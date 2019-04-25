Идеальная цветовая гамма для гостиной: 14 роскошных идей от ReRooms

Правильно подобранное цветовое сочетание поможет создать в гостиной стильный и оригинальный интерьер. Сегодня ReRooms расскажет о 14 цветах, которые можно и нужно комбинировать с другими оттенками, чтобы получить интересные гаммы.

Эти цвета могут как быть основными, так и найти свое место в разных деталях интерьера, например в декоре или текстиле. Чтобы не перегрузить помещение или, наоборот, не сделать его безликим, обязательно нужно комбинировать цвета. И мы расскажем, как это сделать.

1. Бежевый

Бежевый будет выглядеть стильно и благородно практически со всеми цветами: взбодрите интерьер яркими акцентами зеленого, кораллового и красного или, наоборот, создайте спокойную и умиротворяющую атмосферу с помощью белого, коричневого, серого или мятного цветов.

Бежевый цвет лучше не использовать в одиночку, так как вы рискуете создать из гостиной безликое и скучное пространство, которое будет давить своей однотонностью. Чтобы такого не случилось, введите в интерьер несколько дополнительных оттенков — на фотографиях ниже представлены очень интересные примеры. В отделке мебели и стен отдайте предпочтение светлым тонам, разбавив палитру яркими акцентами на текстиле и декоре.

Например, наиболее гармонично будут смотреться бежевый и белый цвета в сочетании с третьим акцентным оттенком. Такой вариант создаст уютную и умиротворяющую обстановку. Сочетание белого и бежевого считается универсальным, оно подойдет практически любому стилю: будь то строгий минимализм или уютный скандинавский стиль. В таком интерьере используйте фактурные элементы мебели или декора: деревянные столы, плетеные светильники или железные перегородки. Выбирайте эти элементы контрастных цветов, тогда бежевый и белые оттенки подчеркнут их необычность и создадут оригинальный интерьер.

2. Синий

Синий цвет — один из самых востребованных в мире дизайна. Он довольно сложен в применении, однако если найти ему подходящую пару, то поверьте, ваш интерьер кардинально преобразится.

Чтобы разбавить мрачность синих оттенков, используйте вышеупомянутый бежевый или белый. Благодаря такому сочетанию цветов можно создать морское настроение, которого порой так не хватает в городских квартирах. Однако зачастую такое сочетание может выглядеть слишком холодно.

Добавьте к этим цветам ярко-красный ковер и фиолетовые акценты на текстиле, тогда сине-белый дизайн комнаты преобразится и вы получите полноценный винтажный интерьер. Только не забудьте в таком случае добавить необычных предметов декора: резных подсвечников, живых цветов, мраморных ваз и необычных светильников.

3. Фиолетовый

Этот цвет имеет большое количество оттенков самых разных температур и яркости, поэтому с ним очень интересно работать в интерьере гостиной. Как вы понимаете, вариантов сочетаний с фиолетовым — масса.

Единственное предостережение: не используйте темно-фиолетовый цвет в одиночку, иначе вы рискуете создать из гостиной склеп графа Дракулы. Чтобы создать необычный интерьер, откажитесь от классических белых или бежевых оттенков, отдайте предпочтение контрастным тонам, которые привнесут в гостиную яркости и веселья. Для этого используйте зеленый, оранжевый, голубой, красный или коричневый. Перечисленный цвета могут быть как яркими, так и пастельными. Главное — найти баланс и уместно вписать каждый оттенок. На фотографиях вы можете увидеть очень необычные и яркие примеры.

4. Коралловый

Этот цвет поможет создать хорошее настроение и атмосферу в любом стиле и на любых площадях, за это мы его так и любим. В зависимости от освещения в гостиной он может давать разные оттенки: розовые, оранжевые, красные и коричневые.

Особенность кораллового цвета — отдавать тепло окружающей обстановке. Потому если вы живете на северной стороне дома или в вашей местности всегда прохладно, этот цвет станет настоящим спасением. Сочетайте его с бежевым и коричневым, дополнив интересными элементами декора, например люстрой в виде коралла (а почему бы и нет?). Если вы, наоборот, считаете, что это слишком жаркий и насыщенный цвет, используйте белый и синий, чтобы охладить его. Сочетайте синий и коралловый в текстиле или обивке мебели, а белый в отделке стен.

Такие сочетания цветов всегда будут дарить хорошее настроение и заряжать вас энергией.

5. Зеленый

Один из самых часто используемых цветов не только в интерьере гостиной, но и в интерьерах других комнат, особенно кухни. И это совсем не просто так. Зеленый цвет успокаивает, создает природную атмосферу, которой так не хватает в городских квартирах. Как и в случае с вышеупомянутыми цветами, мы советуем отказаться от банальных сочетаний, например зеленого и бежевого, зеленого и голубого. Лучше поэкспериментировать и создать дома настоящие джунгли.

Если площадь гостиной большая, используйте яркие оттенки зеленого в сочетании с желтыми, розовыми, голубыми и коричневыми. Дополните это яркое безумие необычным декором: статуэтками в виде попугаев, посудой в форме фруктов, яркими картинами и подушкам. Так вы точно превратите комнату в тропические джунгли.

Если же площадь комнаты небольшая и вы не очень любите кричащие оттенки, тогда отдайте предпочтение приглушенным зеленым оттенкам, которые хорошо будут сочетаться с бежевым, коричневым и серым. Однако не стоит полностью отказываться от ярких акцентов, просто используйте вместо кричащих цветов пастельные оттенки.

Примеры вы также можете увидеть на представленных фотографиях.

6. Красный

Этого цвета долгое время боялись за его чрезмерную яркость и агрессивность. Однако сейчас практически в каждом интерьере присутствует этот цвет в различных оттенках и на различных поверхностях. Использовать его нужно очень осторожно, потому что если вы перестараетесь, вместо уютной гостиной получите визуальный кошмар. Чтобы не уставать и не раздражаться в таком интерьере, нужно приглушить его белым, бежевым или коричневым цветами.

Советуем не использовать красный в отделке стен или потолка, лучше акцентировать внимание на мебели, текстиле или предметах декора. Чтобы гостиная выглядела более интересной, экспериментируйте с красными рисунками в сочетании с другими цветами: красно-белые шторы, красно-синие подушки.

7. Серый

Популярность этого цвета возросла в геометрической прогрессии после выхода известного фильма. Серый богат на различные оттенки, которые можно подчеркнуть благодаря светлым и темным, теплым и холодным цветам. На первый взгляд кажется, что серый — скучный цвет со скудной палитрой, но это не так. С его помощью можно создать очень уютное помещение, в котором будет комфортно отдыхать. Для этого сочетайте серый и белый цвета, не забудьте добавить к этому сочетанию деревянные текстуры, которые создадут более уютную атмосферу.

Если же такое сочетание кажется вам довольно скучным, не беда — введите в интерьер контрастный третий цвет: зеленый, красный, синий или фиолетовый.

8. Бирюзовый

Бирюзовый цвет очень благородный и красивый, он обязательно должен быть в интерьере гостиной. Его можно сочетать с белыми, бежевыми и синими оттенками, тогда получится очень нежный и ненавязчивый интерьер. Однако если создать такой же дизайн, как это показано на фотографиях, вы получите яркую и экспрессивную обстановку. Для этого добавьте красный, оранжевый и желтый цвета — и винтажный стиль у вас в кармане.

Главное — не перестарайтесь с насыщенными оттенками.

9. Горчичный

Роскошь, достаток и независимость — вот какие ассоциации возникают у нас при упоминании горчичного цвета. В зависимости от освещения он играет различными оттенками: от ярко-желтого до темного.

Этот цвет классно сочетается со своими ближайшими соседями — желтым и коричневым. Первый добавит интерьеру яркости и энергии, а коричневый — роскоши и стиля.

Для летнего настроения сочетайте горчичный и синий цвета с интересным декором, это добавит свежести и хорошего настроения.

10. Коричневый

Коричневый — еще один цвет, который долгое время не выйдет из моды благодаря своей универсальности. Его можно вписать в любой интерьер: будь то уютный скандинавский или роскошный классический стиль. Классическое сочетание — коричневый и белый, кофе с молоком — дизайнеры используют очень часто в интерьерах гостиных, так как оно создает одновременно уютную и роскошную обстановку. Белый цвет в таком сочетании создает фон для коричневых оттенков, выгодно их выделяя.

Чтобы коричнево-белая гамма заиграла красками, добавьте в интерьер живых цветов, необычных элементов декора, как это показано на фотографии ниже. Всего пара штрихов — и гостиная приобретает нотки живой природы.

11. Белый

Этот цвет — основа всех основ, без него не обходится ни один современный интерьер. Однако использовать в одиночку этот цвет мы не рекомендуем, так как гостиная рискует превратиться в больничную палату. Вряд ли вам будет комфортно находиться в таком помещении. Чтобы сделать такой интерьер более теплым и домашним, добавьте к белому голубой или бежевый — примеры вы можете видеть на фотографиях. Из безжизненного и холодного помещения эти два оттенка сделают нечто воздушное и умиротворяющее. Такая цветовая гамма применяется в скандинавских интерьерах.

12. Оливковый

Это стильный и утонченный цвет, который отлично сочетается как с нейтральными оттенками (белый, бежевый, коричневый), так и с яркими (красный, фиолетовый, желтый).

Комбинация оливкового цвета с коричневым и белым очень гармонична. Она напоминает ландшафты дикой природы, где массивные стволы деревьев соседствуют с нежной листвой, переливающейся на солнце. Такая палитра привнесет в интерьер умиротворение и безмятежность.

13. Бордовый

Такой цвет придется по душе не каждому хозяину, так как бордовый — очень экспрессивный по своей природе оттенок. Однако если грамотно вписать его в интерьер гостиной, вы получите выразительное и дорогое на вид помещение.

В отделке стен этот цвет используют редко. Но если душа требует, мы не будем ей противиться. В таком случае используйте теплый оттенок, и пусть поверхность стен будет глянцевой — так вы минимизируете чрезмерную насыщенность этого цвета.

Как правило, бордовый используют в обивке мебели, текстиле и декоре. Он становится ярким акцентом любой комнаты.

14. Оранжевый

Теплый и жизнерадостный цвет, который даже в самую хмурую погоду поднимет вам настроение. Оранжевый отлично подойдет для создания винтажных интерьеров. Любите восточные и индийские мотивы — тогда обязательно присмотритесь к этому цвету. Сочетание оранжевого, коричневого, голубого, фиолетового и красного никого не оставит равнодушным.

Однако такое буйство красок все равно нужно сгладить — используйте для этого классический белый цвет. Он будет сдерживать энергию яркой гаммы.

Применять такую палитру лучше всего на небольших площадях, так как маленькие комнатки рискуют попросту утонуть в насыщенных красках.

В маленьких комнатах лучше всего применять оранжевый в качестве акцентов, а основным цветом сделать белый или бежевый.