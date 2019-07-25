Перламутровая мозаика в интерьере: 15 волшебных фотоидей

Напоенный солнцем и морем материал станет роскошным украшением любой квартиры!
Перламутр веками воспевали поэты, рисовали художники, ценили мастера и обожали модницы. В Древнем Риме перламутр считался символом власти и мудрости, люди верили, что он приносит счастье. И активно использовали его не только при изготовлении украшений, но и при отделке и декоре домов.
Перламутр — это органическое вещество, выделяемое моллюсками, прочный и упругий материал, легкий и прозрачный, позволяющий свету проходить через его поверхность и создавать тонкое свечение. При кажущейся хрупкости и пластичности перламутр необычайно устойчив к механическим воздействиям и неблагоприятным влияниям окружающей среды. Все эти качества делают его прекрасным материалом для оформления интерьеров во многих стилях.мутр веками воспевали поэты, рисовали художники, ценили мастера и обожали модницы. В Древнем Риме перламутр считался символом власти и мудрости, люди верили, что он приносит счастье. И активно использовали его не только при изготовлении украшений, но и при отделке и декоре домов.
Перламутр — это органическое вещество, выделяемое моллюсками, прочный и упругий материал, легкий и прозрачный, позволяющий свету проходить через его поверхность и создавать тонкое свечение. При кажущейся хрупкости и пластичности перламутр необычайно устойчив к механическим воздействиям и неблагоприятным влияниям окружающей среды. Все эти качества делают его прекрасным материалом для оформления интерьеров во многих стилях.
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Примерно на 95 процентов перламутр состоит из арагонита, твердого, но хрупкого минерала карбоната кальция, при этом перламутр в 3 000 раз прочнее, чем арагонит. Ни один синтезированный человеком композит не может превзойти эти качества!
Материалом для перламутровой мозаики служат пластинки различных цветов и оттенков, желательно одной толщины. В этом материале могут присутствовать пластины малахита, бирюзы, коралла, гагата. Размер деталей, используемых для мозаичных работ, зависит от объема готового полотна. Например, если готовая мозаика не превышает 0,3 х 0,3 метра, размер отдельных кусочков не должен быть больше 5 миллиметров. Другое правило, которого стараются придерживаться дизайнеры: перламутровая мозаика выглядит лучше, если все ее детали имеют приблизительно один и тот же размер.
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Выбирая композицию перламутровой мозаики, лучше ограничиваться геометрическими орнаментами. Поскольку каждая деталь рисунка должна быть вырезана точно по контуру, лучше избегать сложных изгибов, соединение которых с соседними пластинами будет представлять серьезную проблему. При выборе любой композиции большое значение имеет цвет перламутра и его интенсивность.
Чем лучше будут обработаны края деталей мозаики, тем плотнее можно будет подогнать их друг к другу и тем совершеннее будет работа.
Если изготавливается небольшая мозаика, можно слоем клея покрыть сразу все основание и сразу же уложить на него кусочки перламутра. В том случае, если рисунок сложный, его набирают на стекле, постоянно сверяя с оригиналом, затем по стандартной схеме набор переносят на основание. Когда клей затвердеет, поверхность мозаики из перламутра шлифуют и полируют.
Существует несколько видов мозаики, которые дифференцируются по форме:
- шестиугольная;
- восьмиугольная;
- прямоугольная;
- круглая;
- фантазийная (фрагменты могут отличаться друг от друга).
Особенность перламутровой мозаики — ее универсальность. Перламутровые плитки можно использовать на различных плоских поверхностях. Такой декор подходит для ванных комнат, кухонных стен и даже напольных покрытий.
Перламутр также используется как материал для изготовления пуговиц, клавиш музыкальных инструментов, в качестве основы в ювелирных изделиях и в декоративно-прикладной живописи. В искусстве стран Дальнего Востока — Японии, Китае, Корее, Вьетнаме — перламутр занимает важное место, им инкрустируют ширмы, шкатулки, вееры, гребни, различные панно.
Ванная комната
Первое пространство, о котором мы вспоминаем, когда примеряем перламутровую мозаику к интерьеру своей квартиры, — ванная комната. И это правильно. Именно здесь в полной мере раскрываются все достоинства материала, созданного для водной среды. Перламутровой мозаикой можно оформить одну стену или ее часть, а если бюджет позволит вам отделать мозаикой всю площадь стен, вы получите поразительное по красоте пространство, где солнечные блики будут нежно играть на теплой поверхности.
Ванна
Несмотря на то что мозаичные плитки лучше всего держатся на ровной поверхности, при большом желании можно оклеить ими наружную поверхность и самой ванны. Отлично будет выглядеть шестиугольная мозаичная плитка на декоративном экране на фоне стены такого же цвета и в таком же оформлении.
Умывальная зона
Вся стена, на которой расположена раковина, может быть выполнена в молочно-сливочном оттенке перламутровой плитки. Можно пустить лишь полосу такого материала между рядами керамической плитки — в любом случае это выглядит потрясающе!
Санузел
Перламутровая мозаика в санузле — решение очень необычное. Впрочем, такой материал не только украсит интерьер, но и визуально согреет его.
Кухонный фартук
Непривычно видеть перламутровую мозаику и на кухне, особенно в качестве кухонного фартука? Не сомневайтесь, что такая мозаика выдержит и высокую температуру от плиты, и пар от кипящей воды. А вот брызги от масла лучше вытирать сразу же.
Журнальный столик
Такой журнальный столик, инкрустированный перламутровой мозаикой, можно считать антиквариатом сразу же после его изготовления. Накрытая стеклом поверхность не потеряет своего блеска и тепла, покажет себя во всей красе даже при искусственном освещении, не говоря уже о солнечном свете.
Шкатулки
Шкатулки, оформленные перламутровой мозаикой, не выходят из моды уже несколько веков! Теплая на ощупь, красивая на вид, такая нежная вещица будет кстати в любом интерьере.
Панно
И очень популярный в последние годы элемент оформления интерьера домов и квартир в экостиле — панно из перламутровой мозаики. Причем разместить его можно не только в ванной комнате или в кухне — такое панно может украсить коридор, спальню и даже гостиную. Это настоящий арт-объект, который окажется уместен в любом помещении, будет переезжать с вами на новое место жительства и порадует ваших детей и внуков.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
02. Ведомость материалов
03. Ведомость отделки и мебели
04. Ведомость сантехники