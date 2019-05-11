Необычные краски для стен: 10 вариантов

Отделать стены квартиры краской — один из самых простых способов оформления помещения наряду с наклеиванием обоев. Но если вы не хотите использовать классические смеси, можно подобрать более декоративный вариант, который одновременно послужит украшением для вашего дома.

Специально для вас мы нашли 10 самых необычных красок для стен, которые сделают интерьер ярче и добавят ему оригинальности.

1. Рельефная

Интересная альтернатива обычной краске с гладкой поверхностью — рельефное покрытие, которое сделает стену более «объемной». В магазинах можно выбрать любой из множества различных рельефов: от волнистых линий до абстрактных рисунков.

Рельефная краска очень приятна на ощупь, поэтому интерьером можно будет не просто любоваться, но и наслаждаться им тактильно.

Фото: decorexpro.com

2. Перламутровая

Это настоящая краска-хамелеон. Она имеет в составе особый пигмент, который преломляет световые лучи. Поэтому под разным освещением — естественным или искусственным, сильным или приглушенным — и под разным углом падения света перламутровая краска обретает различную яркость и насыщенность. Как правило, она имеет рельефную поверхность, которая создает переменчивую игру света и тени в зависимости от освещения — это тоже сказывается на изменении внешнего вида стены.

Фото: freshidees.com

3. С эффектом шелка

Еще один популярный вариант покрытия: краска, имитирующая текстильную поверхность, в данном случае — шелковую ткань. Здесь тоже частично присутствует перламутровый пигмент, благодаря которому стена обретает характерные для шелка блестящие переливы. Большое преимущество этой краски: в ее состав помимо акрила и пигментов входит вода, поэтому краска безвредна и экологически безопасна.