Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными креслами

Оказывается, даже в условиях типичной квартиры можно создать райский уголок для безмятежного отдыха.
Когда мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях.
С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем. мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях.
С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем.
Наше портфолио более 10 000 проектов
Сегодня подвесные кресла включают в интерьеры любой комнаты — они прекрасно смотрятся в гостиных, кабинетах, детских и спальнях, где создают атмосферу, располагающую к отдыху. Вы все еще ищете место для расслабления в собственном доме? ReRooms сделал подборку оригинальных интерьеров с подвесными креслами.
Подвесные кресла в интерьере спальни
Подвесные кресла в интерьере — это не только стильно и модно, но еще практично и удобно. Они занимают намного меньше места, чем диваны и стандартные кресла, и вписываются даже в минималистичные интерьеры.
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В семейной спальне с помощью подвесных кресел можно обустроить релакс-зону для двоих. Разместите их друг напротив друга и наслаждайтесь общением.
Посмотрите, как можно преобразить спальню, полностью окутав ее геометрическими узорами. Шторы со сферическими принтами, круглые зеркала-иллюминаторы, цилиндрические пуфы, трио светильников с интересными абажурами и эффектное подвесное кресло из ротанга — получится впечатляющий интерьер, как с обложки журнала.
Плетеное кресло из белого джута идеально подойдет для женских спален. Его невесомая конструкция прекрасно будет смотреться практически в любом интерьерном стиле — от шикарного кантри до ультрасовременного контемпорари.
С помощью подвесного кресла можно быстро и практично решить проблему пустого угла в спальне. Выбирайте легкие плетеные модели — они не будут смотреться громоздко в комнате и сыграют весомую функциональную роль в интерьере. В таком кресле будет комфортно читать вечерами, укутавшись в теплый плед, или же просто релаксировать перед сном.
Хотите погрузиться в волшебную атмосферу отдыха на Лазурном побережье? Задайте в спальне средиземноморскую тематику с помощью подвесного кресла. Усильте эффект оригинальным балдахином над кроватью из прозрачной занавеси — в такой пляжной атмосфере вы точно забудете о бессоннице.
Посмотрите, как роскошно смотрится подвесное кресло в спальне в стиле модерн. Вместе с оригинальной люстрой, напоминающей парящее облако, оно создает в комнате волшебную атмосферу.
Подвесное кресло в интерьере детской
Обустраиваете детскую «на вырост»? Присмотритесь к моделям с двойным сиденьем — они будут подстраиваться под нужды ребенка любого возраста. Малыши в них и покататься смогут, и удобно устроиться вместе с мамой, чтобы послушать сказку на ночь. Школьникам такой вариант тоже придется по душе — ведь повторять устные уроки в такой удобной конструкции намного комфортнее, чем сидя за письменным столом.
Не менее удачным вариантом подвесного кресла для детской станет прозрачный пузырь, напоминающий стеклянный шар. С ним можно создать яркий и жизнерадостный интерьер, сохранить в комнате непринужденную и воздушную атмосферу, в которой ребенку будет комфортно отдыхать и развиваться.
Подвесные кресла в форме капли приводят детей в восторг больше всего. Они вместительны и идеально соответствуют детскому представлению об игровом домике. Для малыша в нем можно даже устроить настоящую постель, где он сможет отдыхать днем. Да и в подростковом возрасте ваш ребенок вряд ли откажется от такой зоны отдыха, закрытой от посторонних взоров.
Оформляете стильный интерьер детской для девочки? Присмотритесь к компактным подвесным креслам из ротанга. Раскачиваясь в нем, ваша дочь точно почувствует себя настоящей принцессой.
Ваш малыш гиперактивный и сносит все на своем пути во время игр? Выбирайте напольные модели с подвесным механизмом. Такое кресло вы сможете в любой момент переставить в другое место или вовсе вынести в коридор, чтобы ребенок не спотыкался об него.
Подвесное кресло в интерьере гостиной
Для обустройства гостиной в стиле хай-тек оригинальным решением станет выбор подвесного кресла необычной формы. Например, это может быть полноценный лежак из металлических прутьев, сплетенных в интересном узоре. Мы уверены, что поклонникам креативного интерьера лучшего варианта не найти.
Для маленьких гостиных отличным вариантом станет плетеное подвесное кресло на напольной металлической подставке. Оно визуально занимает намного меньше места, чем стандартные кресла, сохраняя иллюзию простора в комнате, да и телевизор в таком раскачивающемся коконе смотреть будет гораздо комфортнее.
Хотите впустить в гостиную дух деревенского кантри? Обратите внимание на подвесное кресло-гамак. Только представьте, как в такой уютной палатке будет приятно уединиться и помечтать.
Нужно что-то экстраординарное для оживления нейтральной гостиной? Смело ставьте модель из металлических прутьев, собранных в оригинальную конструкцию, напоминающую огранку драгоценного металла. В сочетании с современными и ретроэлементами интерьера такое необычное кресло наполнит комнату характером, харизмой и нужной динамикой, не нарушая общую эстетику интерьера.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники