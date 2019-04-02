Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи

При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.

Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.

1. Плитка

Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.



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Плитка Coliseumgres Siena Bianco и Siena Grigio

Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол.

Фото: antalyarealestate1.com



Сенегал песок керамогранит 919,2 руб.* Купить *Цена может измениться





2. Керамогранит

Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.

Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.

Фото: serko.ru



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3. Натуральное дерево

Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.

Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.

Фото: reclaimedflooringco.com





Массивная доска Stenwood Дуб рустик 400-2000x100 2 280 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Паркет

Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне.



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2 /2

Паркет Bauwerk Black Limited и Дуб Копченый

Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.

Фото: annne.info



Дуб Верона 3 550 руб.* Купить *Цена может измениться





4. Ламинат

Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.

И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.

Фото: i0.wp.com



ЛАМИНАТ EUROHOME ART 12/33 4V ДУБ ЭГГШЕЛЛ GT 1,48 М2 750 руб.* Купить *Цена может измениться





5. Пробка

Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.

Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.

Фото: thisoldhouse.com



Пробковый пол CorkArt Natural 2 240 руб.* Купить *Цена может измениться





6. Линолеум

Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.

Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.

Фото: burgos25.com



Линолеум «Палермо» 32 класс, 3 м 478 руб.* Купить *Цена может измениться





7. Терраццо

Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.

Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.

Фото: diespeker.co.uk



Терраццо серый мозаичный 14.7*14.7 керамический декор 373,2 руб.* Купить *Цена может измениться





8. Кварцвинилltr">При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.

Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.

1. Плитка

Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.



1 /2

2 /2

Плитка Coliseumgres Siena Bianco и Siena Grigio

Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол.

Фото: antalyarealestate1.com



Сенегал песок керамогранит 919,2 руб.* Купить *Цена может измениться





2. Керамогранит

Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.

Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.

Фото: serko.ru



Ровиго обрезной 50.2*50.2 керамический декор 716,4 руб.* Купить *Цена может измениться





3. Натуральное дерево

Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.

Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.

Фото: reclaimedflooringco.com





Массивная доска Stenwood Дуб рустик 400-2000x100 2 280 руб.* Купить *Цена может измениться

4. Паркет

Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне.



1 /2

2 /2

Паркет Bauwerk Black Limited и Дуб Копченый

Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.

Фото: annne.info



Дуб Верона 3 550 руб.* Купить *Цена может измениться





4. Ламинат

Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.

И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.

Фото: i0.wp.com



ЛАМИНАТ EUROHOME ART 12/33 4V ДУБ ЭГГШЕЛЛ GT 1,48 М2 750 руб.* Купить *Цена может измениться





5. Пробка

Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.

Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.

Фото: thisoldhouse.com



Пробковый пол CorkArt Natural 2 240 руб.* Купить *Цена может измениться





6. Линолеум

Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.

Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.

Фото: burgos25.com



Линолеум «Палермо» 32 класс, 3 м 478 руб.* Купить *Цена может измениться





7. Терраццо

Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.

Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.

Фото: diespeker.co.uk



Терраццо серый мозаичный 14.7*14.7 керамический декор 373,2 руб.* Купить *Цена может измениться





8. Кварцвинил