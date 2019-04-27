Интригующая студия в стиле лофт с яркими акцентами

Сегодня стиль лофт — один их самых востребованных в дизайне интерьеров. На 44 квадратных метрах студии дизайнерам предстояло создать яркий и роскошный лофт, с привычными для этого стиля кирпичными и шершавыми бетонными покрытиями. Это направление также известно необычными деталями и осветительными приборами, неприкрытыми коммуникациями, минимализмом в мебели и ее функциональностью. Благодаря всем этим качествам создается интересный и универсальный интерьер, в котором удобно и комфортно жить. Как правило, такой стиль выбирают творческие люди, которые ценят свободу, практичность и креативность.

Давайте подробно рассмотрим, какие приемы использовали наши дизайнеры для создания стильного пространства в небольшой квартире.

Прихожая

Зоны прихожей как таковой здесь нет, так что при входе в квартиру перед вами сразу же открывается вид на кухню, а соседняя дверь ведет в ванную комнату. Однако даже в такой маленькой зоне есть необходимые атрибуты для комфортной жизни: черная железная вешалка для вещей, которая олицетворяет собой стиль лофт, и зеркало в состаренной раме с встроенными лампочками. Стена с дверью отделана разноцветным кирпичом, который отлично сочетается с однотонной отделкой другой части помещения.





Кухня

Прихожая плавно перетекает в помещение, в котором объединены кухня, обеденная зона и гостиная.

Кухня выполнена в форме буквы п, где одна из сторон — барная стойка, и такой вариант планировки был выбран не случайно. Такой дизайн отлично подходит для маленьких студий — три смежные рабочие поверхности расположены недалеко друг от друга, и на такой кухне очень комфортно готовить. С помощью барной стойки зона кухни отделяется от прихожей, тем самым визуально создавая коридор в комнату.

В качестве акцентного цвета был выбран красный, который в сочетании с кирпичом и бежевой штукатуркой не смотрится чересчур ярким и броским, а, наоборот, добавляет помещению энергии и жизни.

Визуально кухню и гостиную отделяет обеденная зона. Дизайнеры предложили использовать раскладной белый столик с закругленной столешницей на четыре персоны и темно-коричневые стулья, которые перекликаются с рядом стоящей тумбой. Столик размещен так, чтобы между кухней и гостиной было удобно перемещаться. Самая яркая и необычная деталь в этой части помещения — состаренные разноцветные буквы, в которые встроены лампочки. Это не только красиво и оригинально, но и практично.



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Гостиная-спальня

В этой зоне используются те же цвета, что и во всей студии: красный акцентный, темно-коричневый и бежевый. Самая яркая деталь гостиной — раскладной диван, на котором удобно смотреть телевизор и спать. Он находится в нише, поэтому не занимает слишком много места.

Из мебели также представлен шкаф-купе, выполненный из черного матового стекла с выбеленным дубом в качестве разделителя, и черный стеллаж, напоминающий лего-конструктор.

Можно заметить, что у мебели преобладают острые углы, прямые линии и отсутствуют декоративные элементы, что характерно для стиля лофт. Из декора в этой зоне можно увидеть:

многочисленные книги, которые расположили на стеллаже;

постеры с надписями и черно-белые фотографии;

необычный текстиль, представленный ковром, который напоминает шкуру животного, и яркими подушками;

часы, состоящие из черных букв и цифр.

Хотелось бы остановиться на светильниках и рассмотреть их поподробнее.

Еще одна особенность гостиной — зонированное освещение. Встроенные настенные светильники расположены по периметру всей студии, что позволяет осветить даже самые темные углы комнаты. Люстра, которая состоит из длинных подвесных тросиков с лампочками на концах, делает индустриальное помещение еще более стильным и оригинальным. Над диваном дизайнеры решили повесить светильники в форме геометрических фигур, которые повторяют элементы меблировки.

Такое освещение помогает не только акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность стиля лофт.



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Санузел

Под совмещенную с санузлом ванную комнату отведено всего 3 квадратных метра. Интерьер получился очень красочным, но при этом сдержанным благодаря главенствующему белому цвету. В этой комнате преобладает минимализм: никакого декора, не считая интересной плитки, закрытые системы хранения угловатых форм и светлая отделка.

Ярко-красные унитаз и тумба под раковину продолжают цветовую гамму основного помещения и отлично сочетаются с плиткой, стилизованной под британский флаг.



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