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Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертов


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Хотите оформить одновременно яркую и успокаивающую кухню? Тогда сделайте ее в голубых оттенках. А мы расскажем, чем хорош голубой и на что обращать внимание при его использовании.

Содержание

Голубая кухня может стать самым умиротворяющим местом в вашей квартире. Этот цвет дарит помещению свежесть, легкость и изящество. Голубой универсален, так как подходит практически для всех известных стилей, и обладает интересным свойствами: зрительно увеличивает пространство, влияет на психологическое здоровье человека и снижает аппетит.

Что нужно знать о голубых кухнях и как избежать ошибок в оформлении интерьера? Полезными советами и мыслями делится дизайнер ReRooms Марина Козлова.

Использование голубого цвета на кухне: основные правила

Чтобы визуально увеличить пространство и добавить ему света, используйте голубой цвет, а еще лучше — его холодные оттенки. Сочетание голубого и белого добавит легкости и воздушности и сделает помещение более просторным.

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стиль Минимализм, 37.0 м²

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стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²


Фото № 1: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: home-designing.com 

Так как голубой цвет считается холодным, лучше всего его дополнить теплыми оттенками, например бежевым, кремовым, желтым, цветами слоновой кости, шампань.

Фото № 2: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: housebeautiful.com

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Голубая палитра подходит для многих направлений, но наиболее гармонично будет смотреться в таких стилях и настроениях:

  • в морском интерьере,
  • в американской классике (особенно хорошо будет выглядеть в загородном коттедже),
  • в средиземноморском,
  • в минимализме.

Фото № 3: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: home-designing.com

Голубой в интерьере может выступать как в качестве основного цвета, так и в качестве дополнительного. Голубой цвет как основной дает ощущение покоя и расслабленности, так как ассоциируется с океаном, небом, дождем.

Голубой как дополнительный цвет в небольших количествах чаще всего используется в текстиле, предметах декора

Фото № 4: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: housebeautiful.com

Выбор оттенка голубой кухни: теплый или холодный

Чистый голубой цвет относится к холодным тонам. Но если к нему добавить самую капельку желтого, он приобретает теплый лучистый оттенок. Холодный голубой освежает помещение летом, а зимой делает комнату более нежной. Холодные оттенки голубого — морской волны, защитно-синий, лазурный, васильковый и другие.


Фото № 5: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: home-designing.com

Как правило, холодный голубой используют хозяева квартир, окна которых выходят на южную, юго-восточную или юго-западную сторону.

Фото № 6: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: home-designing.com

Если окна выходят на север, но вы все равно хотите использовать голубой цвет, тогда выбирайте теплые его оттенки. Они подарят спокойствие гиперактивным людям, а пессимистов порадуют и зарядят энергией. Теплые оттенки голубого — небесный и все его градации.


Фото № 7: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: housebeautiful.com

Кухню на северной стороне не обязательно полностью оформлять в голубом цвете, достаточно подобрать интересный декор или предметы меблировки.

Фото № 8: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: housebeautiful.com

Сочетание голубых оттенков с другими цветами

Сочетание белого и голубого цветов считается классикой. Однако если вы оставите только два этих цвета, то рискуете сделать из кухни холодный и неуютный замок. Чтобы избежать подобной ситуации, советуем добавить элементы в золотых, медных или бронзовых оттенках. За счет своей теплоты интерьер бело-голубой кухни будет выглядеть намного уютнее.

Фото № 9: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: interiordesignermagazine.co.uk 

Для создания стильной и гармоничной кухни мы советуем использовать сочетание серого и голубого цветов. Они очень похожи друг на друга, поэтому такое сочетание будет выглядеть очень гармонично. Однако как и в случае с белым лучше разнообразить и оживить такой дизайн яркими акцентами. Оригинальности вашей кухне добавит плитка с геометрическими узорами, с помощью которой на полу или на стене можно выложить интересный узор, а также текстиль и керамическая посуда.


Фото № 10: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: donpedrobrooklyn.com 

Комбинируя голубой и красный, вы можете составить очень выразительный, современный и динамичный интерьер. Большее предпочтение все-таки следует отдавать светлому голубому оттенку, который послужит своеобразным холстом для насыщенных ярких красок.


Фото № 11: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: decorpad.com 

Хотите видеть в своей кухне нотки лета и веселого настроения? Тогда выбирайте сочетание оранжевого и голубого цветов. Оранжевый разбавит холодность синевы и подарит вам отличное настроение.


Фото № 12: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: idesignarch.com 

Голубой — родственный зеленому, поэтому интерьер кухни получится очень гармоничным. Сочетание голубого и зеленого поможет создать в помещении природную атмосферу. Помните, что лучше использовать пастельные оттенки или же делать акцент только на одном из цветов, иначе вы рискуете получить слишком яркий и перегруженный дизайн.


Фото № 13: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: swavla.com 

Бежевый — универсальный цвет, и, наверное, не существует такой палитры, с которой он не сочетался бы. Его достоинство в том, что он играет «роль второго плана» и подчеркивает всю красоту базового цвета: его яркость, насыщенность и глубину.

Фото № 14: Как красиво и стильно оформить кухню в голубом цвете: советы экспертовФото: elledecor.com 

Стилистика голубой кухни — лучшие примеры с фото


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Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

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Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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