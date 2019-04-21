Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенках


1706
Получить образец дизайн-проекта

Показываем на примере собственного дизайн-проекта, как красиво оформить интерьер спальни в пастельных оттенках, чтобы комната не выглядела скучной и безликой.

Для создания идеального интерьера спальни нет универсального рецепта. Все зависит от метража и расположения комнаты, образа жизни, характера и привычек ее хозяев. Как правило, спальни оформляют в светлых тонах, наполняют их светом и освобождают от всего лишнего, благодаря чему создается атмосфера, располагающая к отдыху. Однако не всегда светлые интерьеры получаются уютными: если хоть немного нарушить гармонию и баланс, комната превратится в холодную пещеру, в которой не то что спать, но и находиться не захочется.

Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.

Цветовая гаммаоздания идеального интерьера спальни нет универсального рецепта. Все зависит от метража и расположения комнаты, образа жизни, характера и привычек ее хозяев. Как правило, спальни оформляют в светлых тонах, наполняют их светом и освобождают от всего лишнего, благодаря чему создается атмосфера, располагающая к отдыху. Однако не всегда светлые интерьеры получаются уютными: если хоть немного нарушить гармонию и баланс, комната превратится в холодную пещеру, в которой не то что спать, но и находиться не захочется.

Как же повысить градус тепла в светлой спальне, чтобы она стала самой уютной комнатой в квартире? ReRooms на примере реального дизайн-проекта дает практичные советы по оформлению нежной и стильной спальни площадью 14 метров, в которой есть все нужное для комфортного отдыха.

Цветовая гамма

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Нашим дизайнерам предстояло оформить современный интерьер спальни с элементами вечной классики. Для этого выбрали проверенную цветовую гамму, которая подчеркивает стилевое направление и наполняет комнату недостающим ей объемом. За основу взяли светло-бежевый оттенок, разбавив его тонами серой и белой палитры. В таком гармоничном цветовом сочетании границы комнаты будто растворились, в ней появилась атмосфера легкости и воздушности.

Фото № 1: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru 

Оживили светлую гамму несколькими акцентами: вставками пудрово-розовых и черных тонов, бликами золота и древесными оттенками. Они оттенили белизну и задали настроение комнате, которая без цветовых акцентов была бы слишком строгой и прохладной.

Отделка

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Для наполнения комнаты объемом дизайнеры сыграли на фактуре отделки. Стены покрыли флизелиновыми обоями, имитирующими камень. Акцент сделали над изголовьем кровати — там использовали обои с интересной геометрией, мощный графический эффект которых внес в комнату нужную динамику.

Фото № 2: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru

Пол и потолок решили сделать максимально нейтральными, чтобы визуально скрыть высоту и ширину комнаты. Потолочное покрытие оформили в цвет стен, а для напольного выбрали ламинат с рисунком под дерево — он ненавязчиво подчеркнул классическую стилистику интерьера, которая приветствует использование только натуральных материалов. 

Мебель

Из мебели в нашей спальне есть все необходимое для отдыха и хранения вещей. Все предметы гарнитура подобраны таким образом, чтобы в комнате сохранился простор, но была возможность все нужные мелочи убрать с поверхностей.

Фото № 3: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru

Главным украшением спальни стала кровать с высоким изголовьем, отделанным в технике каретной стяжки. По бокам от нее размещены две тумбочки с выдвижными ящиками, чтобы у хозяйки комнаты все нужное всегда было под рукой. Нашлось место и для небольшой лесенки для одежды — на нее можно повесить домашний халат перед сном. 

Основными элементами системы хранения стали шкаф-купе и комод. Их глянцевые фасады выполнены в белом цвете, на них нет выступающих ручек, благодаря чему они словно сливаются со светлыми стенами и не создают в комнате эффекта заставленности. 

Фото № 4: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru 

В спальне дизайнеры также предусмотрели уголок для наведения красоты. Будуар обустроили туалетным столиком с вместительным ящиком для хранения украшений и косметики и мягким креслом, в котором хозяйке будет комфортно не только ухаживать за собой, но и помечтать о будущем.

Освещение

Дизайнеры наполнили спальню теплом и уютом с помощью продуманной системы освещения. В центре комнаты, как и полагается, повесили большую люстру — она визуально подкорректировала пропорции помещения. Спальное место подсветили настенными бра, над туалетным столиком разместили два светодиодных светильника с поворотными плафонами — они создали в комнате интимную обстановку, располагающую к релаксу.

Фото № 5: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru

Усилили световой эффект большими зеркалами, в которых отражаются светильники. За счет этого в комнате создалась магическая иллюзия расширения пространства, а интерьер стал ярче и оригинальнее. 

Декор и текстиль

Современная интерьерная стилистика не приветствует размещения в комнате ничего лишнего, поэтому для нашей спальни был подобран максимально сдержанный декор. Комнату украшают всего несколько подсвечников, ваза с цветами и картины со спокойными сюжетами, в которых дублируются все присутствующие в комнате оттенки. Декор освежает сдержанный интерьер, делая его более изысканным и уточненным и при этом подчеркивая чистоту и порядок, без которых комфортный отдых невозможен. 

Фото № 6: Идеальный пример нежной спальни в пастельных оттенкахФото: rerooms.ru 

Немалая декоративная роль возложена на текстиль, который стал завершающим штрихом в интерьере спальни. Оконный проем украшает воздушный белый тюль, гармонично сочетающийся со светло-бежевыми портьерами. Они не препятствуют проникновению естественного света в комнату в дневное время, а ночью идеально затемняют пространство, не пропуская уличные огни. Для придания комнате легкости решили отказаться от тяжелых пледов и множества декоративных подушек — спальное место укрывает нежное покрывало из струящейся ткани, так кровать кажется компактнее.

Создание дизайн-проекта для этой спальни стоило 14 990 рублей. Более детально ознакомиться с дизайнерскими решениями, использованной мебелью и отделочными материалами в интерьере можно в нашей ведомости.

Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия