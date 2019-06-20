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Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советов


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Сковородки, банки с крупами, чашки-тарелки — все на своем месте. Кухня маленькая, но все умещается. Как? Сейчас научим.

На работе подарили набор кастрюль, а на кухне уже нет свободного уголка? Да, бывают кухни большие, просторные, где всему находится место. Но чаще всего кухни в наших домах маленькие, «компактные», и куда что ставить, где держать все кухонные принадлежности — задачка не из легких. ReRooms предлагает 12 способов увеличить вместимость кухни.

Маленькая кухня еще не означает, что на ней мало места. Основной принцип обустройства хранения — задействовать любую удобную поверхность. Даже там, где взгляд скользит мимо, и мы не представляем, что здесь можно что-то разместить. Можно. Не все, конечно, но освободить одно отделение в шкафу удастся. Туда и ставьте новые кастрюли.боте подарили набор кастрюль, а на кухне уже нет свободного уголка? Да, бывают кухни большие, просторные, где всему находится место. Но чаще всего кухни в наших домах маленькие, «компактные», и куда что ставить, где держать все кухонные принадлежности — задачка не из легких. ReRooms предлагает 12 способов увеличить вместимость кухни.

Маленькая кухня еще не означает, что на ней мало места. Основной принцип обустройства хранения — задействовать любую удобную поверхность. Даже там, где взгляд скользит мимо, и мы не представляем, что здесь можно что-то разместить. Можно. Не все, конечно, но освободить одно отделение в шкафу удастся. Туда и ставьте новые кастрюли.

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Фото № 1: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: homecasa.me

1. Заказать шкафы до потолка

Если вы стоите перед выбором, какой кухонный гарнитур заказать для своей кухни-малютки, то в одном не сомневайтесь: шкафы до потолка. Несмотря на то что пользоваться верхними шкафчиками не совсем удобно, туда можно положить редко используемые вещи: праздничную скатерть, фарфоровый сервиз или набор столовых приборов на двенадцать персон. Если же шкафы невысоки, можно поставить на них красиво оформленные коробки, корзины или банки.

Фото № 2: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: engineeringdiscoveries.com

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Фото № 3: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: futuristarchitecture.com

2. Отдать предпочтение выдвижным ящикам и системам

Выдвижные ящики — это удобно: легко дотянуться и на корточки лишний раз не нужно садиться. Помимо выдвижных полок и систем в нижних и верхних шкафах, особенно в угловых, надо сделать такие же и в цоколе кухонного гарнитура (на нижним ярусе), а также в обеденном столе под столешницей, кухонном диванчике и даже в стульях или табуретах.

Фото № 4: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: cupboard.bahuma.org

Фото № 5: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: myglobalcv.website

3. Сделать полки и рейлинги вокруг дверного проема и окон

На кухне есть полезные площади, используемые крайне редко. Это стены вокруг дверных проемов, окон и под подоконником. Конечно, не стоит загромождать всю кухню полками, но если мест хранения не хватает, а между окном и шкафом есть двадцать — тридцать «лишних» сантиметров, то полки будут там весьма кстати.

Фото № 6: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: console-scene.info

Фото № 7: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: cheatersutopia.com

4. Оптимизировать пространство под раковиной

Это идеальное место для мусорного ведра, чистящих средств, губок и тряпок. Оно одним из первых подвергается быстрой и недорогой оптимизации пространства. Здесь можно повесить рейлинг и размещать на нем пульверизаторы и спреи. Можно поставить небольшую этажерку с выдвижными ящиками или к боковой стенке прикрутить выдвижной контейнер.

Фото № 8: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: contemporist.com

Фото № 9: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: dapurauto.com

5. Использовать передвижные стеллажи

Кухонная мебель не должна быть исключительно стационарной. На маленьких кухнях при отсутствии кладовой хозяйку выручают передвижные стеллажи и консоли. Разные размеры позволяют им вписаться даже в небольшие промежутки между шкафами и холодильником или стеной. Если места совсем мало, выручит компактная и мобильная тележка.

Фото № 10: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: tagein-tagaus-athen.blogspot.com

Фото № 11: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: paulardp.com

6. Задействовать стены и «фартук»

Рейлинги, магнитные держатели для ножей, перфорированные доски из оргалита или стали с крючками, полки — все это нередко украшает стены кухни. Конечно, это удобно: ножи на виду, шумовки и половники — только руку протяни, и баночки с приправами на полочке хорошо смотрятся. Есть одно но: этими предметами можно невзначай закрыть всю стену, так что даже фартука видно не будет. Зачем же столько времени выбиралась именно эта, далеко не дешевая декоративная плитка! Важно соблюсти баланс между функциональностью и эстетичностью: множество предметов в открытом доступе создает ощущение постоянного беспорядка и захламленности помещения, да и мыть все это придется частенько. 

Фото № 12: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: dogler78.org

Фото № 13: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: tinytanks.info

7. Обратить внимание на торцы шкафов

Еще одна площадка для размещения держателей и полок. Конечно, верхние шкафчики лучше не перегружать: не прикручивать металлические системы для тяжелых предметов (бутылок с маслом, банок с крупами), а ограничиться крючками для прихватки или держателем для бумажного полотенца. А вот к стенкам напольного шкафа вполне можно прикрепить полки даже для мелкой кухонной техники: соковыжималки или тостера.

Фото № 14: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: eventtech.me

Фото № 15: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: coodecor.com

8. Занять внутренние стенки шкафов

Стенки шкафов можно использовать не только снаружи, но и внутри. Крючки и присоски прикрепляются на внутренние стороны как дверцы, так и стенок. Туда можно поместить насадки для электроприборов, кулинарные кисточки или мешочки.

Фото № 16: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: unleashapp.co

9. Установить в шкафах полки и этажерки

Еще один способ увеличить внутреннее пространство шкафов — разместить металлические или пластиковые полки на ножках и двух-трехъярусные этажерки. Это поможет задействовать всю высоту отделения, а не только его нижнюю часть.

Фото № 17: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: kenarimerah.com

Фото № 18: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: itshomeideas.xyz

10. Складывать предметы не вертикально, а горизонтально

Складывать рядами, а не стопками — новый принцип хранения плоских предметов: сковородок, разделочных досок, подносов, крышек для кастрюль. В организации вертикальной системы помогут разделители, лотки, коробки, крючки. Даже кухонные полотенца и салфетки можно хранить вертикально.

Фото № 19: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: mady-beissner.de

Фото № 20: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: renoguide.com.au

11. Прикрутить жестяные крышки от банок к нижней части навесных шкафов

Неожиданное решение — прикрутить жестяные крышки от баночек с легким содержимым, например с приправами или печеньем, к нижней поверхности навесных шкафов. Баночки закручиваются и хранятся в подвешенном состоянии, а когда нужна какая-то приправа или печенье к чаю, баночку можно легко открутить. Все под рукой, места не занимает. 

Фото № 21: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: design.mostcomfortablecouches.xyz

12. Хранить продукты в квадратных и прямоугольных банках

Крупы, сахар, соль, муку лучше всего хранить в стеклянных банках. Это знают все хозяйки. И еще они знают, сколько места эти банки занимают. А если кухня маленькая, то каждый сантиметр на счету. Проблема решается просто: нужно выбрать не привычные круглые банки, а квадратные или прямоугольные. Именно для круп такие и производят. 

Фото № 22: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: photos.hgtv.com

Фото № 23: Как обустроить хранение на маленькой кухне: 12 крутых советовФото: vsinfrastructures.com

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