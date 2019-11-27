Как обустроить гардеробную в спальне: идеи воплощения и 15 фото

Хранить свои вещи практично и с удобством можно в спальне любого размера и планировки. Не верите? Показываем, какими разными бывают спальные гардеробные, — выбирайте ту, которая подходит именно вам.

Не в каждую спальню поместится большой отдельно стоящий шкаф. Однако есть много вариантов размещения вещей, которые помогут более практично использовать пространство, а также сделают облик спальни более современным и оригинальным.

Показываем наиболее интересные способы организации гардеробной в спальне, которые предоставят много функционального места для хранения одежды.

Угловые гардеробные

В большой спальне оптимальным вариантом будут прямоугольные угловые гардеробные — они очень просторны и вмещают максимальное количество одежды. Чтобы создать такой гардероб, достаточно просто установить раздвижные створки, как на фотографиях ниже, и организовать внутри систему хранения из ящиков, тумб и полок.

Оставшееся свободное пространство внутри такой конструкции можно использовать для примерки одежды, установив на одной из стен зеркало, — это позволит полностью разделить зоны спальни и гардероба. А если места для прямоугольного углового шкафа-гардеробной в спальне не хватает, можно соорудить более компактную систему хранения, с плавными закругленными стенками, которые займут гораздо меньшую площадь. Но и внутри гардероба при этом будет меньше места.

Встроенная гардеробная в нише

Такой гардероб — идеальный вариант для спальни, одна из стен которой имеет нишу-углубление. Здесь можно оборудовать полки, повесить штанги для вешалок и поставить ряд шкафов. И закрыть получившееся пространство от посторонних глаз при помощи тех же дверей-купе, которые не займут лишнего места в комнате.

Если ниша не слишком глубокая, лучше ограничиться только необходимой мебелью и аксессуарами для хранения, чтобы при открывании створок гардероб не выглядел захламленным и слишком тесным. Однако если свободного места остается достаточно, повысьте комфорт гардеробной в спальне, как на фото ниже: установите внутри пуфик, банкетку и большое зеркало.

Гардеробная за ширмой

Чтобы не устанавливать створки-купе до потолка и тем самым оставить пространство визуально свободным, гардероб можно спрятать и за обычной ширмой — это сделает облик спальни более традиционным и романтичным, как в старинных домах XVIII-XIX веков.

Если вы хотите, чтобы ваша спальня с гардеробной стала более оригинальной, замените классическую ширму на усовершенствованный и функциональный вариант. Например, оборудуйте ширму-перегородку и повесьте на нее телевизор или декоративное украшение. Или замените ширму шторами, которые можно быстро раздвинуть в любой момент.

Открытая гардеробная

Гардеробную в спальне небольшого размера лучше сделать полностью открытой — это стильный современный вариант хранения, когда оригинально развешанная одежда практически становится декором спальни. Такое решение позволит отказаться от громоздкой мебели, что положительно скажется на просторности комнаты.

При этом можно использовать и привычный гардеробный шкаф, если того требует интерьер спальни, оформленный в классическом стиле: просто лишите его всех дверей. Однако пространства он все равно займет немало. Самый практичный вариант — развешанные на стене полки, штанги и органайзеры для обуви. Используйте стену до самого потолка, чтобы организовать систему хранения для всей своей одежды.

Гардеробная за изголовьем кровати

А можно ли полностью спрятать гардеробную в дизайне спальни таким образом, чтобы она стала почти незаметной? Отвечаем: можно! Поможет в этом весьма оригинальный способ организации: за изголовьем кровати.

Установите за изголовьем кровати сплошную стенку из дерева или пластика (она может быть оборудована полками для книг и других мелочей). За стенкой обустройте пространство для хранения одежды, оставив узкий проход с одной из сторон от кровати. Его можно оставить открытым или спрятать за раздвижной дверцей. Пространство спальни немного уменьшится, однако комната визуально станет только свободнее благодаря отсутствию гардероба.