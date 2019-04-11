Спальня в стиле поп-арт: 15 ярких идей

Поп-арт — пестрый и очень молодежный стиль интерьера. Подойдет ли он для спальни? Еще как! Показываем самые красивые примеры спален в этом стиле, которые получились одновременно яркими и уютными.

Для оформления в стиле поп-арт характерна цветовая кислотность и нарочитый контраст палитры, который просто обязан бросаться в глаза. Однако такой вариант отлично подошел бы для гостиной или кухни, а вот в спальне подобная картина может вытеснить спокойную, располагающую к отдыху обстановку. Но если хочется сделать облик спальни более энергичным и динамичным, чтобы он заряжал бодростью по утрам, смело выбирайте поп-арт.

Если не боитесь экспериментировать, посмотрите на 15 самых крутых спален в эксцентричном поп-арте, которые мы показываем ниже. Среди них есть как очень яркие, так и нейтральные, спокойные интерьеры с отдельными элементами стиля. А бонусом мы покажем, какие предметы помогут лучше всего выразить стиль в дизайне спальни и как их правильно использовать.

Постеры, картины и граффити

Одна из главных черт стиля — множество портретов и плакатов: со знаменитостями, кумирами музыкальной сцены, персонажами мультфильмов или комиксов в соответствующем оформлении. Без этого поп-арт перестанет быть собой.

Причем никаких рамок и ограничений нет. Можно размещать иллюстрации в любом количестве, любых размеров и цветовых сочетаний. Но в спальне лучше не перебарщивать с яркими постерами, чтобы они не слишком бросались в глаза: повесьте несколько небольших картин или одну большую. Можно даже на всю стену, в виде красивого принта. Помимо разноцветных контрастных принтов поп-арт любит всевозможные граффити на всю стену.

Но если хочется сохранить более или менее спокойную обстановку, не обязательно выражать стиль полностью — изобразительного декора и яркой палитры из двух-трех цветов для спальни будет достаточно, остальную отделку можно оставить нейтральной.

Яркие цвета и необычная мебель

Интерьер совсем без ярких красок не может принадлежать стилю поп-арт — так что наряду с постерами обязательно нужно включить в оформление пестрые оттенки. Причем такие, которые будут контрастировать и выделяться на фоне друг друга.

Чтобы не получить перенасыщенную цветами спальню, стены и потолок лучше оставить нейтральными и не слишком яркими. А пеструю палитру сконцентрировать в мебели и декоре. Например, поставить красную или желтую кровать и повесить рядом зеленые полки или голубые шторы.

Дополнить яркую палитру помогут оригинальные предметы мебели, фурнитура и украшения. Разместите в спальне шкаф или стеллаж круглой или другой необычной формы, повесьте под потолком затейливые люстры и светильники. Рядом с кроватью будут красиво смотреться стеклянные или пластиковые тумбы. Классическую деревянную мебель тоже можно использовать, однако откажитесь от громоздких шкафов и комодов — поп-арт их не жалует.

Текстильный декор

Помимо картин, статуэток и декоративной мебели для стиля характерен еще и текстиль с принтами. Что на нем изобразить? Сюжеты или графические эффекты из комиксов, лица любимых звезд, актеров или мультипликационных персонажей и все в таком духе. Для такого декорирования можно не только использовать небольшие декоративные подушки, но и постелить на кровать белье в соответствующем оформлении.

Чтобы дополнительно сконцентрировать внимание на текстиле и дополняющих его больших ярких картинах, всю отделку спальни можно оставить чуть ли не полностью белой — как на фотографиях ниже. Но при этом несколько ярких, «кислотных» акцентов все же лучше оставить.

А еще наряду с остальным текстилем повесьте на окна шторы: ярких расцветок и обязательно легкие, полупрозрачные, не громоздкие. Они помогут привнести в интерьер спальни уюта, сделают обстановку более домашней, несмотря на обилие пестрых элементов и яркость оформления. А если выбрать шторы до самого пола, они визуально поднимут потолок и расширят комнату — благодаря этому пестрый дизайн станет не таким насыщенным, немного растворится в визуально увеличенном пространстве.