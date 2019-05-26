Как в аптеке: 30 вариантов хранения для кухни

Мерные ложки для максимального удобства можно разместить не в ящике, а с внутренней стороны дверцы шкафа. Если дополнить это пространство информативными подписями, можно значительно сэкономить время при готовке.

Мерные ложки для максимального удобства можно разместить не в ящике, а с внутренней стороны дверцы шкафа. Если дополнить это пространство информативными подписями, можно значительно сэкономить время при готовке. как территория особого назначения выполняет сразу несколько функций, при этом не отличаясь завидным метражом. Именно поэтому грамотные системы хранения имеют определяющее значение. Сегодня мы рассмотрим несколько десятков примеров, которые легко реализовать на вашей кухне и которые действительно вдохновят вас на перемены.

Кухня как территория особого назначения выполняет сразу несколько функций, при этом не отличаясь завидным метражом. Именно поэтому грамотные системы хранения имеют определяющее значение. Сегодня мы рассмотрим несколько десятков примеров, которые легко реализовать на вашей кухне и которые действительно вдохновят вас на перемены.

Четырёхкомнатная и более

Фото: HelloHumz.com

Превратить торцевую часть шкафа в отдельную панель для хранения вряд ли удастся самостоятельно. Но если задуматься о мелочах заранее, хвалить себя за предусмотрительность вы будете годами.

Фото: kitchendecorpad.com

Рассчитайте точную стоимость ремонта на онлайн-калькуляторе и бесплатно получите подробную смету на ремонт Рассчитать

Для большой семьи и увлеченных кулинаров вот такой широкий ящик с щедрым разделением на отсеки — залог порядка.

Фото: comoorganizar.com.br

Прихожая часто соседствует с пространством кухни, и это не всегда удобно. Вот такой прием позволяет решить проблемы с хранением самого необходимого для прихожей и при этом не отнимать заветные метры у кухни.

Фото: kitchendecorpad.com

Кухня на заказ — самый верный способ предусмотреть любое развитие событий и не потерять ни единого сантиметра.

Фото: beautyandtheminibeasts.com

Если кабинету не нашлось места в интерьере, вас всегда может спасти кухня! Однако подумать об этом лучше заранее. Кстати, при участии грамотного дизайнера рабочее место можно легко спрятать в системах хранения.

Фото: fustany.com

Подвесная система в выдвижной панели — это не только удобно, но и очень красиво.

Фото: cabinetbank.com

Зона вокруг плиты обладает огромным диапазоном использования. Ни в коем случае не пренебрегайте этим.

Фото: cabinetbank.com

Если вы планируете разделять мусор, позаботьтесь об удобстве этого процесса. Иначе нервы сдадут в первый же месяц и никакие благие намерения не вернут вам энтузиазм.

Фото: cellcode.us

Благодаря современным техническим возможностям угловая часть кухни не только стала функциональной, но и приобрела чуть ли не самую удобную систему хранения — выдвижную.

Фото: 87designs.net

Кладовка — это мечта любого увлеченного кулинара. И тут не придется изыскивать особые методы хранения. Все, что вам потребуется — это свободное пространство.

Фото: home-dsgn.com

Вот такую индивидуализированную панель для хранения в ящике можно заказать мастеру уже после нескольких лет использования кухни. И, скажем вам, оно того стоит!

Фото: realivin.net

Губки и щетки совсем не обязательно хранить в мойке.

Фото: thinkingclearly.co

Рай перфекциониста на кухне создается многочасовым усердным трудом и четким расчетом дизайнера.

Фото: landlbeanery.com

Играли в тетрис в детстве? Грамотная система хранения на кухне — это в первую очередь умение справляться с дефицитом пространства.

Фото: pinterest.com

Выдвижная рабочая поверхность — еще один пример того, как маленькую кухню можно превратить в максимально функциональное и при этом совершенно очаровательное пространство.

Фото: kitchendecorpad.com

Хранение овощей, не требующих постоянного охлаждения, — это отдельный, самостоятельный пункт в кухонных системах.

Фото: orguevim.com

Раковина и трубы мешают сделать полноценный ящик? Это не проблема, а повод задуматься над более креативным решением.

Фото: pinterest.com

Полноценный обеденный стол тоже может быть выдвижным. И в этом случае он поможет сэкономить массу свободного пространства.

Фото: atelierchang.com

Максимальное оснащение кухонного острова системами хранения легко превратит этот элемент в любимую рабочую зону для детей-школьников.

Фото: freshome.com

В руках опытного дизайнера любая мечта хозяйки — лишь задача, которую нужно выполнить.

Фото: fashionview.org

Узкие пространства между шкафами только кажутся неудобными, но если добавить выдвижные системы хранения, они мигом превратятся в самые часто используемые уголки кухни.

Фото: supermama.me

Кухни до потолка — штука модная, однако часто требует дополнительных элементов. Лестниц например.

Фото: victoriafallsbridge.com

Противень, формы для выпечки и разделочные доски достойны лучшей судьбы и продуманной системы хранения.

Фото: pinterest.com

Такой вот прием позволяет не только спрятать бытовые приборы, но и в открытом состоянии увеличивает размеры рабочей поверхности.

Фото: welt.de

Еще одни вариант расположения чистящих приспособлений. К сожалению, встроить такой ящик в уже готовую кухню почти невозможно.

Фото: retete-usoare.info

Вот такой вариант с выдвижной системой дверей позволяет создать собственный эспрессо-бар. А при необходимости — скрыть его от посторонних глаз буквально парой движений.

Фото: tulanhnhat.com

Еще одно решение для неудобного шкафа с коммуникациями.

Фото: homystyle.com

Хранение на кухне может и должно быть красивым.

Фото: oresundscienceregion.org

Однако функциональность все же на первом месте.