Как создать уют на кухне при помощи полезных мелочей

Многие хозяева квартир хотят, чтобы все помещения в их доме были максимально функциональны, чтобы каждая мелочь была полезна в хозяйстве. Однако погоня за удобством порой лишает квартиру одного из главных качеств: уюта.

Кухня — то место, где мы проводим довольно много времени, и оно становится настоящим рабочим местом, которое нужно обустроить под собственные нужды. Сегодня мы расскажем, какие полезные мелочи можно использовать в интерьере кухни, чтобы она была не только удобной, но и уютной. Интересные вещи для кухни можно как купить в специализированных магазинах, так и сделать своими руками.

1. Красивые баночки

Представить кухню без баночек сегодня просто невозможно: они выполняют как декоративную функцию, так и практическую. В них можно хранить всевозможные специи, крупы, кухонные принадлежности. Не стоит покупать обычные прозрачные баночки, так как они сделают ваше помещение неинтересным и блеклым. Чтобы этого не произошло, отдайте предпочтение оригинальным моделям с красочными рисунками, которые привнесут в кухню хорошее настроение и уют.

Можно немного пофантазировать и создать свои шедевры. Например, с помощью круп выложить на баночках геометрические узоры. Другой вариант — декупаж. Используйте красочные салфетки с рисунками цветов или любимых мультфильмов, краски и другие декоративные элементы, с помощью которых можно создать очень красивые и оригинальные композиции. В Интернете есть великое множество видеоуроков о том, как создать такие шедевры самостоятельно.

Используйте баночки не только для хранения всевозможных сыпучих продуктов, но и в качестве горшочков. Устройте на кухне маленький сад, в котором будет расти ваша любимая зелень: петрушка, укроп, мята или базилик. Просто наполните баночки землей и посадите семена растений.

Фото: sarahblooms.com

Баночки также можно использовать в качестве органайзера: в них очень удобно хранить вилки, ложки и ножи. Если украсить их вышеописанным образом, то получится оригинальный предмет декора, который привнесет в вашу кухню больше уюта.

Фото: sarahblooms.com

2. Декорированные досочки

Как и в случае с баночками, досочки можно отделать самостоятельно, придумав интересные рисунки и узоры. Для кухни лучше выбрать красивые итальянские пейзажи, изображения фруктов или овощей, животных или растений. Выбор настолько велик, что всего и не перечислить. Главное — предпочитайте тот, который отлично впишется в интерьер кухни и сделает ее уютной и красивой.

Если вы собираетесь использовать такую досочку в процессе готовки, не забудьте покрыть ее специальным лаком, который убережет ее от механических повреждений и от попадания воды.

Фото: etsy.com

Существуют декоративные досочки с выпуклыми рисунками —такие варианты, конечно, подойдут только для украшения стен или кухонного гарнитура.