Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеров


7951
Получить образец дизайн-проекта

Островная планировка — это не только привилегия просторных квартир. И на скромных площадях можно создать эргономичный остров, который сделает кухню более функциональной.

Остров на кухне — это центр притяжения всей кухонной жизни, размещенный на небольшом «пятачке». В многофункциональной зоне, где разворачивается вся активность хозяйки, могут быть обустроены и мойка, и рабочая площадь, и варочная поверхность, и обеденный уголок для всех членов семьи и гостей. И это не все плюсы островной планировки. Остров — независимый от общего гарнитура рабочий модуль, и если со вкусом подобрать его дизайн, можно кардинально изменить облик кухни. Кроме того, он позволяет подойти к рабочей зоне с любой стороны, а это значит, что километраж, совершаемый хозяйкой за день по кухне, намного сократится. И наконец, остров увеличивает полезную площадь кухонного пространства и может стать прекрасной альтернативой громоздким шкафам с обилием ящичков и полок для хранения утвари, которая в маленьких кухнях загромождает все пространство.

Фото № 1: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: housebeautiful.comef="https://rerooms.ru/blog/posts/kuhnya-s-ostrovom-30-primerov-s-otlichnym-dizaynom">Остров на кухне — это центр притяжения всей кухонной жизни, размещенный на небольшом «пятачке». В многофункциональной зоне, где разворачивается вся активность хозяйки, могут быть обустроены и мойка, и рабочая площадь, и варочная поверхность, и обеденный уголок для всех членов семьи и гостей. И это не все плюсы островной планировки. Остров — независимый от общего гарнитура рабочий модуль, и если со вкусом подобрать его дизайн, можно кардинально изменить облик кухни. Кроме того, он позволяет подойти к рабочей зоне с любой стороны, а это значит, что километраж, совершаемый хозяйкой за день по кухне, намного сократится. И наконец, остров увеличивает полезную площадь кухонного пространства и может стать прекрасной альтернативой громоздким шкафам с обилием ящичков и полок для хранения утвари, которая в маленьких кухнях загромождает все пространство.

Фото № 1: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: housebeautiful.com

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Сегодня ReRooms делится идеями обустройства острова на кухне, чтобы он стал функциональным центром готовки, семейных обедов и дружеских ужинов. Почувствуйте все прелести островной планировки!

1. Обеденный стол

Обеденный стол на кухне с островом — это порой непозволительная роскошь даже в просторных помещениях. Но это не значит, что нужно отказываться от одного из них в пользу другого. Лучше объединить остров со столом — например, у них может быть общая столешница, на которой разместятся рабочая и обеденная зоны без потери ценной площади кухонного пространства. Оптимальное решение поможет подобрать дизайнер, а авторский надзор за проектом позволит воплотить задуманное даже в мелочах.

Фото № 2: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: contemporist.com 

2. Трансформер

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Остров-трансформер с выдвижным обеденным столом — находка для обустройства интерьера маленькой кухни. Такая конструкция позволит сэкономить площадь помещения, в котором появится полноценная обеденная зона, замаскированная под столешницей острова. После обеда вы легко сможете задвинуть стол под остров и тем самым высвободите место для перемещения. 

Фото № 3: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: archilovers.com

3. Круглый остров

При обустройстве кухонь важно заложить правильную ширину проходов между островом и гарнитуром. Чтобы вам ничего не мешало, они должны быть не менее одного метра. Если же опасаетесь, что остров будет утяжелять интерьер и загромождать пространство, присмотритесь к круглым моделям — они намного компактнее, чем стандартные прямоугольные варианты.

Фото № 4: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: furniturecart.com 

4. Полуостров

Еще одна практичная и удобная модель — полукруглый остров. Он может стать не просто центральным элементом кухни, но и выступить в качестве единственного предмета мебели, в который будут интегрированы плита, раковина, все бытовые приборы и обеденный стол. Получается идеальный рабочий треугольник, где не будет никаких препятствий для перемещения по кухне. 

Фото № 5: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: designer-kitchens.co.uk 

5. Барная стойка

Остров в виде барной стойки — отличное решение для обустройства современного интерьера в студиях или объединенных кухнях-гостиных. Такая модель не только заменит громоздкий обеденный стол, но и четко зонирует пространство без лишних перегородок. 

Фото № 6: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: smalldesignideas.com 

6. Винный центр

Времена винных погребов давно прошли, но ценителей хороших напитков много. Однако не во всех квартирах есть возможность выкроить место для шкафа, где может храниться винная коллекция. И в этом случае на выручку придет кухонный остров. Встройте в его боковую панель открытый модуль с глубокими ячейками для бутылок — такой «погребок» придаст вашей кухне особый антураж и привнесет в нее атмосферу настоящего винного хранилища.

Фото № 7: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: renoguide.com.au 

7. Столовая для домашних животных

Не знаете, где пристроить миски вашего любимого питомца? Торец кухонного острова — идеальное решение! Под столешницей встройте ящики для корма, а на цокольном уровне закрепите миски. Там они не будут бросаться в глаза, мешаться под ногами и создавать беспорядок на кухне. 

Фото № 8: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: designer-kitchens.co.uk 

8. Четыре в одном

А вот пример многофункционального кухонного острова, в который встроена раковина, рабочая поверхность, барная стойка и ниши с полками для хранения нужных мелочей. Смотрится такая конструкция стильно, места много не занимает, к тому же носит декоративный характер: полки можно превратить в витрины для комнатных растений, посуды или книг.

Фото № 9: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: traditionalhome.com 

9. Скрытое хранение

Кухонный остров может не только играть роль обеденного стола или рабочей поверхности, но и включать в себя всю систему хранения кухни. Зачем заставлять и завешивать стены шкафчиками и стеллажами? Ваша посуда, сковородки и другая кухонная утварь прекрасно разместятся и в выдвижных ящиках острова.  

Фото № 10: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: renoguide.com.au 

10. Дополнительный холодильник

Вам постоянно не хватает места в холодильнике? Встройте в кухонный остров мини-систему охлаждения для воды и других напитков. Практично, удобно, а главное — компактно!

Фото № 11: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: smallhousedecor.com

11. Органайзер для специй

Кухонный остров идеально подходит для выдвижного органайзера, где можно хранить маленькие баночки со специями. Они будут всегда находиться на одном месте, не захламляя поверхности кухонного гарнитура.

Фото № 12: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: renoguide.com.au

12. Многоуровневое перетекание

Обеденный стол на кухне не обязательно должен стоять отдельно. Его можно объединить с рабочей зоной на кухонном острове, но на разных уровнях. Это практичное решение как с эргономичной точки зрения, так и с эстетической — во время приема пищи рабочая поверхность не будет попадать в поле зрения, сэкономится больше места для передвижений, да и простой интерьер от такой интересной конструкции только выиграет. 

Фото № 13: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: decoratorist.com 

13. Кладовка

Владельцы далеко не всех квартир могут похвастаться наличием кладовок для скрытого хранения кухонной утвари и продуктов питания. Заменить мини-подсобку может кухонный остров. Оснастите его выдвижными ящиками, полками и нишами, которые станут удобным местом для кастрюль, разделочных досок или корзин с овощами. 

Фото № 14: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: traditionalhome.com 

14. Остров на колесиках

В крохотных кухнях, квартирах-студиях или объединенных со столовыми гостиных прекрасно разместится мобильный остров на колесиках. Его можно легко установить рядом с плитой и использовать в качестве разделочной поверхности, а в нужный момент перевезти в столовую зону, где он быстро перевоплотится в сервировочный столик.

Фото № 15: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: thespruce.com 

15. Стильный акцент

Кроме того, что кухонный остров функционален, в интерьере кухни он смотрится довольно привлекательно. Подбирайте модели интересных форм с красочными фасадами — они станут стильным акцентом кухни без особого декорирования. Отличный способ преображения кухни с помощью ярких красок, когда не хочется затевать ремонт или использовать их на больших поверхностях.

Фото № 16: Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеровФото: homedesignlover.com 

#Кухня#идеи для дома#Мебель
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#идеи для дома#Мебель#хендмейд
Пегборд в интерьере: как организовать креативное хранение в разных комнатах — 18 ярких идей
#гостинная#бамбук#Интерьер#Кухня
Теплый интерьер кухни-гостиной с бамбуковым принтом
#мебель и аксессуары#красный цвет#идеи для дома#Гостиная
20 запоминающихся интерьеров с красным диваном
#Кухня#идеи для дома#Мебель
Как вписать холодильник в интерьер кухни: 10 проверенных советов
#Интерьер#Мебель
Плетеная мебель в интерьере: 17 идей
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия