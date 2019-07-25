Перламутровая мозаика в интерьере: 15 волшебных фотоидей

Перламутр — это органическое вещество, выделяемое моллюсками, прочный и упругий материал, легкий и прозрачный, позволяющий свету проходить через его поверхность и создавать тонкое свечение. При кажущейся хрупкости и пластичности перламутр необычайно устойчив к механическим воздействиям и неблагоприятным влияниям окружающей среды. Все эти качества делают его прекрасным материалом для оформления интерьеров во многих стилях .

Перламутр — это органическое вещество, выделяемое моллюсками, прочный и упругий материал, легкий и прозрачный, позволяющий свету проходить через его поверхность и создавать тонкое свечение. При кажущейся хрупкости и пластичности перламутр необычайно устойчив к механическим воздействиям и неблагоприятным влияниям окружающей среды. Все эти качества делают его прекрасным материалом для оформления интерьеров во многих стилях .мутр веками воспевали поэты, рисовали художники, ценили мастера и обожали модницы. В Древнем Риме перламутр считался символом власти и мудрости, люди верили, что он приносит счастье. И активно использовали его не только при изготовлении украшений, но и при отделке и декоре домов.

Перламутр веками воспевали поэты, рисовали художники, ценили мастера и обожали модницы. В Древнем Риме перламутр считался символом власти и мудрости, люди верили, что он приносит счастье. И активно использовали его не только при изготовлении украшений, но и при отделке и декоре домов.

Примерно на 95 процентов перламутр состоит из арагонита, твердого, но хрупкого минерала карбоната кальция, при этом перламутр в 3 000 раз прочнее, чем арагонит. Ни один синтезированный человеком композит не может превзойти эти качества!

Материалом для перламутровой мозаики служат пластинки различных цветов и оттенков, желательно одной толщины. В этом материале могут присутствовать пластины малахита, бирюзы, коралла, гагата. Размер деталей, используемых для мозаичных работ, зависит от объема готового полотна. Например, если готовая мозаика не превышает 0,3 х 0,3 метра, размер отдельных кусочков не должен быть больше 5 миллиметров. Другое правило, которого стараются придерживаться дизайнеры: перламутровая мозаика выглядит лучше, если все ее детали имеют приблизительно один и тот же размер.

Фото: hominter.com

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Фото: hominter.com

Фото: hominter.com

Фото: bravotti.com

Выбирая композицию перламутровой мозаики, лучше ограничиваться геометрическими орнаментами. Поскольку каждая деталь рисунка должна быть вырезана точно по контуру, лучше избегать сложных изгибов, соединение которых с соседними пластинами будет представлять серьезную проблему. При выборе любой композиции большое значение имеет цвет перламутра и его интенсивность.

Чем лучше будут обработаны края деталей мозаики, тем плотнее можно будет подогнать их друг к другу и тем совершеннее будет работа.

Если изготавливается небольшая мозаика, можно слоем клея покрыть сразу все основание и сразу же уложить на него кусочки перламутра. В том случае, если рисунок сложный, его набирают на стекле, постоянно сверяя с оригиналом, затем по стандартной схеме набор переносят на основание. Когда клей затвердеет, поверхность мозаики из перламутра шлифуют и полируют.

Фото: dadmin.co

Существует несколько видов мозаики, которые дифференцируются по форме:

шестиугольная;

восьмиугольная;

прямоугольная;

круглая;

фантазийная (фрагменты могут отличаться друг от друга).

Особенность перламутровой мозаики — ее универсальность. Перламутровые плитки можно использовать на различных плоских поверхностях. Такой декор подходит для ванных комнат, кухонных стен и даже напольных покрытий.

Перламутр также используется как материал для изготовления пуговиц, клавиш музыкальных инструментов, в качестве основы в ювелирных изделиях и в декоративно-прикладной живописи. В искусстве стран Дальнего Востока — Японии, Китае, Корее, Вьетнаме — перламутр занимает важное место, им инкрустируют ширмы, шкатулки, вееры, гребни, различные панно.

Ванная комната

Первое пространство, о котором мы вспоминаем, когда примеряем перламутровую мозаику к интерьеру своей квартиры, — ванная комната. И это правильно. Именно здесь в полной мере раскрываются все достоинства материала, созданного для водной среды. Перламутровой мозаикой можно оформить одну стену или ее часть, а если бюджет позволит вам отделать мозаикой всю площадь стен, вы получите поразительное по красоте пространство, где солнечные блики будут нежно играть на теплой поверхности.

Фото: roadcheck.info

Фото: roadcheck.info

Фото: nautmile.com

Фото: ceparts.info

Ванна

Несмотря на то что мозаичные плитки лучше всего держатся на ровной поверхности, при большом желании можно оклеить ими наружную поверхность и самой ванны. Отлично будет выглядеть шестиугольная мозаичная плитка на декоративном экране на фоне стены такого же цвета и в таком же оформлении.

Фото: shopsmartexpress.com

Фото: nautmile.com

Умывальная зона

Вся стена, на которой расположена раковина, может быть выполнена в молочно-сливочном оттенке перламутровой плитки. Можно пустить лишь полосу такого материала между рядами керамической плитки — в любом случае это выглядит потрясающе!

Фото: nautmile.com

Фото: veteransstudies.org

Санузел

Перламутровая мозаика в санузле — решение очень необычное. Впрочем, такой материал не только украсит интерьер, но и визуально согреет его.

Фото: nautmile.com

Кухонный фартук

Непривычно видеть перламутровую мозаику и на кухне, особенно в качестве кухонного фартука? Не сомневайтесь, что такая мозаика выдержит и высокую температуру от плиты, и пар от кипящей воды. А вот брызги от масла лучше вытирать сразу же.

Фото: venturaflooring.net

Фото: ceparts.info

Журнальный столик

Такой журнальный столик, инкрустированный перламутровой мозаикой, можно считать антиквариатом сразу же после его изготовления. Накрытая стеклом поверхность не потеряет своего блеска и тепла, покажет себя во всей красе даже при искусственном освещении, не говоря уже о солнечном свете.

Фото: keramikasoukup.sk

Шкатулки

Шкатулки, оформленные перламутровой мозаикой, не выходят из моды уже несколько веков! Теплая на ощупь, красивая на вид, такая нежная вещица будет кстати в любом интерьере.

Фото: keramikasoukup.sk

Панно

И очень популярный в последние годы элемент оформления интерьера домов и квартир в экостиле — панно из перламутровой мозаики. Причем разместить его можно не только в ванной комнате или в кухне — такое панно может украсить коридор, спальню и даже гостиную. Это настоящий арт-объект, который окажется уместен в любом помещении, будет переезжать с вами на новое место жительства и порадует ваших детей и внуков.