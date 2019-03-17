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От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем


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Мы изучили предложения от российских и зарубежных производителей и отобрали для вас кровати с самыми красивыми изголовьями.

Кровать — центральный элемент интерьера наших спален, поэтому важно, чтобы она была красивой и удобной. Возможности для дизайна и расставления акцентов нам предоставляет именно изголовье кровати: его можно оформить самостоятельно (например при помощи панно, картин, зеркал или текстиля), а можно выбрать уже готовый вариант от производителя.

ReRooms прогулялся по московским и международным мебельным интернет-магазинам и выбрал для вас кровати с самыми красивыми изголовьями. Возможно, в нашей подборке есть кровать, способная освежить интерьер вашей спальни.

Изголовье с гвоздиками: кровать Kelly

Кровать Kelly выдержана в духе минимализма: однотонная модель с акцентом в виде гвоздиков по краю изголовья. Кровать изготавливается на заказ с учетом пожеланий покупателя, поэтому гвоздики могут быть латунного, медного, золотого и серебряного цвета, цвет и фактура тканевой обивки — не только в розовом оттенке. Кровать с подобным изголовьем органично впишется в интерьер спальни в стиле ар-деко, модерн, а также в английские стили.

Фото № 1: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьемФото: oneandhome.ru 

Фото № 2: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Мягкая кровать Kelly с гвоздиками
49 281 руб.*
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*Цена может измениться

Итальянский шик: кровать Barocco

Неплохой вариант для интерьера в стиле барокко и ар-деко — кровать Barocco с помпезным изголовьем. В базовом варианте кровать обита мебельной тканью глубокого синего оттенка, который по-прежнему в моде.

Фото: oneandhome.ru 

Фото № 3: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Мягкая кровать Barocco
62 990 руб.*
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*Цена может измениться

Модная многофункциональность: кровать Blackwood

Кровать Blackwood от российского люксового производителя Dream Land оборудована практичным изголовьем со встроенными прикроватными тумбами. Обратите внимание на рельефность изголовья: оно будто собрано из блоков, как конструктор. Кровать тоже изготавливается с учетом пожеланий покупателя: изголовье может быть обито кожей, экокожей, велюром, шениллом, жаккардом, флоком или замшей разного цвета. Модель Blackwood отлично впишется в современный интерьер.

Фото: dream-land.ru 

Фото № 4: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Блэквуд
298 650 руб.*
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*Цена может измениться

Классическая элегантность: кровать Sakramento

В каталоге этого же производителя — Dream Land — есть еще одна кровать с примечательным изголовьем: модель Sakramento. Такая кровать впишется в гламурный и классический интерьер, но может стать и центральным элементом при создании люксовой эклектики. Ее изголовье напоминает картину в массивной раме, которая может быть оформлена в бело-серебряной, бело-золотой или бронзовой цветовой гамме — на усмотрение покупателя.

Фото: dream-land.ru 

Фото № 5: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Сакраменто
206 250 руб.*
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*Цена может измениться

Выверенный минимализм: кровать Leonardo

Кровать Leonardo интересна своей минималистичностью. Она точно впишется в интерьер спальни в экостиле, но можно поэкспериментировать со скандинавским стилем или лофтом. Кровать выполнена из массива дуба, изголовье имеет отсылки к традиционным кованым моделям.

Фото: imodern.ru 

Фото № 6: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Leonardo
59 427 руб.*
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*Цена может измениться

Скандинавская роскошь: кровать Ellipse

Еще одна кровать с красивым изголовьем — модель Ellipse. Только посмотрите на цветовые решения дизайнера! Кровать по-скандинавски минималистична, а ее изголовье станет ярким акцентом в светлых спальнях.

Фото: etagerca.ru 

Фото № 7: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать "Ellipse" 180*200
75 029 руб.*
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*Цена может измениться

Дух современности: кровать со светящимся изголовьем

Эта кровать выглядит очень необычно и современно, она создана для интерьеров в стиле хай-тек, но не менее органично впишется в минималистичную спальню. Широкое узкое изголовье кровати оснащено встроенной подсветкой, что смотрится весьма эффектно.

Фото: imodern.ru 

Фото № 8: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать (Композиция 1), матовый камень/орех
223 204 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Яркий контраст: кровать Rondo

В каталоге испанского бренда Emede есть кровать Rondo с широким изголовьем. Модель выдержана в белом цвете, а изголовье получило декорации в виде разноцветных сфер. Кровать подойдет для современных интерьеров и придется по душе тем, кто не приемлет вычурности и излишеств в своей спальне.

Фото: barcelonadesign.ru 

Фото № 9: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Rondo
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Брутальная экологичность: кровать «Цикл»

Кровать «Цикл», созданная российским производителем Odin Geniy, завораживает своей необычайностью. С одной стороны, она массивная и громоздкая, с другой стороны — минималистичная и скромная. Изголовье кровати оборудовано прикроватными тумбами.

Фото: static-eu.insales.ru 

Фото № 10: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
КРОВАТЬ С ТУМБАМИ И КОМОДОМ ЦИКЛ ODINGENIY ДУБ
179 000 руб.*
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*Цена может измениться

Глянцевый модерн: кровать Volare

В каталоге итальянской фабрики STATUS есть минималистичная кровать Volare с белым глянцевым изголовьем. Изящности изголовью придают декорации в виде прямых линий под серебро.

Фото: mobilicasa.ru 

Фото № 11: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Мебель для спальни Volare Whate
105 013 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Геометрический дуэт: кровать Futura Grey

Производитель STATUS предлагает еще одну кровать с красивым изголовьем. Модель Futura Grey выдержана в стиле модерн, она подойдет тем, кто ценит формы и оригинальные решения.

Фото: mobilicasa.ru 

Фото № 12: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Итальянские кровати Futura Grey
83 910 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Потертая элегантность: кровать Catarina Premier

Catarina Premier — кровать с элегантным, даже немного грубоватым изголовьем. Такая модель подойдет тем, кто любит индивидуальность и хочет поэкспериментировать с геометрическим узором в интерьере.

Фото: hilding-anders.ru 

Фото № 13: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Catarina Premier
34 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Очаровательная этника: кровать The Kiss

Кровать с необычным эффектным изголовьем удачно впишется в спальню с этническим интерьером.

Фото: icondesigne.ru 

Фото № 14: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать The Kiss
125 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Еще одно изголовье-картина: кровать Orleans

Модель Orleans по задумке похожа на предыдущую кровать с изголовьем-картиной. Только в этот раз изображение более драматичное и глубокое — это полотно Поля Гогена под названием «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?».

Фото: icondesigne.ru 

Фото № 15: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Orleans
227 500 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Взрыв красок: кровать Chameleo Burst

Если вы по-настоящему хотите наполнить интерьер спальни красками — обратите внимание на кровать Chameleo Burst от российского производителя ICON Designe и молодого художника Амира Файсала. От этого лоскутного изголовья невозможно оторвать взгляд!

Фото: icondesigne.ru 

Фото № 16: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Chameleo Burst By Amir Faysal
125 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Элегантная строгость: кровать Jubilee

Если ваша спальня оформлена в стиле ар-деко, то в ее интерьер точно впишется кровать Jubilee. Изголовье украшено белыми кожаными вставками, которые на коричневом фоне смотрятся весьма выразительно.

Торжество экостиля: кровать Heirloom Silver-chest

В каталоге американского бренда Restoration Hardware есть кровать, изголовье которой будто изготовлено из старинной деревянной двери с массивными навесами. Такой вариант впишется в спальню в экостиле — выглядит очень свежо и необычно.

Фото: static-eu.insales.ru 

Фото № 17: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать
427 450 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Европейский брутализм: кровать в цвете Ash Brown Oak

Снова массивная деревянная кровать, снова американский бренд Restoration Hardware. На этот раз изголовье рельефное, напоминающее европейскую брутальность. Все элементы обработаны вручную.

Фото: static-eu.insales.ru 

Фото № 18: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать с высоким изголовьем в цвете Ash brown oak
466 350 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Исторические мотивы: кровать KIMERA Capital Collection

Эту кровать представил в своем каталоге итальянский производитель Capital Collection. Кровать сама по себе имеет привлекательный силуэт, имеющий отсылки к английской классике, но нельзя не отметить ее массивное изголовье.

Фото: i.pinimg.com 

Фото № 19: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать KIMERA Capital Collection Decor PF.DEC.KIM.LE 2
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Объем и элегантность: кровать Enigma

Кровать Enigma с оригинальным изголовьем в форме подушек. Фактуры изголовью придают пуговицы, но так как кровать изготавливается на заказ, есть возможность от них отказаться. Такое изголовье украсит комнату в скандинавском или современном стиле и органично впишется в спальню с интерьером в стиле модерн.

Фото: oneandhome.ru 

Фото № 20: От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем
Кровать Enigma
60 990 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Танец форм: кровать Mega Butterfly

Кровать Mega Butterfly от дизайнеров Reflex Design Studio (Сан-Франциско) — вариант точно не для среднестатистического потребителя, но не показать ее вам мы не могли. Обратите внимание на ее изголовье-капюшон со встроенной системой освещения, поражающее воображение: идеальный вариант для ценителей эксклюзива и люксовой эклектики.

Фото: ib-gallery.ru

Современная кровать Reflex & Angelo Mega Butterfly
797 100 руб.*
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*Цена может измениться
#дизайн#кровать#изголовья
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2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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03. План разметки электрики

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05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
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Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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