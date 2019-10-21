Дизайн кухни: 10 главных трендов

Вдохновляйтесь трендами этого года и создавайте элегантные и роскошные кухни.

Планируете наконец оформить кухню своей мечты или хотите преобразить уже имеющийся дизайн, но не знаете, на каком отделочном материале или цвете остановить свое внимание? Не только наш гардероб нуждается в обновлении, но и все помещения квартиры, и кухня не исключение. Если глаза разбегаются от обилия фурнитуры в специализированных магазинах, это статья точно для вас! Что же сейчас модно в мире дизайна кухонь?

В 2019 году кухня — это сочетание красоты и функциональности, а современные технологии становятся незаменимыми, помогая сделать повседневную жизнь намного проще. ReRooms расскажет вам о десяти главных трендах, с помощью которых вы обязательно создадите кухню-мечту.

1. Умное хранение

Все чаще и чаще люди отказываются от большого количества деталей мебели и декора в пользу минимализма. Ведь современная кухня основывается на главном принципе: функциональности. Все выбранные вами детали должны не только быть эстетически красивы, но и нести практическую пользу.

Сегодня производители предлагают множество удобных вариантов мебели, которая способна вместить и кухонную утварь, и ящики, и даже целую рабочую зону. За такими кухнями будущее, так как специалисты обещают, что в скором времени вся кухня будет управляться с помощью пульта, а каждая часть будет открываться и закрываться без вашего участия.

2. Деревянная отделка

Если вы хотите создать кухню в скандинавском или экостиле, вам нужен этот материал. Нет строгого правила, в каком количестве и где нужно использовать дерево, — все зависит только от ваших пожеланий и воображения.

Где-то можно поставить деревянный остров, а в каком-то случае лучше сделать дерево преобладающим элементом оформления интерьера, как на фотографии ниже. Что касается качества обработки, в этом году дизайнеры отдают предпочтение более натуральному виду. Слегка обработанное дерево, которое сохраняет свою шершавую текстуру, создаст потрясающее ощущение присутствия в лесу. Добавьте к такому интерьеру теплый приглушенный свет и занавески из воздушной ткани — и в вашей городской квартире появится собственный природный оазис.

3. Контрастные текстуры

Если не хотите экспериментировать с цветом и планировкой, тогда следует обратить внимание на различные текстуры, используемые в отделке мебели и стен. Дерево, металл, бетон, стекло, кожа и керамика — выбор настолько велик, что вы точно сможете подобрать что-то подходящее именно вам.

Такие текстуры имитируют шероховатость, мягкость, гладкость, выступы и впадины, которые свойственны натуральным материалам. Все это можно сочетать и смешивать и в результате получить невероятное кухонное ассорти.

4. Зеленый цвет

Он не выходит из моды уже много лет. Зеленый очень приятен взору и прекрасно сочетается с другими цветами.

Мода на кричащие оттенки (красные, желтые и фиолетовые) отошла на второй план, сейчас же упор делается на натуральность интерьера, в котором будет комфортно находиться долго.

Предпочтение лучше отдавать не кислотным салатовым оттенкам, а приглушенным холодным (цвет патины, изумрудный, малахитовый). В сочетании с белой столешницей и деревянным полом кухня превратится в невероятно красивую малахитовую шкатулку.

5. Матовые поверхности

Кто не любит гладкую фактуру матовой отделки? И мы заметили, что выставочные залы полны мебели с матовой поверхностью. Ее намного легче содержать в чистоте, чем глянцевую, что, несомненно, огромный плюс на кухне. Тем более она наверняка не выйдет из моды в ближайшее время благодаря своей практичности и красоте.

6. Керамическая плитка

Этот отделочный материал занимает одну из лидирующих позиций при оформлении функциональных зон в квартире. В современных интерьерах кухни ее применяют буквально повсюду: на полу, стенах, кухонном фартуке.

В этом году керамическая плитка существенно преобразилась. Производители в новых коллекциях предлагают варианты с имитацией различных фактур, с 3D-эффектом и геометрическими рисунками. Последний вариант находится на пике популярности, поэтому обязательно выбирайте именно его. Так ваша кухня превратится в элегантное и роскошное помещение, достойное всех наград мира.

7. Черный цвет

Да-да, вам не почудилось, именно черный цвет. Раньше дизайнеры и заказчики сторонились его, как дикого зверя. Однако сегодня смогли его обуздать!

Черная матовая кухня выглядит намного дороже, чем выполненная в других оттенках. На такой поверхности не видны отпечатки от пальцев и царапины от ножа. Отдав предпочтение этому цвету, вы сделаете кухню похожей на один из залов в готическом замке и сможете почувствовать себя особой королевских кровей.

Так что долой предрассудки, выбирайте то, что давно хотели, но боялись попробовать.

8. Кухонный остров

Хотя бы однажды каждый из нас мечтал об острове на кухне. Это одна из самых функциональных вещей в таком помещении, ведь он может быть одновременно рабочей поверхностью и местом для хранения с различными выдвижными конструкциями.

Если вы думаете, что такая роскошь вам недоступна из-за маленькой площади кухни, вы глубоко ошибаетесь. Нужно лишь выбрать тот вариант, который отлично впишется в антураж кухни. Это могут быть даже маленькие модели на колесиках, которые вы с легкостью сможете перемещать по комнате.

Кухонный остров не зря считается одним из главных трендов нынешнего года — он удобный, красивый и очень функциональный.

9. Мраморные поверхности

Мрамор — один из самых практичных и дорого выглядящих материалов. Он придает помещению шика и стильности. Каждая столешница из мрамора уникальна — двух одинаковых мраморных плит не существует в природе. Вы сможете выбрать любой оттенок и рисунок.

Правильное освещение подчеркнет текстуру мрамора и придаст интерьеру кухни особую выразительность. Как и любой другой натуральный материал, в жару камень сохраняет приятную прохладу.

10. Медные акценты

Этот материал поможет создать интерьер, отсылающий нас к кинематографическому старому Нью-Йорку. Медь создаст в квартире ощущение старины, романтики и уюта.

Сегодня существует столько прекрасной посуды из меди, осветительных приборов и кухонных фартуков, что не приобрести такую красоту невозможно. Смело добавляйте этот материал в интерьер, а если боитесь, что он чересчур яркий, разбавьте его белым, молочным или песочным оттенком.