Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способов

Это, пожалуй, самый простой способ обновить дверь. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент красок, которые ложатся на любой материал. Снимите старый слой, отшлифуйте, промажьте грунтовкой и красьте. Огромный выбор цветов и оттенков располагает к творчеству.

При создании интерьера важна каждая деталь, и двери не исключение. Если вы решили сделать ремонт и сменить стиль, не торопитесь отправлять старые двери в утиль — им можно дать новую жизнь. В нашей статье мы расскажем, как и с помощью чего это осуществить.

Фото: thehousethatlarsbuilt.com

2. Матовая черная краска

Интересное решение — окрасить в черный матовый цвет дверь в прихожей. На такой поверхности вы сможете мелками оставлять записки друг другу или пометки для себя, чтобы не уйти из дома без телефона, часов или ключей.

Фото: thefreepatriot.org

3. Рисунок

Оригинально обновить дверь можно с помощью рисунка. Немного фантазии — и в детской появится забавная зверушка. Некоторые детали, например ушки, лапки или хвостик, дорисуйте на стене. Двери с яркими геометрическими фигурами отлично впишутся в интерьеры в стиле эклектика, поп-арт или супрематизм.

Фото: madeofsundays.com

4. Трафареты

Не умеете рисовать? Не беда. Воспользуйтесь специальными трафаретами. Можно украсить дверь узорами, если стены в комнате однотонные. Если же хотите, чтобы ваша новая дверь была менее акцентной, используйте в ее оформлении палитру, близкую к цвету стен.

Фото: venidair.com

5. Лакировка

Чтобы освежить деревянную дверь, сохранив красивый натуральный оттенок, покройте ее бесцветным лаком. Выбирая между глянцевым и матовым, ориентируйтесь на другие детали вашего интерьера.

Фото: ylnyi.com

6. Обои

Для оклеивания двери лучше выбирать влагостойкие обои. Они практичнее и функциональнее. Остальное — исключительно дело вашего вкуса.

Фото: blog.spoonflower.com

7. Декупаж

Для этой техники декорирования используются бумажные трехслойные салфетки, фотографии, газеты, картинки, ткань и обои. Сверху композицию закрепляют лаком. Оформленная таким способом дверь с изображением цветов прекрасно дополнит интерьер в стиле винтаж, прованс или шебби-шик.

Фото: freera.org

8. Самоклеящаяся пленка

Использование этого материала — пожалуй, самый простой и дешевый способ реставрации дверей. Эластичная и удобная в работе самоклеящаяся пленка подходит для любых поверхностей, будь то дерево, пластмасса или стекло. Кстати, ею же дополнительно можно декорировать и некоторые другие предметы интерьера.

Фото: airfreshener.club

9. Заклепки

На вашей двери любой узор можно создать с помощью заклепок. Их цвет, размер и количество зависят только от вашего воображения. Такое оформление подойдет к интерьеру в стиле готика или лофт.

Фото: farmhouseurban.com

10. Гипсовая лепнина

Эффектно выглядят двери, украшенные гипсовой лепниной. Такой вид декорирования применяется не только в классических интерьерных стилях. Геометрические и абстрактные композиции вполне уместны и в стилях хай-тек, эклектика и минимализм.

Фото: cheatersutopia.com

11. 3D-панели

3D-панели можно подобрать разного материала и узора. Такая дверь отлично впишется в дизайн в стиле модерн.

Фото: ebay.fr

12. Деревянные панели

Отделка деревянными панелями — один из самых простых вариантов обновления двери. В таком виде она идеально подойдет к интерьеру в экостиле, а также в стилях минимализм, шале и скандинавском. Если речь идет о ванной комнате, обратите внимание на влагоустойчивость выбранного отделочного материала.

Фото: delightfull.eu

13. Зеркало

Дверь, частично или полностью декорированная зеркальными вставками, несомненно, визуально увеличит объем комнаты и добавит света. Однако нужно помнить, что отражающие поверхности требуют особого ухода.

Фото: newoakdoors.co.uk

14. Кожа

Ар-деко, стимпанк, лофт, ретро — это те стили, в которых кожаные двери смотрятся изысканно и гармонично. При отделке кожей, например, входной двери можно добавить объема с помощью поролона.

Фото: tango.apexdesignsllc.com

15. Мозаика

Это удивительно красивый, но дорогой и очень трудоемкий способ отделки. Дверь, украшенная мозаикой, может выступать в качестве самостоятельного декоративного объекта, не требующего никаких дополнений.

Фото: cn.dreamstime.com