Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер


5333
Получить образец дизайн-проекта

Дизайнеры ReRooms изучили предложения производителей люстр, отобрали самые интересные и делятся идеями с вами.

Свет творит чудеса, и это неоспоримый факт! Знают об этом и дизайнеры: освещению отводится немало внимания при создании дизайн-проектов. Для того чтобы люстра не только выполняла свою основную функцию, но еще и стала одним из центральных элементов интерьера, важно выбирать ее с учетом общего стиля помещения.

Если вы как раз хотите обновить люстру и ваша гостиная оформлена в современном интерьере — вы оказались в правильном месте. Дизайнеры ReRooms как раз подготовили подборку с необычными вариантами.

1. Люстра Roll and Hill Agnes

Фото № 1: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьерФото: famous-design.ru

Эту необычную люстру создала для компании Roll and Hill Линдси Эйдельман. Такой элемент станет самым заметным в гостиной или столовой. Люстра имеет модульную структуру, благодаря чему можно выбирать форму и количество плафонов. Минимум может быть шесть плафонов, максимум — двадцать. Этого хватит, чтобы оформить весь потолок.

Фото № 2: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
ЛЮСТРА ROLL AND HILL AGNES
29 470 руб.*
Купить
*Цена может измениться

2. Люстра от DeMarkt

Фото: regenbogen.com

Потолочная люстра из коллекции «Ракурс» от немецкого производителя DeMarkt похожа на химическую формулу. У нее довольно большой диаметр — 57 сантиметров, что помогает освещать значительную площадь. Экспериментировать с такой люстрой можно в разных интерьерах, особенно в стилях хай-тек и лофт.

Фото № 3: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Люстра DeMarkt Ракурс
9 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

3. Люстра на штанге Klark

Фото: thefurnish.ru

Отличное решение для лофта — люстра Klark с импровизированными деревянными плафонами. Она тоже может освещать значительную площадь — диаметр прибора составляет 75 сантиметров. Выглядит очень необычно!

Фото № 4: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Люстра на штанге "Klark"
9 890 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Люстра от Loft IT с необычным плафоном

Фото: plama.ru

Еще одна интересная идея для импровизированного плафона — сфера из толстого каната. Такой светильник дает теплый свет для 5—8 квадратных метров и уж точно не останется незамеченным гостями.

Фото № 5: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Подвесная люстра на 3 лампочки Loft IT Loft
6 900 руб.*
Купить
*Цена может измениться

5. Брутальная люстра от Lussole

Фото: plama.ru

В коллекции LOFT9 итальянского холдинга Lussole есть необычная люстра, которая идеально впишется в лофт. Она напоминает миниатюрный трубопровод прямо на потолке, что выглядит неожиданно и эффектно. Со своими прямыми функциями светильник тоже справляется, освещая комнату площадью 20—24 метра.

Фото № 6: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Подвесная люстра на 9 лампочек Lussole LOFT LSP-9379
31 534 руб.*
Купить
*Цена может измениться

6. Светодиодная люстра от Odeon Light

Фото: plama.ru

Металлические сферы на потолке вашей гостиной точно удивят гостей. Интересный вариант для освещения кухонного острова или гостиной.

Фото № 7: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Светодиодная подвесная люстра Odeon Light Nexus 3986/54L
18 820 руб.*
Купить
*Цена может измениться

7. Геометрия от Favourite

Фото: plama.ru

Немецкий бренд Favourite, кажется, решил бросить вызов предыдущей люстре с металлическими сферами. Как вам квадратные плафоны? Тоже металлические.

Фото № 8: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Светодиодная подвесная люстра с регулировкой высоты Favourite Otherworldly 2113-6P
32 120 руб.*
Купить
*Цена может измениться

8. Люстра Became с плафонами в виде кристаллов

Фото: dg-home.ru

Производители продолжают эксперименты с необычными формами плафонов: на этот раз медные кристаллы. Минималистичное, но оттого не менее оригинальное решение для современных интерьеров.

Фото № 9: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
ЛЮСТРА ДИЗАЙНЕРСКАЯ BECAME
6 690 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. «Плетеные» плафоны

Фото: люструм.рф

Еще одно предложение от итальянского бренда Lussole — люстра из коллекции Ancona с будто бы сплетенными из ротанга плафонами. На самом деле она полностью металлическая.

Фото № 10: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Потолочная люстра Lussole Ancona LSN-1003-03
12 854 руб.*
Купить
*Цена может измениться

10. Люстра ЭРТОФТА от ИКЕА

Фото: ikea.com

Наконец, предложение от ИКЕА — люстра ЭРТОФТА, напоминающая классические модели. Производитель утверждает, что она создает декоративные орнаменты на стенах и потолке, обеспечивая мягкое освещение помещения.

Фото № 11: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
ЭРТОФТА Люстра
7 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

11. Футуристичная люстра Mantra Organica

Фото: swlux.ru

Люстра с оригинальным плафоном в виде сферы, от испанского производителя Mantra, впишется в современный интерьер прихожей, гостиной и спальни. Она подчеркнет интерьер в стиле хай-тек и, возможно, станет его изюминкой.

Фото № 12: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Люстра Mantra Organica 5140
50 087 руб.*
Купить
*Цена может измениться

12. Люстра Mantra Jazz — мечта меломана

Фото: swlux.ru

Как насчет того, чтобы привнести в интерьер немного джаза? В каталоге Mantra есть еще одна необычная люстра — с плафонами в виде музыкальных труб. Такая люстра — мечта хозяина дома, если он не может представить свою жизнь без музыки.

Фото № 13: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
Люстра Mantra Jazz 5895
57 551 руб.*
Купить
*Цена может измениться

13. Люстра ENCHANTED с ретромотивами

Фото: altercasa.co

Эффектная люстра ENCHANTED с креплением в форме стебля бамбука и плафонами в стиле американского ретро — отличная идея для интерьеров в современном стиле. Легче всего представить такую люстру в спальне.

Фото № 14: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
ЛЮСТРА ENCHANTED
62 000 руб.*
Купить
*Цена может измениться

14. Люстра HINSDALE из стекла и латуни

Фото: taobao.com

Если вам понравилась люстра от Линдси Эйдельман, этот вариант, скорее всего, тоже придется вам по душе. Люстра тоже модульная, количество ламп можно увеличить до двенадцати. Объемная и массивная, HINSDALE вряд ли впишется в интерьер небольшой квартиры, зато в просторных помещениях в стиле лофт она точно будет уместна.

Фото № 15: 15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер
HINSDALE
20 800 руб.*
Купить
*Цена может измениться

15. Минималистичная люстра Elegie

Фото: kokwooncenter.nl

Настоящим украшением гостиной или спальни в современном стиле станет люстра Elegie с алюминиевым плафоном. Она выполнена в лучших традициях светодизайна и смотрится в интерьере потрясающе!

Elegie
72 290 руб.*
Купить
*Цена может измениться

#Интерьер#Люстры
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Интерьер#стиль баухауз#Гостиная
Как оформить гостиную в стиле баухауз: 12 признаков интерьера
#дизайн#кованная мебель#Интерьер#Квартира#Мебель
Кованая мебель в интерьере: 30 крутых вариантов
#Спальня#шкафы#Интерьер
Как спрятать шкаф в спальне
#дизайн#Интерьер#восток
Восточные мотивы в интерьере гостиной: 17 идей
#дизайн#плитка#Интерьер#керамическая плитка#Квартира#Прихожая#Кухня#Гостиная
Как дизайнеры по всему миру используют керамику в проектах
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия