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Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочей


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Расскажем и покажем, как создать не только функциональную, но и уютную кухню, которая будет радовать вас каждый день.

Содержание

Многие хозяева квартир хотят, чтобы все помещения в их доме были максимально функциональны, чтобы каждая мелочь была полезна в хозяйстве. Однако погоня за удобством порой лишает квартиру одного из главных качеств: уюта. 

Кухня — то место, где мы проводим довольно много времени, и оно становится настоящим рабочим местом, которое нужно обустроить под собственные нужды. Сегодня мы расскажем, какие полезные мелочи можно использовать в интерьере кухни, чтобы она была не только удобной, но и уютной. Интересные вещи для кухни можно как купить в специализированных магазинах, так и сделать своими руками.

1. Красивые баночки 

Представить кухню без баночек сегодня просто невозможно: они выполняют как декоративную функцию, так и практическую. В них можно хранить всевозможные специи, крупы, кухонные принадлежности. Не стоит покупать обычные прозрачные баночки, так как они сделают ваше помещение неинтересным и блеклым. Чтобы этого не произошло, отдайте предпочтение оригинальным моделям с красочными рисунками, которые привнесут в кухню хорошее настроение и уют. 


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kuchedeko.info
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sarahblooms.com
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Можно немного пофантазировать и создать свои шедевры. Например, с помощью круп выложить на баночках геометрические узоры. Другой вариант — декупаж. Используйте красочные салфетки с рисунками цветов или любимых мультфильмов, краски и другие декоративные элементы, с помощью которых можно создать очень красивые и оригинальные композиции. В Интернете есть великое множество видеоуроков о том, как создать такие шедевры самостоятельно. 


etsy.com
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sealsfamilywoodworks.com
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insidehls.com
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Используйте баночки не только для хранения всевозможных сыпучих продуктов, но и в качестве горшочков. Устройте на кухне маленький сад, в котором будет расти ваша любимая зелень: петрушка, укроп, мята или базилик. Просто наполните баночки землей и посадите семена растений. 

Фото № 1: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: sarahblooms.com

Баночки также можно использовать в качестве органайзера: в них очень удобно хранить вилки, ложки и ножи. Если украсить их вышеописанным образом, то получится оригинальный предмет декора, который привнесет в вашу кухню больше уюта. 

Фото № 2: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: sarahblooms.com

2. Декорированные досочки

Как и в случае с баночками, досочки можно отделать самостоятельно, придумав интересные рисунки и узоры. Для кухни лучше выбрать красивые итальянские пейзажи, изображения фруктов или овощей, животных или растений. Выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Главное — предпочитайте тот, который отлично впишется в интерьер кухни и сделает ее уютной и красивой. 


etsy.com
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etsy.com
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Если вы собираетесь использовать такую досочку в процессе готовки, не забудьте покрыть ее специальным лаком, который убережет ее от механических повреждений и от попадания воды. 

Фото № 3: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: etsy.com

Существуют декоративные досочки с выпуклыми рисунками —такие варианты, конечно, подойдут только для украшения стен или кухонного гарнитура.

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Тип помещения
Стиль
Дизайнер
Площадь, м²
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 4: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: kuchedeko.info

3. Вязаные поделки

Здесь ваша фантазия не имеет границ! Рукодельницы способны связать что угодно: от обычной прихватки до красивых композиций на стены. 


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Если вы не хотите ухаживать за настоящими растениями, мы предлагаем вам оригинальную и классную альтернативу: вязаные растения. Их можно расположить как на белоснежной стене, за счет чего они будут выглядеть еще красочнее, так и на подоконнике. 


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Классический вариант — вязаная прихватка. Она помогает в процессе приготовления пищи, не давая хозяйке обжечься.


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Необычный вариант использования пряжи — сделать из нее одежду для посуды. Да-да, именно одежду, ведь чашки тоже нуждаются в теплых вязаных свитерочках. Сделав горячий чай, вы всегда будете уверены, что он сохранит свое тепло на долгое время. Украсьте такую «одежду» пушистыми помпонами — и кухня заиграет новыми красками. 

Фото № 5: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: molliemakes.com

Обязательно используйте на кухне вязаные поделки — они способны преобразить помещение и сделать его по-домашнему уютным.  

4. Мелочи для кухни из лоскутков

Лоскутное шитье в технике печворк очень популярно среди рукодельниц. Здесь используются различные по цвету, узору и иногда даже по фактуре кусочки ткани, которые сшиваются в цельное изделие. Благодаря многообразию цветов и форм таких кусочков, можно создавать поразительные по оригинальности и красоте изделия. 


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Для кухни отлично подойдут скатерти, прихватки, салфетки, выполненные в лоскутной технике. Как и другие милые мелочи, их можно либо приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно. Для этого вам даже не потребуется бежать в ближайший швейный магазин. У каждого дома есть старые наволочки или скатерти, которые жалко выбросить, но и для эксплуатации они уже не годятся. Подарите им второй шанс, создав из них настоящие шедевры рукоделия. Они будут радовать вас своей яркостью и оригинальностью, наполняя помещение уютом. 

 


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5. Кухонные наборы из дерева

Сложно себе представить кухню, где не было бы ни одной деревянной вещицы. Этот материал — один из главных для создания в любом помещении атмосферы тепла и уюта, что очень для нас важно. 

 


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Кухонные наборы из дерева могут быть различными по наполнению, например, досочки с подставкой или целый комплект кухонных принадлежностей, куда входят столовые приборы и посуда. 

 


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Чтобы преобразить помещение, советуем приобрести необычные деревянные вещицы, например такие, как на фотографии ниже. Обратите внимание на деревянный поднос с тарелочками в форме рыбок. Мало кто останется равнодушным при виде такой милой вещицы для кухни. 

 Фото № 6: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: handcrafts-mania.myshopify.com

6. Необычные крючки

Где следует разгуляться, так это в выборе крючков. Их ассортимент настолько велик, что глаза разбегаются. Огромное количество форм, цветов, материалов позволят что-то выбрать даже привередливому покупателю. Только посмотрите на этих милых обезьянок, которых можно использовать как в качестве крючков, так и в качестве декоративного элемента, повесив, например, на полочку. 


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«Я слежу за тобой...» — словно шепчут эти крючки, контролируя процесс готовки, чтобы ничто не осталось без внимания. 

Фото № 7: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: figureofspeech.co

Розовые зайчики, белые птички, золотые собаки и красные омары станут частью вашей кухни, помогая в организации помещения. Такие оригинальные и полезные вещицы помогут создать уютное и функциональное пространство. 


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7. Интересные органайзеры

Куда же нам без органайзеров — главных помощников, позволяющих содержать кухню в чистоте и порядке! Однако хранение должно быть не только практичным, но и оригинальным. 


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Старые тележки, железные весы, многоярусные конструкции и деревянные кубики помогут вам в этом. 

 


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8. Кухонные принадлежности необычной формы

Забудьте про правильные тарелки и чайники. Вместо них мы советуем выбирать модели неправильных геометрических форм или в форме животных или растений. Такая посуда смотрится намного интереснее и позволяет добиться главной нашей цели: создать уютную кухню. 


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Храните яйца в железной корзине в форме курицы, а фрукты расположите на синих китах или кленовых листьях. 


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Ножи храните в деревянных бычках, куда можно положить и книги по кулинарии.

Фото № 8: Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочейФото: makespace.com

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3-к квартира49 990 руб.

Дом/таунхаус59 990 руб./этаж

* — чертежи не входят в дизайн помещения

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02. Коллажи

03. 3D визуализация

04. 3D тур по квартире

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02Завтра
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К вам бесплатно приедет наш дизайнер, произведет необходимые замеры, выяснит ваши пожелания по стилю, функциональности будущего интерьера, чтобы учесть все ваши пожелания для дальнейшей работы.
03Через 3 дня
Планировочное решение
Мы подготовим для вас первичное планировочное решение интерьера с расстановкой мебели. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать планировку.
04Через 5 дней
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Мы предоставим технические чертежи по монтажу, демонтажу перегородок, план сантехники и электрики. После ваших правок мы можем 2 раза бесплатно переделать чертежи.
05Через 10 дней
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Вы получите коллажи и 3D визуализацию интерьера с подобранной мебелью, отделочными материалами и декором. После ваших правок, мы можем 1 раз бесплатно переделать визуализации.
06Через 20 дней
Итоговый дизайн-проект
В финале мы подготовим для вас полноценную версию дизайн-проекта с 3D визуализацией, рабочей документацией и ведомостью материалов.
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