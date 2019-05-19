Использование цвета венге в интерьере: 15 удачных решений

Цвет венге притягивает своим великолепием — уверены, что привлечет он и вас. Мы с ReRooms продемонстрируем 15 способов использования этого цвета.
Изначально венге — название древесины из Центральной Африки. Это материал благородный и дорогой. А его оттенки под тем же названием поражают разнообразием: от желто-коричневых до бордово-черных тонов. Посмотрим, как можно применить этот чудесный цвет в интерьере.
1. Столешница в ванной
Элементы с расцветкой под дерево венге необычно смотрятся в ванной комнате, так как сам этот материал не используют для отделки влажных помещений. Применение такого благородного цвета создаст приятную, элегантную и спокойную атмосферу в ванной комнате. Цвет венге уместен в обрамлении зеркала и даже в отделке столешницы под раковину.
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2. Мебель в гостиной
Мебель в цвете венге в интерьере гостиной будет выгодно смотреться на фоне светлых стен и элементов интерьера. Она придаст вашей гостиной более дорогой и элегантный вид. В тон к мебели можно добавить аксессуары.
3. Входные двери
Подобрать правильный цвет для дверей в квартиру — не самая простая задача. Он должен сочетаться с интерьерами всех комнат. Для такого случая цвет венге подходит как нельзя лучше. Его плюс в том, что он универсален и хорошо сочетается со многими цветовыми гаммами. Двери цвета венге в интерьере квартиры выглядят очень привлекательно и солидно.
4. Кожаная мебель
Цвет венге очень изящно и презентабельно смотрится в темном шоколадном оттенке. Интерьер в таком исполнении хорошо сочетается с кожаными элементами, которые в свою очередь тоже подчеркивают стильность такого помещения. Комната должна быть большой площади или очень хорошо освещена, ведь темный цвет сильно «съедает» пространство.
5. Фасады на кухне
Цвет венге замечательно впишется в интерьер кухни, выполненной в современном стиле и наполненной металлическими поверхностями. Венге оттенит фасады столовых комодов. Яркий тон оживит интерьер кухни и добавит природного настроения помещению. Кстати, на такой поверхности разводы и пятна практически незаметны.
6. Шкаф в спальне
Из древесины венге изготавливают надежную и красивую мебель. Во-первых, потому что этот материал обладает большой прочностью, во-вторых, потому что сам цвет прекрасен. Такие свойства хорошо подойдут для шкафов, столов, стульев и другой деревянной мебели. Кстати, сочетание темных и светлых оттенков в отделке смотрится замечательно.
7. Покрытие пола
Благодаря изящности и роскоши полы в цвете венге довольно популярны. Такой пол будет хорошо смотреться на фоне светлых стен и потолка. Элементы мебели желательно выбирать в других оттенках, чтобы они не сливались с основным фоном. Яркие детали интерьера создадут приятные акценты и не дадут комнате быть скучной.
8. Тумбочка в ванной
Сочетание венге с бежевым оттенком часто используют в классическом стиле. Такое комбинирование рекомендуют для спальных и гостиных комнат, так как оно придает ощущение комфорта и теплоты. Можно найти применение такому сочетанию и в ванной комнате. Бежевая столешница с выделкой под камень шикарно смотрится на тумбочке в цвете венге.
9. Сочетание с белым
Белый замечательно сочетается с разными цветами, уравновешивая насыщенные или подчеркивая спокойный характер приглушенных. Для венге белый — отличный компаньон, который подчеркнет его тепло и мягкость. Белая мебель смотрится выразительно на фоне пола цвета венге.
10. Сочетание с зеленым
Венге и зеленый — натуральное сочетание, которое отлично подойдет для интерьеров в экостиле. Такое решение свойственно для дизайна кухни. Ведь кухня — это то место, где хочется больше всего натурального и природного.
11. Сочетание с золотым
Венге сам по себе выглядит достойно, так как это цвет дорогого дерева, насыщенный и элегантный. Чаще всего он и служит акцентным в помещении. Если добавить к нему немного золотых элементов, это не сделает ваш интерьер излишне помпезным, а только добавит шика. Реализовать идею можно с помощью небольших вставок на мебели.
12. Сочетание с серым
Дружба серого и венге в интерьере рождает спокойную атмосферу. Серый цвет кому-то покажется скучным и унылым, но для спальни его сочетание с венге подойдет прекрасно. Советуем выбрать правильное освещение, чтобы помещение не казалось тусклым.
13. Оттенки венге
Светлые оттенки венге ничуть не уступают по красоте темным. А вместе они вообще прекрасны. Такое контрастное сочетание подойдет для гостиной комнаты. Главное — не переборщить с количеством цветов и все сделать в выдержанной оттеночной гамме.
14. Релакс для спальни
Спальная комната — то место, где тело и мозг должны расслабиться и отдохнуть. И соответствующая атмосфера должна создаваться интерьером. Цвет венге прекрасно подойдет для таких целей. Добавьте светлые элементы, такие как постельное белье и шторы, чтобы помещение не было темным.
15. Насыщенные элементы
Цвет венге очень насыщенный и самодостаточный, и перебор его в интерьере нежелателен. Вполне достаточно с помощью него создать акцент на какой-нибудь части интерьера. Это может быть или часть столешницы, или рамка для картин, или, например, пара стульев.
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1-к квартира – 29 990 руб.
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* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
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05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники