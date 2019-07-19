30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонах

Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.

1. Спальня в синем цвете

Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые.

Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.

Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.

Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.

Фото: elledecor.com

Фото: elledecor.com ltr">Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.

1. Спальня в синем цвете

Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые.

Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.

Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.

Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.

Фото: elledecor.com