Синий цвет в интерьере кухни: 25 модных сочетаний с другими оттенками

Рассказываем обо всех особенностях дизайна кухни в синих тонах в сочетании с другими цветами.
Синий цвет — один из самых используемых в современных интерьерах. Но если его не разбавить, получится скучный дизайн. Чтобы этого не допустить, нужно дополнить его другими цветами, привнеся в кухню свежести и необычности. ReRooms покажет 25 стильных вариантов сочетания синего с другими цветами в интерьере кухни.
Белый
Сочетание белого и синего цветов считается классикой. Однако если вы оставите только два этих цвета, от такого помещения повеет холодом, здесь некомфортно будет находиться долго. Если хотите избежать подобной ситуации, советуем добавить элементы в золотых, медных или бронзовых оттенках. За счет своей теплоты интерьер сине-белой кухни будет выглядеть намного уютнее. Лучше всего в такой гамме выбрать:
- мебельные ручки;
- каркасы светильников;
- смесители;
- столовые приборы;
- предметы декора;
- аксессуары для штор.
Дополнительно украсьте кухню живыми цветами или картинами, которые станут ярким акцентом в интерьере.
Если захотите сделать помещение визуально просторнее, отличным решением станет окраска стен или потолка в белый цвет. Белые поверхности гармонично сочетаются с синим фартуком или синим же гарнитуром.
Что касается цвета, тут все зависит только от вашей фантазии. Необязательно использовать только синий и белый цвета, вы можете поэкспериментировать и с их оттенками, например такими:
- индиго;
- голубой;
- лазурный;
- ультрамариновый;
- кобальтовый;
- жемчужный;
- бежевый;
- молочный.
Серый
Для создания стильной и гармоничной кухни мы советуем использовать сочетание серого и синего цветов. Однако, как и в случае с белым, лучше разнообразить и оживить такой дизайн яркими акцентами. Оригинальности вашей кухне добавит плитка с геометрическими узорами, с помощью которой на полу или на стене можно выложить интересный узор — и он непременно привлечет внимание ваших гостей.
Не забывайте про текстиль, который сразу же добавляет кухне тепла и уюта. Это могут быть полотенца теплых оттенков или скатерть с необычным узором.
В таком интерьере чаще всего используют покрытия типа металлик или хамелеон. Но можно использовать и деревянные поверхности, как это показано на фотографиях ниже, так кухня станет более уютной и домашней.
Красный
Сочетание синего и красного цветов привнесут в интерьер остроты и оригинальности, но не каждый решится на подобный эксперимент. Это довольно редкое комбинирование, потому и требует особой внимательности: переборщив с одним из цветов, вы рискуете сделать из вашей кухни сцену для бродвейского шоу. Мы советуем использовать меньше красного цвета, потому что сам по себе он довольно агрессивен. Выбирайте оттенки синего в качестве фона, а красный используйте в кухонном гарнитуре.
Мы советуем не останавливаться только на двух цветах, а ввести в интерьер третий (например бежевый), который будет разбавлять красно-синюю палитру. Он уравновесит интерьер и привнесет в него гармонию. Лучше в такой кухне отказаться от ярких деталей и аксессуаров. Идеально подойдут живые цветы, белые светильники и однотонная кухонная утварь.
Оранжевый
Хотите услышать в своей кухне нотки лета и веселого настроения? Тогда выбирайте сочетание оранжевого и синего цветов. Оранжевый разбавит холодность синевы и подарит вам отличное настроение.
Оранжевый цвет лучше использовать в отделке стен, фартука или части гарнитура. Барные стулья с яркими сиденьями тоже помогут привнести в помещение лета и позитивного настроя.
В оранжево-синем интерьере органично будут смотреться древесные поверхности: пол, гарнитур, настенные полки или даже фартук. Потолок можно выбрать как небесного тона, так и традиционного белого.
Еще одним отличным решением станет кухня в бело-синих тонах, разбавленная оранжевым текстилем: скатертью, подушками, чехлами на мебель и занавесками.
Не забывайте и про оригинальные аксессуары, например этнические вазы, часы, элементы хендмейда.
Зеленый
Сочетания синего и зеленого помогут создать в помещении природную атмосферу. Помните, что лучше использовать пастельные оттенки или же делать акцент только на одном из цветов — иначе вы рискуете получить слишком яркий и перегруженный дизайн.
Прекрасным решением станет использование этих оттенков зеленого:
- салатовый;
- оливковый;
- фисташковый;
- изумрудный.
Если вы оформляете такую кухню, мы советуем окрасить стены в зеленый цвет. Еще лучше — в его оттенки, например в оливковый, а с помощью синего цвета расставить акценты. Можно использовать не только краску, но и обои: как фактурные однотонные, так и с нежным рисунком, как показано на фотографиях. Тем самым вы превратите свою кухню в прекрасный цветущий сад. Но к выбору таких обоев нужно подходить осторожно, представляя общую картину вашего интерьера. Обои должны быть идеально интегрированы в дизайн вашей кухни. В этом случае стоит отказаться от использования на полу темных тонов. Используйте паркет светлых оттенков в качестве напольного покрытия.
Нельзя забывать и про кухонную утварь и аксессуары, цвет которых должен дополнять интерьер: например настенные часы оранжевого цвета. В случае с сине-зеленой гаммой не бойтесь экспериментировать с яркими элементами декора — лучше всего подойдут теплые оттенки.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
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