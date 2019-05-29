Как использовать овечью шкуру в интерьере: фотоидеи для вдохновения

Овечья шкура в интерьере — один из главных трендов этого года. Она универсальна, так как ее можно использовать в качестве ковра, пледа, чехлов для подушек и даже стильных пушистых аксессуаров. При правильном уходе она прослужит вам долго и будет радовать душу и взор.

Ворс овечьей шкуры бывает разной длины (это зависит от породы животного) и разных оттенков: он может быть окрашен в любой из цветов радуги — тогда вы получите яркий и стильный предмет декора.

Шкуры подарят вам ощущение тепла и защищенности. Только представьте, как приятно пройтись босиком по такому ковру.

Сегодня ReRooms покажет вам 10 самых стильных идей использования овечьей шкуры в интерьере квартиры.

1. Ковер

Один из наиболее частых способов использования овечьей шкуры — как ковер. Такой вариант будет отлично смотреться как в городской квартире (тогда лучше выбирать коврики небольших размеров), так и в загородном доме, где пушистый ковер будет отлично смотреться возле камина.

Такая шкура подарит вашим ногам необыкновенные ощущения — только представьте, как приятно пройтись босыми ногами по пушистому ворсу. На нем можно и сидеть, и лежать, и медитировать.

Устраивайте «мягкие» семейные посиделки с кружечкой горячего чая.

2. Плед и покрывало

Не менее популярный вариант — плед и покрывало из овечьей шкуры. В гостиной пушистые шкуры подарят помещению уют и комфорт. В зимние вечера можно согреться, просто сидя на диване или в кресле, накрытом теплым пледом.

В спальне же овечью шкуру можно использовать и как одеяло, укрываясь ею в холодное время года, и как плед, накрывая им постельное белье.

3. Рай в шалаше

Создайте в комнате винтажное место, где будет приятно проводить время как взрослым, так и детям. Натяните на деревянные колышки красивую ткань с национальным узором и постелите в получившемся домике белоснежную шкуру. Для создания более красочной композиции добавьте подушки с ярким рисунком и игрушку для детей.

Фото: stfrank.com

4. Обивка

Если вы не хотите застилать стулья и диваны шкурами, существуют другие варианты декорирования помещения: готовая мебель с овечьей обивкой. На фотографии видно, как мило смотрится такой предмет в квартире — будто увеличенная копия кукольного домика.

5. Стул

Существует много способов декорирования стульев: сиденья из шерсти могут быть как квадратной формы, так и закругленной; как на деревянных высоких ножках, так и на железных в форме шпилек. Предела фантазии тут просто не существует. Выбирайте понравившийся вариант и декорируйте свой дом.

6. Подушки

Такие подушки станут прекрасным элементом декора:

в спальне — приобретите подушки разных цветов и форм и разложите на кровати,

в гостиной — создайте милую композицию на диване возле телевизора, где будет приятно разместиться на одной из таких подушек,

в прихожей — разместите парочку маленьких подушек на банкетке возле входной двери, тогда домашний уют будет принимать вас в свои объятия уже при входе в квартиру.

7. Подвесное кресло

Порадуйте себя таким удобным элементом мебели, как подвесное кресло. Еще более удобным и уютным его сделает покрывало из овечьей шкуры. Подберите небольшое по размеру полотно и постелите внутри. Проводите с удовольствие вечера после работы, раскачиваясь в таком кресле и согреваясь под пушистым покрывалом.