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Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными креслами


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Оказывается, даже в условиях типичной квартиры можно создать райский уголок для безмятежного отдыха.

Когда мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях. 

С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем.  мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях. 

С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем. 

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Сегодня подвесные кресла включают в интерьеры любой комнаты — они прекрасно смотрятся в гостиных, кабинетах, детских и спальнях, где создают атмосферу, располагающую к отдыху. Вы все еще ищете место для расслабления в собственном доме? ReRooms сделал подборку оригинальных интерьеров с подвесными креслами. 

Подвесные кресла в интерьере спальни

Подвесные кресла в интерьере — это не только стильно и модно, но еще практично и удобно. Они занимают намного меньше места, чем диваны и стандартные кресла, и вписываются даже в минималистичные интерьеры.

Фото № 1: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: hgtv.com 

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В семейной спальне с помощью подвесных кресел можно обустроить релакс-зону для двоих. Разместите их друг напротив друга и наслаждайтесь общением.

Фото № 2: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: architectureartdesigns.com

Посмотрите, как можно преобразить спальню, полностью окутав ее геометрическими узорами. Шторы со сферическими принтами, круглые зеркала-иллюминаторы, цилиндрические пуфы, трио светильников с интересными абажурами и эффектное подвесное кресло из ротанга — получится впечатляющий интерьер, как с обложки журнала.

Фото № 3: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: designingidea.com

Плетеное кресло из белого джута идеально подойдет для женских спален. Его невесомая конструкция прекрасно будет смотреться практически в любом интерьерном стиле — от шикарного кантри до ультрасовременного контемпорари. 

Фото № 4: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: thelilypadcottage.com

С помощью подвесного кресла можно быстро и практично решить проблему пустого угла в спальне. Выбирайте легкие плетеные модели — они не будут смотреться громоздко в комнате и сыграют весомую функциональную роль в интерьере. В таком кресле будет комфортно читать вечерами, укутавшись в теплый плед, или же просто релаксировать перед сном.

Фото № 5: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: hgtv.com 

Хотите погрузиться в волшебную атмосферу отдыха на Лазурном побережье? Задайте в спальне средиземноморскую тематику с помощью подвесного кресла. Усильте эффект оригинальным балдахином над кроватью из прозрачной занавеси — в такой пляжной атмосфере вы точно забудете о бессоннице. 

Фото № 6: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: visualhunt.com

Посмотрите, как роскошно смотрится подвесное кресло в спальне в стиле модерн. Вместе с оригинальной люстрой, напоминающей парящее облако, оно создает в комнате волшебную атмосферу.

Фото № 7: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: criticalservicelearning.org 

Подвесное кресло в интерьере детской

Обустраиваете детскую «на вырост»? Присмотритесь к моделям с двойным сиденьем — они будут подстраиваться под нужды ребенка любого возраста. Малыши в них и покататься смогут, и удобно устроиться вместе с мамой, чтобы послушать сказку на ночь. Школьникам такой вариант тоже придется по душе — ведь повторять устные уроки в такой удобной конструкции намного комфортнее, чем сидя за письменным столом.

Фото № 8: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: nestingwithgrace.com

Не менее удачным вариантом подвесного кресла для детской станет прозрачный пузырь, напоминающий стеклянный шар. С ним можно создать яркий и жизнерадостный интерьер, сохранить в комнате непринужденную и воздушную атмосферу, в которой ребенку будет комфортно отдыхать и развиваться.

Фото № 9: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: clipgoo.com 

Подвесные кресла в форме капли приводят детей в восторг больше всего. Они вместительны и идеально соответствуют детскому представлению об игровом домике. Для малыша в нем можно даже устроить настоящую постель, где он сможет отдыхать днем. Да и в подростковом возрасте ваш ребенок вряд ли откажется от такой зоны отдыха, закрытой от посторонних взоров. 

Фото № 10: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: madebymood.com 

Оформляете стильный интерьер детской для девочки? Присмотритесь к компактным подвесным креслам из ротанга. Раскачиваясь в нем, ваша дочь точно почувствует себя настоящей принцессой.

Фото № 11: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: decorpad.com

Ваш малыш гиперактивный и сносит все на своем пути во время игр? Выбирайте напольные модели с подвесным механизмом. Такое кресло вы сможете в любой момент переставить в другое место или вовсе вынести в коридор, чтобы ребенок не спотыкался об него.

Фото № 12: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: hgtv.com 

Подвесное кресло в интерьере гостиной

Для обустройства гостиной в стиле хай-тек оригинальным решением станет выбор подвесного кресла необычной формы. Например, это может быть полноценный лежак из металлических прутьев, сплетенных в интересном узоре. Мы уверены, что поклонникам креативного интерьера лучшего варианта не найти.

Фото № 13: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: architonic.com

Для маленьких гостиных отличным вариантом станет плетеное подвесное кресло на напольной металлической подставке. Оно визуально занимает намного меньше места, чем стандартные кресла, сохраняя иллюзию простора в комнате, да и телевизор в таком раскачивающемся коконе смотреть будет гораздо комфортнее.

Фото № 14: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: planndesign.com 

Хотите впустить в гостиную дух деревенского кантри? Обратите внимание на подвесное кресло-гамак. Только представьте, как в такой уютной палатке будет приятно уединиться и помечтать.

Фото № 15: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: lushome.com 

Нужно что-то экстраординарное для оживления нейтральной гостиной? Смело ставьте модель из металлических прутьев, собранных в оригинальную конструкцию, напоминающую огранку драгоценного металла. В сочетании с современными и ретроэлементами интерьера такое необычное кресло наполнит комнату характером, харизмой и нужной динамикой, не нарушая общую эстетику интерьера.

Фото № 16: Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными кресламиФото: usualhouse.com


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Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
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