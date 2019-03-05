28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Попробуем убедить вас, что в небольшой квартире главной изюминкой может стать именно черно-белая кухня.
Дизайнеры утверждают, что оформить небольшое пространство куда труднее, чем огромное. На крохотной площади нужно предусмотреть много мелочей, которые и превращают несколько квадратных метров либо в захламленную комнату, либо в образец вкуса и стиля. Мы предпочитаем второй вариант и собираем все способы, как это можно реализовать. И черно-белая гамма на небольшой кухне — нестареющая мода.
1. Совсем не обязательно пытаться втиснуть на небольшую кухню обеденный столик. Зато поместится угловой гарнитур и готовить здесь будет намного удобнее.неры утверждают, что оформить небольшое пространство куда труднее, чем огромное. На крохотной площади нужно предусмотреть много мелочей, которые и превращают несколько квадратных метров либо в захламленную комнату, либо в образец вкуса и стиля. Мы предпочитаем второй вариант и собираем все способы, как это можно реализовать. И черно-белая гамма на небольшой кухне — нестареющая мода.
1. Совсем не обязательно пытаться втиснуть на небольшую кухню обеденный столик. Зато поместится угловой гарнитур и готовить здесь будет намного удобнее.
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2. Роль столика здесь выполняет черная столешница, за которой вполне может перекусить один человек, присев на легкий, почти декоративный стул.
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3. Линейная планировка на небольшой кухне прямо говорит, что хозяева едят в комнате или вообще предпочитают обедать вне дома. Зато порядок поддерживать проще и выглядит такая кухня всегда как на картинке.
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4. Вы тоже обратили внимание на роскошные черные шторы в пол? Зачем они на кухне? Конечно, чтобы любоваться получившимся интерьером! Рисунок плитки на полу удачно поддерживает игру черных акцентов.
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5. Черная столешница — это модно и очень красиво. И тогда все остальное на кухне может быть белым.
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6. Черная плитка под самый потолок — это шок. Потом это завораживает. Потом хочется немедленно сделать это на своей кухне. Но лучше не увлекаться: пусть такая красота будет только на небольшом пространстве.
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7. Нет, все-таки шок — это и черная стена, и черный гарнитур. Пол и вторая стена могут оставаться белыми. Что там еще черное? Светильники? Отлично! Интересно, как это выглядит при вечернем освещении.
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8. Белый подоконник вместо столика и черный стул. Белая газовая колонка и черная шторка с белым одуванчиком в качестве декора. Так и хочется дунуть, чтобы разлетелись по всей кухне веселые легкие шапочки-семена!
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9. Лампа под бронзу и того же оттенка пол все равно оставляют эту кухню черно-белой. Шкаф без ручек роскошен!
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10. П-образная планировка на маленькой кухне позволяет хозяйке вообще не сходить с места при готовке. Зеркальная поверхность столешницы требует тщательного ухода, но выглядит шикарно.
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11. Эту кухню черно-белой делает плитка на полу. Крупный формат уравновешивает высоту потолков, немного снижая их или просто отвлекая внимание на то, что находится ниже.
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12. Много разной плитки. Словно перекликаясь, она выглядит легкой на стенах и основательной на полу. Естественный свет через большое окно играет бликами на дверцах гарнитура, выстроенного линейно.
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13. Кухня размером с чуланчик. Невозможно представить себе ее цветной, яркой и даже с акцентами. Полная гармония цвета и света.
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14. Черная стена напротив окна — как борьба двух миров, света и тьмы. Результат — уютная кухня, где ничто не мешает наслаждаться вкусом еды и вкусом дизайнера.
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15. Абсолютно черная плита сама по себе хороша. В паре с черной вытяжкой она прекрасна.
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16. Вытянутая форма кухни позволила уместить здесь даже небольшой столик. Геометричный рисунок пола немного расширяет пространство. Асимметрия черного гарнитура тоже визуально меняет прямоугольную геометрию.
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17. Рулонные шторы с черной отделкой — хороший способ разбавить белый цвет в небольшой кухне.
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18. Идеальная модель для стандартной хрущевки, где хозяйке не остается места для фантазии. Здесь даже переставить нечего.
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19. На самом деле эта кухня маленькая. Просто обилие белого при небольшом вкраплении черного творит чудеса!
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20. Зеркало и легкие лофтовые штрихи отлично работают на визуальное расширение маленькой кухни.
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21. Белая кирпичная стена и столик как в поезде дальнего следования…
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22. Непонятно, как хозяйка умудряется тут готовить, но воспоминания о детских кукольных домиках наверняка помогают ей любить эту тесноту.
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23. Глядя на эти кухни, понимаешь: главное — найти плитку, которую можно рассматривать часами.
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24. Открытые полки делают пространство свободным, хотя пыли собирают много. Но такую посуду прятать невозможно!
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25. Здесь пахнет корицей, свежей выпечкой и кофе. Чем хороша небольшая кухня — она позволяет сидеть рядом и смотреть друг другу в глаза.
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26. Белые светильники фоне на черной стены — это находка! Кажется, что они немного покачиваются, если открыто окно.
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27. Даже на трех метрах можно оформить кухню на загляденье.
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28. Минимализм не имеет пределов. Кухней можно назвать все, где помещается раковина, плита и немножко столешницы.
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники