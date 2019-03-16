15 необычных люстр, которые украсят современный интерьер

Свет творит чудеса, и это неоспоримый факт! Знают об этом и дизайнеры: освещению отводится немало внимания при создании дизайн-проектов. Для того чтобы люстра не только выполняла свою основную функцию, но еще и стала одним из центральных элементов интерьера, важно выбирать ее с учетом общего стиля помещения.

Если вы как раз хотите обновить люстру и ваша гостиная оформлена в современном интерьере — вы оказались в правильном месте. Дизайнеры ReRooms как раз подготовили подборку с необычными вариантами.

1. Люстра Roll and Hill Agnes

Фото: famous-design.ru

Эту необычную люстру создала для компании Roll and Hill Линдси Эйдельман. Такой элемент станет самым заметным в гостиной или столовой. Люстра имеет модульную структуру, благодаря чему можно выбирать форму и количество плафонов. Минимум может быть шесть плафонов, максимум — двадцать. Этого хватит, чтобы оформить весь потолок.

ЛЮСТРА ROLL AND HILL AGNES 29 470 руб.* Купить *Цена может измениться

2. Люстра от DeMarkt

Фото: regenbogen.com

Потолочная люстра из коллекции «Ракурс» от немецкого производителя DeMarkt похожа на химическую формулу. У нее довольно большой диаметр — 57 сантиметров, что помогает освещать значительную площадь. Экспериментировать с такой люстрой можно в разных интерьерах, особенно в стилях хай-тек и лофт.

Люстра DeMarkt Ракурс 9 900 руб.* Купить *Цена может измениться

3. Люстра на штанге Klark

Фото: thefurnish.ru

Отличное решение для лофта — люстра Klark с импровизированными деревянными плафонами. Она тоже может освещать значительную площадь — диаметр прибора составляет 75 сантиметров. Выглядит очень необычно!

Люстра на штанге "Klark" 9 890 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Люстра от Loft IT с необычным плафоном

Фото: plama.ru

Еще одна интересная идея для импровизированного плафона — сфера из толстого каната. Такой светильник дает теплый свет для 5—8 квадратных метров и уж точно не останется незамеченным гостями.

Подвесная люстра на 3 лампочки Loft IT Loft 6 900 руб.* Купить *Цена может измениться

5. Брутальная люстра от Lussole

Фото: plama.ru

В коллекции LOFT9 итальянского холдинга Lussole есть необычная люстра, которая идеально впишется в лофт. Она напоминает миниатюрный трубопровод прямо на потолке, что выглядит неожиданно и эффектно. Со своими прямыми функциями светильник тоже справляется, освещая комнату площадью 20—24 метра.

Подвесная люстра на 9 лампочек Lussole LOFT LSP-9379 31 534 руб.* Купить *Цена может измениться

6. Светодиодная люстра от Odeon Light

Фото: plama.ru

Металлические сферы на потолке вашей гостиной точно удивят гостей. Интересный вариант для освещения кухонного острова или гостиной.

Светодиодная подвесная люстра Odeon Light Nexus 3986/54L 18 820 руб.* Купить *Цена может измениться

7. Геометрия от Favourite

Фото: plama.ru

Немецкий бренд Favourite, кажется, решил бросить вызов предыдущей люстре с металлическими сферами. Как вам квадратные плафоны? Тоже металлические.

Светодиодная подвесная люстра с регулировкой высоты Favourite Otherworldly 2113-6P 32 120 руб.* Купить *Цена может измениться

8. Люстра Became с плафонами в виде кристаллов

Фото: dg-home.ru

Производители продолжают эксперименты с необычными формами плафонов: на этот раз медные кристаллы. Минималистичное, но оттого не менее оригинальное решение для современных интерьеров.

ЛЮСТРА ДИЗАЙНЕРСКАЯ BECAME 6 690 руб.* Купить *Цена может измениться

9. «Плетеные» плафоны

Фото: люструм.рф

Еще одно предложение от итальянского бренда Lussole — люстра из коллекции Ancona с будто бы сплетенными из ротанга плафонами. На самом деле она полностью металлическая.

Потолочная люстра Lussole Ancona LSN-1003-03 12 854 руб.* Купить *Цена может измениться

10. Люстра ЭРТОФТА от ИКЕА

Фото: ikea.com

Наконец, предложение от ИКЕА — люстра ЭРТОФТА, напоминающая классические модели. Производитель утверждает, что она создает декоративные орнаменты на стенах и потолке, обеспечивая мягкое освещение помещения.

ЭРТОФТА Люстра 7 999 руб.* Купить *Цена может измениться

11. Футуристичная люстра Mantra Organica

Фото: swlux.ru

Люстра с оригинальным плафоном в виде сферы, от испанского производителя Mantra, впишется в современный интерьер прихожей, гостиной и спальни. Она подчеркнет интерьер в стиле хай-тек и, возможно, станет его изюминкой.

Люстра Mantra Organica 5140 50 087 руб.* Купить *Цена может измениться

12. Люстра Mantra Jazz — мечта меломана

Фото: swlux.ru

Как насчет того, чтобы привнести в интерьер немного джаза? В каталоге Mantra есть еще одна необычная люстра — с плафонами в виде музыкальных труб. Такая люстра — мечта хозяина дома, если он не может представить свою жизнь без музыки.

Люстра Mantra Jazz 5895 57 551 руб.* Купить *Цена может измениться

13. Люстра ENCHANTED с ретромотивами

Фото: altercasa.co

Эффектная люстра ENCHANTED с креплением в форме стебля бамбука и плафонами в стиле американского ретро — отличная идея для интерьеров в современном стиле. Легче всего представить такую люстру в спальне.

ЛЮСТРА ENCHANTED 62 000 руб.* Купить *Цена может измениться

14. Люстра HINSDALE из стекла и латуни

Фото: taobao.com

Если вам понравилась люстра от Линдси Эйдельман, этот вариант, скорее всего, тоже придется вам по душе. Люстра тоже модульная, количество ламп можно увеличить до двенадцати. Объемная и массивная, HINSDALE вряд ли впишется в интерьер небольшой квартиры, зато в просторных помещениях в стиле лофт она точно будет уместна.

HINSDALE 20 800 руб.* Купить *Цена может измениться

15. Минималистичная люстра Elegie

Фото: kokwooncenter.nl

Настоящим украшением гостиной или спальни в современном стиле станет люстра Elegie с алюминиевым плафоном. Она выполнена в лучших традициях светодизайна и смотрится в интерьере потрясающе!