Как выбрать шкаф для одежды в детскую: советы от ReRooms

Так, например, в комнату для крохи вряд ли потребуется огромный шкаф-купе . В этом случае свой выбор лучше остановить на компактных комодах или небольших шкафчиках, куда можно сложить и вещи, и игрушки.

Кому-то важно оформлять интерьер по принципу «для мальчиков — голубое, для девочек — розовое». Если вы не относитесь к этой категории, смело выбирайте зеленые, оранжевые, персиковые оттенки, которые наверняка понравятся ребенку.

В первую очередь нужно учесть особенности ребенка и его комнаты, а именно:

ReRooms постарается немного облегчить ваши муки выбора и расскажет, что нужно учесть перед приобретением мебели, чтобы малышу было максимально комфортно в его комнате.

Молодые родители порой теряются при выборе мебели в детскую , так как не знают, с чего начать и на что обращать внимание в первую очередь. Шкаф — очень важный предмет меблировки, так как хранит множество вещей и игрушек ребенка.

Фото: hansamoobel.ee

Фото: rockmyfamily.co.uk

Фото: alladecor.com

3. Количество детей в комнате

Если у вас двое детей, трое или даже четверо, стоит задуматься о приобретении шкафа-купе или модульной системы, куда входят различные по размерам и конфигурации шкафчики и полочки. В обычном шкафу в этом случае вряд ли поместятся все необходимые вещи и игрушки.

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Фото: recommend.my

Фото: lago.it

4. Габариты комнаты

Если комната большая, тогда вопросов никаких не возникает: сюда можно поставить любой шкаф. Если же помещение маленькое, присмотритесь к сложным моделям: шкаф в сочетании с кроватью, столом или стеллажом. Такой комплект позволит ощутимо сэкономить пространство.

Фото: rockmyfamily.co.uk

При выборе самого шкафа обращайте внимание на следующие характеристики:

расцветка — скажите «нет» ярким и ядовитым оттенкам, которые будут не самым благоприятным образом влиять на психику малыша;

— скажите «нет» ярким и ядовитым оттенкам, которые будут не самым благоприятным образом влиять на психику малыша; безопасность — края мебели должны быть закругленными, а линии — плавными;

— края мебели должны быть закругленными, а линии — плавными; экологичность — это в первую очередь касается материала, из которого изготовлен шкаф. Предпочтение отдавайте мебели из натуральной древесины или МДФ;

— это в первую очередь касается материала, из которого изготовлен шкаф. Предпочтение отдавайте мебели из натуральной древесины или МДФ; отсутствие стекол и зеркал — случиться может что угодно, поэтому лучше перестраховаться и отказаться от их использования в дизайне мебели;

— случиться может что угодно, поэтому лучше перестраховаться и отказаться от их использования в дизайне мебели; надежное крепление — это относится к дверям, полкам и ящикам. Они должны легко открываться, выдвигаться и так же легко закрываться;

— это относится к дверям, полкам и ящикам. Они должны легко открываться, выдвигаться и так же легко закрываться; количество фурнитуры — ее должно быть минимальное количество, чтобы ребенок не мог открутить какую-то деталь;

— ее должно быть минимальное количество, чтобы ребенок не мог открутить какую-то деталь; устойчивость — мебель не должна качаться при открывании дверок.

Фото: home-designing.com

Виды шкафов

1. Встроенные

Особенность такой мебели — ее относительная незаметность, так как шкаф встраивается в нишу или другое помещение, которое есть в детской комнате (гардеробная). У такого варианта есть два существенных недостатка:

встроенный шкаф невозможно передвинуть на другое место;

встроенный шкаф, как правило, подходит только для больших помещений, так как за счет ниши съедает много полезного пространства.

Однако во всем остальном это лучший вариант — ничто не мешает ребенку играть и передвигаться по комнате.

Существуют также модели, где одна из дверей запирается на замок. Такой шкаф приобретают, как правило, те родители, у которых ребенок уже может ходить и интересоваться содержимым полок.

Фото: home-designing.com

Фото: home-designing.com

2. Угловые

Угловые шкафы — лучший вариант для комнат с маленькой площадью. Такой шкаф поможет не только зрительно увеличить пространство, но и фактически сэкономит место. Благодаря этому в комнату можно поставить письменный стол или дополнительные тумбочки. А за счет углубленных полок в такой шкаф поместится все необходимое.

Фото: decoist.com

Фото: thearchitecturedesigns.com

3. Шкаф-купе

Как мы уже говорили, необходимо сразу исключить модели с зеркальными или стеклянными вставками, особенно если комната предназначена для маленького ребенка. Шкаф-купе — очень удобная модель, так как дверцы не выпирают, не нужно дополнительное место, чтобы их открыть. В таких моделях дверки просто заезжают друг на друга.

Фото: recommend.my

Фото: recommend.my

Для обустройства детской можно присмотреться к таким системам хранения:

модульные — в комплект входят различные шкафы для хранения одежды, игрушек, книжек и много другого, комоды, стол, кровать. Можно легко переставлять элементы мебели;

— в комплект входят различные шкафы для хранения одежды, игрушек, книжек и много другого, комоды, стол, кровать. Можно легко переставлять элементы мебели; корпусные — мебель с крышкой, боковыми сторонами и дном;

— мебель с крышкой, боковыми сторонами и дном; линейные — классический вариант для хранения вещей, который занимает всю стенку.

Фото: kidskouch.com

Фото: idfdesign.com

Мы советуем покупать шкафы, в которых можно менять расположение внутренних модулей. В таких шкафах-лего предусмотрено большое количество полок, корзинок, ящиков и рейлингов. Подобная мебель прослужит долго, когда по мере взросления ребенка поменяются и его предпочтения, и гардероб.

Фото: lago.it

Фото: thestylesaloniste.com

Для маленьких комнат есть также специальные модификации шкафов, которые позволяют сэкономить место и при этом разместить все необходимое. Например, существуют следующие варианты:

шкаф, совмещенный со столом или стеллажом;

столешница, которая выдвигается из шкафа с помощью колесиков;

двухъярусная кровать, совмещенная со шкафом;

кровать-чердак, под которой есть полноценное место для хранения;

спальное место, встроенное в секцию шкафа, которое убирается и освобождает место для игр.

Фото: recommend.my

Фото: decoist.com

Фото: decoist.com

Дизайн шкафа для детской комнаты — примеры с фото

Фото: johnlewis.com

Фото: decoist.com

Фото: cuckooland.com

Фото: nonagon.style