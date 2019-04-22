Точечное освещение в квартире: 27 идей

Расскажем о самых интересных и оригинальных способах использования точечного освещения в каждой комнате.

Организация освещения в квартире — один из самых важных критериев в создании комфортного и уютного жилища. С помощью точечного освещения можно подсветить нужный участок комнаты, рабочую поверхность, элементы декора или же, разместив такие светильники по периметру всей комнаты, создать основное освещение. Неоспоримый плюс такого освещения — экономичность, так как точечный светильник потребляет намного меньше электроэнергии, чем классическая люстра, которая освещает всю комнату.

ReRooms расскажет вам о самых интересных способах использования точечных светильников в зависимости от назначения комнаты.

Кухня

Существует несколько базовых способов использования точечного освещения:

1. Подсветить рабочую поверхность, уделяя особое внимание разделочной зоне и раковине.

2. Можно установить светильники в начале и в конце кухонного гарнитура.

3. Если у вас есть вытяжка, устанавливать дополнительное освещение в зоне плиты не нужно, потому что, как правило, она уже оснащена светильниками.

4. Чтобы сделать освещение интереснее и немного ярче, подсветите обеденный стол. Причем точечные светильники не обязательно должны быть встроены в потолок. Это могут быть удлиненные модели, которые можно двигать, чтобы регулировать свет в зависимости от ситуации.

5. Если в кухне маленькие потолки, с помощью грамотно расположенного освещения его можно визуально поднять. Используйте для этого поворотные светильники и направьте их свет на потолок. Дополнительно можно подсветить верхнюю поверхность кухонного гарнитура.

Не используйте большое количество светильников, создавая целые сетки из лампочек. Иначе вы получите неестественные и резкие тени и атмосферу операционной.



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Гостиная

Как правило, гостиные имеют больший метраж по сравнению с другими комнатами и нуждаются в большем количестве света. Помимо главной люстры и других светильников обязательно установите парочку точечных лампочек.

1. Чтобы не перестараться с количеством света, лучше всего расположить их по периметру комнаты, тем самым подсветив все темные углы, или вдоль стены, где находится телевизор. Дополнительно к лампочкам можно использовать дюралайт (светодиодную ленту) — это создаст романтическое настроение.

2. Если в комнате есть стеллажи или ниши, подсветите их с помощью поворотных моделей.

3. Расположите на близком расстоянии точечные светильники с узким лучом, тогда вы получите очень красивый рисунок на поверхностях стен или пола, шкафа. С помощью такого способа можно также подчеркнуть необычные фактуры, использующиеся в комнате, например кирпичную кладку или рельефные обои.



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Спальня

В этой комнате для вашей фантазии нет границ. Здесь можно экспериментировать со светом на различных поверхностях — давайте рассмотрим самые интересные идеи:

1. Подсветите с помощью точечных светильников всю кровать, вмонтировав светильники на потолке по периметру мебели. Можно сделать то же самое, но только над изголовьем.

2. Если в комнате есть ниши, не забудьте разместить в них светильники. Они подчеркнут красивую геометрию углубления, осветив и предметы декора.

3. С помощью натяжного потолка и пары десятков точечных светильников можно создать прекрасное звездное небо, которое будет радовать ваш взор как днем, так и ночью. Тем более с помощью светильников можно выложить интересные композиции звезд или даже настоящие созвездия.

4. Многие подсвечивают изголовье кровати, незаслуженно обделяя вниманием ее нижний ярус. Поставьте кровать на деревянный подиум и подсветите с помощью пары лампочек ее периметр. Таким образом создастся ощущение, будто она парит в воздухе.

5. Если в спальне есть глубокие подоконники, вблизи откосов установите пару точечных светильников. Таким образом вы подчеркнете красивую геометрию вашей комнаты и создадите дополнительный источник мягкого, приглушенного света.

6. Подсвечивать можно не только мебель, но и стены. Создайте красивую композицию из стеновых панелей и встройте в нее точечные светильники, которые подчеркнут необычную геометрию панелей и создадут космический интерьер спальни.



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Ванная комната

Как правило, ванные имеют маленькую площадь, и разместить здесь большие многоярусные люстры не представляется возможным. Тогда на помощь приходят точечные светильники.

1. Обязательно подсветите зеркало, такой способ поможет зрительно сделать ванную чуть больше, чем она есть на самом деле. Выбирайте для этого поворотные модели.

2. Оригинально будет смотреться подсветка ванны или душевой. Используйте для этого небольшие круглые светильники, которые мягко выделят зону для водных процедур.

3. Используйте дюралайт по периметру потолка или по периметру ванны, дополнив его точечными светильниками, — вы получите эффект объемного пространства. Если использовать подсветку определенного цвета, например синюю, создастся очень необычное и романтичное помещение.

4. Встройте светильники под раковиной, в нишах, на полу, выделите встроенными лампочками дверной проем или унитаз с инсталляцией.

5. Если у вас есть красивая душевая, выложенная фактурной плиткой или мозаикой, не отказывайте себе в удовольствии подсветить эту красоту. Так мозаика заиграет новыми цветами и подарит вам отличное настроение.