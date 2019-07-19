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30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонах


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Задумываетесь о создании интерьера в синем цвете, который бы удивлял и вдохновлял не только вас, но и гостей? Эта статья поможет вам в достижении поставленной цели.

Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.

1. Спальня в синем цвете

Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые. 

Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.

Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.

Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.

Фото № 1: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 2: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.comltr">Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.

1. Спальня в синем цвете

Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые. 

Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.

Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.

Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.

Фото № 1: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 2: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

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Фото № 3: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 4: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

2. Синий цвет в интерьере гостиной

Первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании синего цвета, как правило, связаны с морем. Тишина и покой, свежесть и воздушность, объем и простор — вот что привносит синий в интерьер. Чтобы создать морское настроение, добавьте несколько ярких деталей оранжевого или желтого цвета (отсылка к солнцу и теплому песку), например подушки или обивку кресла с кораллами. Не забудьте про «водный» декор: раковины, статуэтки крабов и картины с изображением волн.

Фото № 5: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 6: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Для создания неоклассики в гостиной подойдут пастельные оттенки синего в сочетании с белым и обязательным добавлением золотых, медных или серебряных элементов, которые подчеркнут роскошь стиля.

Фото № 7: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Если же вы не стремитесь придерживаться конкретного направления, тогда ваша фантазия может разгуляться. Сочетайте в гостиной синие, красные, желтые, горчичные, зеленые цвета. Пусть хорошее настроение постоянно живет с вами под одной крышей.

Фото № 8: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: onekingslane.com

Фото № 9: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 10: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

3. Ванная в синих тонах

Лучшего цвета для ванной не найти — ассоциации с водой делают свое дело. Нежная голубая плитка и белоснежная мебель с витыми ножками — отличное сочетание для ванной в классическом стиле. 

Фото № 11: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Для тех, кто любит настоящие камни, синий мрамор будет отличным выбором. Такая ванная будет выглядеть роскошно. 

Фото № 12: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Вариант попроще, но от этого не менее красочный и красивый: синие обои с растительным рисунком. Белоснежная сантехника смотрится очень нежно на фоне такого яркого полотна. Не забывайте — из-за повышенной влажности и постоянного перепада температур в ванной нужно использовать модели, предназначенные только для этого помещения (виниловые обои или стеклообои).

Фото № 13: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

4. Кухня в синем цвете

На заметку худеющим: синий цвет снижает аппетит. Поэтому для поддержания диеты мало одной лишь силы воли, нужно еще правильно оформить интерьер. Чтобы не получить холодное и безжизненное пространство, обязательно добавляйте предметы меблировки или декора насыщенных цветов, например коричневые барные стулья, желтый стол, медные светильники. Кухня приобретет совершенно иной вид.

Фото № 14: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 15: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 16: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

5. Детская комната в синем цвете

Несмотря на устоявшееся мнение, что синий цвет подходит только для мальчиков, мы готовы доказать, что он прекрасен и в комнатах для девочек. Голубое постельное белье, картины с добавлением синих красок, синие стены — прекрасные акценты для детской. От темных тонов лучше отказаться — используйте пастельные оттенки синего.

Фото № 17: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: petitandsmall.com

Фото № 18: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: petitandsmall.com

Фото № 19: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: petitandsmall.com

Фото № 20: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: petitandsmall.com

6. Интерьер прихожей в синих тонах

Так как прихожая лишена естественного освещения и это, как правило, самое темное месте в квартире, холодным оттенкам сразу же стоит сказать нет. Используйте небесный, васильковый, голубой или цвет морской волны. Если же вы живете в частном доме с просторной прихожей, глубокие синие цвета будут выглядеть здесь очень благородно, особенно в сочетании с темным деревом.

Чтобы подчеркнуть глубину выбранного цвета, особое внимание нужно уделить освещению. Помимо центральной люстры установите бра и точечные светильники, которые помогут подчеркнуть красивый рельеф плинтусов и молдингов, если они есть в интерьере. 

Фото № 21: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecoration.se

Фото № 22: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: missmoss.co.za

Фото № 23: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: onekingslane.com

Фото № 24: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

7. Синий цвет в интерьере столовой

В столовой зоне не стоит переигрывать с синим цветом, пусть он будет красивым фоном для декора и мебели. Если позволяет площадь, установите камин, украшенный камнями или настоящим деревом. Пусть стол и стулья будут выполнены из контрастных оттенков (красный, коричневый) и дополнены интересными рисунками. 

В центре стола мы советуем поставить вазу с живыми цветами. Хозяевам, которые предпочитают необычный декор, можно приглядеться к декоративным вазам. Из таких вазочек можно создать интересные композиции посреди стола.

Фото № 25: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 26: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: dmarge.com

Фото № 27: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

8. Кабинет

При оформлении кабинета выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы хотели бы создать. Для умиротворяющей и неторопливой, где работа протекает своим чередом, подойдет голубой или небесный. Добавьте ярких постеров и фотографий в золотых рамах, которые будут перекликаться с другим декором.

Для создания бодрящей атмосферы, которая вдохновляет на работу, подойдут кобальтовый, ультрамариновый, сапфировый. Здесь не стоит пренебрегать ярким декором — сделайте акцент на столе, ковре с геометрическим рисунком и кожаных оранжевых сиденьях. В такой обстановке захочется горы свернуть, вот увидите.

Фото № 28: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: elledecor.com

Фото № 29: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: dmarge.com

Фото № 30: 30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонахФото: dmarge.com

#Кухня#синий цвет#идеи для дома#Гостиная
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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05Через 10 дней
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