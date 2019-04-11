Спальня в стиле поп-арт: 15 ярких идей

Поп-арт — пестрый и очень молодежный стиль интерьера. Подойдет ли он для спальни? Еще как! Показываем самые красивые примеры спален в этом стиле, которые получились одновременно яркими и уютными.
Для оформления в стиле поп-арт характерна цветовая кислотность и нарочитый контраст палитры, который просто обязан бросаться в глаза. Однако такой вариант отлично подошел бы для гостиной или кухни, а вот в спальне подобная картина может вытеснить спокойную, располагающую к отдыху обстановку. Но если хочется сделать облик спальни более энергичным и динамичным, чтобы он заряжал бодростью по утрам, смело выбирайте поп-арт.
Если не боитесь экспериментировать, посмотрите на 15 самых крутых спален в эксцентричном поп-арте, которые мы показываем ниже. Среди них есть как очень яркие, так и нейтральные, спокойные интерьеры с отдельными элементами стиля. А бонусом мы покажем, какие предметы помогут лучше всего выразить стиль в дизайне спальни и как их правильно использовать.
Постеры, картины и граффити
Одна из главных черт стиля — множество портретов и плакатов: со знаменитостями, кумирами музыкальной сцены, персонажами мультфильмов или комиксов в соответствующем оформлении. Без этого поп-арт перестанет быть собой.
Причем никаких рамок и ограничений нет. Можно размещать иллюстрации в любом количестве, любых размеров и цветовых сочетаний. Но в спальне лучше не перебарщивать с яркими постерами, чтобы они не слишком бросались в глаза: повесьте несколько небольших картин или одну большую. Можно даже на всю стену, в виде красивого принта. Помимо разноцветных контрастных принтов поп-арт любит всевозможные граффити на всю стену.
Но если хочется сохранить более или менее спокойную обстановку, не обязательно выражать стиль полностью — изобразительного декора и яркой палитры из двух-трех цветов для спальни будет достаточно, остальную отделку можно оставить нейтральной.
Яркие цвета и необычная мебель
Интерьер совсем без ярких красок не может принадлежать стилю поп-арт — так что наряду с постерами обязательно нужно включить в оформление пестрые оттенки. Причем такие, которые будут контрастировать и выделяться на фоне друг друга.
Чтобы не получить перенасыщенную цветами спальню, стены и потолок лучше оставить нейтральными и не слишком яркими. А пеструю палитру сконцентрировать в мебели и декоре. Например, поставить красную или желтую кровать и повесить рядом зеленые полки или голубые шторы.
Дополнить яркую палитру помогут оригинальные предметы мебели, фурнитура и украшения. Разместите в спальне шкаф или стеллаж круглой или другой необычной формы, повесьте под потолком затейливые люстры и светильники. Рядом с кроватью будут красиво смотреться стеклянные или пластиковые тумбы. Классическую деревянную мебель тоже можно использовать, однако откажитесь от громоздких шкафов и комодов — поп-арт их не жалует.
Текстильный декор
Помимо картин, статуэток и декоративной мебели для стиля характерен еще и текстиль с принтами. Что на нем изобразить? Сюжеты или графические эффекты из комиксов, лица любимых звезд, актеров или мультипликационных персонажей и все в таком духе. Для такого декорирования можно не только использовать небольшие декоративные подушки, но и постелить на кровать белье в соответствующем оформлении.
Чтобы дополнительно сконцентрировать внимание на текстиле и дополняющих его больших ярких картинах, всю отделку спальни можно оставить чуть ли не полностью белой — как на фотографиях ниже. Но при этом несколько ярких, «кислотных» акцентов все же лучше оставить.
А еще наряду с остальным текстилем повесьте на окна шторы: ярких расцветок и обязательно легкие, полупрозрачные, не громоздкие. Они помогут привнести в интерьер спальни уюта, сделают обстановку более домашней, несмотря на обилие пестрых элементов и яркость оформления. А если выбрать шторы до самого пола, они визуально поднимут потолок и расширят комнату — благодаря этому пестрый дизайн станет не таким насыщенным, немного растворится в визуально увеличенном пространстве.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники