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Как выбрать зеркало в ванную: 10 лайфхаков


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Расскажем, как выбрать идеальное зеркало для ванной комнаты, чтобы оно помогло преобразить интерьер помещения.

Зеркало как важный элемент ванной комнаты выполняет три функции:

  • с помощью него мы приводим себя в порядок;
  • это отличный декоративный элемент, способный преобразить любую комнату;
  • оно помогает визуально расширить пространство.

Студия интерьера ReRooms поделится десятью лайфхаками по выбору зеркала вашей мечты. Мы расскажем, на что обратить внимание при покупке и как правильно подобрать подходящую именно для вашей ванной модель.

1. Расположение

Для начала нужно оценить габариты вашей ванной комнаты. Если у нее маленькая площадь, где с трудом помещаются все необходимые предметы мебели, тогда зеркало лучше повесить над раковиной. Если же площадь комнаты большая, вы можете повесить зеркало на другой стене.


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2. Размер

Размер зеркала, как и его расположение, напрямую зависит от размеров ванной комнаты. Для маленькой комнаты выбор лучше остановить на лаконичных миниатюрных моделях, так как большие зеркала будут смотреться не совсем уместно в таком помещении. В большой ванной нет никаких ограничений по размерам зеркал. Выбирайте то, которое будет вам больше всего по душе.

Прямоугольные зеркала, которые висят над раковиной, должны быть такой же ширины, что и сантехника. К зеркалам круглой или неправильной формы нет строгих требований. Тут главное — учитывать пропорции помещения, чтобы предметы меблировки и декора гармонично соотносились с зеркалом.

Если же вы решили отделать всю стену зеркалом, такую модель, скорее всего, придется делать на заказ, чтобы были учтены все особенности помещения ванной комнаты.


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3. Форма

Когда вы определились с расположением зеркала и его размером, можно смело идти в магазин за понравившейся моделью. Что касается форм зеркала, тут тоже есть несколько хитростей:

  • круглые и овальные формы добавят помещению объема и создадут более гармоничный вид;
  • квадратные формы создадут пропорциональное помещение, особенно это актуально для узких прямоугольных комнат;
  • вытянутые прямоугольные или овальные модели визуально поднимут низкие потолки;
  • горизонтальные прямоугольные или овальные модели, наоборот, немного опустят потолок, но сделают комнату визуально больше и шире;
  • зеркала необычной геометрической формы подойдут практически для любого помещения, все будет зависеть от его размеров.

Поэтому если пропорции ванной комнаты оставляют желать лучшего, а производить капитальный ремонт вы не хотите, зеркала помогут решить эту проблему.ltr">Зеркало как важный элемент ванной комнаты выполняет три функции:

  • с помощью него мы приводим себя в порядок;
  • это отличный декоративный элемент, способный преобразить любую комнату;
  • оно помогает визуально расширить пространство.

Студия интерьера ReRooms поделится десятью лайфхаками по выбору зеркала вашей мечты. Мы расскажем, на что обратить внимание при покупке и как правильно подобрать подходящую именно для вашей ванной модель.

1. Расположение

Для начала нужно оценить габариты вашей ванной комнаты. Если у нее маленькая площадь, где с трудом помещаются все необходимые предметы мебели, тогда зеркало лучше повесить над раковиной. Если же площадь комнаты большая, вы можете повесить зеркало на другой стене.


1/2

2/2

2. Размер

Размер зеркала, как и его расположение, напрямую зависит от размеров ванной комнаты. Для маленькой комнаты выбор лучше остановить на лаконичных миниатюрных моделях, так как большие зеркала будут смотреться не совсем уместно в таком помещении. В большой ванной нет никаких ограничений по размерам зеркал. Выбирайте то, которое будет вам больше всего по душе.

Прямоугольные зеркала, которые висят над раковиной, должны быть такой же ширины, что и сантехника. К зеркалам круглой или неправильной формы нет строгих требований. Тут главное — учитывать пропорции помещения, чтобы предметы меблировки и декора гармонично соотносились с зеркалом.

Если же вы решили отделать всю стену зеркалом, такую модель, скорее всего, придется делать на заказ, чтобы были учтены все особенности помещения ванной комнаты.


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2/4

3/4

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3. Форма

Когда вы определились с расположением зеркала и его размером, можно смело идти в магазин за понравившейся моделью. Что касается форм зеркала, тут тоже есть несколько хитростей:

  • круглые и овальные формы добавят помещению объема и создадут более гармоничный вид;
  • квадратные формы создадут пропорциональное помещение, особенно это актуально для узких прямоугольных комнат;
  • вытянутые прямоугольные или овальные модели визуально поднимут низкие потолки;
  • горизонтальные прямоугольные или овальные модели, наоборот, немного опустят потолок, но сделают комнату визуально больше и шире;
  • зеркала необычной геометрической формы подойдут практически для любого помещения, все будет зависеть от его размеров.

Поэтому если пропорции ванной комнаты оставляют желать лучшего, а производить капитальный ремонт вы не хотите, зеркала помогут решить эту проблему.

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Тип помещения
Стиль
Площадь, м²


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4. Освещение

Если освещение в ванной комнате приглушенное и вы с трудом можете разглядеть себя в зеркале, задумайтесь о приобретении модели с встроенной подсветкой. Такое зеркало не только красиво, но и практично.


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5. Стиль

Выбирая зеркало, учитывайте общую стилистику ванной комнаты, чтобы оно гармонично вписалось в композицию. Например, для классического стиля характерны большие зеркала в массивных резных рамках. Если вы не любите большие рамы, их можно заменить на узор, нанесенный непосредственно на контур самого зеркала. Подсветка в таких зеркалах не предусмотрена, поэтому его можно подсветить сверху.

Фото № 1: Как выбрать зеркало в ванную: 10 лайфхаковФото ReRooms

Для стилей прованс и кантри выбирайте круглые или овальные зеркала в деревянных рамах, которые могут быть украшены коваными или мозаичными элементами.

Фото № 2: Как выбрать зеркало в ванную: 10 лайфхаковФото ReRooms

Для стилей хай-тек и минимализм отдайте предпочтение квадратным или прямоугольным зеркалам без рамы или же с простой однотонной окантовкой.

Фото № 3: Как выбрать зеркало в ванную: 10 лайфхаковФото ReRooms

6. Дополнительные функции

Технический прогресс шагнул настолько далеко, что обычные зеркала напоминают трансформеров. Модели с дополнительными функциями стоят намного дороже, но эти расходы оправдывают себя. Сегодня зеркала могут включать в себя следующие функции:

  • подогрев стекла — благодаря этому зеркало никогда не будет запотевать, даже если в комнате очень жарко и влажно;
  • функция скрытого монитора — при нажатии кнопки зеркало превратится в экран, напоминающий телевизор. Пока вы будете чистить зубы, сможете посмотреть любимые видеоклипы или новости;
  • зеркала с функцией Wi-Fi — благодаря такому зеркалу вы сможете подключиться к телефону и послушать любимую музыку;
  • встроенные сенсорные часы — с таким зеркалом вы навсегда сможете забыть про опоздания.


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7. Материал

Выбирая зеркало для ванной комнаты, предпочтение лучше отдать моделям на серебряной основе, а не алюминиевой. Такие зеркала не боятся воздействия пара и оседания влаги, плюс ко всему они намного привлекательнее. Обязательно обращайте внимание на обратную сторону зеркала — она должна быть идеально гладкой.

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8. Рама

Обращать внимание нужно не только на материал, из которого изготавливается само зеркало, но и на материал рамки. Ванная комната — место с повышенной влажностью, где будут себя комфортно чувствовать не все материалы. Отдайте предпочтение рамам из нержавеющей стали, хромированного металла или пластика. Как мы уже говорили, можно выбрать зеркало и без рамы, тем более оно отлично впишется в любую ванную.

Отдельно нужно остановиться на деревянных рамах, так как этот материал особенно сильно подвержен воздействию воды. Выбирайте рамы только из натурального дерева, которое обработано специальным водоотталкивающим раствором, или из влагостойкого ДСП.


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9. Отдельное зеркало или встроенное в шкафчик

Выбор напрямую зависит от размеров ванной комнаты. Если она маленькая и каждый сантиметр на счету, предпочтение лучше отдать зеркалу, встроенному в шкафчик. Многофункциональная мебель создаст дополнительное место для хранения и обеспечит вас необходимой вещью, то есть зеркалом. Такую мебель можно купить в специализированном магазине или сделать на заказ — тогда будут учтены ваши пожелания по количеству полочек и внешнему виду дверок с зеркалом.


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10. Качество

Когда вы выбрали зеркало, соответствующее всем вашим требованиям, обратите внимание на его характеристики:

  • влагостойкость;
  • целостность (на поверхности не должно быть царапин, трещин и сколов, также не допускается наличие пузырей и выпуклостей).

Запомните: зеркало должно быть идеально чистым и ровным.


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Следуя этим несложным правилам, вы выберете идеальное зеркало и создадите ванную своей мечты.

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
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