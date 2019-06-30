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Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стиле


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Для типичной московской двушки дизайнеры ReRooms приняли нестандартное решение — и результат его полностью оправдал. Смотрите и вдохновляйтесь!

Когда площадь двухкомнатной квартиры — всего 54,7 квадратных метра, выручит скандинавский стиль, светлый и легкий. Его способность визуально увеличивать пространство известна. Отсутствие броских красок, ориентация на натуральные материалы, простые и лаконичные модели мебели — все это создает ясный и приятный интерьер, в котором по-семейному тепло и радостно.  

Прихожая

Белая прихожая не ослепляет — приглашает в чистый, уютный дом. Стены и натяжной потолок окрашены в белый цвет. Справа от светлой двери с хромированной ручкой стоит белоснежный шкаф с окантовкой цвета натурального дерева. Слева — низкая обувница с белыми, как и у шкафа, фасадами. Над ней висит большое зеркало в массивной оправе цвета венге, рядом вешалка и полка для головных уборов. Этот мебельный ансамбль дополняют нежно-зеленый пуф и круглая хромированная подставка для вазы с цветами или стационарного телефона.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Есть в прихожей одна малозаметная «изюминка»: к стене напротив зеркала прикреплена откидная гладильная доска. Вот и думать не надо, где хранить и куда ставить этот нужный, но часто мешающий предмет.

Фото № 2: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Кухня

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Пройдем прямо от входной двери на кухню. Она создает ощущение простора. Здесь стоит вся необходимая мебель и техника, да и свободного места хватает. Компактный кухонный гарнитур с голубыми фасадами и бежевой столешницей разместился вдоль левой стены до окна. У потолка примостились г-образные антресоли под цвет стен, окрашенных бежевой краской. Их оттеняет белая керамическая плитка фартука под кирпич. В пенале у окна встроены духовой шкаф и микроволновая печь, а двухконфорочная электрическая плитка осталась на привычном месте — в столешнице.

Фото № 3: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru 

Слева от двери, в углу, спрятался холодильник. Высокий, двухкамерный, он не доминирует в помещении, не привлекает к себе внимания. А весь акцент — на стену рядом. Она окрашена пятью цветами в крупный геометрический рисунок. Над нижней приглушенно-зеленой полосой — треугольники: сдержанно-розовый, голубой, бежевый, темно-зеленый. Белые стол, стулья и две подвесные лампы на таком фоне смотрятся еще более выигрышно.

Фото № 4: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Ванная комната

Вернемся в коридор и повернем налево — в ванную комнату. Как и в остальные помещения, сюда ведут белые двери. На трехметровой площади разместились белая чугунная ванна, серый пенал, цвета натурального дерева тумба для раковины и стиральной машины, белый навесной шкафчик, дизайнерское зеркало и черный электрический полотенцесушитель.  

Фото № 5: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru 

Фото № 6: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Потолок и стены окрашены в светлый беж. Над ванной на полтора метра в высоту выложена керамическая плитка: с двух сторон бежевая, с третьей — темно-синяя. Все лаконично и при этом не скучно.

Фото № 7: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Санузел

Рядом с ванной комнатой — совсем маленький изолированный санузел. Меньше метра полезной площади. Хотя этого достаточно для подвесного унитаза и встроенного шкафчика, и теснота не ощущается из-за светлых красок. Помещение оформлено в тех же цветах, что и ванная комната, а створки и окантовка шкафчика перекликаются с отделкой шкафа в прихожей.

Фото № 8: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Спальня

В конце коридорного закутка — вход в спальню. Здесь другие краски, другой мир — чуть приглушенный, уютно затемненный. Стены окрашены в приятный розово-сиреневый тон. Контрастный белый двухъярусный навесной потолок с декоративными плинтусами увеличивает высоту комнаты. Комод, кровать и две тумбочки цвета светлого дерева вместительны и компактны, не выглядят громоздко на 12 квадратных метрах. А еще здесь уместился высокий, под первый ярус потолка, шкаф с реечными фасадами.

Фото № 9: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Напротив шкафа — окно с белыми рулонными шторами. Задействован и длинный, во всю стену, подоконник: под ним установлен стеллаж с такими же, как у шкафа, реечными фасадами. Сам подоконник превратился в книжную полку. Очень удобно для чтения на ночь.   

Фото № 10: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Детская-кабинет

А теперь вернемся в прихожую и пройдем во вторую комнату. Если вы думаете, что за последней белой дверью вас ждет гостиная (ведь гостиная обычно есть в каждой квартире, и для нее отводится самая большая комната), то вы ошибаетесь. Там детская. Это и есть нестандартное решение дизайнеров ReRooms. Да-да, в самой большой комнате — детская для девочки-дошкольницы. Помещение обставлено белой мебелью: кроватью, комодом, напольными полками для игрушек. Стены с двух сторон оклеены обоями с цветочками и зайчиками. Это единственные обои в квартире. Подоконник и навесные полки светлого дерева обрамляют окно с белыми рулонными шторами. Радиаторы закрыты экраном «белый забор».  

Фото № 11: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

А теперь повернемся и посмотрим, что же находится напротив окна. За кроватью стоит невысокий белый шкаф, рядом с ним — прямо-таки кукольный розовый столик с двумя стульчиками, желтым и голубым.

Фото № 12: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Перейдем за реечную перегородку. Оказывается, комната поделена на две зоны: на сугубо детское пространство и место для взрослых. Эта часть комнаты выполняет функции и гостиной, и кабинета. Небольшой желтый диван-кровать стоит спинкой к перегородке. Рядом у стены — перфорированная тумбочка, на которой красуется стилизованная настольная лампа.  

Фото № 13: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Стена напротив дивана разделена на две части: одна обшита светлым ламинатом, таким же, как на полу, вторая окрашена голубым тоном. На окрашенной стороне стоит бежевый рабочий стол и голубой стул. Над столом висят бежевые полки. Плоский жидкокристаллический телевизор расположен на настенном ламинате. Над ним — бежево-голубая тумба. Параллельно ей, под потолком, такого же цвета антресоли. Все просто, лаконично и комфортно. 

Фото № 14: Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стилеФото: rerooms.ru

Создание дизайн-проекта для этой двухкомнатной квартиры стоило 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно в ведомости по ссылке.

#скандинавский стиль#Дизайн-проект#двухкомнатная квартира
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1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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