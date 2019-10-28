Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способов

Старые двери утратили прежний вид или не походят к новому интерьеру? Мы с ReRooms расскажем вам, как их можно преобразить.
При создании интерьера важна каждая деталь, и двери не исключение. Если вы решили сделать ремонт и сменить стиль, не торопитесь отправлять старые двери в утиль — им можно дать новую жизнь. В нашей статье мы расскажем, как и с помощью чего это осуществить.
1. Покраска
Это, пожалуй, самый простой способ обновить дверь. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент красок, которые ложатся на любой материал. Снимите старый слой, отшлифуйте, промажьте грунтовкой и красьте. Огромный выбор цветов и оттенков располагает к творчеству.
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2. Матовая черная краска
Интересное решение — окрасить в черный матовый цвет дверь в прихожей. На такой поверхности вы сможете мелками оставлять записки друг другу или пометки для себя, чтобы не уйти из дома без телефона, часов или ключей.
3. Рисунок
Оригинально обновить дверь можно с помощью рисунка. Немного фантазии — и в детской появится забавная зверушка. Некоторые детали, например ушки, лапки или хвостик, дорисуйте на стене. Двери с яркими геометрическими фигурами отлично впишутся в интерьеры в стиле эклектика, поп-арт или супрематизм.
4. Трафареты
Не умеете рисовать? Не беда. Воспользуйтесь специальными трафаретами. Можно украсить дверь узорами, если стены в комнате однотонные. Если же хотите, чтобы ваша новая дверь была менее акцентной, используйте в ее оформлении палитру, близкую к цвету стен.
5. Лакировка
Чтобы освежить деревянную дверь, сохранив красивый натуральный оттенок, покройте ее бесцветным лаком. Выбирая между глянцевым и матовым, ориентируйтесь на другие детали вашего интерьера.
6. Обои
Для оклеивания двери лучше выбирать влагостойкие обои. Они практичнее и функциональнее. Остальное — исключительно дело вашего вкуса.
7. Декупаж
Для этой техники декорирования используются бумажные трехслойные салфетки, фотографии, газеты, картинки, ткань и обои. Сверху композицию закрепляют лаком. Оформленная таким способом дверь с изображением цветов прекрасно дополнит интерьер в стиле винтаж, прованс или шебби-шик.
8. Самоклеящаяся пленка
Использование этого материала — пожалуй, самый простой и дешевый способ реставрации дверей. Эластичная и удобная в работе самоклеящаяся пленка подходит для любых поверхностей, будь то дерево, пластмасса или стекло. Кстати, ею же дополнительно можно декорировать и некоторые другие предметы интерьера.
9. Заклепки
На вашей двери любой узор можно создать с помощью заклепок. Их цвет, размер и количество зависят только от вашего воображения. Такое оформление подойдет к интерьеру в стиле готика или лофт.
10. Гипсовая лепнина
Эффектно выглядят двери, украшенные гипсовой лепниной. Такой вид декорирования применяется не только в классических интерьерных стилях. Геометрические и абстрактные композиции вполне уместны и в стилях хай-тек, эклектика и минимализм.
11. 3D-панели
3D-панели можно подобрать разного материала и узора. Такая дверь отлично впишется в дизайн в стиле модерн.
12. Деревянные панели
Отделка деревянными панелями — один из самых простых вариантов обновления двери. В таком виде она идеально подойдет к интерьеру в экостиле, а также в стилях минимализм, шале и скандинавском. Если речь идет о ванной комнате, обратите внимание на влагоустойчивость выбранного отделочного материала.
13. Зеркало
Дверь, частично или полностью декорированная зеркальными вставками, несомненно, визуально увеличит объем комнаты и добавит света. Однако нужно помнить, что отражающие поверхности требуют особого ухода.
14. Кожа
Ар-деко, стимпанк, лофт, ретро — это те стили, в которых кожаные двери смотрятся изысканно и гармонично. При отделке кожей, например, входной двери можно добавить объема с помощью поролона.
15. Мозаика
Это удивительно красивый, но дорогой и очень трудоемкий способ отделки. Дверь, украшенная мозаикой, может выступать в качестве самостоятельного декоративного объекта, не требующего никаких дополнений.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники