Необычные краски для стен: 10 вариантов

Декоративная настенная краска поможет сделать домашний интерьер ярким и послужит прекрасным украшением, которое не займет в комнате много места. Показываем самые необычные краски для отделки стен.
Отделать стены квартиры краской — один из самых простых способов оформления помещения наряду с наклеиванием обоев. Но если вы не хотите использовать классические смеси, можно подобрать более декоративный вариант, который одновременно послужит украшением для вашего дома.
Специально для вас мы нашли 10 самых необычных красок для стен, которые сделают интерьер ярче и добавят ему оригинальности.
1. Рельефная
Интересная альтернатива обычной краске с гладкой поверхностью — рельефное покрытие, которое сделает стену более «объемной». В магазинах можно выбрать любой из множества различных рельефов: от волнистых линий до абстрактных рисунков.
Рельефная краска очень приятна на ощупь, поэтому интерьером можно будет не просто любоваться, но и наслаждаться им тактильно.
2. Перламутровая
Это настоящая краска-хамелеон. Она имеет в составе особый пигмент, который преломляет световые лучи. Поэтому под разным освещением — естественным или искусственным, сильным или приглушенным — и под разным углом падения света перламутровая краска обретает различную яркость и насыщенность. Как правило, она имеет рельефную поверхность, которая создает переменчивую игру света и тени в зависимости от освещения — это тоже сказывается на изменении внешнего вида стены.
3. С эффектом шелка
Еще один популярный вариант покрытия: краска, имитирующая текстильную поверхность, в данном случае — шелковую ткань. Здесь тоже частично присутствует перламутровый пигмент, благодаря которому стена обретает характерные для шелка блестящие переливы. Большое преимущество этой краски: в ее состав помимо акрила и пигментов входит вода, поэтому краска безвредна и экологически безопасна.
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4. Люминесцентная
Очень необычная краска, которая насыщается светом днем и сама начинает светиться ночью. При этом на стене проявляются элементы, которые при свете оставались невидимыми. Это могут быть различные рисунки, абстрактные композиции или надписи. Люминесцентное покрытие отлично подойдет для детской комнаты — светящиеся рисунки и картинки положительно скажутся на психическом состоянии и настроении ребенка.
5. Грифельная
С помощью грифельной краски можно превратить стену в сплошную меловую доску: на ней можно писать или рисовать мелками. В детской комнате такая краска поможет разнообразить круг занятий ребенка и обезопасит от детских рисунков обычные обои. Популярна она также как оформление кухни или кабинета. Для грифельной краски характерны в основном темные цвета, самый популярный из которых — черный. Поэтому используют ее чаще всего для частичной отделки, чтобы не слишком «затемнять» интерьер комнаты.
6. Маркерная
На стене, оформленной маркерной краской, тоже можно писать и рисовать — только уже не мелом, а фломастерами и маркерами. Краска имеет блестящую глянцевую поверхность, которую можно оформить в классическом белом цвете или в других светлых тонах, так что она органично впишется в современный светлый интерьер в стиле минимализм или хай-тек. Главное, о чем нужно знать при использовании маркерной краски: она довольно долго сохнет — на это потребуется примерно неделя.
7. Магнитная
Краска имеет в составе специальные металлические частицы, которые позволяют вешать на стену магниты любых размеров. Такое покрытие станет функциональным органайзером для записок и фотографий в кабинете, а также прекрасным дополнением игровой зоны в детской комнате.
8. Мозаичная
Специфика мозаичной краски в том, что в ее состав входят мелкие капсулы других цветов. Они не смешиваются с основным тоном краски и методом распыления распределяются по стене в виде хаотичного точечного узора, как на фотографии ниже. Можно подобрать мозаичную краску со схожей палитрой капсул, а можно, наоборот, выбрать принципиально разные цвета — чтобы сделать оформление комнаты контрастным и пестрым.
9. С эффектом акварели
Краска с таким эффектом поможет превратить стену в абстрактную картину, будто написанную акварелью. Для этого используется всего два схожих по тону цвета: сначала наносится первый и полностью высыхает, а затем на него накладывается второй и размывается валиком. Благодаря такой технологии получаются неравномерные переходы между цветами, которые и создают акварельный эффект.
10. Под старину
Настенная краска также может помочь в искусственном состаривании интерьера, если того требует выбранный стиль оформления, к примеру прованс или шебби-шик. Для этого используется специальная краска с имитацией потертостей или трещин, которая создает в комнате необходимую атмосферу старины.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники