Как не ошибиться с выбором строительной бригады

Строить дом с нуля — трудоемкий и затратный процесс. Начать нужно с выбора строительной бригады профессионалов, которые сделают все качественно, добросовестно и не обманут. Тысячи разных компаний предлагают свои услуги каждый день.
- Не экономить на строительстве
- Заранее договориться о стоимости работы
- Не оставлять предоплату
- Прислушиваться к рекомендациям друзей и знакомых
- Искать строительную бригаду через Интернет
- Заключить договор со строительной бригадой
- Уточнить квалификацию работников
- Заранее обсудить условия сотрудничества
- Работать с одной бригадой до конца строительства
- Контролировать работу строительной бригады
- Главные советы по подбору строительной бригады
Есть несколько критериев, по которым можно защититься от мошенников либо убедиться в профессионализме бригады. О них — далее в статье.
Не экономить на строительстве
Если строительная бригада запрашивает подозрительно маленькую сумму за работу, задумайтесь. Возможно, рабочие будут экономить на материалах, что приведет к некачественному строительству и со временем выльется в еще большие затраты.
Слишком маленькая сумма в начале ремонта почти гарантированно сулит значительные расходы уже в его процессе.
Заранее договориться о стоимости работы
Обговорите будущие расходы. Убедитесь, что бригадир все учел. Лучше составить смету, в которой будут прописаны все работы и стоимость каждой из них. Документ нужно подписать обеим сторонам, чтобы потом строитель не требовал доплату.несколько критериев, по которым можно защититься от мошенников либо убедиться в профессионализме бригады. О них — далее в статье.
Не экономить на строительстве
Если строительная бригада запрашивает подозрительно маленькую сумму за работу, задумайтесь. Возможно, рабочие будут экономить на материалах, что приведет к некачественному строительству и со временем выльется в еще большие затраты.
Слишком маленькая сумма в начале ремонта почти гарантированно сулит значительные расходы уже в его процессе.
Заранее договориться о стоимости работы
Обговорите будущие расходы. Убедитесь, что бригадир все учел. Лучше составить смету, в которой будут прописаны все работы и стоимость каждой из них. Документ нужно подписать обеим сторонам, чтобы потом строитель не требовал доплату.
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Не оставлять предоплату
Давать предоплату — необдуманное и опасное решение. Есть вероятность того, что работа строителей закончится, так и не начавшись. На начальных этапах расходы требуются только для закупки строительных материалов, но не более.
Прислушиваться к рекомендациям друзей и знакомых
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Хороший способ найти надежную строительную бригаду — поспрашивать у друзей или знакомых. Возможно, кто-то из них недавно делал ремонт или строил дом. Друзья дадут честный отзыв о работе строителей, порекомендуют тех, с кем сотрудничали сами.
Искать строительную бригаду через Интернет
Если друзей и знакомых, которые могут посоветовать строительную бригаду, не оказалось, поищите компанию через Интернет. Люди так устроены, что сразу и с удовольствием пишут негативные отзывы.
Если о какой-либо компании отзываются положительно, стоит задуматься. Скорее всего, компания действительно работает на совесть. Отзывы, конечно, можно и купить, поэтому нужно посмотреть несколько сайтов, где пользователи публикуют свое мнение.
Заключить договор со строительной бригадой
Все расходы необходимо фиксировать на бумаге, тогда высока вероятность избежать обмана. Составьте договор, в котором будут указаны сроки выполнения работ, стоимость материалов и услуг компании. Если на руках есть договор, строительная бригада более ответственно подойдет к работе.
Уточнить квалификацию работников
Работник, освоивший профессию строителя, быстрее и качественнее справится с поставленной задачей. В крайнем случае можно запросить фото уже сделанных проектов, чтобы убедиться в опытности строителей. Или попросить телефоны тех, с кем эта бригада уже сотрудничала.
Заранее обсудить условия сотрудничества
Потребуйте от бригадира составить четкий план со сроками сдачи проекта. Помните, на строительство уходит много времени. Если вам обещают все сделать в рекордные сроки, не доверяйте таким людям. Возможно, вы общаетесь с мошенниками. Средний срок ремонта двухкомнатной квартиры составляет 3-4 месяца.
Обсудите, когда и как будет оплачена работа, обговорите остальные нюансы, которые могут возникнуть в ходе сотрудничества.
Работать с одной бригадой до конца строительства
Обычно на объемные работы строительные бригады делают скидки, поэтому работа с одной компанией может получиться дешевле. Замена строителей замедлит рабочий процесс, что невыгодно для заказчика.
Контролировать работу строительной бригады
После того как был заключен договор, бригада приступает к работе. Если со строительной компанией вы работаете впервые, желательно периодически наведываться на объект. Работники будут чувствовать, что вы серьезный человек, и сами серьезнее отнесутся к делу.
У дизайнеров существует также услуга авторского надзора, когда они сами приезжают проконтролировать ход ремонта, который строители делают по их проекту.
Главные советы по подбору строительной бригады
Строительные материалы, как и сама работа, стоят дорого. Не дайте мошенникам обмануть себя, предлагая дешевое сотрудничество.
Прораб должен назвать реальные сроки выполнения строительных работ.
Предоплаты на начальных этапах строительства быть не должно. Вкладывайте деньги только в материалы.
Позаботьтесь о том, чтобы работники в бригаде имели специализацию либо опыт, потребуйте показать предыдущие работы.
Установите стоимость всех работ заранее, чтобы сумма на протяжении строительства не увеличивалась.
Спросите совета у родственников, друзей или знакомых. Возможно, у них был опыт сотрудничества с хорошей строительной бригадой.
Поищите в Интернете отзывы о строительных компаниях. Положительный отклик может свидетельствовать о надежности бригады.
Заключите договор со строительной бригадой.
До конца строительства работайте с одной бригадой, чтоб не затягивать сроки.
Контролируйте работу строителей лично.Соблюдайте все перечисленные правила, и строительство не будет чересчур затратным, доставит удовольствие и вам, и строительной бригаде.
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2-к квартира – 39 990 руб.
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