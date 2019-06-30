Как выбрать шкаф в ванную: советы и дизайнерские приемы

Расскажем, как правильно выбрать в ванную комнату шкаф для создания комфортного и стильного интерьера.
Сегодня сложно представить ванную комнату без удобной мебели, которая организует практичное хранение. Обязательный ее атрибут — это шкаф, без которого не обходится почти ни один интерьер. В нем можно хранить как необходимые для гигиенических процедур вещи, так и бытовую технику. Производители предлагают шкафы «на любой вкус и цвет»: различных цветов, материалов, стилей и форм, для маленьких и для больших помещений. Как в таком многообразии выбрать именно тот шкаф, который поможет в организации комфортного пространства? Об этом мы и расскажем.
Общие советы по выбору шкафа в ванную комнату
Обращайте внимание на материал, из которого изготовлен шкаф. Он должен быть устойчив к влаге, перепадам температур и воздействию моющих средств. По соотношению «цена — качество» предпочтительны модели из пластика, ДСП, МДФ.
Большое значение играет механизм открывания дверок. Распашные подойдут для больших пространств, так как при открывании требуют много свободного места, а раздвижные — для маленьких, так как открываются они по принципу шкафа-купе.
Исходя из особенностей ванной комнаты выберите форму шкафчика:
- прямая — классический вариант, который встречается чаще всего;
- угловая — впишется в любой угол ванной и сэкономит много места;
- горизонтальная — низкий шкафчик, который размещается вдоль стены.
От метража комнаты зависит и способ установки шкафа:
- напольные модели — устойчивые и вместительные, не требуют дополнительной опоры, подойдут как для маленьких, так и для больших помещений;
- навесные модели — требуют сложного монтажа, однако экономят полезную площадь, позволяя разместить бытовую технику и другие предметы мебели, отлично подходят для маленьких комнат.
Что касается стиля и цвета шкафов, все зависит от выбранного вами оформления ванной комнаты. Если, например, вы отдали предпочтение классическому стилю, присмотритесь к мебели с резными элементами или с зеркалом в позолоченной раме. Для минимализма выбирайте шкафчик без каких-либо декоративных элементов, отлично подойдет сочетание металла со стеклом.
Виды шкафчиков для ванной
1. Настенный
Настенные шкафчики — спасение длямаленьких ванных комнат, и мы не преувеличиваем. К сожалению, мало кто эффективно использует свободное пространство на стенах. Такой вариант позволит сэкономить место для бытовой техники, например для стиральной машины, и визуально разгрузит помещение.
Устанавливают настенные шкафчики чаще всего над раковиной, над стиральной машиной или же просто посреди стены. Существуют также угловые модели, о которых мы поговорим чуть ниже.
Плюс навесных шкафов — удобный доступ к вещам. К минусам можно отнести сложный монтаж, часто маленькую вместительность и риск падения (однако для этого нужно очень постараться, например повиснуть на шкафчике).
Мы советуем располагать настенную мебель над раковиной, так как это самый удобный вариант, особенно если на дверках есть зеркало. В таком случае ширина шкафчика должна соответствовать ширине умывальника.
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2. Напольный
Напольные шкафы — один из самых востребованных предметов мебели для ванной комнаты. В них можно не только хранить личные вещи или предметы гигиены, но и спрятать бытовую технику (например стиральную машинку) и сантехнику. Это отличная система хранения, так как она включает в себя всевозможные ящики, корзины, полочки и крючки для расположения разных вещей.
Если вы предпочитаете деревянную мебель, лучше выбирать модели на ножках. Так шкафчики будут приподняты, что позволит в случае затопления спасти мебель. Тем более такая конфигурация позволит легко делать уборку в самых труднодоступных местах комнаты.
Преимущество такой мебели — отсутствие необходимости сверлить стены и устанавливать крепежные системы для ее подвешивания. В случае ремонта или просто для освежения внешнего вида ванной вы с легкостью сможете переставить шкаф на другое место или даже повесить его на стену.
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3. Шкаф-пенал
Лучшая модель шкафа для малогабаритной ванной:занимает мало места, а вмещает много предметов. Такая мебель позволяет эффективно использовать вертикальное пространство помещения до самого потолка. Многочисленные полочки, ящики и корзинки помогают организовать удобное хранение вещей. Мы советуем хранить на нижних полках тяжелую бытовую химию, например порошки и моющие средства, — это придаст шкафчику устойчивости. Предметы личной гигиены — на верхних, оттуда их удобнее всего брать и класть на место.
Что касается расположения, шкафы-пеналы можно поставить в любом углу комнаты или же разместить по бокам от раковины для симметричной композиции. Существуют и напольные, и настенные модели — выбирайте те, которые вам больше по душе.
Такой узкий и маленький шкаф способен вместить большое количество вещей, традиционных для ванной комнаты.
4. Шкаф-купе
Многие привыкли видеть шкафы-купе в спальнях и коридорах, но никак не в ванных комнатах. Однако это классный и вместительный вариант, который заменит сразу все системы хранения в помещении. Шкаф-купе подойдет для больших комнат, так как занимает довольно много места. В такой мебели можно спрятать и вещи, и бытовую технику, тем самым освободив еще больше места.
Расположить шкаф можно тремя способами:
- в нише;
- возле свободной стены;
- посреди комнаты, тем самым зонировав помещение (актуально для совмещенных санузлов).
5. Шкаф-зеркало
Обойтись в ванной комнате без зеркала невозможно: сложно себе представить утренние процедуры без наличия зеркальной поверхности.
Можно, конечно, купить отдельное зеркало исходя из размеров комнаты, однако лучше приобрести совмещенный шкаф-зеркало, который позволит сэкономить пространство и деньги. Как мы упомянули выше, зеркальная поверхность позволит визуально увеличить пространство и сделать его немного просторнее.
Существуют разные модели:
- с дверцей, которая полностью покрыта зеркальным полотном;
- с дверцей, которая лишь частично покрыта отражающей частью;
- с дополнительными полочками по бокам, вверху и внизу;
- с встроенной подсветкой (точечные светильники или светодиодные ленты);
- с умным механизмом (встроенные часы, антизапотеватель, встроенный монитор).
Выбор настолько велик, что каждый найдет что-то подходящее для своей ванной комнаты.
6. Угловой шкаф
Угловые шкафы могут быть представлены во всех конфигурациях, которые мы перечислили выше:
- напольные;
- настенные;
- шкаф-зеркало;
- шкаф-пенал;
- шкаф-купе.
Такие шкафчики компактны, но очень вместительны, особенно подойдут для маленьких помещений. Проблем с размещением таких шкафов, как правило, не возникает, так как поставить его можно в любой свободный угол комнаты.
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01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники