Как в аптеке: 30 вариантов хранения для кухни

Сейчас вы узнаете о самых крутых вариантах системы хранения — от ящиков до необычных кухонных шкафов.
Кухня как территория особого назначения выполняет сразу несколько функций, при этом не отличаясь завидным метражом. Именно поэтому грамотные системы хранения имеют определяющее значение. Сегодня мы рассмотрим несколько десятков примеров, которые легко реализовать на вашей кухне и которые действительно вдохновят вас на перемены.
Мерные ложки для максимального удобства можно разместить не в ящике, а с внутренней стороны дверцы шкафа. Если дополнить это пространство информативными подписями, можно значительно сэкономить время при готовке. как территория особого назначения выполняет сразу несколько функций, при этом не отличаясь завидным метражом. Именно поэтому грамотные системы хранения имеют определяющее значение. Сегодня мы рассмотрим несколько десятков примеров, которые легко реализовать на вашей кухне и которые действительно вдохновят вас на перемены.
Мерные ложки для максимального удобства можно разместить не в ящике, а с внутренней стороны дверцы шкафа. Если дополнить это пространство информативными подписями, можно значительно сэкономить время при готовке.
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Превратить торцевую часть шкафа в отдельную панель для хранения вряд ли удастся самостоятельно. Но если задуматься о мелочах заранее, хвалить себя за предусмотрительность вы будете годами.
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Для большой семьи и увлеченных кулинаров вот такой широкий ящик с щедрым разделением на отсеки — залог порядка.
Прихожая часто соседствует с пространством кухни, и это не всегда удобно. Вот такой прием позволяет решить проблемы с хранением самого необходимого для прихожей и при этом не отнимать заветные метры у кухни.
Кухня на заказ — самый верный способ предусмотреть любое развитие событий и не потерять ни единого сантиметра.
Если кабинету не нашлось места в интерьере, вас всегда может спасти кухня! Однако подумать об этом лучше заранее. Кстати, при участии грамотного дизайнера рабочее место можно легко спрятать в системах хранения.
Подвесная система в выдвижной панели — это не только удобно, но и очень красиво.
Зона вокруг плиты обладает огромным диапазоном использования. Ни в коем случае не пренебрегайте этим.
Если вы планируете разделять мусор, позаботьтесь об удобстве этого процесса. Иначе нервы сдадут в первый же месяц и никакие благие намерения не вернут вам энтузиазм.
Благодаря современным техническим возможностям угловая часть кухни не только стала функциональной, но и приобрела чуть ли не самую удобную систему хранения — выдвижную.
Кладовка — это мечта любого увлеченного кулинара. И тут не придется изыскивать особые методы хранения. Все, что вам потребуется — это свободное пространство.
Вот такую индивидуализированную панель для хранения в ящике можно заказать мастеру уже после нескольких лет использования кухни. И, скажем вам, оно того стоит!
Губки и щетки совсем не обязательно хранить в мойке.
Рай перфекциониста на кухне создается многочасовым усердным трудом и четким расчетом дизайнера.
Играли в тетрис в детстве? Грамотная система хранения на кухне — это в первую очередь умение справляться с дефицитом пространства.
Выдвижная рабочая поверхность — еще один пример того, как маленькую кухню можно превратить в максимально функциональное и при этом совершенно очаровательное пространство.
Хранение овощей, не требующих постоянного охлаждения, — это отдельный, самостоятельный пункт в кухонных системах.
Раковина и трубы мешают сделать полноценный ящик? Это не проблема, а повод задуматься над более креативным решением.
Полноценный обеденный стол тоже может быть выдвижным. И в этом случае он поможет сэкономить массу свободного пространства.
Максимальное оснащение кухонного острова системами хранения легко превратит этот элемент в любимую рабочую зону для детей-школьников.
В руках опытного дизайнера любая мечта хозяйки — лишь задача, которую нужно выполнить.
Узкие пространства между шкафами только кажутся неудобными, но если добавить выдвижные системы хранения, они мигом превратятся в самые часто используемые уголки кухни.
Кухни до потолка — штука модная, однако часто требует дополнительных элементов. Лестниц например.
Противень, формы для выпечки и разделочные доски достойны лучшей судьбы и продуманной системы хранения.
Такой вот прием позволяет не только спрятать бытовые приборы, но и в открытом состоянии увеличивает размеры рабочей поверхности.
Еще одни вариант расположения чистящих приспособлений. К сожалению, встроить такой ящик в уже готовую кухню почти невозможно.
Вот такой вариант с выдвижной системой дверей позволяет создать собственный эспрессо-бар. А при необходимости — скрыть его от посторонних глаз буквально парой движений.
Еще одно решение для неудобного шкафа с коммуникациями.
Хранение на кухне может и должно быть красивым.
Однако функциональность все же на первом месте.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники