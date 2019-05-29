Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертов

Чтобы визуально увеличить пространство и добавить ему света , используйте голубой цвет, а еще лучше — его холодные оттенки. Сочетание голубого и белого добавит легкости и воздушности и сделает помещение более просторным.

Голубая кухня может стать самым умиротворяющим местом в вашей квартире. Этот цвет дарит помещению свежесть, легкость и изящество. Голубой универсален, так как подходит практически для всех известных стилей, и обладает интересным свойствами: зрительно увеличивает пространство , влияет на психологическое здоровье человека и снижает аппетит. Что нужно знать о голубых кухнях и как избежать ошибок в оформлении интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Марина Козлова.



Фото: home-designing.com

Так как голубой цвет считается холодным, лучше всего его дополнить теплыми оттенками, например бежевым, кремовым, желтым, цветами слоновой кости, шампань.

Фото: housebeautiful.com

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Голубая палитра подходит для многих направлений, но наиболее гармонично будет смотреться в таких стилях и настроениях:

в морском интерьере,

в американской классике (особенно хорошо будет выглядеть в загородном коттедже),

в средиземноморском,

в минимализме.

Фото: home-designing.com

Голубой в интерьере может выступать как в качестве основного цвета, так и в качестве дополнительного. Голубой цвет как основной дает ощущение покоя и расслабленности, так как ассоциируется с океаном, небом, дождем.

Голубой как дополнительный цвет в небольших количествах чаще всего используется в текстиле, предметах декора.

Фото: housebeautiful.com

Выбор оттенка голубой кухни: теплый или холодный

Чистый голубой цвет относится к холодным тонам. Но если к нему добавить самую капельку желтого, он приобретает теплый лучистый оттенок. Холодный голубой освежает помещение летом, а зимой делает комнату более нежной. Холодные оттенки голубого — морской волны, защитно-синий, лазурный, васильковый и другие.



Фото: home-designing.com

Как правило, холодный голубой используют хозяева квартир, окна которых выходят на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Фото: home-designing.com

Если окна выходят на север, но вы все равно хотите использовать голубой цвет, тогда выбирайте теплые его оттенки. Они подарят спокойствие гиперактивным людям, а пессимистов порадуют и зарядят энергией. Теплые оттенки голубого — небесный и все его градации.



Фото: housebeautiful.com

Кухню на северной стороне не обязательно полностью оформлять в голубом цвете, достаточно подобрать интересный декор или предметы меблировки.

Фото: housebeautiful.com

Сочетание голубых оттенков с другими цветами

Сочетание белого и голубого цветов считается классикой. Однако если вы оставите только два этих цвета, то рискуете сделать из кухни холодный и неуютный замок. Чтобы избежать подобной ситуации, советуем добавить элементы в золотых, медных или бронзовых оттенках. За счет своей теплоты интерьер бело-голубой кухни будет выглядеть намного уютнее.

Фото: interiordesignermagazine.co.uk

Для создания стильной и гармоничной кухни мы советуем использовать сочетание серого и голубого цветов. Они очень похожи друг на друга, поэтому такое сочетание будет выглядеть очень гармонично. Однако как и в случае с белым лучше разнообразить и оживить такой дизайн яркими акцентами. Оригинальности вашей кухне добавит плитка с геометрическими узорами, с помощью которой на полу или на стене можно выложить интересный узор, а также текстиль и керамическая посуда.



Фото: donpedrobrooklyn.com

Комбинируя голубой и красный, вы можете составить очень выразительный, современный и динамичный интерьер. Большее предпочтение все-таки следует отдавать светлому голубому оттенку, который послужит своеобразным холстом для насыщенных ярких красок.



Фото: decorpad.com

Хотите видеть в своей кухне нотки лета и веселого настроения? Тогда выбирайте сочетание оранжевого и голубого цветов. Оранжевый разбавит холодность синевы и подарит вам отличное настроение.



Фото: idesignarch.com

Голубой — родственный зеленому, поэтому интерьер кухни получится очень гармоничным. Сочетание голубого и зеленого поможет создать в помещении природную атмосферу. Помните, что лучше использовать пастельные оттенки или же делать акцент только на одном из цветов, иначе вы рискуете получить слишком яркий и перегруженный дизайн.



Фото: swavla.com

Бежевый — универсальный цвет, и, наверное, не существует такой палитры, с которой он не сочетался бы. Его достоинство в том, что он играет «роль второго плана» и подчеркивает всю красоту базового цвета: его яркость, насыщенность и глубину.

Фото: elledecor.com

Стилистика голубой кухни — лучшие примеры с фото