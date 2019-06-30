Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стиле

Для типичной московской двушки дизайнеры ReRooms приняли нестандартное решение — и результат его полностью оправдал. Смотрите и вдохновляйтесь!
Когда площадь двухкомнатной квартиры — всего 54,7 квадратных метра, выручит скандинавский стиль, светлый и легкий. Его способность визуально увеличивать пространство известна. Отсутствие броских красок, ориентация на натуральные материалы, простые и лаконичные модели мебели — все это создает ясный и приятный интерьер, в котором по-семейному тепло и радостно.
Прихожая
Белая прихожая не ослепляет — приглашает в чистый, уютный дом. Стены и натяжной потолок окрашены в белый цвет. Справа от светлой двери с хромированной ручкой стоит белоснежный шкаф с окантовкой цвета натурального дерева. Слева — низкая обувница с белыми, как и у шкафа, фасадами. Над ней висит большое зеркало в массивной оправе цвета венге, рядом вешалка и полка для головных уборов. Этот мебельный ансамбль дополняют нежно-зеленый пуф и круглая хромированная подставка для вазы с цветами или стационарного телефона.
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Есть в прихожей одна малозаметная «изюминка»: к стене напротив зеркала прикреплена откидная гладильная доска. Вот и думать не надо, где хранить и куда ставить этот нужный, но часто мешающий предмет.
Кухня
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Пройдем прямо от входной двери на кухню. Она создает ощущение простора. Здесь стоит вся необходимая мебель и техника, да и свободного места хватает. Компактный кухонный гарнитур с голубыми фасадами и бежевой столешницей разместился вдоль левой стены до окна. У потолка примостились г-образные антресоли под цвет стен, окрашенных бежевой краской. Их оттеняет белая керамическая плитка фартука под кирпич. В пенале у окна встроены духовой шкаф и микроволновая печь, а двухконфорочная электрическая плитка осталась на привычном месте — в столешнице.
Слева от двери, в углу, спрятался холодильник. Высокий, двухкамерный, он не доминирует в помещении, не привлекает к себе внимания. А весь акцент — на стену рядом. Она окрашена пятью цветами в крупный геометрический рисунок. Над нижней приглушенно-зеленой полосой — треугольники: сдержанно-розовый, голубой, бежевый, темно-зеленый. Белые стол, стулья и две подвесные лампы на таком фоне смотрятся еще более выигрышно.
Ванная комната
Вернемся в коридор и повернем налево — в ванную комнату. Как и в остальные помещения, сюда ведут белые двери. На трехметровой площади разместились белая чугунная ванна, серый пенал, цвета натурального дерева тумба для раковины и стиральной машины, белый навесной шкафчик, дизайнерское зеркало и черный электрический полотенцесушитель.
Потолок и стены окрашены в светлый беж. Над ванной на полтора метра в высоту выложена керамическая плитка: с двух сторон бежевая, с третьей — темно-синяя. Все лаконично и при этом не скучно.
Санузел
Рядом с ванной комнатой — совсем маленький изолированный санузел. Меньше метра полезной площади. Хотя этого достаточно для подвесного унитаза и встроенного шкафчика, и теснота не ощущается из-за светлых красок. Помещение оформлено в тех же цветах, что и ванная комната, а створки и окантовка шкафчика перекликаются с отделкой шкафа в прихожей.
Спальня
В конце коридорного закутка — вход в спальню. Здесь другие краски, другой мир — чуть приглушенный, уютно затемненный. Стены окрашены в приятный розово-сиреневый тон. Контрастный белый двухъярусный навесной потолок с декоративными плинтусами увеличивает высоту комнаты. Комод, кровать и две тумбочки цвета светлого дерева вместительны и компактны, не выглядят громоздко на 12 квадратных метрах. А еще здесь уместился высокий, под первый ярус потолка, шкаф с реечными фасадами.
Напротив шкафа — окно с белыми рулонными шторами. Задействован и длинный, во всю стену, подоконник: под ним установлен стеллаж с такими же, как у шкафа, реечными фасадами. Сам подоконник превратился в книжную полку. Очень удобно для чтения на ночь.
Детская-кабинет
А теперь вернемся в прихожую и пройдем во вторую комнату. Если вы думаете, что за последней белой дверью вас ждет гостиная (ведь гостиная обычно есть в каждой квартире, и для нее отводится самая большая комната), то вы ошибаетесь. Там детская. Это и есть нестандартное решение дизайнеров ReRooms. Да-да, в самой большой комнате — детская для девочки-дошкольницы. Помещение обставлено белой мебелью: кроватью, комодом, напольными полками для игрушек. Стены с двух сторон оклеены обоями с цветочками и зайчиками. Это единственные обои в квартире. Подоконник и навесные полки светлого дерева обрамляют окно с белыми рулонными шторами. Радиаторы закрыты экраном «белый забор».
А теперь повернемся и посмотрим, что же находится напротив окна. За кроватью стоит невысокий белый шкаф, рядом с ним — прямо-таки кукольный розовый столик с двумя стульчиками, желтым и голубым.
Перейдем за реечную перегородку. Оказывается, комната поделена на две зоны: на сугубо детское пространство и место для взрослых. Эта часть комнаты выполняет функции и гостиной, и кабинета. Небольшой желтый диван-кровать стоит спинкой к перегородке. Рядом у стены — перфорированная тумбочка, на которой красуется стилизованная настольная лампа.
Стена напротив дивана разделена на две части: одна обшита светлым ламинатом, таким же, как на полу, вторая окрашена голубым тоном. На окрашенной стороне стоит бежевый рабочий стол и голубой стул. Над столом висят бежевые полки. Плоский жидкокристаллический телевизор расположен на настенном ламинате. Над ним — бежево-голубая тумба. Параллельно ей, под потолком, такого же цвета антресоли. Все просто, лаконично и комфортно.
Создание дизайн-проекта для этой двухкомнатной квартиры стоило 39 990 рублей. Подробнее ознакомиться с планировкой, дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами можно
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники