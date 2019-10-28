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Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способов


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Старые двери утратили прежний вид или не походят к новому интерьеру? Мы с ReRooms расскажем вам, как их можно преобразить.

При создании интерьера важна каждая деталь, и двери не исключение. Если вы решили сделать ремонт и сменить стиль, не торопитесь отправлять старые двери в утиль — им можно дать новую жизнь. В нашей статье мы расскажем, как и с помощью чего это осуществить.

1. Покраска

Это, пожалуй, самый простой способ обновить дверь. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент красок, которые ложатся на любой материал. Снимите старый слой, отшлифуйте, промажьте грунтовкой и красьте. Огромный выбор цветов и оттенков располагает к творчеству.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: thehousethatlarsbuilt.com

2. Матовая черная краска

Интересное решение — окрасить в черный матовый цвет дверь в прихожей. На такой поверхности вы сможете мелками оставлять записки друг другу или пометки для себя, чтобы не уйти из дома без телефона, часов или ключей.

Фото № 2: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: thefreepatriot.org

3. Рисунок

Оригинально обновить дверь можно с помощью рисунка. Немного фантазии — и в детской появится забавная зверушка. Некоторые детали, например ушки, лапки или хвостик, дорисуйте на стене. Двери с яркими геометрическими фигурами отлично впишутся в интерьеры в стиле эклектика, поп-арт или супрематизм.

Фото № 3: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: madeofsundays.com

4. Трафареты

Не умеете рисовать? Не беда. Воспользуйтесь специальными трафаретами. Можно украсить дверь узорами, если стены в комнате однотонные. Если же хотите, чтобы ваша новая дверь была менее акцентной, используйте в ее оформлении палитру, близкую к цвету стен.

Фото № 4: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: venidair.com

5. Лакировка

Чтобы освежить деревянную дверь, сохранив красивый натуральный оттенок, покройте ее бесцветным лаком. Выбирая между глянцевым и матовым, ориентируйтесь на другие детали вашего интерьера.

Фото № 5: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: ylnyi.com

6. Обои

Для оклеивания двери лучше выбирать влагостойкие обои. Они практичнее и функциональнее. Остальное — исключительно дело вашего вкуса.

Фото № 6: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: blog.spoonflower.com

7. Декупаж

Для этой техники декорирования используются бумажные трехслойные салфетки, фотографии, газеты, картинки, ткань и обои. Сверху композицию закрепляют лаком. Оформленная таким способом дверь с изображением цветов прекрасно дополнит интерьер в стиле винтаж, прованс или шебби-шик. 

Фото № 7: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: freera.org

8. Самоклеящаяся пленка

Использование этого материала — пожалуй, самый простой и дешевый способ реставрации дверей. Эластичная и удобная в работе самоклеящаяся пленка подходит для любых поверхностей, будь то дерево, пластмасса или стекло. Кстати, ею же дополнительно можно декорировать и некоторые другие предметы интерьера.

Фото № 8: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: airfreshener.club

9. Заклепки

На вашей двери любой узор можно создать с помощью заклепок. Их цвет, размер и количество зависят только от вашего воображения. Такое оформление подойдет к интерьеру в стиле готика или лофт.  

Фото № 9: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: farmhouseurban.com

10. Гипсовая лепнина

Эффектно выглядят двери, украшенные гипсовой лепниной. Такой вид декорирования применяется не только в классических интерьерных стилях. Геометрические и абстрактные композиции вполне уместны и в стилях хай-тек, эклектика и минимализм.

Фото № 10: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: cheatersutopia.com

11. 3D-панели

3D-панели можно подобрать разного материала и узора. Такая дверь отлично впишется в дизайн в стиле модерн.

Фото № 11: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: ebay.fr

12. Деревянные панели

Отделка деревянными панелями — один из самых простых вариантов обновления двери. В таком виде она идеально подойдет к интерьеру в экостиле, а также в стилях минимализм, шале и скандинавском. Если речь идет о ванной комнате, обратите внимание на влагоустойчивость выбранного отделочного материала.

Фото № 12: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: delightfull.eu

13. Зеркало

Дверь, частично или полностью декорированная зеркальными вставками, несомненно, визуально увеличит объем комнаты и добавит света. Однако нужно помнить, что отражающие поверхности требуют особого ухода.

Фото № 13: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: newoakdoors.co.uk

14. Кожа

Ар-деко, стимпанк, лофт, ретро — это те стили, в которых кожаные двери смотрятся изысканно и гармонично. При отделке кожей, например, входной двери можно добавить объема с помощью поролона.

Фото № 14: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: tango.apexdesignsllc.com

15. Мозаика

Это удивительно красивый, но дорогой и очень трудоемкий способ отделки. Дверь, украшенная мозаикой, может выступать в качестве самостоятельного декоративного объекта, не требующего никаких дополнений.

Фото № 15: Как и чем обновить межкомнатные и входные двери: 15 доступных способовФото: cn.dreamstime.com

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* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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03Через 3 дня
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Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
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Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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