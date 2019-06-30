Как подобрать льняные шторы для гостиной

Для создания уютного и стильного интерьера не обязательно использовать несколько видов штор и десяток декоративных элементов. Достаточно повесить на окна льняные шторы. И мы вам это докажем.
Сегодня существует такое количество штор, что, оформляя интерьер гостиной, даже не знаешь, на чем остановить свой выбор. Хочется, чтобы было и красиво, и практично, и экологично. Такой вариант существует — и это льняные шторы. ReRooms расскажет вам об основных достоинствах и недостатках льняной ткани и видах штор. Уверены, вам обязательно что-то приглянется.
Достоинства и недостатки льняных штор
К главным достоинствам льняных штор можно отнести:
- гипоаллергенность — льняные шторы станут лучшим решением для детских комнат и помещений, где живут аллергики,
- прочность — если ваш любимый питомец решит повиснуть на шторах, они останутся в целости и сохранности (хотя все будет зависеть от размеров вашего питомца и его активности),
- немаркость материала — благодаря льняным нитям грязь будет словно соскальзывать с ткани, а в случае загрязнения полотно можно выстирать как в стиральной машине, так и руками,
- универсальность — льняные шторы станут украшением любого стилистического направления,
- не электризуются — вы можете не беспокоиться, что шторы будут бить вас током при постоянном контакте,
- терморегулирующие свойства — летом в комнате будет сохраняться приятная прохлада (конечно, при условии, что на улице не +45), а в зимнее время шторы спасут от холодных сквозняков,
- дезинфицирующие свойства — если шторы изготовлены из настоящего льна, они могут обеззараживать воздух.
Однако даже у таких штор имеются недостатки:
- трудность в глажке — после стирки ткань будет сильно измята, и чтобы ее отгладить, понадобится немало сил и времени,
- дает усадку — при покупке готовых изделий важно учитывать тот факт, что после первой стирки, а возможно, еще и после второй, ткань даст усадку (приблизительно до 7%), поэтому покупайте шторы чуть длиннее.
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Виды тканей льняных штор и советы по подбору
Обычно в интерьерах мы видим плотные льняные шторы темно-серого или темно-зеленого цвета. Однако количество расцветок и фактур велико. Давайте посмотрим, какие бывают шторы по цвету, плотности, составу и фактуре.
По цвету
- небеленые — классический вариант темных штор с характерным рисунком. Они отлично подойдут для рустикального стиля или кантри,
- осветленные — такие шторы имеют приятный теплый оттенок: топленое молоко, сливочный, слоновая кость. Такие цвета придают интерьеру приятный и нежный внешний вид, в отличие от предыдущего варианта. Подойдут для любого стиля,
- цветные — окрашенный лен станет отличным дополнением к некоторым видам стилистических направлений: для африканского настроения подойдут оранжевые, а для средиземноморского — лазурные.
По плотности
- легкие — полупрозрачные льняные шторы с гладкой поверхностью, хорошо пропускают свет. Они с легкостью могут заменить тюль. Существует еще более облегченная версия под названием лен-сетка, которая может пригодиться в качестве второго слоя при оформлении средиземноморского стиля,
- плотные — шторы с более грубой и рельефной поверхностью, которые, как правило, используют в качестве ночных.
По составу
- чистый лен — суперэкологичные и гипоаллергенные шторы, но очень сильно мнущиеся. С точки зрения практичности не самое лучшее решение для гостиной,
- с добавками — синтетические волокна (например лавсан) делают ткань не такой мнущейся, шелковые нити придают шторам гладкость и блеск,
- с металлизированными нитями — добавляются для придания ткани сверкающего вида.
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По фактуре
- гладкие — тонкие шторы без четко выраженного рисунка,
- рельефные — плотные шторы с ярко выраженным узором, то есть плетением.
После того как вы узнали про основные виды льняных штор, выбрать подходящий вариант будет намного проще. Однако мы все равно дадим несколько советов.
- Не забывайте про гармонию текстиля в гостиной. Чтобы шторы не выглядели чужеродными, приобретите скатерть или чехол на диван также из льняной ткани. Такая композиция будет классно выглядеть в рустикальном стиле.
- Если вы остановили свой выбор на темных шторах, то цветовая гамма гостиной должна быть выдержана преимущественно в светлых оттенках: бежевый, коричневый, зеленый, белый.
- Если взор упал именно на светлую ткань, она будет выгодно смотреться в пастельных гостиных: персиковый, голубой, серый, желтый, кремовый — идеальные цвета для создания гармоничного интерьера.
- Шторы с рисунком стоит дополнить соответствующим декором. Если речь идет о цветочных принтах, обязательно приобретите парочку живых цветов в классных вазах.
Варианты крепления шторы к карнизу
Существует три вида крепления льняных штор к карнизу:
- шторная лента,
- люверсы,
- кольца.
Первый вариант — самый простой, поэтому шторы будут выглядеть довольно скромно. Как говорится — просто, но со вкусом. Однако если вы хотите сделать акцент на оформлении окна, стоит отдать предпочтение двум последним вариантам. Они помогут создать более оригинальный дизайн, который будет притягивать к себе взор.
Если вы хотите сохранить простоту и лаконичность внешнего вида льняных штор, придется сразу сказать «нет» ламбрекенам и бандо, так как они разрушат концепцию интерьера. На шторах вообще не должно быть никаких декоративных элементов. Использовать можно разве что подхваты, чтобы присобрать ткань.
Фото красивых интерьеров гостиных с льняными шторами
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