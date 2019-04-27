Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идей

Решили оформить лепниной потолок? Мы с дизайнерами ReRooms подобрали для вас много интересных вариантов.
Лепнина зародилась еще в Древнем Риме и Древней Греции. У нас эти украшения появились на зданиях в XII-XIII веках и плавно перешли в интерьер. В наше время декорированная лепнина имеет множество вариаций. Так что у вас не возникнет сложностей, если вы решите подобрать ее в свой интерьер. При выборе стоит обратить внимание на материал, из которой сделана лепнина. Она бывает из гипса, штукатурки и бетона. Для тех, кто хочет оформить роскошный интерьер, но не располагает для этого достаточными средствами, придумали лепнину из пенопласта — смотрятся такие изделия ничуть не хуже. С их помощью можно сделать акцент на потолок или подчеркнуть стиль комнаты. Как именно это сделать — расскажем далее.
1. Зонирование студии
В студии с высокими потолками изящно будут смотреться потолки с лепниной — с их помощью можно зонировать пространство. При выборе материала отдавайте предпочтение гипсу — он имеет экологически чистый и натуральный состав. Стены лучше всего сделать одного цвета с потолком.
Наше портфолио более 10 000 проектов
2. Дворцовый изыск
Просторную гостиную вы можете превратить в шикарную комнату с потолком дворцового типа. Центр потолка оформите в виде неба, по краям добавьте золотистую лепнину. Круглые картины с ангелами на потолке, обрамленные рамками из лепнины, превратят вашу комнату в хоромы. Такой потолок будет визуально смотреться выше.
3. Царская спальня
Хотите, чтобы ваша спальня была похожа на царскую опочивальню? Деталей в интерьере достаточно, но пространство смотрится неуютно? Добавьте повторяющийся узор из тонких негромоздких лепных элементов. Такой орнамент грамотно подчеркнет ваш интерьер.
4. Кабинет
При выборе лепнины в загроможденный стеллажами, декором и толстым ковром кабинет лучше остановить свой выбор на чем-то скромном. Гладкого тонкого узора на потолке будет достаточно. Лучше отдать предпочтение мягким изгибам, иначе интерьер будет смотреться еще более перегруженно.
5. Столовая
При оформлении обеденной зоны обратите внимание на потолок, чтобы подчеркнуть и выделить эту зону. Предпочтение лучше отдать обычной гладкой лепнине. Такой потолок сделает дизайн комнаты еще эффектнее.
6. Зонирование гостиной
С помощью лепнины удобно делать зонирование. В гостиной можно отделить зону для отдыха от обеденной, просто добавив орнамент вокруг люстры и над диваном. Золотистый цветовой акцент на лепнине украсит вашу комнату и придаст ей шикарный вид.
7. Спальня
Геометрический интересный узор из лепнины придаст вашей спальне стилевую завершенность. В этой комнате ни к чему загроможденность и излишняя роскошь. А такой потолок добавит индивидуальности вашему интерьеру.
8. Утонченность
Утонченная лепнина смотрится изящно на потолке и не загромождает интерьер. Такой дизайн отлично подходит для столовой. Потолок сочетается с нейтральными светлыми оттенками, и комната выглядит нежно и элегантно.
9. Классический стиль
Без того яркий и изящный интерьер не стоит загромождать потолком с лепниной, однако можно позволить себе карниз с орнаментом по углам. Узор над люстрой не должен быть больше нее, иначе она затеряется. Позолоченный узор на лепнине будет сочетаться с другими аксессуарами интерьера и дополнит его.
10. Лаконичность
Широкое применение получила гладкая лепнина. Она минималистична и подойдет к любому стилю. Лепнина без узора не перегружает интерьер. К шикарному интерьеру тоже достаточно просто добавить гладкие карнизы.
11. Акцент на потолок
Шикарно оформленный лепниной потолок нуждается в шикарной люстре, которая станет акцентом вашей комнаты. Такой интерьер не стоит излишне загромождать яркими цветами и мебелью. При таком потолке минималистичный стеклянный столик и диван с простым дизайном — то что нужно.
12. Фигуры
Очень необычно будет смотреться подсвеченная лепнина в виде каких-либо фигур. Для спальни подойдут очертания облаков, для детской — животных, в гостиной неплохо будут смотрятся ракушки. Если у вас в комнате есть зонирование потолочными балками, повторение узоров из лепнины на потолке будет весьма кстати.
13. Универсальность
Тонкий узор из лепнины на потолке будет неброским, но в то же время дополнит интерьер и добавит изящества. Такой потолок подойдет любой комнате в любом стиле. Оригинальный и неповторимый узор сделает ваш дизайн индивидуальным.
14. Косички
Если вы надумали оформить лепниной потолок в спальне, постарайтесь сделать его особенным. Интересен узор в виде косичек из лепнины — он не шикарен, но прекрасно смотрится на потолке. Повторяйте линии комнаты, можно сделать тонкий узор над люстрой. Карнизы визуально приподнимут потолок с лепниной.
15. Розетка над люстрой
Чтобы преобразить интерьер с помощью лепнины, совсем не обязательно отделывать ею весь потолок. Небольшой декор в виде розетки над люстрой и по краям стены будет смотреться нетипично и не громоздко. Это подчеркнет изящность люстры и может стать акцентной частью интерьера — самый простой способ преобразить его. Лепнина по объему не должна быть намного больше люстры, чтобы не забрать акцент на себя, но и от слишком маленькой толку не будет.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники