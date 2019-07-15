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Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумок


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Хотите необычно украсить стены на кухне? Мы покажем, как это сделать наилучшим образом.

Мы привыкли на кухне проводить много времени: не только готовить, но и устраивать семейные вечера и встречи с друзьями. Поэтому здесь должна царить атмосфера уюта и тепла. Декор стен поможет в этом деле. Он также способен исправить небольшие дефекты или скрыть недостатки помещения, например сделать потолки визуально выше. Посмотрим, как можно сделать интересный декор стен на кухне.

1. Фрески

Фрески на кухне — декор, который подойдет почти для любого стиля интерьера. Фреска может стать ярким акцентом или просто базовым фоном помещения. Это выглядит дорого и оригинально, поэтому такой интерьер будет радовать вас и удивлять гостей. Фрески долговечны, не выгорают под солнечным светом и не теряют своей яркости.ивыкли на кухне проводить много времени: не только готовить, но и устраивать семейные вечера и встречи с друзьями. Поэтому здесь должна царить атмосфера уюта и тепла. Декор стен поможет в этом деле. Он также способен исправить небольшие дефекты или скрыть недостатки помещения, например сделать потолки визуально выше. Посмотрим, как можно сделать интересный декор стен на кухне.

1. Фрески

Фрески на кухне — декор, который подойдет почти для любого стиля интерьера. Фреска может стать ярким акцентом или просто базовым фоном помещения. Это выглядит дорого и оригинально, поэтому такой интерьер будет радовать вас и удивлять гостей. Фрески долговечны, не выгорают под солнечным светом и не теряют своей яркости.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 1: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: affresco-decor.com

Фрески с перспективным изображением увеличивают пространство.

Фото № 2: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: ecoohotnadzor31.ru

2. Виниловые наклейки

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Бюджетная версия фресок — виниловые наклейки. В магазинах можно найти очень много вариантов декора, поэтому каждый сможет подобрать наклейки на свой вкус. Они не портят стены и легко отклеиваются при необходимости. Создать неповторимый дизайн кухни с их помощью можно самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

Фото № 3: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: boop-decals.myshopify.com

3. Акцентная стена

Акцентная стена — спасение для кухни, имеющей какие-либо дефекты. С помощью правильного цвета или рисунка можно визуально исправить неровные стены или низкий потолок. Например, однотонный темный цвет может прибавить комнате глубины.

Фото № 4: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: briointeriordesign.com

Обои с вертикальными полосками могут сделать потолок выше, а горизонтальные полосы визуально вытянут стены.

Фото № 5: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: laurengrantdesign.com

4. Фотообои

С помощью фотообоев можно создать на своей кухне настоящий арт-объект. Многие выбирают этот вариант по тем же причинам, что и акцентные стены. Фотообои с правильным рисунком могут сделать большую кухню более уютной, а маленькую визуально увеличить.

Фото № 6: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: homedepot.com

5. Геометрические узоры

Отличие этого приема от акцентных геометрических узоров в том, что в первом случае ими будет украшена только одна стена, а во втором — все стены. Если вы выбрали геометрические принты на обоях, не нужно перебарщивать. Лучше смотрятся однотонные неброские узоры, сделанные с помощью неяркой краски.

Фото № 7: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: muralswallpaper.com

6. Камень

На современных кухнях и кухнях в стиле лофт дизайнеры любят использовать кирпичную кладку. Это может быть большая или маленькая акцентная стена или кухонный фартук.

Фото № 8: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: cocolapinedesign.com

Если бюджет не позволяет выложить стену настоящим камнем, можно использовать искусственный или обои с кирпичным орнаментом.

Фото № 9: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: remodelaholic.com

7. Необычный фартук

Кухонный фартук тоже можно украсить. Подойдут различные варианты: акцентная полоса, сделанная с помощью краски или обоев, каменная кладка и даже наклейки из винила. Главное правило в этом случае — сочетание фартука с остальным оформлением кухни.

Фото № 10: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: pelaburemasperak.com

8. Деревянные рейки

Деревянные рейки — популярный элемент декора. Его можно использовать не только в интерьере комнат, но и на кухне.

Фото № 11: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: rerooms.ru

9. Декор из тарелок

Еще один популярный вариант — декор из разных по величине тарелок. Дизайнеры отмечают, что он особенно подходит интерьерам в классических стилях. Чтобы получить идеальный декор с помощью посуды, придерживайтесь следующих правил:

  • тарелки должны быть развешаны симметрично с равными интервалами;
  • выберите общую идею: стиль интерьера, принт, цвет, форму или что-то другое;
  • прежде чем вешать тарелки на стену, продумайте концепцию. Лучше всего вырезать из бумаги аналогичные вашим тарелкам фигуры и сделать из них желаемую композицию. А после заменить бумажные варианты на настоящие тарелки.

Фото № 12: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: ylnyi.com

10. Зеркало

Зеркала — нетрадиционный способ оформления стен на кухне. Но иногда они здорово выручают. Например, для узкой длинной кухни использование большого зеркала во всю стену — отличное решение. Оно визуально расширит пространство, кухня будет казаться больше, чем она есть на самом деле.

Фото № 13: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: labrys.ru

Композиция из маленьких зеркал тоже смотрится интересно. С их помощью можно добавить помещению света, повесив их напротив окна.

Фото № 14: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: homebnc.com

11. Грифельная доска

Вы наверняка замечали, что грифельные доски есть в оформлении кафе. Этот тренд можно перенять и применить при оформлении кухни. На такой стене вы сможете менять дизайн хоть каждый день, рисовать вместе с детьми или оставлять заметки для себя или близких.

Фото № 15: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: madaboutthehouse.com

12. Постеры

Постеры — простой и бюджетный вариант для украшения стен кухни. Вы можете повесить один большой постер над столовой зоной или использовать композицию из маленьких с изображениями на тему кухонной тематики. Популярны старинные постеры или их имитации — их можно поместить в рамки для большей декоративности. 

Фото № 16: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: sergiocaggia-art.com

13. Таблички и указатели

Тем, кто любит винтаж, ретро и поп-арт, подойдет декор с помощью различных табличек, указателей и надписей. Повесить их можно самостоятельно и даже не прибегая к сверлению стен. В строительных магазинах продаются специальные крепления-липучки, которые не портят стены.

Фото № 17: Дизайн стен на кухне: 13 ярких и необычных задумокФото: solnet-sy.com

А как бы вы оформили стены у себя на кухне? Делитесь с нами своими идеями.

#Кухня#советы дизайнеров#идеи для дома#Гостиная
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
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Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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