Как подобрать льняные шторы для гостиной

Сегодня существует такое количество штор, что, оформляя интерьер гостиной, даже не знаешь, на чем остановить свой выбор. Хочется, чтобы было и красиво, и практично, и экологично. Такой вариант существует — и это льняные шторы. ReRooms расскажет вам об основных достоинствах и недостатках льняной ткани и видах штор. Уверены, вам обязательно что-то приглянется.

Фото: 2ge.cn

Виды тканей льняных штор и советы по подбору

Обычно в интерьерах мы видим плотные льняные шторы темно-серого или темно-зеленого цвета. Однако количество расцветок и фактур велико. Давайте посмотрим, какие бывают шторы по цвету, плотности, составу и фактуре.

По цвету

небеленые — классический вариант темных штор с характерным рисунком. Они отлично подойдут для рустикального стиля или кантри,

осветленные — такие шторы имеют приятный теплый оттенок: топленое молоко, сливочный, слоновая кость. Такие цвета придают интерьеру приятный и нежный внешний вид, в отличие от предыдущего варианта. Подойдут для любого стиля,

цветные — окрашенный лен станет отличным дополнением к некоторым видам стилистических направлений: для африканского настроения подойдут оранжевые, а для средиземноморского — лазурные.

Фото: minted.com

По плотности

легкие — полупрозрачные льняные шторы с гладкой поверхностью, хорошо пропускают свет. Они с легкостью могут заменить тюль. Существует еще более облегченная версия под названием лен-сетка, которая может пригодиться в качестве второго слоя при оформлении средиземноморского стиля,

плотные — шторы с более грубой и рельефной поверхностью, которые, как правило, используют в качестве ночных.

Фото: etsy.com

Фото: joys.ciacomplot.com

По составу

чистый лен — суперэкологичные и гипоаллергенные шторы, но очень сильно мнущиеся. С точки зрения практичности не самое лучшее решение для гостиной,

с добавками — синтетические волокна (например лавсан) делают ткань не такой мнущейся, шелковые нити придают шторам гладкость и блеск,

с металлизированными нитями — добавляются для придания ткани сверкающего вида.

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Фото: etsy.com

По фактуре

гладкие — тонкие шторы без четко выраженного рисунка,

рельефные — плотные шторы с ярко выраженным узором, то есть плетением.

Фото: etsy.com

После того как вы узнали про основные виды льняных штор, выбрать подходящий вариант будет намного проще. Однако мы все равно дадим несколько советов.

Не забывайте про гармонию текстиля в гостиной. Чтобы шторы не выглядели чужеродными, приобретите скатерть или чехол на диван также из льняной ткани. Такая композиция будет классно выглядеть в рустикальном стиле.

Если вы остановили свой выбор на темных шторах, то цветовая гамма гостиной должна быть выдержана преимущественно в светлых оттенках: бежевый, коричневый, зеленый, белый.

Если взор упал именно на светлую ткань, она будет выгодно смотреться в пастельных гостиных: персиковый, голубой, серый, желтый, кремовый — идеальные цвета для создания гармоничного интерьера.

Шторы с рисунком стоит дополнить соответствующим декором. Если речь идет о цветочных принтах, обязательно приобретите парочку живых цветов в классных вазах.

Фото: jllhomestore.com

Фото: homeinteriorfurniture.com

Фото: etsy.com

Варианты крепления шторы к карнизу

Существует три вида крепления льняных штор к карнизу:

шторная лента,

люверсы,

кольца.

Первый вариант — самый простой, поэтому шторы будут выглядеть довольно скромно. Как говорится — просто, но со вкусом. Однако если вы хотите сделать акцент на оформлении окна, стоит отдать предпочтение двум последним вариантам. Они помогут создать более оригинальный дизайн, который будет притягивать к себе взор.

Фото: degournay.com

Фото: etsy.com

Фото: deringhall.com

Фото: chicsavvyhome.com

Если вы хотите сохранить простоту и лаконичность внешнего вида льняных штор, придется сразу сказать «нет» ламбрекенам и бандо, так как они разрушат концепцию интерьера. На шторах вообще не должно быть никаких декоративных элементов. Использовать можно разве что подхваты, чтобы присобрать ткань.

Фото: povesteacasei.ro

Фото: vintageindustrialstyle.com

Фото: etsy.com

Фото красивых интерьеров гостиных с льняными шторами