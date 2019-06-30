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Как подобрать льняные шторы для гостиной


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Для создания уютного и стильного интерьера не обязательно использовать несколько видов штор и десяток декоративных элементов. Достаточно повесить на окна льняные шторы. И мы вам это докажем.

Сегодня существует такое количество штор, что, оформляя интерьер гостиной, даже не знаешь, на чем остановить свой выбор. Хочется, чтобы было и красиво, и практично, и экологично. Такой вариант существует — и это льняные шторы. ReRooms расскажет вам об основных достоинствах и недостатках льняной ткани и видах штор. Уверены, вам обязательно что-то приглянется.

Фото № 1: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: anthropologie.com

Достоинства и недостатки льняных штор

К главным достоинствам льняных штор можно отнести:

  • гипоаллергенность — льняные шторы станут лучшим решением для детских комнат и помещений, где живут аллергики,
  • прочность — если ваш любимый питомец решит повиснуть на шторах, они останутся в целости и сохранности (хотя все будет зависеть от размеров вашего питомца и его активности),
  • немаркость материала — благодаря льняным нитям грязь будет словно соскальзывать с ткани, а в случае загрязнения полотно можно выстирать как в стиральной машине, так и руками,
  • универсальность — льняные шторы станут украшением любого стилистического направления,
  • не электризуются — вы можете не беспокоиться, что шторы будут бить вас током при постоянном контакте,
  • терморегулирующие свойства — летом в комнате будет сохраняться приятная прохлада (конечно, при условии, что на улице не +45), а в зимнее время шторы спасут от холодных сквозняков,
  • дезинфицирующие свойства — если шторы изготовлены из настоящего льна, они могут обеззараживать воздух.

Фото № 2: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: avenuelifestyle.com

Однако даже у таких штор имеются недостатки:

  • трудность в глажке — после стирки ткань будет сильно измята, и чтобы ее отгладить, понадобится немало сил и времени,
  • дает усадку — при покупке готовых изделий важно учитывать тот факт, что после первой стирки, а возможно, еще и после второй, ткань даст усадку (приблизительно до 7%), поэтому покупайте шторы чуть длиннее.

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Фото № 3: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: 2ge.cn

Виды тканей льняных штор и советы по подбору

Обычно в интерьерах мы видим плотные льняные шторы темно-серого или темно-зеленого цвета. Однако количество расцветок и фактур велико. Давайте посмотрим, какие бывают шторы по цвету, плотности, составу и фактуре. 

По цвету

  • небеленые — классический вариант темных штор с характерным рисунком. Они отлично подойдут для рустикального стиля или кантри,
  • осветленные — такие шторы имеют приятный теплый оттенок: топленое молоко, сливочный, слоновая кость. Такие цвета придают интерьеру приятный и нежный внешний вид, в отличие от предыдущего варианта. Подойдут для любого стиля,
  • цветные — окрашенный лен станет отличным дополнением к некоторым видам стилистических направлений: для африканского настроения подойдут оранжевые, а для средиземноморского — лазурные.

Фото № 4: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: minted.com

По плотности

  • легкие — полупрозрачные льняные шторы с гладкой поверхностью, хорошо пропускают свет. Они с легкостью могут заменить тюль. Существует еще более облегченная версия под названием лен-сетка, которая может пригодиться в качестве второго слоя при оформлении средиземноморского стиля,
  • плотные — шторы с более грубой и рельефной поверхностью, которые, как правило, используют в качестве ночных.

Фото № 5: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

Фото № 6: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: joys.ciacomplot.com

По составу

  • чистый лен — суперэкологичные и гипоаллергенные шторы, но очень сильно мнущиеся. С точки зрения практичности не самое лучшее решение для гостиной,
  • с добавками — синтетические волокна (например лавсан) делают ткань не такой мнущейся, шелковые нити придают шторам гладкость и блеск,
  • с металлизированными нитями — добавляются для придания ткани сверкающего вида.

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Фото № 7: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

По фактуре

  • гладкие — тонкие шторы без четко выраженного рисунка,
  • рельефные — плотные шторы с ярко выраженным узором, то есть плетением.

Фото № 8: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

После того как вы узнали про основные виды льняных штор, выбрать подходящий вариант будет намного проще. Однако мы все равно дадим несколько советов.

  • Не забывайте про гармонию текстиля в гостиной. Чтобы шторы не выглядели чужеродными, приобретите скатерть или чехол на диван также из льняной ткани. Такая композиция будет классно выглядеть в рустикальном стиле.
  • Если вы остановили свой выбор на темных шторах, то цветовая гамма гостиной должна быть выдержана преимущественно в светлых оттенках: бежевый, коричневый, зеленый, белый.
  • Если взор упал именно на светлую ткань, она будет выгодно смотреться в пастельных гостиных: персиковый, голубой, серый, желтый, кремовый — идеальные цвета для создания гармоничного интерьера.
  • Шторы с рисунком стоит дополнить соответствующим декором. Если речь идет о цветочных принтах, обязательно приобретите парочку живых цветов в классных вазах.

Фото № 9: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: jllhomestore.com

Фото № 10: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: homeinteriorfurniture.com

Фото № 11: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

Варианты крепления шторы к карнизу

Существует три вида крепления льняных штор к карнизу:

  • шторная лента,
  • люверсы,
  • кольца.

Первый вариант — самый простой, поэтому шторы будут выглядеть довольно скромно. Как говорится — просто, но со вкусом. Однако если вы хотите сделать акцент на оформлении окна, стоит отдать предпочтение двум последним вариантам. Они помогут создать более оригинальный дизайн, который будет притягивать к себе взор. 

Фото № 12: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: degournay.com

Фото № 13: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

Фото № 14: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: deringhall.com

Фото № 15: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: chicsavvyhome.com

Если вы хотите сохранить простоту и лаконичность внешнего вида льняных штор, придется сразу сказать «нет» ламбрекенам и бандо, так как они разрушат концепцию интерьера. На шторах вообще не должно быть никаких декоративных элементов. Использовать можно разве что подхваты, чтобы присобрать ткань.

Фото № 16: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: povesteacasei.ro

Фото № 17: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: vintageindustrialstyle.com

Фото № 18: Как подобрать льняные шторы для гостинойФото: etsy.com

Фото красивых интерьеров гостиных с льняными шторами


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jllhomestore.com
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westelm.co.uk
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drapestyle.com
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