Римские шторы на окнах: красивые интерьеры

Хотите украсить свою квартиру или дом? Показываем стильные интерьеры с римскими шторами для вдохновения.

Римские шторы универсальны и практичны. Они не занимают много места, удобны в обращении и подбираются под любой размер окон. Подобрать римские шторы к любому интерьеру несложно — их можно сделать на заказ в любой цветовой гамме и с любым рисунком. Главное — гармонично вписать их в стилистику комнаты. Для примера — двадцать красивых интерьеров с римскими шторами, которые идеально дополняют и украшают облик жилища.

В гостиной

Для органичного включения римских штор в интерьер можно оформить их в одном цвете с мебелью. На фото ниже серые шторы красиво гармонируют с классическими серыми креслами и текстильными подушками. И в целом отлично вписываются в спокойную палитру комнаты.

Фото ReRooms

Римские шторы в нескольких разных цветах помогут разнообразить палитру комнаты и включить в нее новые тона. Если выбрать шторы с разноцветными вертикальными полосками, как на фотографии, они еще и визуально поднимут потолок. А горизонтальные — раздвинут стены.

На римских шторах можно использовать разнообразные геометрические узоры — это поможет акцентировать на них внимание и украсит стены. А если такими же узорами будут оформлены и некоторые предметы в гостиной — декор или подушки, интерьер станет более целостным.

Растительные или анималистичные узоры сделают из римских штор яркое украшение гостиной. Палитру рисунков лучше подбирать под основные цвета комнаты и повторять их в украшениях и текстиле. В классическом интерьере такие римские шторы можно дополнить полноразмерными портьерами по бокам.

Помочь римские шторы могут и в зонировании гостиной. Для этого на окнах разных зон размещайте полотна с различным рисунком — например с полосами разной ширины. Но цветовая палитра при этом должна совпадать, чтобы не создавать диссонанса.

Для дополнительного декорирования можно повесить римские шторы с украшениями: например с большими бантами в нижней части. Такое решение подойдет и для классического, и для современного интерьера. Просто для последнего выбирайте яркий и контрастный цвет.

Фото ReRooms

В спальне

Спальня традиционно меньше по размеру, чем гостиная, поэтому там римские шторы станут практичным и удобным вариантом: они совершенно не занимают пространство, в отличие от громоздких полноразмерных портьер.

Фото ReRooms

Для яркого и заметного цветового сочетания со шторами используйте кровать — центральную деталь спальни. Можно взять один и тот же тон для римских штор и изголовья кровати. Например классический темно-коричневый.

Отличная идея для спальни — использовать специфические римские шторы на подвесках, которые оставляют верхнюю часть окна открытой. Это позволит чаще держать закрытой нижнюю часть окон и при этом не ограничивать доступ естественному свету.

Для спальни в средиземноморском стиле или другом этническом настроении подойдут оригинальные бамбуковые шторы. Они тоже имеют конструкцию римских, но выглядят более экзотично.

Узорчатые римские шторы лучше комбинировать с остальным оформлением спальни. Например с большим ковром на полу, как на фото ниже.

Для создания контрастного дизайна повесьте белые римские шторы на фоне темной стены — черного или темно-синего оттенка. В спальне лучше не использовать пеструю палитру, чтобы сохранить спокойную обстановку.

Если хотите создать максимально светлый интерьер, вешайте светлые римские шторы на однотонном фоне. Так спальня станет визуально больше, а шторы на окнах сольются с общим дизайном комнаты.

Фото ReRooms

На кухне

Чтобы для комфорта и удобства сохранить на кухне больше света, повесьте на окна прозрачные римские шторы. Особенно если вы живете на верхнем этаже, а за стеклами расположен балкон и шторам нечего скрывать. Прозрачная материя не затемняет комнату и делает ее облик легче, воздушнее, просторнее.

Фото ReRooms

Чтобы сделать прозрачные римские шторы более декоративными, можно подобрать модели с различными узорами. Для классической деревянной кухни подойдут цветочные мотивы, для современной — геометрические и абстрактные узоры.

Оригинальная идея — разместить римские шторы на разных уровнях. Например, окно над раковиной оставить открытым только сверху, а остальные шторы повесить как обычно. Такое решение выглядит свежо, эстетично и преображает традиционный интерьер.

Традиционно принято вешать узорчатые шторы на фоне однотонных стен. Но можно поступить и наоборот! Римские шторы без рисунков будут контрастно выделяться рядом с орнаментной плиткой или обоями.

В белой минималистичной кухне будут отлично смотреться черные римские шторы. Они создадут необходимый для стиля контраст и помогут расставить акценты.

Если хочется ярких красок, вместо черных римских штор можно использовать на светлом фоне более контрастные. Например насыщенного красного цвета. Но при этом лучше разместить на кухне хотя бы один яркий предмет мебели, чтобы контраст был не таким резким.