Посоветуй другу
-10%
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
НАШИ ЦЕНЫ
СХЕМА РАБОТЫ
ПРИМЕРЫ РАБОТ
ОТЗЫВЫ
РЕМОНТ
Заказать дизайн
8 (495) 385-87-59Личный кабинет
Поиск по базе выполненных работ:
Получить образец дизайн-проекта

Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеров


4366
Получить образец дизайн-проекта

Вдохновляйтесь эффектными цветочными обоями, которые мало кого оставят равнодушным. Может быть, в этой подборке спрятан ваш будущий интерьер. Приглядитесь.

Содержание

Наверное, хотя бы раз в жизни у каждого человека в квартире были обои с цветочным рисунком. Сегодня модели полотен поражают своей реалистичностью, которая достигается благодаря современным технологиям и ярким краскам. Цветы во всю стену, геометричные композиции, акварельные рисунки и многое-многое другое. Мы покажем вам 30 самых интересных идей использования обоев с цветочным рисунком в интерьерах разных комнат и расскажем об особенностях их применения.

Особенности применения обоев с цветочным рисунком

Выбирая обои с цветами, нужно знать несколько важных особенностей, которые позволят создать стильный интерьер:

  • обои с крупными цветами подойдут только для больших помещений, так как такой рисунок зрительно уменьшает пространство;
  • понравились красочные и насыщенные обои? Тогда остальная часть интерьера должна быть выполнена в спокойных оттенках;
  • мы не рекомендуем оклеивать всю комнату цветочными обоями, потому что, как правило, они имеют часто повторяющийся и яркий рисунок. Лучше сделать акцент на одной стене, а другие покрасить в нейтральный цвет или же выбрать обои с едва заметным рисунком;
  • если выбор пал на обои пастельных оттенков и цветы на них имеют нюдовый подтон, выбирайте контрастные предметы мебели и декора, которые имеют необычные элементы;
  • обязательно учитывайте раппорт (повтор изображения на одной полосе обоев), когда будете стыковать рисунок. Как правило, шаг рисунка указывают на этикетке рулона.

Фото № 1: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

Виды цветочных обоев

1. Фотообои

Благодаря фотообоям можно добиться суперреалистичной картинки, где видны даже жилки на лепестках. Плюс таких обоев — возможность выбрать понравившийся рисунок и сделать его на заказ, поняв, как он будет выглядеть в интерьере комнаты.

Фото № 2: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

2. Виниловые

Обои с прочным верхним слоем, который почти не поддается воздействию внешних факторов. Среди моделей существует большое количество разнообразных рельефов и цветовых решений. При выборе виниловых обоев цветочный рисунок будет выглядеть еще реалистичнее и интереснее.ltr">Наверное, хотя бы раз в жизни у каждого человека в квартире были обои с цветочным рисунком. Сегодня модели полотен поражают своей реалистичностью, которая достигается благодаря современным технологиям и ярким краскам. Цветы во всю стену, геометричные композиции, акварельные рисунки и многое-многое другое. Мы покажем вам 30 самых интересных идей использования обоев с цветочным рисунком в интерьерах разных комнат и расскажем об особенностях их применения.

Особенности применения обоев с цветочным рисунком

Выбирая обои с цветами, нужно знать несколько важных особенностей, которые позволят создать стильный интерьер:

  • обои с крупными цветами подойдут только для больших помещений, так как такой рисунок зрительно уменьшает пространство;
  • понравились красочные и насыщенные обои? Тогда остальная часть интерьера должна быть выполнена в спокойных оттенках;
  • мы не рекомендуем оклеивать всю комнату цветочными обоями, потому что, как правило, они имеют часто повторяющийся и яркий рисунок. Лучше сделать акцент на одной стене, а другие покрасить в нейтральный цвет или же выбрать обои с едва заметным рисунком;
  • если выбор пал на обои пастельных оттенков и цветы на них имеют нюдовый подтон, выбирайте контрастные предметы мебели и декора, которые имеют необычные элементы;
  • обязательно учитывайте раппорт (повтор изображения на одной полосе обоев), когда будете стыковать рисунок. Как правило, шаг рисунка указывают на этикетке рулона.

Фото № 1: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

Виды цветочных обоев

1. Фотообои

Благодаря фотообоям можно добиться суперреалистичной картинки, где видны даже жилки на лепестках. Плюс таких обоев — возможность выбрать понравившийся рисунок и сделать его на заказ, поняв, как он будет выглядеть в интерьере комнаты.

Фото № 2: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

2. Виниловые

Обои с прочным верхним слоем, который почти не поддается воздействию внешних факторов. Среди моделей существует большое количество разнообразных рельефов и цветовых решений. При выборе виниловых обоев цветочный рисунок будет выглядеть еще реалистичнее и интереснее.

Наше портфолио более 10 000 проектов

Тип помещения
Стиль
Площадь, м²

Фото № 3: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: amazon.com 

3. Флизелиновые

Обои имеют высокий уровень устойчивости к повреждениям и термическому воздействию, скрывают неровности стен и очень легко наклеиваются. При растягивании полотно не надрывается и не образует складки.

Фото № 4: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: ofdesign.net

4. Бумажные

Наиболее часто встречающийся вид обоев. Полотно экологично, имеет много текстур и по сравнению с другими моделями относительно недорогое. Выбирайте обои, которые состоят из нескольких слоев (2-3), так как они лучше клеятся и почти не подвержены механическим повреждениям.

Фото № 5: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: wallpaperdirect.com

5. Шелкография

Верхний слой таких обоев виниловый, он наносится на бумажную или флизелиновую подложку с помощью горячего тиснения. В состав добавляют шелковые нити, которые придают полотну красивый вид и переливаются на свету.

Фото № 6: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

6. Тканевые

Обои состоят из двух слоев: первый — бумажный, второй — текстильный. Верхний слой может состоять как из склеенных между собой нитей, предварительно окрашенных, так и из цельных отрезов ткани. Производят их из натуральных материалов: лен, джут, шелк, жаккард, хлопок или велюр. У обоев большой срок эксплуатации, они не выгорают на солнце.

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе

и бесплатно получите подробную смету на ремонт

Рассчитать

Фото № 7: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

Варианты рисунков

1. Крупные цветы

Крупный рисунок вырвался на верхние позиции трендов этого года. Реалистичные цветы особенно интересно будут смотреться на фотообоях. Для тех, кто ценит искусство и жить не может без походов на выставки, отличным вариантом станет репродукция картины Ван Гога или Яна Брейгеля. 

Фото № 8: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: housebeautiful.com

Фото № 9: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: curatedinterior.com

2. Цветы среднего размера

Средние по размеру цветы подойдут как для больших, так и для маленьких помещений, что делает их более универсальными, чем предыдущий вариант. Интересно будет смотреться повторяющийся рисунок, который образует вертикальные или горизонтальные полосы. Достоинство такого варианта — визуальное изменение геометрии комнаты. Поэтому это не только красиво, но и практично.

Фото № 10: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: elledecor.com

Фото № 11: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: muralswallpaper.com

3. Маленькие цветы

Маленькие цветочки будут смотреться наиболее интересно в контрастных цветовых гаммах. Например, если рисунок синий, фон может быть белый — он идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть глубину второго цвета. Можно выбрать вариант поярче — в качестве фона использовать темно-изумрудный, а цветы пусть будут нежно-розовыми с серебряным отливом. Сочетание удивительное и подойдет смелым людям, которые не боятся экспериментов.

Фото № 12: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

Фото № 13: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

4. Сложный орнамент

Цветов много не бывает — главный лозунг в использовании сложных орнаментов. Они состоят из замысловатых сплетений лилий, пионов и орхидей с добавлением зеленых веточек. Звучит красиво, а представьте, как потрясающе выглядит! Хочется подойти к стене и разглядывать ее часами. Расслабляет.

Фото № 14: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

Фото № 15: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: shelterness.com

5. Графические цветы

Тем, кто любит цветы, но не приемлет буйство красок на стенах, этот вариант придется по душе. Четкие очертания сразу дают понять, что за цветок перед вами. Если вдруг подобный вариант наскучит, его всегда можно разукрасить и придать более живой вид — почувствуйте себя ребенком, который играет с большой раскраской. Графичные цветы — оригинальный вариант для скандинавского стиля.

Фото № 16: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: muralswallpaper.co.uk

6. Акварельная мечта

Акварельные цветы — нежный и утонченный вид декора, который придаст помещению игривости и легкости. Такой рисунок не имеет четких контуров, не бросается в глаза, а создает мягкую обстановку. Цветовая гамма, даже при использовании темных оттенков, выглядит неброской за счет крупных мазков и эффекта градиента.

Фото № 17: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com 

Фото № 18: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: etsy.com

7. Геометрия

Куда же мы без нашей любимой геометрии. Схематичные, геометрические узоры, содержащие цветы, украсят минимализм или сканди, где, казалось бы, используются только ромбы, квадраты и полоски. Нет. Мы за креатив во всем! Выбирайте обои с повторяющимся рисунком, четкими границами и яркими цветами.

Фото № 19: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: elledecor.com

Фото № 20: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

Примеры обоев с цветочным рисунком в интерьере разных комнат

1. Гостиная

Гостиная не требует использования определенной цветовой гаммы в обоях — все оттенки будут выглядеть здесь гармонично и раскроют свой потенциал.

Если будете использовать обои с ярко-синей подложкой и насыщенной листвой, обязательно отразите эти цвета в мебели или декоре. Например, кожаный синий диван и зеленое бархатное кресло станут прекрасными акцентами в интерьере и дополнят обои.

Фото № 21: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: wallpapersforbeginners.com

Фото № 22: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: muralswallpaper.com

2. Спальня

В спальне уместны как пастельные обои с мелкими цветами, так и темные с крупными. Если захотите реализовать второй вариант, используйте обои только на одной стене, например за кроватью, а остальные оставьте нейтральными. Гармонично будет выглядеть серая или белая кровать с нейтральным постельным бельем. От использования совсем мелкого цветка лучше отказаться — вы вряд ли захотите, чтобы с утра у вас рябило в глазах.

Фото № 23: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: amazon.ca

Фото № 24: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: decorgolddesigns.com

Фото № 25: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: muralswallpaper.com

3. Кухня

Популярно мнение, что на кухне лучше использовать исключительно светлые оттенки, так как темные создадут мрачную и неуютную атмосферу. Мы с этим высказыванием категорически не согласны, потому что темные цветочные обои — один из главных трендов этого года. Ничего не бойтесь и смело используйте их в интерьере. В таком случае нужно подобрать светлую мебель, светлые отделочные материалы для пола и потолка. Тогда все получится очень гармонично и красиво.

Тем более на кухне, где светлые обои часто пачкаются и начинают желтеть, темные будут незаменимы.

Фото № 26: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: elledecor.com

Фото № 27: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: mywarehousehome.com

Фото № 28: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: realhomes.com

4. Ванная

Традиционную плитку в ванной комнате можно заменить на красочные обои с цветочным рисунком. А можно не заменить, а совместить. К примеру, зону возле умывальника выложить серой геометрической плиткой, прилегающую стену оклеить темными обоями с красными и розовыми цветами. Главное — помните, что не все модели подойдут этому помещению, так как здесь повышенная влажность и постоянный перепад температур. 

Фото № 29: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: trendir.com

Фото № 30: Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеровФото: lucyinteriordesign.com

#Отделочные материалы#Спальня#идеи для дома#Гостиная
Больше интересного в Яндекс.Дзен
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
Похожие статьи
#Отделочные материалы#советы дизайнеров#идеи для дома#декор и аксессуары
Граффити в интерьере квартиры - нюансы оформления
#Хранение#туалет#Ванная#идеи для дома#Мебель
Как хранить вещи в ванной и санузле: 10 полезных идей
#Ванная#идеи для дома#серый цвет
Серый цвет в интерьере ванной: 10 стильных сочетаний
#Отделочные материалы#Интерьер#Питомцы
Как выбрать отделочные материалы для квартиры, где живут домашние питомцы
#идеи для дома#декор и аксессуары
Интерьер в монохромных цветах: 15 интересных идей от ReRooms
Фиксированные цены

Помещение*14 990 руб.

Квартира-студия19 990 руб.

1-к квартира29 990 руб.

2-к квартира39 990 руб.

3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

Что входит в дизайн-проект
Визуализация

01. Планировка объекта

02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

Руководство

01. Обмерный план помещений

02. План монтажа перегородок

03. План разметки электрики

04. План расстановки сантехники

05. Развертки стен и пола

Ведомости

01. Перечень работ по ремонту

02. Ведомость материалов

03. Ведомость отделки и мебели

04. Ведомость сантехники

Пример дизайн-проекта
Всего 20 дней, и ваш дизайн-проект готов*
01Прямо сейчас
Звонок менеджера
Наш специалист расскажет как мы будем работать, вы обсудите все нюансы квартиры и договоритесь о встрече.
02Завтра
Выезд замерщика
К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
Чертежи
Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
Коллажи и визуализация
Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
* — приведен срок разработки дизайн-проекта квартиры-студии. Сроки разработки дизайн-проекта других помещений приведены в договоре-оферте
ПРИМЕРЫ РАБОТ
Современная Классика
Смотреть более 356 проектов
смотреть все примеры работ
Подписывайтесь на нас
в социальных сетях
Заказать дизайн-проект
от 14 990 ₽
Спасибо
В ближайшее время наш
специалист свяжется с вами.
ReRooms
ПрихожаяСпальняСовмещенный санузелКухняЗалДетскаяКухня-гостинаяВаннаяТуалетКабинет
Квартира-студияОднокомнатная квартираДвухкомнатная квартираТрехкомнатная квартираЧетырехкомнатная и болееПятикомнатная квартираевро двухкомнатная квартираЭкстерьер
Поиск по ЖКПоиск по сериямКак мы работаемЦены на Дизайн ПроектыРемонт 7 тыс./кв.мБесплатная консультация дизайнераМебель и сантехника со скидкой до 30%
Политика конфиденциальностиПубличная офертаУсловия возвратаРеквизиты юр. лицаЗастройщикамДизайнерамМагазинамАрхив документов
Использование материалов запрещено без письменного согласия