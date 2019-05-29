Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертов

Хотите оформить одновременно яркую и успокаивающую кухню? Тогда сделайте ее в голубых оттенках. А мы расскажем, чем хорош голубой и на что обращать внимание при его использовании.
Голубая кухня может стать самым умиротворяющим местом в вашей квартире. Этот цвет дарит помещению свежесть, легкость и изящество. Голубой универсален, так как подходит практически для всех известных стилей, и обладает интересным свойствами: зрительно увеличивает пространство, влияет на психологическое здоровье человека и снижает аппетит.
Что нужно знать о голубых кухнях и как избежать ошибок в оформлении интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Марина Козлова.
Использование голубого цвета на кухне: основные правила
Чтобы визуально увеличить пространство и добавить ему света, используйте голубой цвет, а еще лучше — его холодные оттенки. Сочетание голубого и белого добавит легкости и воздушности и сделает помещение более просторным.
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Так как голубой цвет считается холодным, лучше всего его дополнить теплыми оттенками, например бежевым, кремовым, желтым, цветами слоновой кости, шампань.
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Голубая палитра подходит для многих направлений, но наиболее гармонично будет смотреться в таких стилях и настроениях:
- в морском интерьере,
- в американской классике (особенно хорошо будет выглядеть в загородном коттедже),
- в средиземноморском,
- в минимализме.
Голубой в интерьере может выступать как в качестве основного цвета, так и в качестве дополнительного. Голубой цвет как основной дает ощущение покоя и расслабленности, так как ассоциируется с океаном, небом, дождем.
Голубой как дополнительный цвет в небольших количествах чаще всего используется в текстиле, предметах декора.
Выбор оттенка голубой кухни: теплый или холодный
Чистый голубой цвет относится к холодным тонам. Но если к нему добавить самую капельку желтого, он приобретает теплый лучистый оттенок. Холодный голубой освежает помещение летом, а зимой делает комнату более нежной. Холодные оттенки голубого — морской волны, защитно-синий, лазурный, васильковый и другие.
Как правило, холодный голубой используют хозяева квартир, окна которых выходят на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.
Если окна выходят на север, но вы все равно хотите использовать голубой цвет, тогда выбирайте теплые его оттенки. Они подарят спокойствие гиперактивным людям, а пессимистов порадуют и зарядят энергией. Теплые оттенки голубого — небесный и все его градации.
Кухню на северной стороне не обязательно полностью оформлять в голубом цвете, достаточно подобрать интересный декор или предметы меблировки.
Сочетание голубых оттенков с другими цветами
Сочетание белого и голубого цветов считается классикой. Однако если вы оставите только два этих цвета, то рискуете сделать из кухни холодный и неуютный замок. Чтобы избежать подобной ситуации, советуем добавить элементы в золотых, медных или бронзовых оттенках. За счет своей теплоты интерьер бело-голубой кухни будет выглядеть намного уютнее.
Для создания стильной и гармоничной кухни мы советуем использовать сочетание серого и голубого цветов. Они очень похожи друг на друга, поэтому такое сочетание будет выглядеть очень гармонично. Однако как и в случае с белым лучше разнообразить и оживить такой дизайн яркими акцентами. Оригинальности вашей кухне добавит плитка с геометрическими узорами, с помощью которой на полу или на стене можно выложить интересный узор, а также текстиль и керамическая посуда.
Комбинируя голубой и красный, вы можете составить очень выразительный, современный и динамичный интерьер. Большее предпочтение все-таки следует отдавать светлому голубому оттенку, который послужит своеобразным холстом для насыщенных ярких красок.
Хотите видеть в своей кухне нотки лета и веселого настроения? Тогда выбирайте сочетание оранжевого и голубого цветов. Оранжевый разбавит холодность синевы и подарит вам отличное настроение.
Голубой — родственный зеленому, поэтому интерьер кухни получится очень гармоничным. Сочетание голубого и зеленого поможет создать в помещении природную атмосферу. Помните, что лучше использовать пастельные оттенки или же делать акцент только на одном из цветов, иначе вы рискуете получить слишком яркий и перегруженный дизайн.
Бежевый — универсальный цвет, и, наверное, не существует такой палитры, с которой он не сочетался бы. Его достоинство в том, что он играет «роль второго плана» и подчеркивает всю красоту базового цвета: его яркость, насыщенность и глубину.
Стилистика голубой кухни — лучшие примеры с фото
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
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