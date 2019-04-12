Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи


3510
Получить образец дизайн-проекта

Показываем, как стильно и по-молодежному дизайнеры ReRooms оформили убранство однокомнатной квартиры в стиле хай-тек.

Содержание

Хай-тек — очень выгодный стиль интерьера для маленькой однушки, так как он приветствует максимум свободного места и его практичного использования.

Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.

Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.

Прихожая

Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным. 

Фото № 1: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного. 

Кухня-гостиная

Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями. 

Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.


1/2

2/2

Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором. 

Спальня

Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.


1/2

2/2

Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.

В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше

Ванная

В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере. 

Фото № 2: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной. 

Лоджия

В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.

Фото № 3: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.  

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки составила 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть в полной ведомости.ltr">Хай-тек — очень выгодный стиль интерьера для маленькой однушки, так как он приветствует максимум свободного места и его практичного использования.

Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.

Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.

Прихожая

Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным. 

Фото № 1: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного. 

Кухня-гостиная

Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями. 

Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.


1/2

2/2

Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором. 

Спальня

Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.


1/2

2/2

Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.

В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше

Ванная

В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере. 

Фото № 2: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной. 

Лоджия

В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.

Фото № 3: Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.  

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки составила 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть в полной ведомости.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

#стиль хай-тек#черно-белый интерьер#однокомнатная квартира
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#американская классика#маленькая квартира#однокомнатная квартира
Маленькая однушка в стиле американская классика на юге Москвы
#Лофт#Дизайн-проект#однокомнатная квартира
Проект ReRooms: однушка в стиле лофт со спальней за стеклом
#советы дизайнеров#зонирование#Мебель#Отделочные материалы#двухкомнатная квартира#однокомнатная квартира#эклектика#минимализм#классика#скандинавский стиль
Как преобразить маленькую квартиру: 20 хитростей
#Дизайн-проект#стиль контемпорари#однокомнатная квартира
Миниатюрная однушка в стиле контемпорари
#интерьер однокомнатной квартиры#однокомнатная квартира
Дизайн однокомнатной квартиры: идеи и советы от ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия