Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бывают

Двуспальная кровать в интерьере спальни — центральный элемент комнаты, вокруг которого выстраивается все остальное пространство. К ее покупке нужно подойти ответственно: подобрать оптимальный размер корпуса, чтобы кровать не занимала много места, и найти самое удачное расположение в комнате.

Чтобы сделать это, нужно знать, какие бывают модели двуспальных кроватей и чем они отличаются друг от друга. Подробно рассказываем об этом ниже, а также показываем самые красивые фото двуспальных кроватей в интерьере.

Основные виды двуспальных кроватей и их особенности

Выделяют три основных вида: рамочные, раскладные, континентальные и кровати-трансформеры. Они отличаются размерами и конструкцией каркаса. Показываем, что собой представляет каждый вид.

Рамочные

Самый распространенный вариант — классические рамочные конструкции. Дизайн двуспальных кроватей такого вида знаком каждому: они состоят из корпуса с бортами, между которыми помещаются матрасы нескольких типовых размеров, а также из нижней прочной рамы, которая компенсирует вес человеческого тела и делает кровать более долговечной и износостойкой.

Фото: letriciawilbanksdesign.com

Каркасы рамочных кроватей бывают классическими деревянными или же мягкими, обитыми тканью с различными тактильными эффектами.

Континентальные

Это самый дорогой и самый большой по габаритам вид двуспальной кровати. Особенность конструкции в том, что высокий и широкий матрас уже интегрирован в каркас — как правило, он дополняется тонким матрасом, который идет в комплекте. Континентальные кровати обеспечивают более комфортный сон и обладают повышенным ортопедическим эффектом, так как встроенный матрас — многослойный.

Фото: blogkeyla.online

Корпус этих современных двуспальных кроватей изготавливается из дерева и традиционно обивается тканью или дорогой натуральной кожей. Конструкция также предусматривает высокое мягкое изголовье.

Раскладные

Отличный вариант для маленьких квартир и студий, где полноценная кровать либо займет слишком много места, либо вовсе перекроет весь проход по комнате. Раскладные двуспальные кровати можно доставать только тогда, когда они нужны — в остальное время практичная мебель будет стоять в закрытом состоянии, не занимая собой пространство.