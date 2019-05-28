Какую люстру выбрать для кухни: 8 работающих советов

Показываем, как правильно выбрать люстру для кухни, чтобы она не только справлялась со своей функциональной ролью, но и стала украшением интерьера.
Чтобы оформить правильное освещение на кухне, нужно грамотно проработать световые сценарии рабочей и основной зон. Однако этого мало для того, чтобы сделать кухню красивой и стильной. Здесь важно не только грамотно разместить светильники, но и найти люстру, которая не затеряется на потолке, а гармонично сольется с декором интерьера и создаст нужную атмосферу в комнате. Ведь функция главного осветительного прибора в кухне заключается не только в рассеивании темноты — с этим отлично справятся и невидимые точечные споты. Основная задача люстры — стать изюминкой интерьера и композиционным центром комнаты, притягивающим взор.
Сегодня ReRooms делится советами по выбору оригинальной люстры на кухню и показывает на фото, как с помощью осветительных приборов можно заметно преобразить кухонный интерьер в разных стилях.
Какие бывают люстры для кухни
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Дизайнеры при составлении плана освещения кухни уже отошли от принципа размещения основной люстры в центре комнаты, как это было принято раньше. Как правило, верхний свет смещают ближе к определенной функциональной зоне — рабочей поверхности или обеденного стола. Но здесь нужно руководствоваться степенью освещенности, которую в ней нужно создать. Если вы ищете вариант подсветки над столом, подойдет одноламповый светильник, который обеспечит направленный световой поток. Если же нужно осветить кухню полностью, обратите внимание на многоламповые люстры — они будут заливать рассеянным светом всю комнату.
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Правильный выбор люстры на кухню также зависит от размера помещения. В просторных кухнях маленькие светильники просто затеряются, а в крохотных большие по размеру люстры, напротив, будут казаться громоздкими. Поэтому важно правильно выбрать тип конструкции кухонной люстры.
- Потолочные модели — отличный вариант для небольших кухонь с низкими потолками. Такие люстры не имеют подвесов и крепятся непосредственно к потолку. Их главное преимущество в том, что они не поглощают пространство, а зрительно расширяют его.
- Подвесные люстры — более удачный вариант для просторной или объединенной со столовой кухни. Эти модели крепятся на крюке к потолку с помощью шнуров, цепей и трубок.
Немаловажную роль при выборе кухонной люстры играет и форма помещения. Если ваша кухня узкая и длинная, обратите внимание на удлиненную линейную конструкцию, монтируемую к потолку на подвесах. Если же комната квадратная и просторная, в нее отлично впишется большая люстра в футуристическом дизайне или ряд свисающих на разных уровнях светильников.
Выбор цвета и материала люстры на кухню
Цвет люстры играет не последнюю роль в интерьере кухни. Он должен гармонично сочетаться с общим стилевым решением, соответствовать вашим личным вкусовым предпочтениям и в полную силу работать на интерьер. Для малогабаритных кухонь больше подойдут модели в светлых оттенках — они не утяжелят пространство и зададут в нем нужную атмосферу легкости. В большой кухне будут великолепно смотреться как классические белоснежные люстры, так и яркие разноуровневые подвесы.
- Красная люстра — прекрасный выбор для черно-белой кухни. Во-первых, она будет отдавать свой приятный оттенок блюдам, делая их аппетитными. А во-вторых, оживит строгую цветовую гамму, преобладающую в интерьере.
- В интерьере кухни, где преобладают оттенки белого и серого, отлично разместится желтая или оранжевая люстра. Она внесет атмосферу жизнерадостности в помещение и компенсирует прохладу серо-белого цветового дуэта.
- Зеленая люстра окутает кухню нотками свежести и изысканности. Такая модель отлично подстраивается под интерьеры в разных стилях, в которых присутствуют коричневые, желтые, оранжевые, черные и белые оттенки.
- Черная люстра — хороший вариант для современных кухонь, где много белого цвета. Она создаст нужный контраст со светлыми поверхностями, подчеркнет чистоту белизны и наполнит помещение безмятежной атмосферой.
- Синие, голубые и бирюзовые люстры смотрятся свежо и органично в классических и современных интерьерах кухни. Но учитывайте, что небесные оттенки не способствуют аппетиту. Хотя для тех, кто следит за своим весом, это будет только на руку.
Строгих правил цветовых сочетаний люстры с остальными элементами интерьера кухни нет. Она не обязательно должна сливаться по цвету с общим фоном и может взять на себя роль эффектного акцента, который будет разбавлять основную цветовую гамму. Если вам очень понравилась модель, которая подходит и по размерам, и по форме, но ее цвет отсутствует в интерьере, — решительно приобретайте ее. В конце концов, всегда можно внести в комнату небольшие цветовые детали в тон люстры, чтобы общая картинка получилась гармоничной и целостной.
Что касается материала люстры, важно не забывать, что кухня — место с повышенным уровнем загрязнения, поэтому здесь очень часто приходиться мыть все от пола до потолка. Поэтому очевидным и практичным решением станет отказ от классических моделей со сложными подвесами — уход за ними принесет вам много хлопот. Лучше выбирать модели с простыми формами абажуров, выполненных из материалов, легко поддающихся мойке и чистке.
- Стеклянные, металлические и пластиковые — самые удобные и простые в уходе люстры. С них можно легко смахнуть пыль, а также без труда очистить их от брызг и жира. Главное — не забывать, что стекло хрупкое, а пластик со временем может утратить яркость и деформироваться от перепада температур.
- Люстры из дерева и лозы — интересные модели для кухни, но они требуют к себе особого внимания при эксплуатации, так как впитывают неприятные запахи и сложно очищаются от копоти. Если решите украсить свою кухню такой люстрой, не забывайте всегда включать вытяжку во время готовки.
- Люстры с текстильными или бумажными абажурами — то, что нужно для создания креативного интерьера, но не для рабочей зоны кухни. Отмыть тканевую кухонную люстру от жира может оказаться сложнее, чем купить новую. Такие люстры еще и плохо переносят повышенную влажность, из-за которой плафоны деформируются. Лучшее место для таких светильников — вдали от источников влаги и копоти, например над обеденной зоной.
Подбор люстры под стиль кухни: примеры с фото в интерьере
Выбрав тип крепления, цвет, материал и габариты люстры для кухни, можно переходить к дизайну — ведь именно от него зависит, какая световая картинка получится в интерьере.
Для классической или неоклассической кухни с высоким потолком и большой площадью роскошным вариантом станут люстры из витражного стекла с ручной росписью, такие как модели «тиффани». Не хуже будут смотреться и варианты с с хрустальными подвесами на металлической конструкции.
В нарочито лофтовую индустриальность кухни прекрасно впишутся люстры из любого металла, дерева или пластика. Здесь можно не ограничивать полет фантазии — футуристические конструкции абажура и модели с плафонами правильных геометрических форм (цилиндры, шары, кубы) не нарушат целостность интерьера и подчеркнут его тематику.
Светильники в стиле лофт в дизайн-проекте ReRooms
Для кухни в стиле кантри или прованс прекрасным выбором станут модели цветных люстр со вставками из ткани и стекла, элементами керамики и ковки. Причем люстры в «деревенских» интерьерах не обязаны сочетаться по дизайну с остальными светильниками в комнате — они могут быть «из разных опер» как по типу конструкции, так и по цветовому оформлению.
Интерьерам в скандинавском стиле присущи нейтральность и ненавязчивость цветовых решений. Поэтому сюда лучше подбирать люстры лаконичного дизайна и расцветки. Аналогичного принципа следует придерживаться и при выборе люстры для кухни в стиле минимализм или контемпорари.
В кухнях в стиле хай-тек важны блеск и глянец, металл и стекло — материалы, вызывающие ассоциации с технологическим прорывом. Здесь люстры-канделябры с хрустальными подвесами будут ни к чему — только модели простых форм из ультрасовременных материалов, в дизайне которых сделана ставка на свободу и утилитарность.
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