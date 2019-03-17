От классики до модерна: 21 кровать с красивым изголовьем

Мы изучили предложения от российских и зарубежных производителей и отобрали для вас кровати с самыми красивыми изголовьями.

Кровать — центральный элемент интерьера наших спален, поэтому важно, чтобы она была красивой и удобной. Возможности для дизайна и расставления акцентов нам предоставляет именно изголовье кровати: его можно оформить самостоятельно (например при помощи панно, картин, зеркал или текстиля), а можно выбрать уже готовый вариант от производителя.

ReRooms прогулялся по московским и международным мебельным интернет-магазинам и выбрал для вас кровати с самыми красивыми изголовьями. Возможно, в нашей подборке есть кровать, способная освежить интерьер вашей спальни.

Изголовье с гвоздиками: кровать Kelly

Кровать Kelly выдержана в духе минимализма: однотонная модель с акцентом в виде гвоздиков по краю изголовья. Кровать изготавливается на заказ с учетом пожеланий покупателя, поэтому гвоздики могут быть латунного, медного, золотого и серебряного цвета, цвет и фактура тканевой обивки — не только в розовом оттенке. Кровать с подобным изголовьем органично впишется в интерьер спальни в стиле ар-деко, модерн, а также в английские стили.

Фото: oneandhome.ru

Мягкая кровать Kelly с гвоздиками 49 281 руб.* Купить *Цена может измениться

Итальянский шик: кровать Barocco

Неплохой вариант для интерьера в стиле барокко и ар-деко — кровать Barocco с помпезным изголовьем. В базовом варианте кровать обита мебельной тканью глубокого синего оттенка, который по-прежнему в моде.

Фото: oneandhome.ru

Мягкая кровать Barocco 62 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Модная многофункциональность: кровать Blackwood

Кровать Blackwood от российского люксового производителя Dream Land оборудована практичным изголовьем со встроенными прикроватными тумбами. Обратите внимание на рельефность изголовья: оно будто собрано из блоков, как конструктор. Кровать тоже изготавливается с учетом пожеланий покупателя: изголовье может быть обито кожей, экокожей, велюром, шениллом, жаккардом, флоком или замшей разного цвета. Модель Blackwood отлично впишется в современный интерьер.

Фото: dream-land.ru

Кровать Блэквуд 298 650 руб.* Купить *Цена может измениться

Классическая элегантность: кровать Sakramento

В каталоге этого же производителя — Dream Land — есть еще одна кровать с примечательным изголовьем: модель Sakramento. Такая кровать впишется в гламурный и классический интерьер, но может стать и центральным элементом при создании люксовой эклектики. Ее изголовье напоминает картину в массивной раме, которая может быть оформлена в бело-серебряной, бело-золотой или бронзовой цветовой гамме — на усмотрение покупателя.

Фото: dream-land.ru

Кровать Сакраменто 206 250 руб.* Купить *Цена может измениться

Выверенный минимализм: кровать Leonardo

Кровать Leonardo интересна своей минималистичностью. Она точно впишется в интерьер спальни в экостиле, но можно поэкспериментировать со скандинавским стилем или лофтом. Кровать выполнена из массива дуба, изголовье имеет отсылки к традиционным кованым моделям.

Фото: imodern.ru

Кровать Leonardo 59 427 руб.* Купить *Цена может измениться

Скандинавская роскошь: кровать Ellipse

Еще одна кровать с красивым изголовьем — модель Ellipse. Только посмотрите на цветовые решения дизайнера! Кровать по-скандинавски минималистична, а ее изголовье станет ярким акцентом в светлых спальнях.

Фото: etagerca.ru

Кровать "Ellipse" 180*200 75 029 руб.* Купить *Цена может измениться

Дух современности: кровать со светящимся изголовьем

Эта кровать выглядит очень необычно и современно, она создана для интерьеров в стиле хай-тек, но не менее органично впишется в минималистичную спальню. Широкое узкое изголовье кровати оснащено встроенной подсветкой, что смотрится весьма эффектно.

Фото: imodern.ru

Кровать (Композиция 1), матовый камень/орех 223 204 руб.* Купить *Цена может измениться

Яркий контраст: кровать Rondo

В каталоге испанского бренда Emede есть кровать Rondo с широким изголовьем. Модель выдержана в белом цвете, а изголовье получило декорации в виде разноцветных сфер. Кровать подойдет для современных интерьеров и придется по душе тем, кто не приемлет вычурности и излишеств в своей спальне.

Фото: barcelonadesign.ru

Кровать Rondo Купить

Брутальная экологичность: кровать «Цикл»

Кровать «Цикл», созданная российским производителем Odin Geniy, завораживает своей необычайностью. С одной стороны, она массивная и громоздкая, с другой стороны — минималистичная и скромная. Изголовье кровати оборудовано прикроватными тумбами.

Фото: static-eu.insales.ru

КРОВАТЬ С ТУМБАМИ И КОМОДОМ ЦИКЛ ODINGENIY ДУБ 179 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Глянцевый модерн: кровать Volare

В каталоге итальянской фабрики STATUS есть минималистичная кровать Volare с белым глянцевым изголовьем. Изящности изголовью придают декорации в виде прямых линий под серебро.

Фото: mobilicasa.ru

Мебель для спальни Volare Whate 105 013 руб.* Купить *Цена может измениться

Геометрический дуэт: кровать Futura Grey

Производитель STATUS предлагает еще одну кровать с красивым изголовьем. Модель Futura Grey выдержана в стиле модерн, она подойдет тем, кто ценит формы и оригинальные решения.

Фото: mobilicasa.ru

Итальянские кровати Futura Grey 83 910 руб.* Купить *Цена может измениться

Потертая элегантность: кровать Catarina Premier

Catarina Premier — кровать с элегантным, даже немного грубоватым изголовьем. Такая модель подойдет тем, кто любит индивидуальность и хочет поэкспериментировать с геометрическим узором в интерьере.

Фото: hilding-anders.ru

Catarina Premier 34 299 руб.* Купить *Цена может измениться

Очаровательная этника: кровать The Kiss

Кровать с необычным эффектным изголовьем удачно впишется в спальню с этническим интерьером.

Фото: icondesigne.ru

Кровать The Kiss 125 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Еще одно изголовье-картина: кровать Orleans

Модель Orleans по задумке похожа на предыдущую кровать с изголовьем-картиной. Только в этот раз изображение более драматичное и глубокое — это полотно Поля Гогена под названием «Откуда мы пришли? Кто мы? Куда мы идем?».

Фото: icondesigne.ru

Кровать Orleans 227 500 руб.* Купить *Цена может измениться

Взрыв красок: кровать Chameleo Burst

Если вы по-настоящему хотите наполнить интерьер спальни красками — обратите внимание на кровать Chameleo Burst от российского производителя ICON Designe и молодого художника Амира Файсала. От этого лоскутного изголовья невозможно оторвать взгляд!

Фото: icondesigne.ru

Кровать Chameleo Burst By Amir Faysal 125 000 руб.* Купить *Цена может измениться

Элегантная строгость: кровать Jubilee

Если ваша спальня оформлена в стиле ар-деко, то в ее интерьер точно впишется кровать Jubilee. Изголовье украшено белыми кожаными вставками, которые на коричневом фоне смотрятся весьма выразительно.

Торжество экостиля: кровать Heirloom Silver-chest

В каталоге американского бренда Restoration Hardware есть кровать, изголовье которой будто изготовлено из старинной деревянной двери с массивными навесами. Такой вариант впишется в спальню в экостиле — выглядит очень свежо и необычно.

Фото: static-eu.insales.ru

Кровать 427 450 руб.* Купить *Цена может измениться

Европейский брутализм: кровать в цвете Ash Brown Oak

Снова массивная деревянная кровать, снова американский бренд Restoration Hardware. На этот раз изголовье рельефное, напоминающее европейскую брутальность. Все элементы обработаны вручную.

Фото: static-eu.insales.ru

Кровать с высоким изголовьем в цвете Ash brown oak 466 350 руб.* Купить *Цена может измениться

Исторические мотивы: кровать KIMERA Capital Collection

Эту кровать представил в своем каталоге итальянский производитель Capital Collection. Кровать сама по себе имеет привлекательный силуэт, имеющий отсылки к английской классике, но нельзя не отметить ее массивное изголовье.

Фото: i.pinimg.com

Кровать KIMERA Capital Collection Decor PF.DEC.KIM.LE 2 Купить

Объем и элегантность: кровать Enigma

Кровать Enigma с оригинальным изголовьем в форме подушек. Фактуры изголовью придают пуговицы, но так как кровать изготавливается на заказ, есть возможность от них отказаться. Такое изголовье украсит комнату в скандинавском или современном стиле и органично впишется в спальню с интерьером в стиле модерн.

Фото: oneandhome.ru

Кровать Enigma 60 990 руб.* Купить *Цена может измениться

Танец форм: кровать Mega Butterfly

Кровать Mega Butterfly от дизайнеров Reflex Design Studio (Сан-Франциско) — вариант точно не для среднестатистического потребителя, но не показать ее вам мы не могли. Обратите внимание на ее изголовье-капюшон со встроенной системой освещения, поражающее воображение: идеальный вариант для ценителей эксклюзива и люксовой эклектики.

Фото: ib-gallery.ru