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Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бывают


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Двуспальная кровать — обязательный атрибут любой спальни. Не знаете, какую выбрать для своего дома? Рассказываем все, что вы должны знать о двуспальных кроватях.

Содержание

Двуспальная кровать в интерьере спальни — центральный элемент комнаты, вокруг которого выстраивается все остальное пространство. К ее покупке нужно подойти ответственно: подобрать оптимальный размер корпуса, чтобы кровать не занимала много места, и найти самое удачное расположение в комнате.

Чтобы сделать это, нужно знать, какие бывают модели двуспальных кроватей и чем они отличаются друг от друга. Подробно рассказываем об этом ниже, а также показываем самые красивые фото двуспальных кроватей в интерьере. 

Основные виды двуспальных кроватей и их особенности

Выделяют три основных вида: рамочные, раскладные, континентальные и кровати-трансформеры. Они отличаются размерами и конструкцией каркаса. Показываем, что собой представляет каждый вид.

Рамочные

Самый распространенный вариант — классические рамочные конструкции. Дизайн двуспальных кроватей такого вида знаком каждому: они состоят из корпуса с бортами, между которыми помещаются матрасы нескольких типовых размеров, а также из нижней прочной рамы, которая компенсирует вес человеческого тела и делает кровать более долговечной и износостойкой.

Фото № 1: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: letriciawilbanksdesign.com

Каркасы рамочных кроватей бывают классическими деревянными или же мягкими, обитыми тканью с различными тактильными эффектами.   

Континентальные

Это самый дорогой и самый большой по габаритам вид двуспальной кровати. Особенность конструкции в том, что высокий и широкий матрас уже интегрирован в каркас — как правило, он дополняется тонким матрасом, который идет в комплекте. Континентальные кровати обеспечивают более комфортный сон и обладают повышенным ортопедическим эффектом, так как встроенный матрас — многослойный.

Фото № 2: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: blogkeyla.online

Корпус этих современных двуспальных кроватей изготавливается из дерева и традиционно обивается тканью или дорогой натуральной кожей. Конструкция также предусматривает высокое мягкое изголовье.

Раскладные

Отличный вариант для маленьких квартир и студий, где полноценная кровать либо займет слишком много места, либо вовсе перекроет весь проход по комнате. Раскладные двуспальные кровати можно доставать только тогда, когда они нужны — в остальное время практичная мебель будет стоять в закрытом состоянии, не занимая собой пространство.

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стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 37.0 м²

стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика
стиль Современная классика

стиль Современная классика, 36.6 м²

Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль
Скандинавский стиль

Скандинавский стиль, 35.6 м²

стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм
стиль Минимализм

стиль Минимализм, 35.0 м²

Фото № 3: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: valeria-milewski.com

Каркас чаще всего делают из металла, можно также найти такие двуспальные кровати из дерева. Сложенная кровать — например в виде небольшого дивана — будет очень компактной и удобной для использования даже в ограниченном пространстве.

Кровать-трансформер

Второй интересный вариант для маленьких пространств — объединить кровать с другими предметами мебели помимо дивана. Спальное место может опускаться из закрытого шкафа, раскладываться из рабочего стола или даже выдвигаться из стены. 

Фото № 4: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: dream-home-ideas.com

Такая кровать поможет сделать домашнее пространство более практичным и функциональным. И станет яркой дополняющей деталью интерьера в скандинавском стиле, минимализме или в стиле хай-тек.

Формы и дизайн двуспальных кроватей

Помимо основных типов двуспальных кроватей, перечисленных выше, существуют и некоторые другие разновидности. Они обеспечивают дополнительный комфорт и удобство при использовании главного предмета мебели вашей спальни.

Двуспальная кровать с подъемным механизмом

Это модернизированный вариант рамочной двуспальной кровати в интерьере — фото ниже показывает главную особенность ее конструкции: под нижней рамой находится просторный отсек для хранения. Туда можно складывать, например, комплекты постельного белья или вещи, которыми вы редко пользуетесь. 

Фото № 5: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: dream-home-ideas.com

Такие кровати очень популярны и востребованы, однако есть одна сложность: чтобы добраться до отсеков хранения, нужно поднимать довольно тяжелую раму с матрасом наверху или же полностью освобождать кровать перед подъемом рамы.

Двуспальная кровать с выдвижными ящиками

Более удобный аналог подъемного механизма — выдвижные ящики в корпусе кровати, которые располагаются по его боковым бортам. Ими легче пользоваться, однако чаще всего они бывают меньше по объему, чем несколько отсеков под рамой. 

Фото № 6: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: agcmedia.com

В зависимости от размера и высоты корпуса такие ящики могут располагаться не в один, а в два или три ряда. Такая шикарная двуспальная кровать с множеством отсеков избавит от необходимости ставить в спальне тумбу или комод, а значит, поможет освободить пространство.

Кровать-подиум

Оригинальный вариант оформления двуспальной кровати — вовсе не использовать какой-либо каркас, а соорудить под матрас подиум.

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Фото № 7: Двуспальные кровати в интерьере спальни — какими они бываютФото: aviarydecor.com

Внутри подиума также можно обустроить ящики и отсеки для хранения. Такая конструкция сделает интерьер спальни более оригинальным и поможет зонировать спальную зону в студии.

Нестандартные двуспальные кровати в интерьере спальни

Существуют и более интересные двуспальные кровати — с необычным и неожиданным дизайном. Например, кровати круглой формы или подвесные кровати на стену — они лишены ножек и будто парят в воздухе. 


reins.com.ua
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aviarydecor.com
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masinealati.rs
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Важно помнить, что все нестандартные кровати, как правило, требуют много свободного места в спальне. А в малогабаритных комнатах они могут занять чрезмерное пространство, что отрицательно скажется на просторности и функциональности комнаты.

#Спальня#идеи для дома#Мебель
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