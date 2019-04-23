Полный релакс: 16 оригинальных интерьеров с подвесными креслами

С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем.

С помощью этого предмета мебели современные дизайнеры оживляют пространства и создают в них уютные гнездышки, в которых можно свернуться калачиком с книгой, раскачиваться и наслаждаться видами из окна, расслабляясь и отключаясь от бытовых проблем. мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях.

Когда мы, устав от напряженного ритма жизни, мечтаем об отдыхе, на ум приходит уютный гамак на берегу моря или в деревенском саду, в котором можно полностью расслабиться и забыть о проблемах. А что, если создать подобную лаунж-зону в городской квартире? Изобретать велосипед для этого не придется — эффектно заменить гамак можно подвесными креслами, которые еще много лет назад ворвались в мир дизайна интерьеров и прочно укрепились на лидирующих модных позициях.

Сегодня подвесные кресла включают в интерьеры любой комнаты — они прекрасно смотрятся в гостиных, кабинетах, детских и спальнях, где создают атмосферу, располагающую к отдыху. Вы все еще ищете место для расслабления в собственном доме? ReRooms сделал подборку оригинальных интерьеров с подвесными креслами.

Подвесные кресла в интерьере спальни

Подвесные кресла в интерьере — это не только стильно и модно, но еще практично и удобно. Они занимают намного меньше места, чем диваны и стандартные кресла, и вписываются даже в минималистичные интерьеры.

Фото: hgtv.com

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В семейной спальне с помощью подвесных кресел можно обустроить релакс-зону для двоих. Разместите их друг напротив друга и наслаждайтесь общением.

Фото: architectureartdesigns.com

Посмотрите, как можно преобразить спальню, полностью окутав ее геометрическими узорами. Шторы со сферическими принтами, круглые зеркала-иллюминаторы, цилиндрические пуфы, трио светильников с интересными абажурами и эффектное подвесное кресло из ротанга — получится впечатляющий интерьер, как с обложки журнала.

Фото: designingidea.com

Плетеное кресло из белого джута идеально подойдет для женских спален. Его невесомая конструкция прекрасно будет смотреться практически в любом интерьерном стиле — от шикарного кантри до ультрасовременного контемпорари.

Фото: thelilypadcottage.com

С помощью подвесного кресла можно быстро и практично решить проблему пустого угла в спальне. Выбирайте легкие плетеные модели — они не будут смотреться громоздко в комнате и сыграют весомую функциональную роль в интерьере. В таком кресле будет комфортно читать вечерами, укутавшись в теплый плед, или же просто релаксировать перед сном.

Фото: hgtv.com

Хотите погрузиться в волшебную атмосферу отдыха на Лазурном побережье? Задайте в спальне средиземноморскую тематику с помощью подвесного кресла. Усильте эффект оригинальным балдахином над кроватью из прозрачной занавеси — в такой пляжной атмосфере вы точно забудете о бессоннице.

Фото: visualhunt.com

Посмотрите, как роскошно смотрится подвесное кресло в спальне в стиле модерн. Вместе с оригинальной люстрой, напоминающей парящее облако, оно создает в комнате волшебную атмосферу.

Фото: criticalservicelearning.org

Подвесное кресло в интерьере детской

Обустраиваете детскую «на вырост»? Присмотритесь к моделям с двойным сиденьем — они будут подстраиваться под нужды ребенка любого возраста. Малыши в них и покататься смогут, и удобно устроиться вместе с мамой, чтобы послушать сказку на ночь. Школьникам такой вариант тоже придется по душе — ведь повторять устные уроки в такой удобной конструкции намного комфортнее, чем сидя за письменным столом.

Фото: nestingwithgrace.com

Не менее удачным вариантом подвесного кресла для детской станет прозрачный пузырь, напоминающий стеклянный шар. С ним можно создать яркий и жизнерадостный интерьер, сохранить в комнате непринужденную и воздушную атмосферу, в которой ребенку будет комфортно отдыхать и развиваться.

Фото: clipgoo.com

Подвесные кресла в форме капли приводят детей в восторг больше всего. Они вместительны и идеально соответствуют детскому представлению об игровом домике. Для малыша в нем можно даже устроить настоящую постель, где он сможет отдыхать днем. Да и в подростковом возрасте ваш ребенок вряд ли откажется от такой зоны отдыха, закрытой от посторонних взоров.

Фото: madebymood.com

Оформляете стильный интерьер детской для девочки? Присмотритесь к компактным подвесным креслам из ротанга. Раскачиваясь в нем, ваша дочь точно почувствует себя настоящей принцессой.

Фото: decorpad.com

Ваш малыш гиперактивный и сносит все на своем пути во время игр? Выбирайте напольные модели с подвесным механизмом. Такое кресло вы сможете в любой момент переставить в другое место или вовсе вынести в коридор, чтобы ребенок не спотыкался об него.

Фото: hgtv.com

Подвесное кресло в интерьере гостиной

Для обустройства гостиной в стиле хай-тек оригинальным решением станет выбор подвесного кресла необычной формы. Например, это может быть полноценный лежак из металлических прутьев, сплетенных в интересном узоре. Мы уверены, что поклонникам креативного интерьера лучшего варианта не найти.

Фото: architonic.com

Для маленьких гостиных отличным вариантом станет плетеное подвесное кресло на напольной металлической подставке. Оно визуально занимает намного меньше места, чем стандартные кресла, сохраняя иллюзию простора в комнате, да и телевизор в таком раскачивающемся коконе смотреть будет гораздо комфортнее.

Фото: planndesign.com

Хотите впустить в гостиную дух деревенского кантри? Обратите внимание на подвесное кресло-гамак. Только представьте, как в такой уютной палатке будет приятно уединиться и помечтать.

Фото: lushome.com

Нужно что-то экстраординарное для оживления нейтральной гостиной? Смело ставьте модель из металлических прутьев, собранных в оригинальную конструкцию, напоминающую огранку драгоценного металла. В сочетании с современными и ретроэлементами интерьера такое необычное кресло наполнит комнату характером, харизмой и нужной динамикой, не нарушая общую эстетику интерьера.

Фото: usualhouse.com



