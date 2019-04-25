Как выбрать зеркало в ванную: 10 лайфхаков

Зеркало как важный элемент ванной комнаты выполняет три функции:

с помощью него мы приводим себя в порядок;

это отличный декоративный элемент, способный преобразить любую комнату;

оно помогает визуально расширить пространство.

Студия интерьера ReRooms поделится десятью лайфхаками по выбору зеркала вашей мечты. Мы расскажем, на что обратить внимание при покупке и как правильно подобрать подходящую именно для вашей ванной модель.

1. Расположение

Для начала нужно оценить габариты вашей ванной комнаты. Если у нее маленькая площадь, где с трудом помещаются все необходимые предметы мебели, тогда зеркало лучше повесить над раковиной. Если же площадь комнаты большая, вы можете повесить зеркало на другой стене.



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2. Размер

Размер зеркала, как и его расположение, напрямую зависит от размеров ванной комнаты. Для маленькой комнаты выбор лучше остановить на лаконичных миниатюрных моделях, так как большие зеркала будут смотреться не совсем уместно в таком помещении. В большой ванной нет никаких ограничений по размерам зеркал. Выбирайте то, которое будет вам больше всего по душе.

Прямоугольные зеркала, которые висят над раковиной, должны быть такой же ширины, что и сантехника. К зеркалам круглой или неправильной формы нет строгих требований. Тут главное — учитывать пропорции помещения, чтобы предметы меблировки и декора гармонично соотносились с зеркалом.

Если же вы решили отделать всю стену зеркалом, такую модель, скорее всего, придется делать на заказ, чтобы были учтены все особенности помещения ванной комнаты.



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3. Форма

Когда вы определились с расположением зеркала и его размером, можно смело идти в магазин за понравившейся моделью. Что касается форм зеркала, тут тоже есть несколько хитростей:

круглые и овальные формы добавят помещению объема и создадут более гармоничный вид;

квадратные формы создадут пропорциональное помещение, особенно это актуально для узких прямоугольных комнат;

вытянутые прямоугольные или овальные модели визуально поднимут низкие потолки;

горизонтальные прямоугольные или овальные модели, наоборот, немного опустят потолок, но сделают комнату визуально больше и шире;

зеркала необычной геометрической формы подойдут практически для любого помещения, все будет зависеть от его размеров.

Поэтому если пропорции ванной комнаты оставляют желать лучшего, а производить капитальный ремонт вы не хотите, зеркала помогут решить эту проблему.ltr">Зеркало как важный элемент ванной комнаты выполняет три функции:

с помощью него мы приводим себя в порядок;

это отличный декоративный элемент, способный преобразить любую комнату;

оно помогает визуально расширить пространство.

Студия интерьера ReRooms поделится десятью лайфхаками по выбору зеркала вашей мечты. Мы расскажем, на что обратить внимание при покупке и как правильно подобрать подходящую именно для вашей ванной модель.

1. Расположение

Для начала нужно оценить габариты вашей ванной комнаты. Если у нее маленькая площадь, где с трудом помещаются все необходимые предметы мебели, тогда зеркало лучше повесить над раковиной. Если же площадь комнаты большая, вы можете повесить зеркало на другой стене.



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2. Размер

Размер зеркала, как и его расположение, напрямую зависит от размеров ванной комнаты. Для маленькой комнаты выбор лучше остановить на лаконичных миниатюрных моделях, так как большие зеркала будут смотреться не совсем уместно в таком помещении. В большой ванной нет никаких ограничений по размерам зеркал. Выбирайте то, которое будет вам больше всего по душе.

Прямоугольные зеркала, которые висят над раковиной, должны быть такой же ширины, что и сантехника. К зеркалам круглой или неправильной формы нет строгих требований. Тут главное — учитывать пропорции помещения, чтобы предметы меблировки и декора гармонично соотносились с зеркалом.

Если же вы решили отделать всю стену зеркалом, такую модель, скорее всего, придется делать на заказ, чтобы были учтены все особенности помещения ванной комнаты.



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3. Форма

Когда вы определились с расположением зеркала и его размером, можно смело идти в магазин за понравившейся моделью. Что касается форм зеркала, тут тоже есть несколько хитростей:

круглые и овальные формы добавят помещению объема и создадут более гармоничный вид;

квадратные формы создадут пропорциональное помещение, особенно это актуально для узких прямоугольных комнат;

вытянутые прямоугольные или овальные модели визуально поднимут низкие потолки;

горизонтальные прямоугольные или овальные модели, наоборот, немного опустят потолок, но сделают комнату визуально больше и шире;

зеркала необычной геометрической формы подойдут практически для любого помещения, все будет зависеть от его размеров.

Поэтому если пропорции ванной комнаты оставляют желать лучшего, а производить капитальный ремонт вы не хотите, зеркала помогут решить эту проблему.