15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер

Дизайнеры ReRooms изучили предложения производителей люстр, отобрали самые интересные и делятся идеями с вами.
Свет творит чудеса, и это неоспоримый факт! Знают об этом и дизайнеры: освещению отводится немало внимания при создании дизайн-проектов. Для того чтобы люстра не только выполняла свою основную функцию, но еще и стала одним из центральных элементов интерьера, важно выбирать ее с учетом общего стиля помещения.
Если вы как раз хотите обновить люстру и ваша гостиная оформлена в современном интерьере — вы оказались в правильном месте. Дизайнеры ReRooms как раз подготовили подборку с необычными вариантами.
1. Люстра Roll and Hill Agnes
Эту необычную люстру создала для компании Roll and Hill Линдси Эйдельман. Такой элемент станет самым заметным в гостиной или столовой. Люстра имеет модульную структуру, благодаря чему можно выбирать форму и количество плафонов. Минимум может быть шесть плафонов, максимум — двадцать. Этого хватит, чтобы оформить весь потолок.
2. Люстра от DeMarkt
Потолочная люстра из коллекции «Ракурс» от немецкого производителя DeMarkt похожа на химическую формулу. У нее довольно большой диаметр — 57 сантиметров, что помогает освещать значительную площадь. Экспериментировать с такой люстрой можно в разных интерьерах, особенно в стилях хай-тек и лофт.
3. Люстра на штанге Klark
Отличное решение для лофта — люстра Klark с импровизированными деревянными плафонами. Она тоже может освещать значительную площадь — диаметр прибора составляет 75 сантиметров. Выглядит очень необычно!
4. Люстра от Loft IT с необычным плафоном
Еще одна интересная идея для импровизированного плафона — сфера из толстого каната. Такой светильник дает теплый свет для 5—8 квадратных метров и уж точно не останется незамеченным гостями.
5. Брутальная люстра от Lussole
В коллекции LOFT9 итальянского холдинга Lussole есть необычная люстра, которая идеально впишется в лофт. Она напоминает миниатюрный трубопровод прямо на потолке, что выглядит неожиданно и эффектно. Со своими прямыми функциями светильник тоже справляется, освещая комнату площадью 20—24 метра.
6. Светодиодная люстра от Odeon Light
Металлические сферы на потолке вашей гостиной точно удивят гостей. Интересный вариант для освещения кухонного острова или гостиной.
7. Геометрия от Favourite
Немецкий бренд Favourite, кажется, решил бросить вызов предыдущей люстре с металлическими сферами. Как вам квадратные плафоны? Тоже металлические.
8. Люстра Became с плафонами в виде кристаллов
Производители продолжают эксперименты с необычными формами плафонов: на этот раз медные кристаллы. Минималистичное, но оттого не менее оригинальное решение для современных интерьеров.
9. «Плетеные» плафоны
Еще одно предложение от итальянского бренда Lussole — люстра из коллекции Ancona с будто бы сплетенными из ротанга плафонами. На самом деле она полностью металлическая.
10. Люстра ЭРТОФТА от ИКЕА
Наконец, предложение от ИКЕА — люстра ЭРТОФТА, напоминающая классические модели. Производитель утверждает, что она создает декоративные орнаменты на стенах и потолке, обеспечивая мягкое освещение помещения.
11. Футуристичная люстра Mantra Organica
Люстра с оригинальным плафоном в виде сферы, от испанского производителя Mantra, впишется в современный интерьер прихожей, гостиной и спальни. Она подчеркнет интерьер в стиле хай-тек и, возможно, станет его изюминкой.
12. Люстра Mantra Jazz — мечта меломана
Как насчет того, чтобы привнести в интерьер немного джаза? В каталоге Mantra есть еще одна необычная люстра — с плафонами в виде музыкальных труб. Такая люстра — мечта хозяина дома, если он не может представить свою жизнь без музыки.
13. Люстра ENCHANTED с ретромотивами
Эффектная люстра ENCHANTED с креплением в форме стебля бамбука и плафонами в стиле американского ретро — отличная идея для интерьеров в современном стиле. Легче всего представить такую люстру в спальне.
14. Люстра HINSDALE из стекла и латуни
Если вам понравилась люстра от Линдси Эйдельман, этот вариант, скорее всего, тоже придется вам по душе. Люстра тоже модульная, количество ламп можно увеличить до двенадцати. Объемная и массивная, HINSDALE вряд ли впишется в интерьер небольшой квартиры, зато в просторных помещениях в стиле лофт она точно будет уместна.
15. Минималистичная люстра Elegie
Настоящим украшением гостиной или спальни в современном стиле станет люстра Elegie с алюминиевым плафоном. Она выполнена в лучших традициях светодизайна и смотрится в интерьере потрясающе!
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники