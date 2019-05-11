НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ЗАКАЗАТЬ РЕМОНТ
ОТЗЫВЫ
Скидка 5% до 1 августа
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59

Необычные краски для стен: 10 вариантов


1854
Получить образец дизайн-проекта

Декоративная настенная краска поможет сделать домашний интерьер ярким и послужит прекрасным украшением, которое не займет в комнате много места. Показываем самые необычные краски для отделки стен.

Содержание

Отделать стены квартиры краской — один из самых простых способов оформления помещения наряду с наклеиванием обоев. Но если вы не хотите использовать классические смеси, можно подобрать более декоративный вариант, который одновременно послужит украшением для вашего дома. 

Специально для вас мы нашли 10 самых необычных красок для стен, которые сделают интерьер ярче и добавят ему оригинальности. 

1. Рельефная

Интересная альтернатива обычной краске с гладкой поверхностью — рельефное покрытие, которое сделает стену более «объемной». В магазинах можно выбрать любой из множества различных рельефов: от волнистых линий до абстрактных рисунков. 

Рельефная краска очень приятна на ощупь, поэтому интерьером можно будет не просто любоваться, но и наслаждаться им тактильно.

Фото № 1: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: decorexpro.com

2. Перламутровая

Это настоящая краска-хамелеон. Она имеет в составе особый пигмент, который преломляет световые лучи. Поэтому под разным освещением — естественным или искусственным, сильным или приглушенным — и под разным углом падения света перламутровая краска обретает различную яркость и насыщенность. Как правило, она имеет рельефную поверхность, которая создает переменчивую игру света и тени в зависимости от освещения — это тоже сказывается на изменении внешнего вида стены.

Фото № 2: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: freshidees.com

3. С эффектом шелка

Еще один популярный вариант покрытия: краска, имитирующая текстильную поверхность, в данном случае — шелковую ткань. Здесь тоже частично присутствует перламутровый пигмент, благодаря которому стена обретает характерные для шелка блестящие переливы. Большое преимущество этой краски: в ее состав помимо акрила и пигментов входит вода, поэтому краска безвредна и экологически безопасна. 

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: northerndefenders.org

4. Люминесцентная

Очень необычная краска, которая насыщается светом днем и сама начинает светиться ночью. При этом на стене проявляются элементы, которые при свете оставались невидимыми. Это могут быть различные рисунки, абстрактные композиции или надписи. Люминесцентное покрытие отлично подойдет для детской комнаты — светящиеся рисунки и картинки положительно скажутся на психическом состоянии и настроении ребенка.

Фото № 4: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: vilagitofestek.hu

5. Грифельная

С помощью грифельной краски можно превратить стену в сплошную меловую доску: на ней можно писать или рисовать мелками. В детской комнате такая краска поможет разнообразить круг занятий ребенка и обезопасит от детских рисунков обычные обои. Популярна она также как оформление кухни или кабинета. Для грифельной краски характерны в основном темные цвета, самый популярный из которых — черный. Поэтому используют ее чаще всего для частичной отделки, чтобы не слишком «затемнять» интерьер комнаты. 

Фото № 5: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: thespruce.com

6. Маркерная

На стене, оформленной маркерной краской, тоже можно писать и рисовать — только уже не мелом, а фломастерами и маркерами. Краска имеет блестящую глянцевую поверхность, которую можно оформить в классическом белом цвете или в других светлых тонах, так что она органично впишется в современный светлый интерьер в стиле минимализм или хай-тек. Главное, о чем нужно знать при использовании маркерной краски: она довольно долго сохнет — на это потребуется примерно неделя. 

Фото № 6: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: honortraders.com

7. Магнитная

Краска имеет в составе специальные металлические частицы, которые позволяют вешать на стену магниты любых размеров. Такое покрытие станет функциональным органайзером для записок и фотографий в кабинете, а также прекрасным дополнением игровой зоны в детской комнате.

Фото № 7: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: th.decoratex.biz

8. Мозаичная

Специфика мозаичной краски в том, что в ее состав входят мелкие капсулы других цветов. Они не смешиваются с основным тоном краски и методом распыления распределяются по стене в виде хаотичного точечного узора, как на фотографии ниже. Можно подобрать мозаичную краску со схожей палитрой капсул, а можно, наоборот, выбрать принципиально разные цвета — чтобы сделать оформление комнаты контрастным и пестрым. 

Фото № 8: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: silkplaster.in

9. С эффектом акварели

Краска с таким эффектом поможет превратить стену в абстрактную картину, будто написанную акварелью. Для этого используется всего два схожих по тону цвета: сначала наносится первый и полностью высыхает, а затем на него накладывается второй и размывается валиком. Благодаря такой технологии получаются неравномерные переходы между цветами, которые и создают акварельный эффект. 

Фото № 9: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: marymary.gr

10. Под старину

Настенная краска также может помочь в искусственном состаривании интерьера, если того требует выбранный стиль оформления, к примеру прованс или шебби-шик. Для этого используется специальная краска с имитацией потертостей или трещин, которая создает в комнате необходимую атмосферу старины.

Фото № 10: Необычные краски для стен: 10 вариантовФото: kraski-dl.ru

#краска для интерьера#декоративная краска для стен
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия