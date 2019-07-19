30 вдохновляющих примеров интерьера в синих тонах

Задумываетесь о создании интерьера в синем цвете, который бы удивлял и вдохновлял не только вас, но и гостей? Эта статья поможет вам в достижении поставленной цели.
Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.
1. Спальня в синем цвете
Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые.
Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.
Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.
Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.
ltr">Синий цвет имеет огромное количество оттенков! Мы поможем вам разобраться в них. ReRooms расскажет, как использовать синий цвет в каждой комнате квартиры и какие для этого нужно соблюдать правила, чтобы получить стильный и изящный интерьер.
1. Спальня в синем цвете
Один из лучших цветовых вариантов для оформления спальни. Он станет вашим другом только при соблюдении некоторых правил. Если окна комнаты выходят на южную сторону, в интерьере нужно использовать холодные оттенки синего, а если на северную — теплые.
Для создания монохромного дизайна нельзя использовать один и тот же цвет, иначе вы только испортите интерьер спальни. Сочетайте разные оттенки синего, не забывая при этом делать акцент на различных фактурах и добавлять цвета-помощники: белый, серый, черный, серебристый или золотой. Приветствуется использование различных рисунков на обивке мебели, постельном белье и шторах.
Все эти правила актуальны не только для спальни, но и для всех других помещений в квартире. Поэтому обязательно придерживайтесь их при создании стильного интерьера.
Для того чтобы дизайн спальни выглядел более красочным и живым, добавьте цветы и большие картины.
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2. Синий цвет в интерьере гостиной
Первые ассоциации, которые приходят на ум при упоминании синего цвета, как правило, связаны с морем. Тишина и покой, свежесть и воздушность, объем и простор — вот что привносит синий в интерьер. Чтобы создать морское настроение, добавьте несколько ярких деталей оранжевого или желтого цвета (отсылка к солнцу и теплому песку), например подушки или обивку кресла с кораллами. Не забудьте про «водный» декор: раковины, статуэтки крабов и картины с изображением волн.
Для создания неоклассики в гостиной подойдут пастельные оттенки синего в сочетании с белым и обязательным добавлением золотых, медных или серебряных элементов, которые подчеркнут роскошь стиля.
Если же вы не стремитесь придерживаться конкретного направления, тогда ваша фантазия может разгуляться. Сочетайте в гостиной синие, красные, желтые, горчичные, зеленые цвета. Пусть хорошее настроение постоянно живет с вами под одной крышей.
3. Ванная в синих тонах
Лучшего цвета для ванной не найти — ассоциации с водой делают свое дело. Нежная голубая плитка и белоснежная мебель с витыми ножками — отличное сочетание для ванной в классическом стиле.
Для тех, кто любит настоящие камни, синий мрамор будет отличным выбором. Такая ванная будет выглядеть роскошно.
Вариант попроще, но от этого не менее красочный и красивый: синие обои с растительным рисунком. Белоснежная сантехника смотрится очень нежно на фоне такого яркого полотна. Не забывайте — из-за повышенной влажности и постоянного перепада температур в ванной нужно использовать модели, предназначенные только для этого помещения (виниловые обои или стеклообои).
4. Кухня в синем цвете
На заметку худеющим: синий цвет снижает аппетит. Поэтому для поддержания диеты мало одной лишь силы воли, нужно еще правильно оформить интерьер. Чтобы не получить холодное и безжизненное пространство, обязательно добавляйте предметы меблировки или декора насыщенных цветов, например коричневые барные стулья, желтый стол, медные светильники. Кухня приобретет совершенно иной вид.
5. Детская комната в синем цвете
Несмотря на устоявшееся мнение, что синий цвет подходит только для мальчиков, мы готовы доказать, что он прекрасен и в комнатах для девочек. Голубое постельное белье, картины с добавлением синих красок, синие стены — прекрасные акценты для детской. От темных тонов лучше отказаться — используйте пастельные оттенки синего.
6. Интерьер прихожей в синих тонах
Так как прихожая лишена естественного освещения и это, как правило, самое темное месте в квартире, холодным оттенкам сразу же стоит сказать нет. Используйте небесный, васильковый, голубой или цвет морской волны. Если же вы живете в частном доме с просторной прихожей, глубокие синие цвета будут выглядеть здесь очень благородно, особенно в сочетании с темным деревом.
Чтобы подчеркнуть глубину выбранного цвета, особое внимание нужно уделить освещению. Помимо центральной люстры установите бра и точечные светильники, которые помогут подчеркнуть красивый рельеф плинтусов и молдингов, если они есть в интерьере.
7. Синий цвет в интерьере столовой
В столовой зоне не стоит переигрывать с синим цветом, пусть он будет красивым фоном для декора и мебели. Если позволяет площадь, установите камин, украшенный камнями или настоящим деревом. Пусть стол и стулья будут выполнены из контрастных оттенков (красный, коричневый) и дополнены интересными рисунками.
В центре стола мы советуем поставить вазу с живыми цветами. Хозяевам, которые предпочитают необычный декор, можно приглядеться к декоративным вазам. Из таких вазочек можно создать интересные композиции посреди стола.
8. Кабинет
При оформлении кабинета выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы хотели бы создать. Для умиротворяющей и неторопливой, где работа протекает своим чередом, подойдет голубой или небесный. Добавьте ярких постеров и фотографий в золотых рамах, которые будут перекликаться с другим декором.
Для создания бодрящей атмосферы, которая вдохновляет на работу, подойдут кобальтовый, ультрамариновый, сапфировый. Здесь не стоит пренебрегать ярким декором — сделайте акцент на столе, ковре с геометрическим рисунком и кожаных оранжевых сиденьях. В такой обстановке захочется горы свернуть, вот увидите.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники