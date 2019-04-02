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Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи


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Какой пол сделать на кухне и в чем преимущество каждого вида покрытия.

Содержание

При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.

Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.

1. Плитка

Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.


1/2

2/2

Плитка Coliseumgres Siena Bianco и Siena Grigio

Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол. 

Фото № 1: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профиФото: antalyarealestate1.com
 

Фото № 2: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Сенегал песок керамогранит
919,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться


2. Керамогранит

Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.

Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.

Фото: serko.ru
 

Фото № 3: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Ровиго обрезной 50.2*50.2 керамический декор
716,4 руб.*
Купить
*Цена может измениться


3. Натуральное дерево

Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.

Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.

Фото: reclaimedflooringco.com

 

Фото № 4: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Массивная доска Stenwood Дуб рустик 400-2000x100
2 280 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Паркет

Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне. 


1/2

2/2

Паркет Bauwerk Black Limited и Дуб Копченый

Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.

Фото: annne.info
 

Фото № 5: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Дуб Верона
3 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться


4. Ламинат

Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.

И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.

Фото: i0.wp.com
 

 

Фото № 6: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
ЛАМИНАТ EUROHOME ART 12/33 4V ДУБ ЭГГШЕЛЛ GT 1,48 М2
750 руб.*
Купить
*Цена может измениться


5. Пробка

Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.

Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.

Фото: thisoldhouse.com
 

Фото № 7: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Пробковый пол CorkArt Natural
2 240 руб.*
Купить
*Цена может измениться


6. Линолеум

Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.

Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.

Фото: burgos25.com
 

Фото № 8: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Линолеум «Палермо» 32 класс, 3 м
478 руб.*
Купить
*Цена может измениться


7. Терраццо

Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.

Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.

Фото: diespeker.co.uk
 

Фото № 9: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Терраццо серый мозаичный 14.7*14.7 керамический декор
373,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться


8. Кварцвинилltr">При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.

Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.

1. Плитка

Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.


1/2

2/2

Плитка Coliseumgres Siena Bianco и Siena Grigio

Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол. 

Фото № 1: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профиФото: antalyarealestate1.com
 

Фото № 2: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Сенегал песок керамогранит
919,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться


2. Керамогранит

Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.

Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.

Фото: serko.ru
 

Фото № 3: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Ровиго обрезной 50.2*50.2 керамический декор
716,4 руб.*
Купить
*Цена может измениться


3. Натуральное дерево

Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.

Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.

Фото: reclaimedflooringco.com

 

Фото № 4: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Массивная доска Stenwood Дуб рустик 400-2000x100
2 280 руб.*
Купить
*Цена может измениться

4. Паркет

Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне. 


1/2

2/2

Паркет Bauwerk Black Limited и Дуб Копченый

Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.

Фото: annne.info
 

Фото № 5: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Дуб Верона
3 550 руб.*
Купить
*Цена может измениться


4. Ламинат

Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.

И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.

Фото: i0.wp.com
 

 

Фото № 6: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
ЛАМИНАТ EUROHOME ART 12/33 4V ДУБ ЭГГШЕЛЛ GT 1,48 М2
750 руб.*
Купить
*Цена может измениться


5. Пробка

Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.

Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.

Фото: thisoldhouse.com
 

Фото № 7: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Пробковый пол CorkArt Natural
2 240 руб.*
Купить
*Цена может измениться


6. Линолеум

Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.

Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.

Фото: burgos25.com
 

Фото № 8: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Линолеум «Палермо» 32 класс, 3 м
478 руб.*
Купить
*Цена может измениться


7. Терраццо

Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.

Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.

Фото: diespeker.co.uk
 

Фото № 9: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Терраццо серый мозаичный 14.7*14.7 керамический декор
373,2 руб.*
Купить
*Цена может измениться


8. Кварцвинил

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Резиновая матовая плитка станет отличным вариантом для кухни. Во-первых, она привнесет в интерьер что-то новое и необычное. Во-вторых — не повредится из-за падений предметов, попадания воды. И сама посуда останется целой.

Фото: mosplitka.ru

 

Фото № 10: Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи
Резиновая плитка ST квадрат 20 мм красная
1 199 руб.*
Купить
*Цена может измениться

9. Полимерный пол

Наливное полиуретановое покрытие не просто дополнит кухню в современном стиле, но и станет главной дизайнерской деталью. Его можно оформить в виде однотонного глянцевого пола, с узором или даже целым изображением. Однако высокие эстетические качества и разнообразие видов обусловлены высокой ценой. Но такой пол будет еще и полностью влагостойким, невосприимчивым к любым повреждениям.

Завоевав наше внимание лет десять назад, это покрытие позволяло делать экстравагантные интерьеры, но все же сошло на нет — скорее всего, это было лишь веянием моды. Сейчас такие покрытия продолжают применять в общественных интерьерах.

Фото: resinflooringcompany.com

Одна из лучших компаний по изготовлению смесей для наливных полов — немецкий производитель Knauff. Не менее качественную и разнообразную продукцию полиуретановых покрытий можно найти у компаний Ivsil и Bergauf.

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#Напольное покрытие#Пол#Кухня
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