Как выбрать шкаф для одежды в детскую: советы от ReRooms

Вы растерялись от количества моделей мебели в детскую комнату? Без паники. Мы поможем выбрать именно то, что нужно!
Молодые родители порой теряются при выборе мебели в детскую, так как не знают, с чего начать и на что обращать внимание в первую очередь. Шкаф — очень важный предмет меблировки, так как хранит множество вещей и игрушек ребенка.
ReRooms постарается немного облегчить ваши муки выбора и расскажет, что нужно учесть перед приобретением мебели, чтобы малышу было максимально комфортно в его комнате.
Критерии выбора шкафа для детской
В первую очередь нужно учесть особенности ребенка и его комнаты, а именно:
1. Пол малыша
Кому-то важно оформлять интерьер по принципу «для мальчиков — голубое, для девочек — розовое». Если вы не относитесь к этой категории, смело выбирайте зеленые, оранжевые, персиковые оттенки, которые наверняка понравятся ребенку.
2. Возраст ребенка
Так, например, в комнату для крохи вряд ли потребуется огромный шкаф-купе. В этом случае свой выбор лучше остановить на компактных комодах или небольших шкафчиках, куда можно сложить и вещи, и игрушки.
Для детей постарше выбирайте более сложные конструкции, например модульные системы.
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3. Количество детей в комнате
Если у вас двое детей, трое или даже четверо, стоит задуматься о приобретении шкафа-купе или модульной системы, куда входят различные по размерам и конфигурации шкафчики и полочки. В обычном шкафу в этом случае вряд ли поместятся все необходимые вещи и игрушки.
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4. Габариты комнаты
Если комната большая, тогда вопросов никаких не возникает: сюда можно поставить любой шкаф. Если же помещение маленькое, присмотритесь к сложным моделям: шкаф в сочетании с кроватью, столом или стеллажом. Такой комплект позволит ощутимо сэкономить пространство.
При выборе самого шкафа обращайте внимание на следующие характеристики:
- расцветка — скажите «нет» ярким и ядовитым оттенкам, которые будут не самым благоприятным образом влиять на психику малыша;
- безопасность — края мебели должны быть закругленными, а линии — плавными;
- экологичность — это в первую очередь касается материала, из которого изготовлен шкаф. Предпочтение отдавайте мебели из натуральной древесины или МДФ;
- отсутствие стекол и зеркал — случиться может что угодно, поэтому лучше перестраховаться и отказаться от их использования в дизайне мебели;
- надежное крепление — это относится к дверям, полкам и ящикам. Они должны легко открываться, выдвигаться и так же легко закрываться;
- количество фурнитуры — ее должно быть минимальное количество, чтобы ребенок не мог открутить какую-то деталь;
- устойчивость — мебель не должна качаться при открывании дверок.
Виды шкафов
1. Встроенные
Особенность такой мебели — ее относительная незаметность, так как шкаф встраивается в нишу или другое помещение, которое есть в детской комнате (гардеробная). У такого варианта есть два существенных недостатка:
- встроенный шкаф невозможно передвинуть на другое место;
- встроенный шкаф, как правило, подходит только для больших помещений, так как за счет ниши съедает много полезного пространства.
Однако во всем остальном это лучший вариант — ничто не мешает ребенку играть и передвигаться по комнате.
Существуют также модели, где одна из дверей запирается на замок. Такой шкаф приобретают, как правило, те родители, у которых ребенок уже может ходить и интересоваться содержимым полок.
2. Угловые
Угловые шкафы — лучший вариант для комнат с маленькой площадью. Такой шкаф поможет не только зрительно увеличить пространство, но и фактически сэкономит место. Благодаря этому в комнату можно поставить письменный стол или дополнительные тумбочки. А за счет углубленных полок в такой шкаф поместится все необходимое.
3. Шкаф-купе
Как мы уже говорили, необходимо сразу исключить модели с зеркальными или стеклянными вставками, особенно если комната предназначена для маленького ребенка. Шкаф-купе — очень удобная модель, так как дверцы не выпирают, не нужно дополнительное место, чтобы их открыть. В таких моделях дверки просто заезжают друг на друга.
Для обустройства детской можно присмотреться к таким системам хранения:
- модульные — в комплект входят различные шкафы для хранения одежды, игрушек, книжек и много другого, комоды, стол, кровать. Можно легко переставлять элементы мебели;
- корпусные — мебель с крышкой, боковыми сторонами и дном;
- линейные — классический вариант для хранения вещей, который занимает всю стенку.
Мы советуем покупать шкафы, в которых можно менять расположение внутренних модулей. В таких шкафах-лего предусмотрено большое количество полок, корзинок, ящиков и рейлингов. Подобная мебель прослужит долго, когда по мере взросления ребенка поменяются и его предпочтения, и гардероб.
Для маленьких комнат есть также специальные модификации шкафов, которые позволяют сэкономить место и при этом разместить все необходимое. Например, существуют следующие варианты:
- шкаф, совмещенный со столом или стеллажом;
- столешница, которая выдвигается из шкафа с помощью колесиков;
- двухъярусная кровать, совмещенная со шкафом;
- кровать-чердак, под которой есть полноценное место для хранения;
- спальное место, встроенное в секцию шкафа, которое убирается и освобождает место для игр.
Дизайн шкафа для детской комнаты — примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники