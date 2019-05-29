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Как использовать овечью шкуру в интерьере: фотоидеи для вдохновения


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Привнесите в интерьер вашей квартиры пушистый элемент декора.

Содержание

Овечья шкура в интерьере — один из главных трендов этого года. Она универсальна, так как ее можно использовать в качестве ковра, пледа, чехлов для подушек и даже стильных пушистых аксессуаров. При правильном уходе она прослужит вам долго и будет радовать душу и взор. 

Ворс овечьей шкуры бывает разной длины (это зависит от породы животного) и разных оттенков: он может быть окрашен в любой из цветов радуги — тогда вы получите яркий и стильный предмет декора.

Шкуры подарят вам ощущение тепла и защищенности. Только представьте, как приятно пройтись босиком по такому ковру. 

Сегодня ReRooms покажет вам 10 самых стильных идей использования овечьей шкуры в интерьере квартиры. 

1. Ковер 

Один из наиболее частых способов использования овечьей шкуры — как ковер. Такой вариант будет отлично смотреться как в городской квартире (тогда лучше выбирать коврики небольших размеров), так и в загородном доме, где пушистый ковер будет отлично смотреться возле камина. 

Такая шкура подарит вашим ногам необыкновенные ощущения — только представьте, как приятно пройтись босыми ногами по пушистому ворсу. На нем можно и сидеть, и лежать, и медитировать. 

Устраивайте «мягкие» семейные посиделки с кружечкой горячего чая. 


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2. Плед и покрывало 

Не менее популярный вариант — плед и покрывало из овечьей шкуры. В гостиной пушистые шкуры подарят помещению уют и комфорт. В зимние вечера можно согреться, просто сидя на диване или в кресле, накрытом теплым пледом. 

В спальне же овечью шкуру можно использовать и как одеяло, укрываясь ею в холодное время года, и как плед, накрывая им постельное белье. 


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3. Рай в шалаше

Создайте в комнате винтажное место, где будет приятно проводить время как взрослым, так и детям. Натяните на деревянные колышки красивую ткань с национальным узором и постелите в получившемся домике белоснежную шкуру. Для создания более красочной композиции добавьте подушки с ярким рисунком и игрушку для детей. 

Фото № 1: Как использовать овечью шкуру в интерьере: фотоидеи для вдохновенияФото: stfrank.com

4. Обивка

Если вы не хотите застилать стулья и диваны шкурами, существуют другие варианты декорирования помещения: готовая мебель с овечьей обивкой. На фотографии видно, как мило смотрится такой предмет в квартире — будто увеличенная копия кукольного домика.  


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5. Стул

Существует много способов декорирования стульев: сиденья из шерсти могут быть как квадратной формы, так и закругленной; как на деревянных высоких ножках, так и на железных в форме шпилек. Предела фантазии тут просто не существует. Выбирайте понравившийся вариант и декорируйте свой дом. 


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6. Подушки

Такие подушки станут прекрасным элементом декора:

  • в спальне — приобретите подушки разных цветов и форм и разложите на кровати,

  • в гостиной — создайте милую композицию на диване возле телевизора, где будет приятно разместиться на одной из таких подушек,

  • в прихожей — разместите парочку маленьких подушек на банкетке возле входной двери, тогда домашний уют будет принимать вас в свои объятия уже при входе в квартиру.


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7. Подвесное кресло

Порадуйте себя таким удобным элементом мебели, как подвесное кресло. Еще более удобным и уютным его сделает покрывало из овечьей шкуры. Подберите небольшое по размеру полотно и постелите внутри. Проводите с удовольствие вечера после работы, раскачиваясь в таком кресле и согреваясь под пушистым покрывалом. 

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 2: Как использовать овечью шкуру в интерьере: фотоидеи для вдохновенияФото: rockettstgeorge.co.uk

8. Накидки на кресла и стулья

Еще один классический вариант наравне с ковром и пледом — накидка на стулья. Даже самый невзрачный стул станет симпатичнее с овечьей шкурой. Чтобы поэкспериментировать с внешним видом комнаты, приобретите накидку нестандартной формы и цвета — тогда вы получите оригинальный и яркий элемент декора. Например, зеленая или синяя накидка отлично оттеняет белоснежную отделку мебели. 


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9. Светильник

На наш взгляд, это самый необычный вариант использования овечьей шкуры. Торшер, декорированный темным мехом, выглядит классно и очень необычно, особенно на ярко-зеленом фоне. 

Найти такой светильник можно в дизайнерских магазинах или же сделать на заказ — тогда будут учтены все ваши пожелания по поводу цвета меха и вариантов декорирования. 

Фото № 3: Как использовать овечью шкуру в интерьере: фотоидеи для вдохновенияФото: theinterioreditor.com

10. Все и сразу

Не смогли решить, на чем  остановить свой выбор? Не беда. Смело комбинируйте несколько вариантов, в итоге получится очень уютный интерьер. Однако здесь нужно чувство меры — использовать слишком большое количество декоративных элементов не стоит. 


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theinterioreditor.com
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* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

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02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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