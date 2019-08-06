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Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идей


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Хочется легкости и оптимизма? Без проблем! Модная бахрома поможет вам в этом.

Бахрома вновь покорила модные интерьеры. Этому поспособствовал и летний сезон, который подталкивает нас к жизнерадостным изменениям. Ведь кому не хочется свободы, ярких красок, легкости и оптимизма? Все это так ценили хиппи, от которых к нам и пришла любовь к сочетанию несочетаемых вещей. Сегодня бахрома используется не только для украшения нарядов, но и для отделки предметов мебели и декора. Если хотите, чтобы все это великолепие поселилось с вами под одной крышей, приобретайте вещи с бахромой. Не знаете, что выбрать? Посмотрите нашу подборку и вдохновляйтесь на новые свершения!

1. Диван

Бархатный диван, украшенный модной бахромой, — символ роскоши и удовольствия. Если добавить к нему декоративные подушки, получится красивая композиция, которая удивит всех ваших гостей. Для украшения массивной мебели дизайнеры используют не тоненькие ниточки, а скрученные жгуты, которые выглядят более презентабельно.

Фото № 1: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: pinkpeppermintdesign.com

Фото № 2: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

2. Настенное украшение

Хотите комнату в стиле бохо? Тогда без бахромы точно не обойтись. Замените классические картины и постеры на оригинальные украшения, декорированные бахромой. Смотрится очень ярко и необычно. Если вы любите рукоделие, вам не составит никакого труда создать подобный шедевр самостоятельно.

Фото № 3: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: pinkpeppermintdesign.com

Фото № 4: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

3. Зеркало

С помощью бахромы можно преобразить любой предмет, будь то мебель или аксессуары. Зеркало в форме полумесяца с длинными яркими нитями точно никого не оставит равнодушным. Это могут быть как тонкие, гладкие нити, которые ровно свисают из нижней части, так и толстые, пушистые, расположенные в хаотичном порядке. Тем более такое большое зеркало окажется очень функциональным: если помещение маленькое, зеркало поможет зрительно увеличить пространство за счет отражающей способности.

Фото № 5: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 6: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

4. Люстра

Люстра, состоящая из нескольких ярусов и дополненная бахромой, придаст помещению воздушности и легкости. В сочетании с золотыми креплениями и цепями она станет настоящим украшением для классических стилей. С ее помощью можно создать контрастный дизайн: для этого выберите люстру нейтрального оттенка (белый, бежевый), а стены, к примеру, покрасьте в бирюзовый. Или, наоборот, создавайте гармоничные интерьеры, где люстра будет сочетаться по цвету либо с предметами мебели, либо со стенами. А можно и с тем, и с тем — получится монохромный дизайн.

Фото № 7: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 8: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: domino.com

5. Кресло

Яркая лента с бахромой поможет спрятать ножки мягкой мебели, обтянутой бархатом, чтобы ничего не отвлекало от созерцания такой красоты. Советуем приобретать комплекты мебели, например кресла и диван, которые были бы одинакового цвета и создавали красивую композицию.

Фото № 9: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 10: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

6. Бра и лампы

Казалось бы, ну что еще можно украсить бахромой? Вариантов много, а пока давайте посмотрим на эти кукольные лампы. Золотой светильник с бирюзовыми нитями отлично сочетается с нейтральной цветовой гаммой, становясь ее акцентом. Добавьте несколько живых растений, которые перекликались бы со светильником. Плюшевая горчичная лампа — словно увеличенная копия из домика для Барби, настолько она выглядит мило. Хорошо сочетается с синими и зелеными оттенками.

Фото № 11: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

Фото № 12: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

7. Подушки

Подушки с бахромой — это не только мило, но и удобно. Представьте, как приятно полежать на них. Приобретайте сразу несколько подушек, которые отличаются друг от друга рисунком или цветом. Такая композиция будет выглядеть ярко и стильно.

Фото № 13: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: etsy.com

Фото № 14: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: beddys.com

8. Ковер

Раньше были в моде ковры с кисточками бахромы по бокам. Однако такой вариант слишком прост и вряд ли сможет украсить интерьер вашей комнаты. Приглядитесь к моделям с более смелым дизайном, например тем, где бахромой не только отделаны края ковра, но и созданы рисунки посредине полотна. Геометрические узоры, которые становятся объемными благодаря пушистым нитям, выглядят оригинально. Представьте, как приятно ходить по такому ковру босиком.

Фото № 15: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: rugsusa.com

Фото № 16: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

9. Шторы

Та же история и со шторами. Для разнообразия лучше выбрать ткань, которая украшена рисунком из бахромы по всему полотну, а не только по краям. Красиво будут смотреться и ткани с рисунком, как с ярким, так и с едва заметным, и однотонные полотна. Если не хотите покупать новые шторы, можете самостоятельно создать рисунок. Для этого приобретите понравившуюся ленту с бахромой и пришейте там, где вам захочется.

Фото № 17: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: fionacampbelldesign.co.uk

Фото № 18: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: urbanoutfitters.com

10. Корзинки

Даже корзинки могут стать полноценным декором, если их украсить бахромой. Причем не обязательно использовать их по прямому назначению, они могут быть просто аксессуаром, дополняющим интерьер. Они подойдут для природных направлений, например для скандинавского и даже для минимализма, где несколько пушистых деталей добавят уюта и комфорта.

Фото № 19: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

Фото № 20: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: shelterness.com

11. Плед

Пушистые пледы с бахромой — спасение от холодных осенних и зимних дней. Подойдут для декорирования кроватей и кресел. Если у вас кожаный диван, на котором не очень комфортно сидеть в жаркую или холодную погоду, такой плед исправит положение дел. 

Фото № 21: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

Фото № 22: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

12. Стул

Для создания пушистого рая нужно приобрести в коллекцию и стулья с бахромой. Лентой украшают как спинку мебели, от чего создается ощущение, что кто-то накинул на нее пиджак с декором, так и нижний уровень, закрывая ножки. Хороши оба варианта.

Фото № 23: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: insideoutcontracts.com

Фото № 24: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: info.thecontractchair.co.ukltr">Бахрома вновь покорила модные интерьеры. Этому поспособствовал и летний сезон, который подталкивает нас к жизнерадостным изменениям. Ведь кому не хочется свободы, ярких красок, легкости и оптимизма? Все это так ценили хиппи, от которых к нам и пришла любовь к сочетанию несочетаемых вещей. Сегодня бахрома используется не только для украшения нарядов, но и для отделки предметов мебели и декора. Если хотите, чтобы все это великолепие поселилось с вами под одной крышей, приобретайте вещи с бахромой. Не знаете, что выбрать? Посмотрите нашу подборку и вдохновляйтесь на новые свершения!

1. Диван

Бархатный диван, украшенный модной бахромой, — символ роскоши и удовольствия. Если добавить к нему декоративные подушки, получится красивая композиция, которая удивит всех ваших гостей. Для украшения массивной мебели дизайнеры используют не тоненькие ниточки, а скрученные жгуты, которые выглядят более презентабельно.

Фото № 1: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: pinkpeppermintdesign.com

Фото № 2: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

2. Настенное украшение

Хотите комнату в стиле бохо? Тогда без бахромы точно не обойтись. Замените классические картины и постеры на оригинальные украшения, декорированные бахромой. Смотрится очень ярко и необычно. Если вы любите рукоделие, вам не составит никакого труда создать подобный шедевр самостоятельно.

Фото № 3: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: pinkpeppermintdesign.com

Фото № 4: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

3. Зеркало

С помощью бахромы можно преобразить любой предмет, будь то мебель или аксессуары. Зеркало в форме полумесяца с длинными яркими нитями точно никого не оставит равнодушным. Это могут быть как тонкие, гладкие нити, которые ровно свисают из нижней части, так и толстые, пушистые, расположенные в хаотичном порядке. Тем более такое большое зеркало окажется очень функциональным: если помещение маленькое, зеркало поможет зрительно увеличить пространство за счет отражающей способности.

Фото № 5: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 6: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

4. Люстра

Люстра, состоящая из нескольких ярусов и дополненная бахромой, придаст помещению воздушности и легкости. В сочетании с золотыми креплениями и цепями она станет настоящим украшением для классических стилей. С ее помощью можно создать контрастный дизайн: для этого выберите люстру нейтрального оттенка (белый, бежевый), а стены, к примеру, покрасьте в бирюзовый. Или, наоборот, создавайте гармоничные интерьеры, где люстра будет сочетаться по цвету либо с предметами мебели, либо со стенами. А можно и с тем, и с тем — получится монохромный дизайн.

Фото № 7: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 8: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: domino.com

5. Кресло

Яркая лента с бахромой поможет спрятать ножки мягкой мебели, обтянутой бархатом, чтобы ничего не отвлекало от созерцания такой красоты. Советуем приобретать комплекты мебели, например кресла и диван, которые были бы одинакового цвета и создавали красивую композицию.

Фото № 9: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: homedecomalaysia.com

Фото № 10: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

6. Бра и лампы

Казалось бы, ну что еще можно украсить бахромой? Вариантов много, а пока давайте посмотрим на эти кукольные лампы. Золотой светильник с бирюзовыми нитями отлично сочетается с нейтральной цветовой гаммой, становясь ее акцентом. Добавьте несколько живых растений, которые перекликались бы со светильником. Плюшевая горчичная лампа — словно увеличенная копия из домика для Барби, настолько она выглядит мило. Хорошо сочетается с синими и зелеными оттенками.

Фото № 11: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

Фото № 12: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

7. Подушки

Подушки с бахромой — это не только мило, но и удобно. Представьте, как приятно полежать на них. Приобретайте сразу несколько подушек, которые отличаются друг от друга рисунком или цветом. Такая композиция будет выглядеть ярко и стильно.

Фото № 13: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: etsy.com

Фото № 14: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: beddys.com

8. Ковер

Раньше были в моде ковры с кисточками бахромы по бокам. Однако такой вариант слишком прост и вряд ли сможет украсить интерьер вашей комнаты. Приглядитесь к моделям с более смелым дизайном, например тем, где бахромой не только отделаны края ковра, но и созданы рисунки посредине полотна. Геометрические узоры, которые становятся объемными благодаря пушистым нитям, выглядят оригинально. Представьте, как приятно ходить по такому ковру босиком.

Фото № 15: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: rugsusa.com

Фото № 16: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

9. Шторы

Та же история и со шторами. Для разнообразия лучше выбрать ткань, которая украшена рисунком из бахромы по всему полотну, а не только по краям. Красиво будут смотреться и ткани с рисунком, как с ярким, так и с едва заметным, и однотонные полотна. Если не хотите покупать новые шторы, можете самостоятельно создать рисунок. Для этого приобретите понравившуюся ленту с бахромой и пришейте там, где вам захочется.

Фото № 17: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: fionacampbelldesign.co.uk

Фото № 18: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: urbanoutfitters.com

10. Корзинки

Даже корзинки могут стать полноценным декором, если их украсить бахромой. Причем не обязательно использовать их по прямому назначению, они могут быть просто аксессуаром, дополняющим интерьер. Они подойдут для природных направлений, например для скандинавского и даже для минимализма, где несколько пушистых деталей добавят уюта и комфорта.

Фото № 19: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

Фото № 20: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: shelterness.com

11. Плед

Пушистые пледы с бахромой — спасение от холодных осенних и зимних дней. Подойдут для декорирования кроватей и кресел. Если у вас кожаный диван, на котором не очень комфортно сидеть в жаркую или холодную погоду, такой плед исправит положение дел. 

Фото № 21: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: theinterioreditor.com

Фото № 22: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: tlcinteriors.com.au

12. Стул

Для создания пушистого рая нужно приобрести в коллекцию и стулья с бахромой. Лентой украшают как спинку мебели, от чего создается ощущение, что кто-то накинул на нее пиджак с декором, так и нижний уровень, закрывая ножки. Хороши оба варианта.

Фото № 23: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: insideoutcontracts.com

Фото № 24: Интерьер из предметов с модной бахромой: 12 идейФото: info.thecontractchair.co.uk

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