Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенках

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как красиво оформить интерьер спальни в пастельных оттенках, чтобы комната не выглядела скучной и безликой.
Для создания идеального интерьера спальни нет универсального рецепта. Все зависит от метража и расположения комнаты, образа жизни, характера и привычек ее хозяев. Как правило, спальни оформляют в светлых тонах, наполняют их светом и освобождают от всего лишнего, благодаря чему создается атмосфера, располагающая к отдыху. Однако не всегда светлые интерьеры получаются уютными: если хоть немного нарушить гармонию и баланс, комната превратится в холодную пещеру, в которой не то что спать, но и находиться не захочется.
Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.
Цветовая гаммаоздания идеального интерьера спальни нет универсального рецепта. Все зависит от метража и расположения комнаты, образа жизни, характера и привычек ее хозяев. Как правило, спальни оформляют в светлых тонах, наполняют их светом и освобождают от всего лишнего, благодаря чему создается атмосфера, располагающая к отдыху. Однако не всегда светлые интерьеры получаются уютными: если хоть немного нарушить гармонию и баланс, комната превратится в холодную пещеру, в которой не то что спать, но и находиться не захочется.
Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.
Цветовая гамма
Наше портфолио более 10 000 проектов
Нашим дизайнерам предстояло оформить современный интерьер спальни с элементами вечной классики. Для этого выбрали проверенную цветовую гамму, которая подчеркивает стилевое направление и наполняет комнату недостающим ей объемом. За основу взяли светло-бежевый оттенок, разбавив его тонами серой и белой палитры. В таком гармоничном цветовом сочетании границы комнаты будто растворились, в ней появилась атмосфера легкости и воздушности.
Оживили светлую гамму несколькими акцентами: вставками пудрово-розовых и черных тонов, бликами золота и древесными оттенками. Они оттенили белизну и задали настроение комнате, которая без цветовых акцентов была бы слишком строгой и прохладной.
Отделка
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Для наполнения комнаты объемом дизайнеры сыграли на фактуре отделки. Стены покрыли флизелиновыми обоями, имитирующими камень. Акцент сделали над изголовьем кровати — там использовали обои с интересной геометрией, мощный графический эффект которых внес в комнату нужную динамику.
Пол и потолок решили сделать максимально нейтральными, чтобы визуально скрыть высоту и ширину комнаты. Потолочное покрытие оформили в цвет стен, а для напольного выбрали ламинат с рисунком под дерево — он ненавязчиво подчеркнул классическую стилистику интерьера, которая приветствует использование только натуральных материалов.
Мебель
Из мебели в нашей спальне есть все необходимое для отдыха и хранения вещей. Все предметы гарнитура подобраны таким образом, чтобы в комнате сохранился простор, но была возможность все нужные мелочи убрать с поверхностей.
Главным украшением спальни стала кровать с высоким изголовьем, отделанным в технике каретной стяжки. По бокам от нее размещены две тумбочки с выдвижными ящиками, чтобы у хозяйки комнаты все нужное всегда было под рукой. Нашлось место и для небольшой лесенки для одежды — на нее можно повесить домашний халат перед сном.
Основными элементами системы хранения стали шкаф-купе и комод. Их глянцевые фасады выполнены в белом цвете, на них нет выступающих ручек, благодаря чему они словно сливаются со светлыми стенами и не создают в комнате эффекта заставленности.
В спальне дизайнеры также предусмотрели уголок для наведения красоты. Будуар обустроили туалетным столиком с вместительным ящиком для хранения украшений и косметики и мягким креслом, в котором хозяйке будет комфортно не только ухаживать за собой, но и помечтать о будущем.
Освещение
Дизайнеры наполнили спальню теплом и уютом с помощью продуманной системы освещения. В центре комнаты, как и полагается, повесили большую люстру — она визуально подкорректировала пропорции помещения. Спальное место подсветили настенными бра, над туалетным столиком разместили два светодиодных светильника с поворотными плафонами — они создали в комнате интимную обстановку, располагающую к релаксу.
Усилили световой эффект большими зеркалами, в которых отражаются светильники. За счет этого в комнате создалась магическая иллюзия расширения пространства, а интерьер стал ярче и оригинальнее.
Декор и текстиль
Современная интерьерная стилистика не приветствует размещения в комнате ничего лишнего, поэтому для нашей спальни был подобран максимально сдержанный декор. Комнату украшают всего несколько подсвечников, ваза с цветами и картины со спокойными сюжетами, в которых дублируются все присутствующие в комнате оттенки. Декор освежает сдержанный интерьер, делая его более изысканным и уточненным и при этом подчеркивая чистоту и порядок, без которых комфортный отдых невозможен.
Немалая декоративная роль возложена на текстиль, который стал завершающим штрихом в интерьере спальни. Оконный проем украшает воздушный белый тюль, гармонично сочетающийся со светло-бежевыми портьерами. Они не препятствуют проникновению естественного света в комнату в дневное время, а ночью идеально затемняют пространство, не пропуская уличные огни. Для придания комнате легкости решили отказаться от тяжелых пледов и множества декоративных подушек — спальное место укрывает нежное покрывало из струящейся ткани, так кровать кажется компактнее.
Создание дизайн-проекта для этой спальни стоило 14 990 рублей. Более детально ознакомиться с дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами в интерьере можно в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники