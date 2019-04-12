Дизайн однокомнатной квартиры в стиле хай-тек для молодой семьи

Показываем, как стильно и по-молодежному дизайнеры ReRooms оформили убранство однокомнатной квартиры в стиле хай-тек.
Хай-тек — очень выгодный стиль интерьера для маленькой однушки, так как он приветствует максимум свободного места и его практичного использования.
Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.
Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.
Прихожая
Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным.
Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного.
Кухня-гостиная
Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями.
Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.
Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором.
Спальня
Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.
Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.
В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше.
Ванная
В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере.
Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной.
Лоджия
В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.
Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки составила 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть
Выбранный для этого проекта стиль не случаен. Ведь наша однушка площадью 42,79 метров оформлялась специально для молодой семьи, которая, безусловно, будет комфортно чувствовать себя в современном и технологичном пространстве хай-тека.
Проводим для вас подробную экскурсию по каждой комнате и показываем, как грамотно, практично и стильно организовано пространство небольшой квартиры.
Прихожая
Компактная прихожая оформлена в строгих черно-белых тонах, свойственных стилю. Здесь нет громоздких шкафов и этажерок, которые занимали бы слишком много пространства. Одежда размещается на крючках в нише, а обувь прячется в корзинки под банкеткой — так место остается максимально свободным.
Никакого декора в закутке прихожей не найти, ведь хай-тек не любит бесполезные предметы. Зато есть подставка для зонтов — она как раз играет роль своеобразного украшения, функционального и полезного.
Кухня-гостиная
Прихожая плавно перетекает в объединенную кухню-гостиную. В отделке и меблировке комнаты преобладает та же черно-белая палитра, но уже с яркими акцентами. Строгий и «холодный» облик хай-тека, с традиционным плазменным телевизором на стене, разбавляется живыми зелеными растениями.
Растительная тематика прослеживается и в других элементах: в большом настенном панно с трафаретом дерева, а также на небольших картинах и вазах с черно-белыми изображениями растений. Природный декор не слишком свойственен для стиля, но здесь он добавляет в строгий современный хай-тек больше уюта. Да и по своему оформлению не выбивается из общего дизайна.
Пространства кухни и гостиной никак не отделены друг от друга. Зонирование образуют только многочисленные светильники, распределенные по участкам комнаты: над гарнитуром, над обеденным столиком и в зоне дивана с телевизором.
Спальня
Спальня тоже не отходит от общей стилистики — она оформлена белой отделкой с черными вкраплениями в виде постельного белья, настенного украшения над кроватью и длинных штор. Шторы и зеленое растение, которое можно заметить рядом с телевизором, призваны сделать интерьер более домашним и уютным — как и в случае с гостиной.
Мебель в спальне установлена традиционная для хай-тека: она состоит из ровных прямых линий, острых углов и лишена любых изысков. Разбавляет строгую геометрию только пластиковый стул с плавными волнообразными изгибами. Декор здесь тоже не найти, есть лишь минималистичные настенные часы без циферблата и плоский телевизор, который в стиле хай-тек выступает главным украшением.
В качестве яркого акцента использовано только синее покрывало. А зеркала на подвесной тумбе отражают солнечные лучи из окна и делают спальню светлее и визуально больше.
Ванная
В ванной пространство организовано максимально практично. Из сантехники установлены подвесная тумба под раковину и подвесной унитаз в виде инсталляции, что позволяет оставить пол свободным и визуально расширить пространство. Помогает в этом также белый цвет, преобладающий во всем интерьере.
Технологичность хай-тека подчеркивается при помощи безрамочного зеркала с подсветкой на обратной стороне. Использованная в отделке черная плитка-гексагон работает на современный и стильный облик ванной.
Лоджия
В маленькой квартире нашлось место и для компактной лоджии. В ней разместили минималистичное черно-белое кресло и компактный журнальный столик на тонких ножках — такие конструкции не нагружают пространство и в то же время предоставляют все необходимое для комфортного отдыха.
Настенные часы с тонкой рамой и стрелками играют роль функционального декора. Большое зеленое растение разбавляет монохромный интерьер и добавляет ему красок.
Стоимость дизайн-проекта для этой однушки составила 29 990 рублей. Все отделочные материалы и мебель, использованные в создании интерьера, можно посмотреть
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Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники