Домашний тренажерный зал: 10 вдохновляющих идей

Каждый год тысячи людей покупают абонементы в фитнес-клубы, надеясь, что накачанные инструкторы помогут им в создании фигуры мечты. Но большая часть новых клиентов не появляется в спортзале уже через месяц.

Идея домашнего тренажерного зала может показаться недостижимой роскошью. Однако если у вас есть немного неиспользуемого пространства в квартире, вы сможете создать там место для занятий.

Конечно, все зависит от продуманной планировки — от творческих решений для хранения до оптических иллюзий, которые зрительно увеличат фитнес-пространство. ReRooms подготовил десять советов и идей, благодаря которым вы сможете самостоятельно создать домашний тренажерный зал и грамотно хранить спортивный инвентарь.

Прежде чем перейти к советам, перечислим основные преимущества домашних занятий:

не надо тратить большие деньги на абонемент в тренажерный зал;

график тренировок вы составляете самостоятельно, поэтому не нужно ни под кого подстраиваться (качать пресс можно как рано утром, так и поздно ночью);

сталкивались с тем, что долго ожидали, пока освободится тренажер, или кто-то пристально смотрел на вас во время занятий? Забудьте. Больше никто не будет вам мешать;

в зале часто играет музыка, которая нам не по душе. Но это больше не препятствие на пути к идеальной фигуре. Ведь вы можете включить любимую музыку настолько громко, что соседи начнут подпрыгивать вместе с вами.

Советы:

1. Пол

Для начала стоит разобраться, какое покрытие будет лучшим вариантом для занятий спортом. Не подойдут скользкие поверхности плитки или мрамора. Планируете заниматься с гантелями или штангой — обязательно позаботьтесь о том, чтобы покрытие было шумоизолирующим. Для этого подойдут: резиновый коврик, пробковый пол, ковролин на толстой основе. Необязательно стелить их на всей поверхности пола, можно только там, где вы занимаетесь. Благодаря этим покрытиям вы защитите пол и обеспечите соседям тишину и комфорт.

Фото: i0.wp.com

2. Выбираем место

Если это возможно, выделите под тренировки отдельную комнату. Но поскольку многие живут в условиях ограниченного пространства, это почти невозможно. Не отчаивайтесь. Выберите свободное место в квартире или расчистите несколько метров под тренировки. Для этого идеально подойдет:

гостиная

спальня

лоджия

Здесь должно быть достаточно места для прыжков со скакалкой, занятий с обручем и растяжки. Как понять, что место подходит? Лягте на пол и вытяните руки над головой. Если вы ничего не задеваете и можете свободно двигать руками и ногами, место найдено.

Фото: organizedmom.net

3. Используем планшет для расписания тренировок ltr">Каждый год тысячи людей покупают абонементы в фитнес-клубы, надеясь, что накачанные инструкторы помогут им в создании фигуры мечты. Но большая часть новых клиентов не появляется в спортзале уже через месяц.

Идея домашнего тренажерного зала может показаться недостижимой роскошью. Однако если у вас есть немного неиспользуемого пространства в квартире, вы сможете создать там место для занятий.

Конечно, все зависит от продуманной планировки — от творческих решений для хранения до оптических иллюзий, которые зрительно увеличат фитнес-пространство. ReRooms подготовил десять советов и идей, благодаря которым вы сможете самостоятельно создать домашний тренажерный зал и грамотно хранить спортивный инвентарь.

Прежде чем перейти к советам, перечислим основные преимущества домашних занятий:

не надо тратить большие деньги на абонемент в тренажерный зал;

график тренировок вы составляете самостоятельно, поэтому не нужно ни под кого подстраиваться (качать пресс можно как рано утром, так и поздно ночью);

сталкивались с тем, что долго ожидали, пока освободится тренажер, или кто-то пристально смотрел на вас во время занятий? Забудьте. Больше никто не будет вам мешать;

в зале часто играет музыка, которая нам не по душе. Но это больше не препятствие на пути к идеальной фигуре. Ведь вы можете включить любимую музыку настолько громко, что соседи начнут подпрыгивать вместе с вами.

Советы:

1. Пол

Для начала стоит разобраться, какое покрытие будет лучшим вариантом для занятий спортом. Не подойдут скользкие поверхности плитки или мрамора. Планируете заниматься с гантелями или штангой — обязательно позаботьтесь о том, чтобы покрытие было шумоизолирующим. Для этого подойдут: резиновый коврик, пробковый пол, ковролин на толстой основе. Необязательно стелить их на всей поверхности пола, можно только там, где вы занимаетесь. Благодаря этим покрытиям вы защитите пол и обеспечите соседям тишину и комфорт.

Фото: i0.wp.com

2. Выбираем место

Если это возможно, выделите под тренировки отдельную комнату. Но поскольку многие живут в условиях ограниченного пространства, это почти невозможно. Не отчаивайтесь. Выберите свободное место в квартире или расчистите несколько метров под тренировки. Для этого идеально подойдет:

гостиная

спальня

лоджия

Здесь должно быть достаточно места для прыжков со скакалкой, занятий с обручем и растяжки. Как понять, что место подходит? Лягте на пол и вытяните руки над головой. Если вы ничего не задеваете и можете свободно двигать руками и ногами, место найдено.

Фото: organizedmom.net

3. Используем планшет для расписания тренировок