтые узоры на обоях — это яркое и красивое решение, более нежное, чем полностью желтые стены.

Фото № 12: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: 2.bp.blogspot.com

13. Интерьер с желтой ванной

О современной желтой ванной комнате мы уже поговорили, но и в традиционном интерьере найдется неожиданное применение для желтого цвета. В такой желтой ванне вода наверняка дольше не остывает.

Фото № 13: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идейФото: drummonds-uk.com

14. Интерьер желтой спальни

Считается, что спальня должна быть нежных «сонных» оттенков — синего, фиолетового, розового, зеленого. Но оказывается, правильно подобранный желтый оттенок тоже сделает ваш сон глубоким и приятным.

Фото № 14: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: rushiwork.oss-cn-beijing.aliyuncs.com

15. Интерьер с желтой зоной

Яркие цвета хороши для зонирования, вы можете сделать желтой перегородку или выделить нужный объект в интерьере, чтобы отвлечь внимание от всех остальных. Как, например, показано на этом фото.

Фото № 15: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: static1.squarespace.com

16. Очень желтый интерьер

Но если вдруг желтый цвет — ваш любимый, не бойтесь смелого моноколорного решения. Пусть комната станет полностью желтой: стены, диван, светильники, ковер, декор. Не хотите, чтобы интерьер был скучным? Выбирайте необычные формы и фактуры, разбавляйте контрастными деталями.

Фото № 16: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: in2design.co.il

17. Интерьер спальни с желтыми шторами

Самый простой способ добавить желтого в обстановку — это текстиль. Яркие желтые шторы могут появиться с наступлением теплого времени года, а ближе к осени смело их убирайте или меняйте на более традиционные.

Фото № 17: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: naibann.com

18. Интерьер с желтой дверью

Двери не обязательно должны быть белыми или коричневыми. Наоборот, в нейтральном интерьере именно дверь вдруг окажется главным ярким акцентом, если вам не хочется покупать яркую мебель. Дверь тоже можно перекрасить или заменить.

Фото № 18: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: joaquintrias.com

19. Интерьер с желтым декором

Если вы прочитали нашу статью и захотели добавить желтых пятен в свой уже готовый интерьер, выбирайте желтые предметы декора. Вазы, посуду, светильники, рамки для фотографий и скульптуры. Сразу станет веселее!

Фото № 19: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: decoor.net

20. Интерьер спальни с желтым текстилем

Каждую весну в магазинах декора появляются новые коллекции ярких теплых оттенков. Наверняка и в этот раз вы найдете желтые пледы, подушки, полотенца и салфетки. Пора отправить на поиски и сделать свой интерьер летним!

Фото № 20: Освежаем квартиру желтым цветом: 20 необычных идей

Фото: cdn2.hercampus.com

#дизайн#Интерьер#Квартира#желтый цвет
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04. План расстановки сантехники

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03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
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В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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