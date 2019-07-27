Обои с цветочными рисунками и принтами: 30 красочных примеров

Обои с прочным верхним слоем, который почти не поддается воздействию внешних факторов. Среди моделей существует большое количество разнообразных рельефов и цветовых решений. При выборе виниловых обоев цветочный рисунок будет выглядеть еще реалистичнее и интереснее.

Благодаря фотообоям можно добиться суперреалистичной картинки , где видны даже жилки на лепестках. Плюс таких обоев — возможность выбрать понравившийся рисунок и сделать его на заказ, поняв, как он будет выглядеть в интерьере комнаты.

Обои с прочным верхним слоем, который почти не поддается воздействию внешних факторов. Среди моделей существует большое количество разнообразных рельефов и цветовых решений. При выборе виниловых обоев цветочный рисунок будет выглядеть еще реалистичнее и интереснее.ltr">Наверное, хотя бы раз в жизни у каждого человека в квартире были обои с цветочным рисунком. Сегодня модели полотен поражают своей реалистичностью, которая достигается благодаря современным технологиям и ярким краскам. Цветы во всю стену, геометричные композиции, акварельные рисунки и многое-многое другое. Мы покажем вам 30 самых интересных идей использования обоев с цветочным рисунком в интерьерах разных комнат и расскажем об особенностях их применения.

Благодаря фотообоям можно добиться суперреалистичной картинки , где видны даже жилки на лепестках. Плюс таких обоев — возможность выбрать понравившийся рисунок и сделать его на заказ, поняв, как он будет выглядеть в интерьере комнаты.

Наверное, хотя бы раз в жизни у каждого человека в квартире были обои с цветочным рисунком. Сегодня модели полотен поражают своей реалистичностью, которая достигается благодаря современным технологиям и ярким краскам. Цветы во всю стену, геометричные композиции, акварельные рисунки и многое-многое другое. Мы покажем вам 30 самых интересных идей использования обоев с цветочным рисунком в интерьерах разных комнат и расскажем об особенностях их применения.

Фото: amazon.com

3. Флизелиновые

Обои имеют высокий уровень устойчивости к повреждениям и термическому воздействию, скрывают неровности стен и очень легко наклеиваются. При растягивании полотно не надрывается и не образует складки.

Фото: ofdesign.net

4. Бумажные

Наиболее часто встречающийся вид обоев. Полотно экологично, имеет много текстур и по сравнению с другими моделями относительно недорогое. Выбирайте обои, которые состоят из нескольких слоев (2-3), так как они лучше клеятся и почти не подвержены механическим повреждениям.

Фото: wallpaperdirect.com

5. Шелкография

Верхний слой таких обоев виниловый, он наносится на бумажную или флизелиновую подложку с помощью горячего тиснения. В состав добавляют шелковые нити, которые придают полотну красивый вид и переливаются на свету.

Фото: realhomes.com

6. Тканевые

Обои состоят из двух слоев: первый — бумажный, второй — текстильный. Верхний слой может состоять как из склеенных между собой нитей, предварительно окрашенных, так и из цельных отрезов ткани. Производят их из натуральных материалов: лен, джут, шелк, жаккард, хлопок или велюр. У обоев большой срок эксплуатации, они не выгорают на солнце.

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Фото: realhomes.com

Варианты рисунков

1. Крупные цветы

Крупный рисунок вырвался на верхние позиции трендов этого года. Реалистичные цветы особенно интересно будут смотреться на фотообоях. Для тех, кто ценит искусство и жить не может без походов на выставки, отличным вариантом станет репродукция картины Ван Гога или Яна Брейгеля.

Фото: housebeautiful.com

Фото: curatedinterior.com

2. Цветы среднего размера

Средние по размеру цветы подойдут как для больших, так и для маленьких помещений, что делает их более универсальными, чем предыдущий вариант. Интересно будет смотреться повторяющийся рисунок, который образует вертикальные или горизонтальные полосы. Достоинство такого варианта — визуальное изменение геометрии комнаты. Поэтому это не только красиво, но и практично.

Фото: elledecor.com

Фото: muralswallpaper.com

3. Маленькие цветы

Маленькие цветочки будут смотреться наиболее интересно в контрастных цветовых гаммах. Например, если рисунок синий, фон может быть белый — он идеально подходит для того, чтобы подчеркнуть глубину второго цвета. Можно выбрать вариант поярче — в качестве фона использовать темно-изумрудный, а цветы пусть будут нежно-розовыми с серебряным отливом. Сочетание удивительное и подойдет смелым людям, которые не боятся экспериментов.

Фото: realhomes.com

Фото: etsy.com

4. Сложный орнамент

Цветов много не бывает — главный лозунг в использовании сложных орнаментов. Они состоят из замысловатых сплетений лилий, пионов и орхидей с добавлением зеленых веточек. Звучит красиво, а представьте, как потрясающе выглядит! Хочется подойти к стене и разглядывать ее часами. Расслабляет.

Фото: realhomes.com

Фото: shelterness.com

5. Графические цветы

Тем, кто любит цветы, но не приемлет буйство красок на стенах, этот вариант придется по душе. Четкие очертания сразу дают понять, что за цветок перед вами. Если вдруг подобный вариант наскучит, его всегда можно разукрасить и придать более живой вид — почувствуйте себя ребенком, который играет с большой раскраской. Графичные цветы — оригинальный вариант для скандинавского стиля.

Фото: muralswallpaper.co.uk

6. Акварельная мечта

Акварельные цветы — нежный и утонченный вид декора, который придаст помещению игривости и легкости. Такой рисунок не имеет четких контуров, не бросается в глаза, а создает мягкую обстановку. Цветовая гамма, даже при использовании темных оттенков, выглядит неброской за счет крупных мазков и эффекта градиента.

Фото: etsy.com

Фото: etsy.com

7. Геометрия

Куда же мы без нашей любимой геометрии. Схематичные, геометрические узоры, содержащие цветы, украсят минимализм или сканди, где, казалось бы, используются только ромбы, квадраты и полоски. Нет. Мы за креатив во всем! Выбирайте обои с повторяющимся рисунком, четкими границами и яркими цветами.

Фото: elledecor.com

Фото: realhomes.com

Примеры обоев с цветочным рисунком в интерьере разных комнат

1. Гостиная

Гостиная не требует использования определенной цветовой гаммы в обоях — все оттенки будут выглядеть здесь гармонично и раскроют свой потенциал.

Если будете использовать обои с ярко-синей подложкой и насыщенной листвой, обязательно отразите эти цвета в мебели или декоре. Например, кожаный синий диван и зеленое бархатное кресло станут прекрасными акцентами в интерьере и дополнят обои.

Фото: wallpapersforbeginners.com

Фото: muralswallpaper.com

2. Спальня

В спальне уместны как пастельные обои с мелкими цветами, так и темные с крупными. Если захотите реализовать второй вариант, используйте обои только на одной стене, например за кроватью, а остальные оставьте нейтральными. Гармонично будет выглядеть серая или белая кровать с нейтральным постельным бельем. От использования совсем мелкого цветка лучше отказаться — вы вряд ли захотите, чтобы с утра у вас рябило в глазах.

Фото: amazon.ca

Фото: decorgolddesigns.com

Фото: muralswallpaper.com

3. Кухня

Популярно мнение, что на кухне лучше использовать исключительно светлые оттенки, так как темные создадут мрачную и неуютную атмосферу. Мы с этим высказыванием категорически не согласны, потому что темные цветочные обои — один из главных трендов этого года. Ничего не бойтесь и смело используйте их в интерьере. В таком случае нужно подобрать светлую мебель, светлые отделочные материалы для пола и потолка. Тогда все получится очень гармонично и красиво.

Тем более на кухне, где светлые обои часто пачкаются и начинают желтеть, темные будут незаменимы.

Фото: elledecor.com

Фото: mywarehousehome.com

Фото: realhomes.com

4. Ванная

Традиционную плитку в ванной комнате можно заменить на красочные обои с цветочным рисунком. А можно не заменить, а совместить. К примеру, зону возле умывальника выложить серой геометрической плиткой, прилегающую стену оклеить темными обоями с красными и розовыми цветами. Главное — помните, что не все модели подойдут этому помещению, так как здесь повышенная влажность и постоянный перепад температур.

Фото: trendir.com