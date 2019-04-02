Как выбрать напольное покрытие для кухни: 10 советов профи

Какой пол сделать на кухне и в чем преимущество каждого вида покрытия.
При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.
Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.
1. Плитка
Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.
Плитка Coliseumgres
Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол.
2. Керамогранит
Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.
Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.
3. Натуральное дерево
Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.
Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.
4. Паркет
Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне.
Паркет Bauwerk
Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.
4. Ламинат
Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.
И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.
5. Пробка
Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.
Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.
6. Линолеум
Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.
Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.
7. Терраццо
Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.
Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.
8. Кварцвинилltr">При выборе пола нужно учитывать прежде всего стиль интерьера, чтобы вся комната смотрелась максимально органично и естественно. Необходимо учитывать, насколько материал практичен, ведь на кухне высока вероятность попадания на пол воды или жира.
Сегодня мы расскажем о десяти вариантах напольного покрытия, которые можно использовать для отделки вашей кухни. Здесь собраны и классические, и неожиданные решения.
1. Плитка
Самый популярный и востребованный вариант — это напольная плитка. Ее главные преимущества: небольшая стоимость и удобство в укладке. Плитке не страшна вода. А ее огромный выбор — по цветовой гамме, рисунку и размерам — позволит создать оригинальный кухонный интерьер. Можно комбинировать плитку различных тонов одного цвета, чтобы сделать интересный визуальный эффект.
Плитка Coliseumgres
Но плитка обладает хорошей теплоотдачей, поэтому чтобы на кухне было комфортно готовить и ходить босиком, укладывают теплый пол.
2. Керамогранит
Керамогранит имеет схожие с плиткой качества, однако он гораздо прочнее и с большей вероятностью выдержит падение тяжелого предмета. В плане декоративности, как и плитка, покрытие предлагает множество вариантов оформления: поверхность керамогранита может имитировать дерево, бетон, металл и другие материалы. Отличное решение — использовать одновременно узорчатый и обычный керамогранит.
Если вы затрудняетесь в выборе между плиткой и керамогранитом, выбирайте тот материал, который вам больше нравится внешне — в домашних условиях они одинаково хорошо справятся со своими задачами.
3. Натуральное дерево
Деревянное покрытие из натуральных пород — очень экологичный, но при этом дорогостоящий вариант. Однако именно такой пол способен создать богатый и респектабельный дизайн помещения: отлично сочетается с деревянной же мебелью, выглядит благородно и в то же время стильно. Но при использовании на кухне его необходимо защитить от влаги, ибо вода пагубно воздействует на дерево. Для создания оригинального интерьера можно уложить не прямые, а волнообразные доски.
Такое оформление пола вполне подходит для интерьеров в стиле шале, скандинавском, лофт и даже минимализм, так как пол сам по себе служит декором помещения.
4. Паркет
Паркет легче массивной доски, так как натуральная древесина есть только в верхнем внешнем слое. Остальная конструкция — поперечные планки с пазами для легкого и быстрого соединения. К тому же паркет изначально имеет защитное лаковое покрытие, позволяющее использовать его на кухне.
Паркет Bauwerk
Если есть возможность использовать в интерьере паркет, безусловно, это лучший вариант, так как стыки двух материалов, например ламината и плитки, всегда создают некоторое визуальное напряжение.
4. Ламинат
Более экономичный по сравнению с натуральным деревом вариант — это ламинат. Он менее экологичен, зато устойчив к царапинам, укладывать его проще. Но покрытию для кухни необходима влагостойкая обработка. Материал имитирует любую древесную поверхность, поэтому в эстетических качествах не сильно уступает дереву.
И все же применять на кухне его следует только тогда, если вы нечасто или очень аккуратно готовите, чтобы брызги влаги и жира не попадали на пол.
5. Пробка
Натуральный материал, который украсит любой интерьер благодаря обилию цветов и текстур. Дешевле натуральной древесины, но с аналогичными декоративными качествами и экологичностью. Для кухни пробковый пол, покрытый лаком, будет отличным решением, так как он прекрасно моется и не боится пятен. Наиболее органично будет смотреться с деревянной мебелью, но можно пробковое покрытие применять и в других стилях, создавая необычный дизайн.
Кроме того, пробка — отличный звукоизоляционный материал, что актуально в современных новостройках.
6. Линолеум
Синтетический линолеум — отличный вариант для кухни. Он дешев, его очень просто положить своими руками. Материал износоустойчив, поэтому прослужит долго. Современный линолеум с множеством различных рисунков — под дерево, плитку или даже абстрактных — позволит подобрать покрытие к любому стилю интерьера.
Сегодня линолеум снова набирает популярность: он стал более экологичным, часто его выбирают те, кто лишился любимой чашки, упавшей на жесткую поверхность плитки. Кроме того, он не требует устройства теплого пола.
7. Терраццо
Бесшовное покрытие из мозаики (терраццо) на кухне поможет создать индивидуальный интерьер. Такой узор из отдельных элементов станет оригинальным украшением комнаты и подойдет под любой стиль в зависимости от цвета и текстуры. Интересный вариант — использовать не классическую мозаику из стекла или керамики, а создать, например, покрытие из мрамора или камня.
Отличное решение для загородного дома, масштабы кухни-гостиной которого позволяют насладиться узором камня и ходить по нему, не снимая летнюю обувь.
8. Кварцвинил
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Резиновая матовая плитка станет отличным вариантом для кухни. Во-первых, она привнесет в интерьер что-то новое и необычное. Во-вторых — не повредится из-за падений предметов, попадания воды. И сама посуда останется целой.
9. Полимерный пол
Наливное полиуретановое покрытие не просто дополнит кухню в современном стиле, но и станет главной дизайнерской деталью. Его можно оформить в виде однотонного глянцевого пола, с узором или даже целым изображением. Однако высокие эстетические качества и разнообразие видов обусловлены высокой ценой. Но такой пол будет еще и полностью влагостойким, невосприимчивым к любым повреждениям.
Завоевав наше внимание лет десять назад, это покрытие позволяло делать экстравагантные интерьеры, но все же сошло на нет — скорее всего, это было лишь веянием моды. Сейчас такие покрытия продолжают применять в общественных интерьерах.
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