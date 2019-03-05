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28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах


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Попробуем убедить вас, что в небольшой квартире главной изюминкой может стать именно черно-белая кухня.

Дизайнеры утверждают, что оформить небольшое пространство куда труднее, чем огромное. На крохотной площади нужно предусмотреть много мелочей, которые и превращают несколько квадратных метров либо в захламленную комнату, либо в образец вкуса и стиля. Мы предпочитаем второй вариант и собираем все способы, как это можно реализовать. И черно-белая гамма на небольшой кухне — нестареющая мода.

1. Совсем не обязательно пытаться втиснуть на небольшую кухню обеденный столик. Зато поместится угловой гарнитур и готовить здесь будет намного удобнее.неры утверждают, что оформить небольшое пространство куда труднее, чем огромное. На крохотной площади нужно предусмотреть много мелочей, которые и превращают несколько квадратных метров либо в захламленную комнату, либо в образец вкуса и стиля. Мы предпочитаем второй вариант и собираем все способы, как это можно реализовать. И черно-белая гамма на небольшой кухне — нестареющая мода.

1. Совсем не обязательно пытаться втиснуть на небольшую кухню обеденный столик. Зато поместится угловой гарнитур и готовить здесь будет намного удобнее.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

2. Роль столика здесь выполняет черная столешница, за которой вполне может перекусить один человек, присев на легкий, почти декоративный стул.

Фото № 2: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: viahouse.com

3. Линейная планировка на небольшой кухне прямо говорит, что хозяева едят в комнате или вообще предпочитают обедать вне дома. Зато порядок поддерживать проще и выглядит такая кухня всегда как на картинке.

Фото № 3: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

4. Вы тоже обратили внимание на роскошные черные шторы в пол? Зачем они на кухне? Конечно, чтобы любоваться получившимся интерьером! Рисунок плитки на полу удачно поддерживает игру черных акцентов.

Фото № 4: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

5. Черная столешница — это модно и очень красиво. И тогда все остальное на кухне может быть белым.

Фото № 5: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

6. Черная плитка под самый потолок — это шок. Потом это завораживает. Потом хочется немедленно сделать это на своей кухне. Но лучше не увлекаться: пусть такая красота будет только на небольшом пространстве.

Фото № 6: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

7. Нет, все-таки шок — это и черная стена, и черный гарнитур. Пол и вторая стена могут оставаться белыми. Что там еще черное? Светильники? Отлично! Интересно, как это выглядит при вечернем освещении.

Фото № 7: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

8. Белый подоконник вместо столика и черный стул. Белая газовая колонка и черная шторка с белым одуванчиком в качестве декора. Так и хочется дунуть, чтобы разлетелись по всей кухне веселые легкие шапочки-семена!

Фото № 8: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

9. Лампа под бронзу и того же оттенка пол все равно оставляют эту кухню черно-белой. Шкаф без ручек роскошен!

Фото № 9: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

10. П-образная планировка на маленькой кухне позволяет хозяйке вообще не сходить с места при готовке. Зеркальная поверхность столешницы требует тщательного ухода, но выглядит шикарно.

Фото № 10: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kitchendecor.club

11. Эту кухню черно-белой делает плитка на полу. Крупный формат уравновешивает высоту потолков, немного снижая их или просто отвлекая внимание на то, что находится ниже.

Фото № 11: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

12. Много разной плитки. Словно перекликаясь, она выглядит легкой на стенах и основательной на полу. Естественный свет через большое окно играет бликами на дверцах гарнитура, выстроенного линейно.

Фото № 12: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

13. Кухня размером с чуланчик. Невозможно представить себе ее цветной, яркой и даже с акцентами. Полная гармония цвета и света.

Фото № 13: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kitchendecor.club

14. Черная стена напротив окна — как борьба двух миров, света и тьмы. Результат — уютная кухня, где ничто не мешает наслаждаться вкусом еды и вкусом дизайнера.

Фото № 14: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kitchendecor.club

15. Абсолютно черная плита сама по себе хороша. В паре с черной вытяжкой она прекрасна.

Фото № 15: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

16. Вытянутая форма кухни позволила уместить здесь даже небольшой столик. Геометричный рисунок пола немного расширяет пространство. Асимметрия черного гарнитура тоже визуально меняет прямоугольную геометрию.

Фото № 16: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kitchendecor.club

17. Рулонные шторы с черной отделкой — хороший способ разбавить белый цвет в небольшой кухне.

Фото № 17: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: decoomo.com

18. Идеальная модель для стандартной хрущевки, где хозяйке не остается места для фантазии. Здесь даже переставить нечего.

Фото № 18: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: jutarnji.hr

19. На самом деле эта кухня маленькая. Просто обилие белого при небольшом вкраплении черного творит чудеса!

Фото № 19: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

20. Зеркало и легкие лофтовые штрихи отлично работают на визуальное расширение маленькой кухни.

Фото № 20: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: jutarnji.hr

21. Белая кирпичная стена и столик как в поезде дальнего следования…

Фото № 21: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: jutarnji.hr

22. Непонятно, как хозяйка умудряется тут готовить, но воспоминания о детских кукольных домиках наверняка помогают ей любить эту тесноту.

Фото № 22: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: jutarnji.hr

23. Глядя на эти кухни, понимаешь: главное — найти плитку, которую можно рассматривать часами.

Фото № 23: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: michitecturedotcom.files.wordpress.com

24. Открытые полки делают пространство свободным, хотя пыли собирают много. Но такую посуду прятать невозможно!

Фото № 24: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: michitecturedotcom.files.wordpress.com

25. Здесь пахнет корицей, свежей выпечкой и кофе. Чем хороша небольшая кухня — она позволяет сидеть рядом и смотреть друг другу в глаза.

Фото № 25: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

26. Белые светильники фоне на черной стены — это находка! Кажется, что они немного покачиваются, если открыто окно.

Фото № 26: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kankan.sk

27.  Даже на трех метрах можно оформить кухню на загляденье.

Фото № 27: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: kankan.sk

28. Минимализм не имеет пределов. Кухней можно назвать все, где помещается раковина, плита и немножко столешницы.

Фото № 28: 28 черно-белых кухонь в малогабаритных квартирах

Фото: luvoccasion.com

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04. Ведомость сантехники

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05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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