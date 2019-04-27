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Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идей


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Решили оформить лепниной потолок? Мы с дизайнерами ReRooms подобрали для вас много интересных вариантов.

Лепнина зародилась еще в Древнем Риме и Древней Греции. У нас эти украшения появились на зданиях в XII-XIII веках и плавно перешли в интерьер. В наше время декорированная лепнина имеет множество вариаций. Так что у вас не возникнет сложностей, если вы решите подобрать ее в свой интерьер. При выборе стоит обратить внимание на материал, из которой сделана лепнина. Она бывает из гипса, штукатурки и бетона. Для тех, кто хочет оформить роскошный интерьер, но не располагает для этого достаточными средствами, придумали лепнину из пенопласта — смотрятся такие изделия ничуть не хуже. С их помощью можно сделать акцент на потолок или подчеркнуть стиль комнаты. Как именно это сделать — расскажем далее. 

1. Зонирование студии

В студии с высокими потолками изящно будут смотреться потолки с лепниной — с их помощью можно зонировать пространство. При выборе материала отдавайте предпочтение гипсу — он имеет экологически чистый и натуральный состав. Стены лучше всего сделать одного цвета с потолком.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 1: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: nytimes.com

2. Дворцовый изыск

Просторную гостиную вы можете превратить в шикарную комнату с потолком дворцового типа. Центр потолка оформите в виде неба, по краям добавьте золотистую лепнину. Круглые картины с ангелами на потолке, обрамленные рамками из лепнины, превратят вашу комнату в хоромы. Такой потолок будет визуально смотреться выше.

Фото № 2: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: afaceriimobiliare.ro

3. Царская спальня

Хотите, чтобы ваша спальня была похожа на царскую опочивальню? Деталей в интерьере достаточно, но пространство смотрится неуютно? Добавьте повторяющийся узор из тонких негромоздких лепных элементов. Такой орнамент грамотно подчеркнет ваш интерьер.

Фото № 3: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: brv.bigbluemeenie.com 

4. Кабинет

При выборе лепнины в загроможденный стеллажами, декором  и толстым ковром кабинет лучше остановить свой выбор на чем-то скромном. Гладкого тонкого узора на потолке будет достаточно. Лучше отдать предпочтение мягким изгибам, иначе интерьер будет смотреться еще более перегруженно.

Фото № 4: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: loveisspeed.blogspot.com

5. Столовая

При оформлении обеденной зоны обратите внимание на потолок, чтобы подчеркнуть и выделить эту зону. Предпочтение лучше отдать обычной гладкой лепнине. Такой потолок сделает дизайн комнаты еще эффектнее.

Фото № 5: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: cullmankravis.com

6. Зонирование гостиной

С помощью лепнины удобно делать зонирование. В гостиной можно отделить зону для отдыха от обеденной, просто добавив орнамент вокруг люстры и над диваном. Золотистый цветовой акцент на лепнине украсит вашу комнату и придаст ей шикарный вид.

Фото № 6: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: allplasta.com.au

7. Спальня

Геометрический интересный узор из лепнины придаст вашей спальне стилевую завершенность. В этой комнате ни к чему загроможденность и излишняя роскошь. А такой потолок добавит индивидуальности вашему интерьеру.

Фото № 7: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: tomcranephotography.com

8. Утонченность 

Утонченная лепнина смотрится изящно на потолке и не загромождает интерьер. Такой дизайн отлично подходит для столовой. Потолок сочетается с нейтральными светлыми оттенками, и комната выглядит нежно и элегантно.

Фото № 8: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: allplasta.com.au

9. Классический стиль 

Без того яркий и изящный интерьер не стоит загромождать потолком с лепниной, однако можно позволить себе карниз с орнаментом по углам. Узор над люстрой не должен быть больше нее, иначе она затеряется. Позолоченный узор на лепнине будет сочетаться с другими аксессуарами интерьера и дополнит его.

Фото № 9: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: apartmentsbronx.us

10. Лаконичность 

Широкое применение получила гладкая лепнина. Она минималистична и подойдет к любому стилю. Лепнина без узора не перегружает интерьер. К шикарному интерьеру тоже достаточно просто добавить гладкие карнизы.

Фото № 10: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: splatpaint.com

11. Акцент на потолок

Шикарно оформленный лепниной потолок нуждается в шикарной люстре, которая станет акцентом вашей комнаты. Такой интерьер не стоит излишне загромождать яркими цветами и мебелью. При таком потолке минималистичный стеклянный столик и диван с простым дизайном — то что нужно.

Фото № 11: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: neuarch.com

12. Фигуры

Очень необычно будет смотреться подсвеченная лепнина в виде каких-либо фигур. Для спальни подойдут очертания облаков, для детской — животных, в гостиной неплохо будут смотрятся ракушки. Если у вас в комнате есть зонирование потолочными балками, повторение узоров из лепнины на потолке будет весьма кстати.

Фото № 12: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: frameimage.org

13. Универсальность 

Тонкий узор из лепнины на потолке будет неброским, но в то же время дополнит интерьер и добавит изящества. Такой потолок подойдет любой комнате в любом стиле. Оригинальный и неповторимый узор сделает ваш дизайн индивидуальным.

Фото № 13: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: dekorsaati.com

14. Косички

Если вы надумали оформить лепниной потолок в спальне, постарайтесь сделать его особенным. Интересен узор в виде косичек из лепнины — он не шикарен, но прекрасно смотрится на потолке. Повторяйте линии комнаты, можно сделать тонкий узор над люстрой. Карнизы визуально приподнимут потолок с лепниной.

Фото № 14: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: archdaily.com

15. Розетка над люстрой

Чтобы преобразить интерьер с помощью лепнины, совсем не обязательно отделывать ею весь потолок. Небольшой декор в виде розетки над люстрой и по краям стены будет смотреться нетипично и не громоздко. Это подчеркнет изящность люстры и может стать акцентной частью интерьера — самый простой способ преобразить его. Лепнина по объему не должна быть намного больше люстры, чтобы не забрать акцент на себя, но и от слишком маленькой толку не будет.

Фото № 15: Как оформить потолок лепниной: 15 неожиданных и прекрасных идейФото: topsimages.com

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06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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