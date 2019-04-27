Интригующая студия в стиле лофт с яркими акцентами

Рассказываем и показываем, как дизайнеры ReRooms создали яркий дизайн-проект студии в стиле лофт.
Сегодня стиль лофт — один их самых востребованных в дизайне интерьеров. На 44 квадратных метрах студии дизайнерам предстояло создать яркий и роскошный лофт, с привычными для этого стиля кирпичными и шершавыми бетонными покрытиями. Это направление также известно необычными деталями и осветительными приборами, неприкрытыми коммуникациями, минимализмом в мебели и ее функциональностью. Благодаря всем этим качествам создается интересный и универсальный интерьер, в котором удобно и комфортно жить. Как правило, такой стиль выбирают творческие люди, которые ценят свободу, практичность и креативность.
Давайте подробно рассмотрим, какие приемы использовали наши дизайнеры для создания стильного пространства в небольшой квартире.
Прихожая
Зоны прихожей как таковой здесь нет, так что при входе в квартиру перед вами сразу же открывается вид на кухню, а соседняя дверь ведет в ванную комнату. Однако даже в такой маленькой зоне есть необходимые атрибуты для комфортной жизни: черная железная вешалка для вещей, которая олицетворяет собой стиль лофт, и зеркало в состаренной раме с встроенными лампочками. Стена с дверью отделана разноцветным кирпичом, который отлично сочетается с однотонной отделкой другой части помещения.
Кухня
Прихожая плавно перетекает в помещение, в котором объединены кухня, обеденная зона и гостиная.
Кухня выполнена в форме буквы п, где одна из сторон — барная стойка, и такой вариант планировки был выбран не случайно. Такой дизайн отлично подходит для маленьких студий — три смежные рабочие поверхности расположены недалеко друг от друга, и на такой кухне очень комфортно готовить. С помощью барной стойки зона кухни отделяется от прихожей, тем самым визуально создавая коридор в комнату.
В качестве акцентного цвета был выбран красный, который в сочетании с кирпичом и бежевой штукатуркой не смотрится чересчур ярким и броским, а, наоборот, добавляет помещению энергии и жизни.
Визуально кухню и гостиную отделяет обеденная зона. Дизайнеры предложили использовать раскладной белый столик с закругленной столешницей на четыре персоны и темно-коричневые стулья, которые перекликаются с рядом стоящей тумбой. Столик размещен так, чтобы между кухней и гостиной было удобно перемещаться. Самая яркая и необычная деталь в этой части помещения — состаренные разноцветные буквы, в которые встроены лампочки. Это не только красиво и оригинально, но и практично.
Гостиная-спальня
В этой зоне используются те же цвета, что и во всей студии: красный акцентный, темно-коричневый и бежевый. Самая яркая деталь гостиной — раскладной диван, на котором удобно смотреть телевизор и спать. Он находится в нише, поэтому не занимает слишком много места.
Из мебели также представлен шкаф-купе, выполненный из черного матового стекла с выбеленным дубом в качестве разделителя, и черный стеллаж, напоминающий лего-конструктор.
Можно заметить, что у мебели преобладают острые углы, прямые линии и отсутствуют декоративные элементы, что характерно для стиля лофт. Из декора в этой зоне можно увидеть:
многочисленные книги, которые расположили на стеллаже;
постеры с надписями и черно-белые фотографии;
необычный текстиль, представленный ковром, который напоминает шкуру животного, и яркими подушками;
часы, состоящие из черных букв и цифр.
Хотелось бы остановиться на светильниках и рассмотреть их поподробнее.
Еще одна особенность гостиной — зонированное освещение. Встроенные настенные светильники расположены по периметру всей студии, что позволяет осветить даже самые темные углы комнаты. Люстра, которая состоит из длинных подвесных тросиков с лампочками на концах, делает индустриальное помещение еще более стильным и оригинальным. Над диваном дизайнеры решили повесить светильники в форме геометрических фигур, которые повторяют элементы меблировки.
Такое освещение помогает не только акцентировать внимание на определенном участке помещения, но и способствует экономии электроэнергии — в этом тоже проявляется практичность стиля лофт.
Санузел
Под совмещенную с санузлом ванную комнату отведено всего 3 квадратных метра. Интерьер получился очень красочным, но при этом сдержанным благодаря главенствующему белому цвету. В этой комнате преобладает минимализм: никакого декора, не считая интересной плитки, закрытые системы хранения угловатых форм и светлая отделка.
Ярко-красные унитаз и тумба под раковину продолжают цветовую гамму основного помещения и отлично сочетаются с плиткой, стилизованной под британский флаг.
Стоимость дизайн-проекта для этой квартиры-студии — 19 990 рублей. Ознакомиться с мебелью и отделочными материалами более детально вы можете в
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники