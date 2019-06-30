Как выбрать шкаф в ванную: советы и дизайнерские приемы

Сегодня сложно представить ванную комнату без удобной мебели, которая организует практичное хранение. Обязательный ее атрибут — это шкаф, без которого не обходится почти ни один интерьер. В нем можно хранить как необходимые для гигиенических процедур вещи, так и бытовую технику. Производители предлагают шкафы «на любой вкус и цвет»: различных цветов, материалов, стилей и форм, для маленьких и для больших помещений. Как в таком многообразии выбрать именно тот шкаф, который поможет в организации комфортного пространства? Об этом мы и расскажем.

Общие советы по выбору шкафа в ванную комнату

Обращайте внимание на материал, из которого изготовлен шкаф. Он должен быть устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию моющих средств. По соотношению «цена — качество» предпочтительны модели из пластика, ДСП, МДФ.

Большое значение играет механизм открывания дверок. Распашные подойдут для больших пространств, так как при открывании требуют много свободного места, а раздвижные — для маленьких, так как открываются они по принципу шкафа-купе.

Исходя из особенностей ванной комнаты выберите форму шкафчика:

прямая — классический вариант, который встречается чаще всего;

угловая — впишется в любой угол ванной и сэкономит много места;

горизонтальная — низкий шкафчик, который размещается вдоль стены.

От метража комнаты зависит и способ установки шкафа:

напольные модели — устойчивые и вместительные, не требуют дополнительной опоры, подойдут как для маленьких, так и для больших помещений;

навесные модели — требуют сложного монтажа, однако экономят полезную площадь, позволяя разместить бытовую технику и другие предметы мебели, отлично подходят для маленьких комнат.

Что касается стиля и цвета шкафов, все зависит от выбранного вами оформления ванной комнаты. Если, например, вы отдали предпочтение классическому стилю, присмотритесь к мебели с резными элементами или с зеркалом в позолоченной раме. Для минимализма выбирайте шкафчик без каких-либо декоративных элементов, отлично подойдет сочетание металла со стеклом.

Виды шкафчиков для ванной

1. Настенный

Настенные шкафчики — спасение длямаленьких ванных комнат, и мы не преувеличиваем. К сожалению, мало кто эффективно использует свободное пространство на стенах. Такой вариант позволит сэкономить место для бытовой техники, например для стиральной машины, и визуально разгрузит помещение.

Устанавливают настенные шкафчики чаще всего над раковиной, над стиральной машиной или же просто посреди стены. Существуют также угловые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.

Плюс навесных шкафов — удобный доступ к вещам. К минусам можно отнести сложный монтаж, часто маленькую вместительность и риск падения (однако для этого нужно очень постараться, например повиснуть на шкафчике).

Мы советуем располагать настенную мебель над раковиной, так как это самый удобный вариант, особенно если на дверках есть зеркало. В таком случае ширина шкафчика должна соответствовать ширине умывальника.

Фото ReRooms

