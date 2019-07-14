Как создать функциональный остров на кухне: 15 крутых примеров

Фото: housebeautiful.com ef="https://rerooms.ru/blog/posts/kuhnya-s-ostrovom-30-primerov-s-otlichnym-dizaynom">Остров на кухне — это центр притяжения всей кухонной жизни, размещенный на небольшом «пятачке». В многофункциональной зоне, где разворачивается вся активность хозяйки, могут быть обустроены и мойка, и рабочая площадь, и варочная поверхность, и обеденный уголок для всех членов семьи и гостей. И это не все плюсы островной планировки. Остров — независимый от общего гарнитура рабочий модуль, и если со вкусом подобрать его дизайн, можно кардинально изменить облик кухни. Кроме того, он позволяет подойти к рабочей зоне с любой стороны, а это значит, что километраж, совершаемый хозяйкой за день по кухне, намного сократится. И наконец, остров увеличивает полезную площадь кухонного пространства и может стать прекрасной альтернативой громоздким шкафам с обилием ящичков и полок для хранения утвари , которая в маленьких кухнях загромождает все пространство.

Остров на кухне — это центр притяжения всей кухонной жизни, размещенный на небольшом «пятачке». В многофункциональной зоне, где разворачивается вся активность хозяйки, могут быть обустроены и мойка, и рабочая площадь, и варочная поверхность, и обеденный уголок для всех членов семьи и гостей. И это не все плюсы островной планировки. Остров — независимый от общего гарнитура рабочий модуль, и если со вкусом подобрать его дизайн, можно кардинально изменить облик кухни. Кроме того, он позволяет подойти к рабочей зоне с любой стороны, а это значит, что километраж, совершаемый хозяйкой за день по кухне, намного сократится. И наконец, остров увеличивает полезную площадь кухонного пространства и может стать прекрасной альтернативой громоздким шкафам с обилием ящичков и полок для хранения утвари , которая в маленьких кухнях загромождает все пространство.

Сегодня ReRooms делится идеями обустройства острова на кухне, чтобы он стал функциональным центром готовки, семейных обедов и дружеских ужинов. Почувствуйте все прелести островной планировки!

1. Обеденный стол

Обеденный стол на кухне с островом — это порой непозволительная роскошь даже в просторных помещениях. Но это не значит, что нужно отказываться от одного из них в пользу другого. Лучше объединить остров со столом — например, у них может быть общая столешница, на которой разместятся рабочая и обеденная зоны без потери ценной площади кухонного пространства. Оптимальное решение поможет подобрать дизайнер, а авторский надзор за проектом позволит воплотить задуманное даже в мелочах.

Фото: contemporist.com

2. Трансформер

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Остров-трансформер с выдвижным обеденным столом — находка для обустройства интерьера маленькой кухни. Такая конструкция позволит сэкономить площадь помещения, в котором появится полноценная обеденная зона, замаскированная под столешницей острова. После обеда вы легко сможете задвинуть стол под остров и тем самым высвободите место для перемещения.

Фото: archilovers.com

3. Круглый остров

При обустройстве кухонь важно заложить правильную ширину проходов между островом и гарнитуром. Чтобы вам ничего не мешало, они должны быть не менее одного метра. Если же опасаетесь, что остров будет утяжелять интерьер и загромождать пространство, присмотритесь к круглым моделям — они намного компактнее, чем стандартные прямоугольные варианты.

Фото: furniturecart.com

4. Полуостров

Еще одна практичная и удобная модель — полукруглый остров. Он может стать не просто центральным элементом кухни, но и выступить в качестве единственного предмета мебели, в который будут интегрированы плита, раковина, все бытовые приборы и обеденный стол. Получается идеальный рабочий треугольник, где не будет никаких препятствий для перемещения по кухне.

Фото: designer-kitchens.co.uk

5. Барная стойка

Остров в виде барной стойки — отличное решение для обустройства современного интерьера в студиях или объединенных кухнях-гостиных. Такая модель не только заменит громоздкий обеденный стол, но и четко зонирует пространство без лишних перегородок.

Фото: smalldesignideas.com

6. Винный центр

Времена винных погребов давно прошли, но ценителей хороших напитков много. Однако не во всех квартирах есть возможность выкроить место для шкафа, где может храниться винная коллекция. И в этом случае на выручку придет кухонный остров. Встройте в его боковую панель открытый модуль с глубокими ячейками для бутылок — такой «погребок» придаст вашей кухне особый антураж и привнесет в нее атмосферу настоящего винного хранилища.

Фото: renoguide.com.au

7. Столовая для домашних животных

Не знаете, где пристроить миски вашего любимого питомца? Торец кухонного острова — идеальное решение! Под столешницей встройте ящики для корма, а на цокольном уровне закрепите миски. Там они не будут бросаться в глаза, мешаться под ногами и создавать беспорядок на кухне.

Фото: designer-kitchens.co.uk

8. Четыре в одном

А вот пример многофункционального кухонного острова, в который встроена раковина, рабочая поверхность, барная стойка и ниши с полками для хранения нужных мелочей. Смотрится такая конструкция стильно, места много не занимает, к тому же носит декоративный характер: полки можно превратить в витрины для комнатных растений, посуды или книг.

Фото: traditionalhome.com

9. Скрытое хранение

Кухонный остров может не только играть роль обеденного стола или рабочей поверхности, но и включать в себя всю систему хранения кухни. Зачем заставлять и завешивать стены шкафчиками и стеллажами? Ваша посуда, сковородки и другая кухонная утварь прекрасно разместятся и в выдвижных ящиках острова.

Фото: renoguide.com.au

10. Дополнительный холодильник

Вам постоянно не хватает места в холодильнике? Встройте в кухонный остров мини-систему охлаждения для воды и других напитков. Практично, удобно, а главное — компактно!

Фото: smallhousedecor.com

11. Органайзер для специй

Кухонный остров идеально подходит для выдвижного органайзера, где можно хранить маленькие баночки со специями. Они будут всегда находиться на одном месте, не захламляя поверхности кухонного гарнитура.

Фото: renoguide.com.au

12. Многоуровневое перетекание

Обеденный стол на кухне не обязательно должен стоять отдельно. Его можно объединить с рабочей зоной на кухонном острове, но на разных уровнях. Это практичное решение как с эргономичной точки зрения, так и с эстетической — во время приема пищи рабочая поверхность не будет попадать в поле зрения, сэкономится больше места для передвижений, да и простой интерьер от такой интересной конструкции только выиграет.

Фото: decoratorist.com

13. Кладовка

Владельцы далеко не всех квартир могут похвастаться наличием кладовок для скрытого хранения кухонной утвари и продуктов питания. Заменить мини-подсобку может кухонный остров. Оснастите его выдвижными ящиками, полками и нишами, которые станут удобным местом для кастрюль, разделочных досок или корзин с овощами.

Фото: traditionalhome.com

14. Остров на колесиках

В крохотных кухнях, квартирах-студиях или объединенных со столовыми гостиных прекрасно разместится мобильный остров на колесиках. Его можно легко установить рядом с плитой и использовать в качестве разделочной поверхности, а в нужный момент перевезти в столовую зону, где он быстро перевоплотится в сервировочный столик.

Фото: thespruce.com

15. Стильный акцент

Кроме того, что кухонный остров функционален, в интерьере кухни он смотрится довольно привлекательно. Подбирайте модели интересных форм с красочными фасадами — они станут стильным акцентом кухни без особого декорирования. Отличный способ преображения кухни с помощью ярких красок, когда не хочется затевать ремонт или использовать их на больших поверхностях.