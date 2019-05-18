Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочей

Расскажем и покажем, как создать не только функциональную, но и уютную кухню, которая будет радовать вас каждый день.
Многие хозяева квартир хотят, чтобы все помещения в их доме были максимально функциональны, чтобы каждая мелочь была полезна в хозяйстве. Однако погоня за удобством порой лишает квартиру одного из главных качеств: уюта.
Кухня — то место, где мы проводим довольно много времени, и оно становится настоящим рабочим местом, которое нужно обустроить под собственные нужды. Сегодня мы расскажем, какие полезные мелочи можно использовать в интерьере кухни, чтобы она была не только удобной, но и уютной. Интересные вещи для кухни можно как купить в специализированных магазинах, так и сделать своими руками.
1. Красивые баночки
Представить кухню без баночек сегодня просто невозможно: они выполняют как декоративную функцию, так и практическую. В них можно хранить всевозможные специи, крупы, кухонные принадлежности. Не стоит покупать обычные прозрачные баночки, так как они сделают ваше помещение неинтересным и блеклым. Чтобы этого не произошло, отдайте предпочтение оригинальным моделям с красочными рисунками, которые привнесут в кухню хорошее настроение и уют.
Можно немного пофантазировать и создать свои шедевры. Например, с помощью круп выложить на баночках геометрические узоры. Другой вариант — декупаж. Используйте красочные салфетки с рисунками цветов или любимых мультфильмов, краски и другие декоративные элементы, с помощью которых можно создать очень красивые и оригинальные композиции. В Интернете есть великое множество видеоуроков о том, как создать такие шедевры самостоятельно.
Используйте баночки не только для хранения всевозможных сыпучих продуктов, но и в качестве горшочков. Устройте на кухне маленький сад, в котором будет расти ваша любимая зелень: петрушка, укроп, мята или базилик. Просто наполните баночки землей и посадите семена растений.
Баночки также можно использовать в качестве органайзера: в них очень удобно хранить вилки, ложки и ножи. Если украсить их вышеописанным образом, то получится оригинальный предмет декора, который привнесет в вашу кухню больше уюта.
2. Декорированные досочки
Как и в случае с баночками, досочки можно отделать самостоятельно, придумав интересные рисунки и узоры. Для кухни лучше выбрать красивые итальянские пейзажи, изображения фруктов или овощей, животных или растений. Выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Главное — предпочитайте тот, который отлично впишется в интерьер кухни и сделает ее уютной и красивой.
Если вы собираетесь использовать такую досочку в процессе готовки, не забудьте покрыть ее специальным лаком, который убережет ее от механических повреждений и от попадания воды.
Существуют декоративные досочки с выпуклыми рисунками —такие варианты, конечно, подойдут только для украшения стен или кухонного гарнитура.
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3. Вязаные поделки
Здесь ваша фантазия не имеет границ! Рукодельницы способны связать что угодно: от обычной прихватки до красивых композиций на стены.
Если вы не хотите ухаживать за настоящими растениями, мы предлагаем вам оригинальную и классную альтернативу: вязаные растения. Их можно расположить как на белоснежной стене, за счет чего они будут выглядеть еще красочнее, так и на подоконнике.
Классический вариант — вязаная прихватка. Она помогает в процессе приготовления пищи, не давая хозяйке обжечься.
Необычный вариант использования пряжи — сделать из нее одежду для посуды. Да-да, именно одежду, ведь чашки тоже нуждаются в теплых вязаных свитерочках. Сделав горячий чай, вы всегда будете уверены, что он сохранит свое тепло на долгое время. Украсьте такую «одежду» пушистыми помпонами — и кухня заиграет новыми красками.
Обязательно используйте на кухне вязаные поделки — они способны преобразить помещение и сделать его по-домашнему уютным.
4. Мелочи для кухни из лоскутков
Лоскутное шитье в технике печворк очень популярно среди рукодельниц. Здесь используются различные по цвету, узору и иногда даже по фактуре кусочки ткани, которые сшиваются в цельное изделие. Благодаря многообразию цветов и форм таких кусочков, можно создавать поразительные по оригинальности и красоте изделия.
Для кухни отлично подойдут скатерти, прихватки, салфетки, выполненные в лоскутной технике. Как и другие милые мелочи, их можно либо приобрести в магазине, либо сделать самостоятельно. Для этого вам даже не потребуется бежать в ближайший швейный магазин. У каждого дома есть старые наволочки или скатерти, которые жалко выбросить, но и для эксплуатации они уже не годятся. Подарите им второй шанс, создав из них настоящие шедевры рукоделия. Они будут радовать вас своей яркостью и оригинальностью, наполняя помещение уютом.
5. Кухонные наборы из дерева
Сложно себе представить кухню, где не было бы ни одной деревянной вещицы. Этот материал — один из главных для создания в любом помещении атмосферы тепла и уюта, что очень для нас важно.
Кухонные наборы из дерева могут быть различными по наполнению, например, досочки с подставкой или целый комплект кухонных принадлежностей, куда входят столовые приборы и посуда.
Чтобы преобразить помещение, советуем приобрести необычные деревянные вещицы, например такие, как на фотографии ниже. Обратите внимание на деревянный поднос с тарелочками в форме рыбок. Мало кто останется равнодушным при виде такой милой вещицы для кухни.
6. Необычные крючки
Где следует разгуляться, так это в выборе крючков. Их ассортимент настолько велик, что глаза разбегаются. Огромное количество форм, цветов, материалов позволят что-то выбрать даже привередливому покупателю. Только посмотрите на этих милых обезьянок, которых можно использовать как в качестве крючков, так и в качестве декоративного элемента, повесив, например, на полочку.
«Я слежу за тобой...» — словно шепчут эти крючки, контролируя процесс готовки, чтобы ничто не осталось без внимания.
Розовые зайчики, белые птички, золотые собаки и красные омары станут частью вашей кухни, помогая в организации помещения. Такие оригинальные и полезные вещицы помогут создать уютное и функциональное пространство.
7. Интересные органайзеры
Куда же нам без органайзеров — главных помощников, позволяющих содержать кухню в чистоте и порядке! Однако хранение должно быть не только практичным, но и оригинальным.
Старые тележки, железные весы, многоярусные конструкции и деревянные кубики помогут вам в этом.
8. Кухонные принадлежности необычной формы
Забудьте про правильные тарелки и чайники. Вместо них мы советуем выбирать модели неправильных геометрических форм или в форме животных или растений. Такая посуда смотрится намного интереснее и позволяет добиться главной нашей цели: создать уютную кухню.
Храните яйца в железной корзине в форме курицы, а фрукты расположите на синих китах или кленовых листьях.
Ножи храните в деревянных бычках, куда можно положить и книги по кулинарии.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники