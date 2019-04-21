Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенках

Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.

Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.

Для создания идеального интерьера спальни нет универсального рецепта. Все зависит от метража и расположения комнаты, образа жизни, характера и привычек ее хозяев. Как правило, спальни оформляют в светлых тонах, наполняют их светом и освобождают от всего лишнего, благодаря чему создается атмосфера, располагающая к отдыху. Однако не всегда светлые интерьеры получаются уютными: если хоть немного нарушить гармонию и баланс, комната превратится в холодную пещеру, в которой не то что спать, но и находиться не захочется.

Нашим дизайнерам предстояло оформить современный интерьер спальни с элементами вечной классики. Для этого выбрали проверенную цветовую гамму, которая подчеркивает стилевое направление и наполняет комнату недостающим ей объемом. За основу взяли светло-бежевый оттенок, разбавив его тонами серой и белой палитры. В таком гармоничном цветовом сочетании границы комнаты будто растворились, в ней появилась атмосфера легкости и воздушности.

Фото: rerooms.ru

Оживили светлую гамму несколькими акцентами: вставками пудрово-розовых и черных тонов, бликами золота и древесными оттенками. Они оттенили белизну и задали настроение комнате, которая без цветовых акцентов была бы слишком строгой и прохладной.

Отделка

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Для наполнения комнаты объемом дизайнеры сыграли на фактуре отделки. Стены покрыли флизелиновыми обоями, имитирующими камень. Акцент сделали над изголовьем кровати — там использовали обои с интересной геометрией, мощный графический эффект которых внес в комнату нужную динамику.

Фото: rerooms.ru

Пол и потолок решили сделать максимально нейтральными, чтобы визуально скрыть высоту и ширину комнаты. Потолочное покрытие оформили в цвет стен, а для напольного выбрали ламинат с рисунком под дерево — он ненавязчиво подчеркнул классическую стилистику интерьера, которая приветствует использование только натуральных материалов.

Мебель

Из мебели в нашей спальне есть все необходимое для отдыха и хранения вещей. Все предметы гарнитура подобраны таким образом, чтобы в комнате сохранился простор, но была возможность все нужные мелочи убрать с поверхностей.

Фото: rerooms.ru

Главным украшением спальни стала кровать с высоким изголовьем, отделанным в технике каретной стяжки. По бокам от нее размещены две тумбочки с выдвижными ящиками, чтобы у хозяйки комнаты все нужное всегда было под рукой. Нашлось место и для небольшой лесенки для одежды — на нее можно повесить домашний халат перед сном.

Основными элементами системы хранения стали шкаф-купе и комод. Их глянцевые фасады выполнены в белом цвете, на них нет выступающих ручек, благодаря чему они словно сливаются со светлыми стенами и не создают в комнате эффекта заставленности.

Фото: rerooms.ru

В спальне дизайнеры также предусмотрели уголок для наведения красоты. Будуар обустроили туалетным столиком с вместительным ящиком для хранения украшений и косметики и мягким креслом, в котором хозяйке будет комфортно не только ухаживать за собой, но и помечтать о будущем.

Освещение

Дизайнеры наполнили спальню теплом и уютом с помощью продуманной системы освещения. В центре комнаты, как и полагается, повесили большую люстру — она визуально подкорректировала пропорции помещения. Спальное место подсветили настенными бра, над туалетным столиком разместили два светодиодных светильника с поворотными плафонами — они создали в комнате интимную обстановку, располагающую к релаксу.

Фото: rerooms.ru

Усилили световой эффект большими зеркалами, в которых отражаются светильники. За счет этого в комнате создалась магическая иллюзия расширения пространства, а интерьер стал ярче и оригинальнее.

Декор и текстиль

Современная интерьерная стилистика не приветствует размещения в комнате ничего лишнего, поэтому для нашей спальни был подобран максимально сдержанный декор. Комнату украшают всего несколько подсвечников, ваза с цветами и картины со спокойными сюжетами, в которых дублируются все присутствующие в комнате оттенки. Декор освежает сдержанный интерьер, делая его более изысканным и уточненным и при этом подчеркивая чистоту и порядок, без которых комфортный отдых невозможен.

Фото: rerooms.ru

Немалая декоративная роль возложена на текстиль, который стал завершающим штрихом в интерьере спальни. Оконный проем украшает воздушный белый тюль, гармонично сочетающийся со светло-бежевыми портьерами. Они не препятствуют проникновению естественного света в комнату в дневное время, а ночью идеально затемняют пространство, не пропуская уличные огни. Для придания комнате легкости решили отказаться от тяжелых пледов и множества декоративных подушек — спальное место укрывает нежное покрывало из струящейся ткани, так кровать кажется компактнее.