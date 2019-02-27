Как не ошибиться с выбором строительной бригады

Есть несколько критериев, по которым можно защититься от мошенников либо убедиться в профессионализме бригады. О них — далее в статье.

Не экономить на строительстве

Если строительная бригада запрашивает подозрительно маленькую сумму за работу, задумайтесь. Возможно, рабочие будут экономить на материалах, что приведет к некачественному строительству и со временем выльется в еще большие затраты.

Слишком маленькая сумма в начале ремонта почти гарантированно сулит значительные расходы уже в его процессе.

Фото: seo-for-lawyers.com



Заранее договориться о стоимости работы

Обговорите будущие расходы. Убедитесь, что бригадир все учел. Лучше составить смету, в которой будут прописаны все работы и стоимость каждой из них. Документ нужно подписать обеим сторонам, чтобы потом строитель не требовал доплату.несколько критериев, по которым можно защититься от мошенников либо убедиться в профессионализме бригады. О них — далее в статье.

Не экономить на строительстве

Если строительная бригада запрашивает подозрительно маленькую сумму за работу, задумайтесь. Возможно, рабочие будут экономить на материалах, что приведет к некачественному строительству и со временем выльется в еще большие затраты.

Слишком маленькая сумма в начале ремонта почти гарантированно сулит значительные расходы уже в его процессе.

Фото: seo-for-lawyers.com



Заранее договориться о стоимости работы

Обговорите будущие расходы. Убедитесь, что бригадир все учел. Лучше составить смету, в которой будут прописаны все работы и стоимость каждой из них. Документ нужно подписать обеим сторонам, чтобы потом строитель не требовал доплату.