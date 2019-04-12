Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Хай-тек — очень выгодный стиль интерьера для маленькой однушки, так как он приветствует максимум свободного места и его практичного использования.

Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.

Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.

Прихожая

Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным.

Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного.

Кухня-гостиная

Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями.

Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.



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Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором.

Спальня

Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.



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Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.

В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше.

Ванная

В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере.

Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной.

Лоджия

В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.

Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.

Стоимость дизайн-проекта для этой однушки составила 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть в полной ведомости .ltr">Хай-тек — очень выгодный стиль интерьера для маленькой однушки, так как он приветствует максимум свободного места и его практичного использования.

Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.

Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.

Прихожая

Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным.

Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного.

Кухня-гостиная

Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями.

Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.



1 /2

2 /2

Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором.

Спальня

Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.



1 /2

2 /2

Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.

В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше.

Ванная

В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере.

Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной.

Лоджия

В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.

Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.