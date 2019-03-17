От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем

Мы изучили предложения от российских и зарубежных производителей и отобрали для вас кровати с самыми красивыми изголовьями.
Кровать — центральный элемент интерьера наших спален, поэтому важно, чтобы она была красивой и удобной. Возможности для дизайна и расставления акцентов нам предоставляет именно изголовье кровати: его можно оформить самостоятельно (например при помощи панно, картин, зеркал или текстиля), а можно выбрать уже готовый вариант от производителя.
ReRooms прогулялся по московским и международным мебельным интернет-магазинам и выбрал для вас кровати с самыми красивыми изголовьями. Возможно, в нашей подборке есть кровать, способная освежить интерьер вашей спальни.
Изголовье с гвоздиками: кровать Kelly
Кровать Kelly выдержана в духе минимализма: однотонная модель с акцентом в виде гвоздиков по краю изголовья. Кровать изготавливается на заказ с учетом пожеланий покупателя, поэтому гвоздики могут быть латунного, медного, золотого и серебряного цвета, цвет и фактура тканевой обивки — не только в розовом оттенке. Кровать с подобным изголовьем органично впишется в интерьер спальни в стиле ар-деко, модерн, а также в английские стили.
Итальянский шик: кровать Barocco
Неплохой вариант для интерьера в стиле барокко и ар-деко — кровать Barocco с помпезным изголовьем. В базовом варианте кровать обита мебельной тканью глубокого синего оттенка, который по-прежнему в моде.
Модная многофункциональность: кровать Blackwood
Кровать Blackwood от российского люксового производителя Dream Land оборудована практичным изголовьем со встроенными прикроватными тумбами. Обратите внимание на рельефность изголовья: оно будто собрано из блоков, как конструктор. Кровать тоже изготавливается с учетом пожеланий покупателя: изголовье может быть обито кожей, экокожей, велюром, шениллом, жаккардом, флоком или замшей разного цвета. Модель Blackwood отлично впишется в современный интерьер.
Классическая элегантность: кровать Sakramento
В каталоге этого же производителя — Dream Land — есть еще одна кровать с примечательным изголовьем: модель Sakramento. Такая кровать впишется в гламурный и классический интерьер, но может стать и центральным элементом при создании люксовой эклектики. Ее изголовье напоминает картину в массивной раме, которая может быть оформлена в бело-серебряной, бело-золотой или бронзовой цветовой гамме — на усмотрение покупателя.
Выверенный минимализм: кровать Leonardo
Кровать Leonardo интересна своей минималистичностью. Она точно впишется в интерьер спальни в экостиле, но можно поэкспериментировать со скандинавским стилем или лофтом. Кровать выполнена из массива дуба, изголовье имеет отсылки к традиционным кованым моделям.
Скандинавская роскошь: кровать Ellipse
Еще одна кровать с красивым изголовьем — модель Ellipse. Только посмотрите на цветовые решения дизайнера! Кровать по-скандинавски минималистична, а ее изголовье станет ярким акцентом в светлых спальнях.
Дух современности: кровать со светящимся изголовьем
Эта кровать выглядит очень необычно и современно, она создана для интерьеров в стиле хай-тек, но не менее органично впишется в минималистичную спальню. Широкое узкое изголовье кровати оснащено встроенной подсветкой, что смотрится весьма эффектно.
Яркий контраст: кровать Rondo
В каталоге испанского бренда Emede есть кровать Rondo с широким изголовьем. Модель выдержана в белом цвете, а изголовье получило декорации в виде разноцветных сфер. Кровать подойдет для современных интерьеров и придется по душе тем, кто не приемлет вычурности и излишеств в своей спальне.
Брутальная экологичность: кровать «Цикл»
Кровать «Цикл», созданная российским производителем Odin Geniy, завораживает своей необычайностью. С одной стороны, она массивная и громоздкая, с другой стороны — минималистичная и скромная. Изголовье кровати оборудовано прикроватными тумбами.
Глянцевый модерн: кровать Volare
В каталоге итальянской фабрики STATUS есть минималистичная кровать Volare с белым глянцевым изголовьем. Изящности изголовью придают декорации в виде прямых линий под серебро.
Геометрический дуэт: кровать Futura Grey
Производитель STATUS предлагает еще одну кровать с красивым изголовьем. Модель Futura Grey выдержана в стиле модерн, она подойдет тем, кто ценит формы и оригинальные решения.
Потертая элегантность: кровать Catarina Premier
Catarina Premier — кровать с элегантным, даже немного грубоватым изголовьем. Такая модель подойдет тем, кто любит индивидуальность и хочет поэкспериментировать с геометрическим узором в интерьере.
Очаровательная этника: кровать The Kiss
Кровать с необычным эффектным изголовьем удачно впишется в спальню с этническим интерьером.
Еще одно изголовье-картина: кровать Orleans
Модель Orleans по задумке похожа на предыдущую кровать с изголовьем-картиной. Только в этот раз изображение более драматичное и глубокое — это полотно Поля Гогена под названием «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?».
Взрыв красок: кровать Chameleo Burst
Если вы по-настоящему хотите наполнить интерьер спальни красками — обратите внимание на кровать Chameleo Burst от российского производителя ICON Designe и молодого художника Амира Файсала. От этого лоскутного изголовья невозможно оторвать взгляд!
Элегантная строгость: кровать Jubilee
Если ваша спальня оформлена в стиле ар-деко, то в ее интерьер точно впишется кровать Jubilee. Изголовье украшено белыми кожаными вставками, которые на коричневом фоне смотрятся весьма выразительно.
Торжество экостиля: кровать Heirloom Silver-chest
В каталоге американского бренда Restoration Hardware есть кровать, изголовье которой будто изготовлено из старинной деревянной двери с массивными навесами. Такой вариант впишется в спальню в экостиле — выглядит очень свежо и необычно.
Европейский брутализм: кровать в цвете Ash Brown Oak
Снова массивная деревянная кровать, снова американский бренд Restoration Hardware. На этот раз изголовье рельефное, напоминающее европейскую брутальность. Все элементы обработаны вручную.
Исторические мотивы: кровать KIMERA Capital Collection
Эту кровать представил в своем каталоге итальянский производитель Capital Collection. Кровать сама по себе имеет привлекательный силуэт, имеющий отсылки к английской классике, но нельзя не отметить ее массивное изголовье.
Объем и элегантность: кровать Enigma
Кровать Enigma с оригинальным изголовьем в форме подушек. Фактуры изголовью придают пуговицы, но так как кровать изготавливается на заказ, есть возможность от них отказаться. Такое изголовье украсит комнату в скандинавском или современном стиле и органично впишется в спальню с интерьером в стиле модерн.
Танец форм: кровать Mega Butterfly
Кровать Mega Butterfly от дизайнеров Reflex Design Studio (Сан-Франциско) — вариант точно не для среднестатистического потребителя, но не показать ее вам мы не могли. Обратите внимание на ее изголовье-капюшон со встроенной системой освещения, поражающее воображение: идеальный вариант для ценителей эксклюзива и люксовой эклектики.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники