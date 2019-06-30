Дизайн двушки с просторной кухней в скандинавском стиле

Белая прихожая не ослепляет — приглашает в чистый, уютный дом. Стены и натяжной потолок окрашены в белый цвет. Справа от светлой двери с хромированной ручкой стоит белоснежный шкаф с окантовкой цвета натурального дерева. Слева — низкая обувница с белыми, как и у шкафа, фасадами. Над ней висит большое зеркало в массивной оправе цвета венге, рядом вешалка и полка для головных уборов. Этот мебельный ансамбль дополняют нежно-зеленый пуф и круглая хромированная подставка для вазы с цветами или стационарного телефона.

Когда площадь двухкомнатной квартиры — всего 54,7 квадратных метра, выручит скандинавский стиль, светлый и легкий . Его способность визуально увеличивать пространство известна. Отсутствие броских красок, ориентация на натуральные материалы, простые и лаконичные модели мебели — все это создает ясный и приятный интерьер, в котором по-семейному тепло и радостно.

Фото: rerooms.ru

Есть в прихожей одна малозаметная «изюминка»: к стене напротив зеркала прикреплена откидная гладильная доска. Вот и думать не надо, где хранить и куда ставить этот нужный, но часто мешающий предмет.

Фото: rerooms.ru

Кухня

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Пройдем прямо от входной двери на кухню. Она создает ощущение простора. Здесь стоит вся необходимая мебель и техника, да и свободного места хватает. Компактный кухонный гарнитур с голубыми фасадами и бежевой столешницей разместился вдоль левой стены до окна. У потолка примостились г-образные антресоли под цвет стен, окрашенных бежевой краской. Их оттеняет белая керамическая плитка фартука под кирпич. В пенале у окна встроены духовой шкаф и микроволновая печь, а двухконфорочная электрическая плитка осталась на привычном месте — в столешнице.

Фото: rerooms.ru

Слева от двери, в углу, спрятался холодильник. Высокий, двухкамерный, он не доминирует в помещении, не привлекает к себе внимания. А весь акцент — на стену рядом. Она окрашена пятью цветами в крупный геометрический рисунок. Над нижней приглушенно-зеленой полосой — треугольники: сдержанно-розовый, голубой, бежевый, темно-зеленый. Белые стол, стулья и две подвесные лампы на таком фоне смотрятся еще более выигрышно.

Фото: rerooms.ru

Ванная комната

Вернемся в коридор и повернем налево — в ванную комнату. Как и в остальные помещения, сюда ведут белые двери. На трехметровой площади разместились белая чугунная ванна, серый пенал, цвета натурального дерева тумба для раковины и стиральной машины, белый навесной шкафчик, дизайнерское зеркало и черный электрический полотенцесушитель.

Фото: rerooms.ru



Фото: rerooms.ru

Потолок и стены окрашены в светлый беж. Над ванной на полтора метра в высоту выложена керамическая плитка: с двух сторон бежевая, с третьей — темно-синяя. Все лаконично и при этом не скучно.

Фото: rerooms.ru

Санузел

Рядом с ванной комнатой — совсем маленький изолированный санузел. Меньше метра полезной площади. Хотя этого достаточно для подвесного унитаза и встроенного шкафчика, и теснота не ощущается из-за светлых красок. Помещение оформлено в тех же цветах, что и ванная комната, а створки и окантовка шкафчика перекликаются с отделкой шкафа в прихожей.

Фото: rerooms.ru

Спальня

В конце коридорного закутка — вход в спальню. Здесь другие краски, другой мир — чуть приглушенный, уютно затемненный. Стены окрашены в приятный розово-сиреневый тон. Контрастный белый двухъярусный навесной потолок с декоративными плинтусами увеличивает высоту комнаты. Комод, кровать и две тумбочки цвета светлого дерева вместительны и компактны, не выглядят громоздко на 12 квадратных метрах. А еще здесь уместился высокий, под первый ярус потолка, шкаф с реечными фасадами.

Фото: rerooms.ru

Напротив шкафа — окно с белыми рулонными шторами. Задействован и длинный, во всю стену, подоконник: под ним установлен стеллаж с такими же, как у шкафа, реечными фасадами. Сам подоконник превратился в книжную полку. Очень удобно для чтения на ночь.

Фото: rerooms.ru

Детская-кабинет

А теперь вернемся в прихожую и пройдем во вторую комнату. Если вы думаете, что за последней белой дверью вас ждет гостиная (ведь гостиная обычно есть в каждой квартире, и для нее отводится самая большая комната), то вы ошибаетесь. Там детская. Это и есть нестандартное решение дизайнеров ReRooms. Да-да, в самой большой комнате — детская для девочки-дошкольницы. Помещение обставлено белой мебелью: кроватью, комодом, напольными полками для игрушек. Стены с двух сторон оклеены обоями с цветочками и зайчиками. Это единственные обои в квартире. Подоконник и навесные полки светлого дерева обрамляют окно с белыми рулонными шторами. Радиаторы закрыты экраном «белый забор».

Фото: rerooms.ru

А теперь повернемся и посмотрим, что же находится напротив окна. За кроватью стоит невысокий белый шкаф, рядом с ним — прямо-таки кукольный розовый столик с двумя стульчиками, желтым и голубым.

Фото: rerooms.ru

Перейдем за реечную перегородку. Оказывается, комната поделена на две зоны: на сугубо детское пространство и место для взрослых. Эта часть комнаты выполняет функции и гостиной, и кабинета. Небольшой желтый диван-кровать стоит спинкой к перегородке. Рядом у стены — перфорированная тумбочка, на которой красуется стилизованная настольная лампа.

Фото: rerooms.ru

Стена напротив дивана разделена на две части: одна обшита светлым ламинатом, таким же, как на полу, вторая окрашена голубым тоном. На окрашенной стороне стоит бежевый рабочий стол и голубой стул. Над столом висят бежевые полки. Плоский жидкокристаллический телевизор расположен на настенном ламинате. Над ним — бежево-голубая тумба. Параллельно ей, под потолком, такого же цвета антресоли. Все просто, лаконично и комфортно.

Фото: rerooms.ru

