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Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей


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Поддерживайте себя в форме, не выходя из дома.

Каждый год тысячи людей покупают абонементы в фитнес-клубы, надеясь, что накачанные инструкторы помогут им в создании фигуры мечты. Но большая часть новых клиентов не появляется в спортзале уже через месяц.

Идея домашнего тренажерного зала может показаться недостижимой роскошью. Однако если у вас есть немного неиспользуемого пространства в квартире, вы сможете создать там место для занятий.

Конечно, все зависит от продуманной планировки — от творческих решений для хранения до оптических иллюзий, которые зрительно увеличат фитнес-пространство. ReRooms подготовил десять советов и идей, благодаря которым вы сможете самостоятельно создать домашний тренажерный зал и грамотно хранить спортивный инвентарь. 

Прежде чем перейти к советам, перечислим основные преимущества домашних занятий:

  • не надо тратить большие деньги на абонемент в тренажерный зал;
  • график тренировок вы составляете самостоятельно, поэтому не нужно ни под кого подстраиваться (качать пресс можно как рано утром, так и поздно ночью);
  • сталкивались с тем, что долго ожидали, пока освободится тренажер, или кто-то пристально смотрел на вас во время занятий? Забудьте. Больше никто не будет вам мешать;
  • в зале часто играет музыка, которая нам не по душе. Но это больше не препятствие на пути к идеальной фигуре. Ведь вы можете включить любимую музыку настолько громко, что соседи начнут подпрыгивать вместе с вами.

Советы: 

1. Пол

Для начала стоит разобраться, какое покрытие будет лучшим вариантом для занятий спортом. Не подойдут скользкие поверхности плитки или мрамора. Планируете заниматься с гантелями или штангой — обязательно позаботьтесь о том, чтобы покрытие было шумоизолирующим. Для этого подойдут: резиновый коврик, пробковый пол, ковролин на толстой основе. Необязательно стелить их на всей поверхности пола, можно только там, где вы занимаетесь. Благодаря этим покрытиям вы защитите пол и обеспечите соседям тишину и комфорт.

Фото № 1: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: i0.wp.com

2. Выбираем место 

Если это возможно, выделите под тренировки отдельную комнату. Но поскольку многие живут в условиях ограниченного пространства, это почти невозможно. Не отчаивайтесь. Выберите свободное место в квартире или расчистите несколько метров под тренировки. Для этого идеально подойдет:

Здесь должно быть достаточно места для прыжков со скакалкой, занятий с обручем и растяжки. Как понять, что место подходит? Лягте на пол и вытяните руки над головой. Если вы ничего не задеваете и можете свободно двигать руками и ногами, место найдено.

Фото № 2: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: organizedmom.net

3. Используем планшет для расписания тренировок ltr">Каждый год тысячи людей покупают абонементы в фитнес-клубы, надеясь, что накачанные инструкторы помогут им в создании фигуры мечты. Но большая часть новых клиентов не появляется в спортзале уже через месяц.

Идея домашнего тренажерного зала может показаться недостижимой роскошью. Однако если у вас есть немного неиспользуемого пространства в квартире, вы сможете создать там место для занятий.

Конечно, все зависит от продуманной планировки — от творческих решений для хранения до оптических иллюзий, которые зрительно увеличат фитнес-пространство. ReRooms подготовил десять советов и идей, благодаря которым вы сможете самостоятельно создать домашний тренажерный зал и грамотно хранить спортивный инвентарь. 

Прежде чем перейти к советам, перечислим основные преимущества домашних занятий:

  • не надо тратить большие деньги на абонемент в тренажерный зал;
  • график тренировок вы составляете самостоятельно, поэтому не нужно ни под кого подстраиваться (качать пресс можно как рано утром, так и поздно ночью);
  • сталкивались с тем, что долго ожидали, пока освободится тренажер, или кто-то пристально смотрел на вас во время занятий? Забудьте. Больше никто не будет вам мешать;
  • в зале часто играет музыка, которая нам не по душе. Но это больше не препятствие на пути к идеальной фигуре. Ведь вы можете включить любимую музыку настолько громко, что соседи начнут подпрыгивать вместе с вами.

Советы: 

1. Пол

Для начала стоит разобраться, какое покрытие будет лучшим вариантом для занятий спортом. Не подойдут скользкие поверхности плитки или мрамора. Планируете заниматься с гантелями или штангой — обязательно позаботьтесь о том, чтобы покрытие было шумоизолирующим. Для этого подойдут: резиновый коврик, пробковый пол, ковролин на толстой основе. Необязательно стелить их на всей поверхности пола, можно только там, где вы занимаетесь. Благодаря этим покрытиям вы защитите пол и обеспечите соседям тишину и комфорт.

Фото № 1: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: i0.wp.com

2. Выбираем место 

Если это возможно, выделите под тренировки отдельную комнату. Но поскольку многие живут в условиях ограниченного пространства, это почти невозможно. Не отчаивайтесь. Выберите свободное место в квартире или расчистите несколько метров под тренировки. Для этого идеально подойдет:

Здесь должно быть достаточно места для прыжков со скакалкой, занятий с обручем и растяжки. Как понять, что место подходит? Лягте на пол и вытяните руки над головой. Если вы ничего не задеваете и можете свободно двигать руками и ногами, место найдено.

Фото № 2: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: organizedmom.net

3. Используем планшет для расписания тренировок 

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Используйте клипборды для отображения всего — от расписания тренировок на день до вдохновляющих цитат. Наличие подобной системы, в которой вы сможете отмечать свои достижения и составлять программу тренировок, имеет огромное значение, когда вы работаете над конкретно поставленной фитнес-целью. Вдохновляющие цитаты придают еще больше сил и энергии на пути к достижению мечты.

Фото № 3: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: i0.wp.com

4. Используем углы 

Когда вы работаете с ограниченным пространством, каждый сантиметр имеет значение. Используйте углы эффективно. С помощью эластичного шнура и железных крючков прикрепите мяч для фитнеса к стенам. Помните ремни, которыми мы пристегиваем вещи к багажнику на крыше? Как ни странно, они тоже идеально подойдут для подвешивания мяча.

Еще в угол можно поставить эллиптический тренажер, который не займет много места. Здесь можно установить рейлинг с крючками. Этот вариант подойдет для хранения скакалок, фитнес-лент или боксерских перчаток.

Фото № 4: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
ВАЙЕРТ Рейлинг с 4 крючками, белый
899 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: 4.bp.blogspot.com

5. Зеркала

В первую очередь они понадобятся вам для того, чтобы следить за правильным выполнением упражнений и, конечно же, за прогрессом. Кроме того, добавление нескольких зеркал в полный рост сделает маленькое пространство визуально просторнее. Тогда ваша комната будет еще больше похожа на тренажерный зал. Большие зеркала могут быть дорогими, но такого же эффекта можно достичь с помощью маленьких зеркал, только в большем количестве.

Фото № 5: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
ЛОТС Зеркало
399 руб.*
Купить
*Цена может измениться
МИНДЕ Зеркало
749 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: img2.domino.com

6. Вертикальные шкафы

Если у вас дома есть свободная стена или вы только думаете, как обустроить комнату, не забудьте про вертикальные шкафчики. Для того чтобы не занимать много места на полу и не создавать неудобства для вас и других членов семьи, храните предметы в подвесной мебели.

Хранить в таких шкафах гири и другие тяжеловесные предметы — это не лучшая идея. В них хорошо класть полотенца, принадлежности для йоги и другие малогабаритные фитнес-предметы.

Фото № 6: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
БЕСТО Навесной шкаф с 2 дверями, Ханвикен белый
7 100 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: img2.domino.com

7. Кровать с системой хранения и тумбочки 

Такая кровать — идеальное решение для малогабаритной комнаты. Если вы не хотите, чтобы спортинвентарь занимал много места на полу или вам не нравится хранить предметы на открытых полках, сложите в большие выдвижные ящики все вещи, которые нужно держать под рукой. Туда можно поместить гири, гантели, резиновый коврик, скакалки.

Для того чтобы еще больше увеличить площадь хранения вещей, используйте мебель на колесиках, например тумбочки. Они очень вместительные и легко перемещаются по комнате.

Фото № 7: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
БРИМНЭС Каркас кровати с изголовьем, белый
14 999 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: ikea.com

8. Настенная панель 

Эта вещь станет настоящим спасением, если у вас мало пространства для хранения большого количества маленьких вещей. Органайзер можно повесить в любое удобное место. На такой панели можно хранить наушники, скакалки и другой спортинвентарь. Используйте полки, крючки или железные держатели.

Фото № 8: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
СКОДИС Крючок, белый
79 руб.*
Купить
*Цена может измениться
СКОДИС Настенная панель, белый
1 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
СКОДИС Полка, белый
199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

Фото: hgtvhome.sndimg.com

9. Ширма

С ее помощью вы можете отделить в комнате зону под тренировки или хранение спортивных вещей и тренажеров. Преимущество ширмы перед другими разделителями: ее всегда можно собрать и убрать, тем самым восстановив разделенное пространство в единое.

Еще одно достоинство ширмы — возможность хранения как вещей повседневного использования, так и спортинвентаря. В такой ширме каждая створка оснащена нишами и крючками, за счет чего этот предмет приобретает еще большую функциональность.

Ширма используется не только как предмет для разделения и хранения, но и как самостоятельный декоративный элемент.

Фото № 9: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идейФото: 4.bp.blogspot.com

10. Стеллажи и настенные полки

Стеллаж — это мебельная конструкция из многоярусных полок, предназначенная для хранения различных предметов. Преимущество стеллажа — возможность использования пространства наиболее эффективно. На небольшой полочке помещается много предметов, и доступ к ним всегда остается свободным. Если вы не хотите выставлять вещи напоказ, к стеллажу можно добавить дверцы или ящики. Стеллаж можно установить как вертикально, так и горизонтально. Выбор зависит от метража вашей комнаты и расположения другой мебели.

На нижних полках стеллажа удобно хранить тяжелый вещи — гири и гантели, а на верхних — предметы полегче.

Рядом с такой конструкцией можно установить дополнительные полки, на которые удобно поставить ноутбук или динамики. Если вы любите заниматься по онлайн-тренировкам и под музыку, этот вариант точно для вас. 

Полки лучше установить на консолях с большим проемом, так вы получите место для хранения коврика для йоги.

Фото № 10: Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей
КАЛЛАКС Стеллаж, белый
3 299 руб.*
Купить
*Цена может измениться
ЭКБИ ЛЕРБЕРГ Консоль, белый
175 руб.*
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*Цена может измениться

Фото: ikea.com

#дом#Тренажерный зал
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