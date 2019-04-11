Космический интерьер детской: 20 примеров для вдохновения

Космос вызывает интерес у ребенка и будоражит его воображение. Чтобы поддержать влечение малыша к этой теме, можно создать в детской комнате соответствующий интерьер. Показываем самые крутые примеры.
Почему дети так любят космос? Это самое загадочное пространство во всей нашей жизни, а любознательного ребенка всегда интересует все неизвестное и неизведанное, где можно почерпнуть новые знания и пофантазировать самому. И благодаря этим самым фантазиям космические просторы становятся для малыша главным местом приключений: он читает фантастические книжки, смотрит фильмы, придумывает собственные игры.
Поэтому ребенку, который обожает космос и все, что с ним связано, будет приятно оказаться в центре звездного неба или межгалактического корабля — именно в такой стилистике можно оформить детскую комнату.
Сегодня мы покажем 20 крутых космических интерьеров для детской, среди которых вы точно найдете что-то для своего дома.
Галактические фотообои
Самый выразительный способ создать космический интерьер в детской комнате — использовать характерные фотообои с большим рисунком на всю стену. На них могут быть изображены планеты и различные галактики, космические корабли и космонавты, инопланетяне и фантастические существа.
Такие фотообои самодостаточны и смогут выразить космическую тематику, в остальном пространстве комнаты можно сделать нейтральное оформление, подобрав подходящие по палитре цвета. Но если хотите сделать дизайн еще выразительнее, используйте предметы декора: занавески или постельное белье со звездами.
Футуристичная мебель
В компанию к фотообоям и изображениям можно добавить современную мебель необычных форм, чтобы создать имитацию космического корабля. Подойдут кресла в форме яйца, плавных очертаний стулья без подлокотников, встроенная в стены и мебель подсветка — и все это в ярких и насыщенных цветах.
Будет к месту также функциональная мебель: раскладная кровать, которая прячется в стену, или трансформируемые системы хранения. Они создадут ультрасовременную обстановку, а для ребенка сыграют роль новейших инопланетных технологий.
Космический декор
Нельзя забывать и про характерные украшения для космической детской. Используйте декоративные планеты, подвешенные к потолку, шторы и постельное белье с ракетами и звездами, различные фигурки и статуэтки в виде роботов или инопланетян.
А если в комнате планируется перегородка, оформите и ее в космической стилистике. Отлично будет смотреться разграничительная стенка в виде ракет с круглыми иллюминаторами-окошками.
Дизайн по фильмам
Не хотите создавать в интерьере что-то новое и индивидуальное? Возьмите за основу традиционный фантастический сюжет, связанный с космосом. Один из самых популярных вариантов — вселенная «Звездных войн». Наполните детскую фирменными игрушками, а также соответствующими фотообоями и плакатами. Можно пойти еще дальше — и поставить мебель в виде узнаваемых космических кораблей из фильмов.
Для самых маленьких
Здесь пригодятся максимально яркие цвета: красный, оранжевый, синий, желтый и им подобные. Они будут будоражить фантазию малыша и положительно повлияют на его настроение. Космический декор лучше использовать текстильный и мягкий. Не помешают красивые рисунки на стенах и ночники со звездными узорами.
Космический интерьер для комнаты младенца лучше сделать спокойным и менее пестрым. Это полезно для психического состояния малыша. Используйте два-три цвета, которые органично сочетаются между собой, например синий и белый. А в качестве украшений подойдут картины и подвесные планеты — декоративные или в виде модуля над кроваткой.
Стильный интерьер для подростка
В этом случае оформляйте комнату в более строгом, «взрослом» стиле. Лучше отказаться от слишком яркой палитры, использовать больше черного и белого, а также стильную деревянную мебель. Она сделает интерьер нейтральным и серьезным.
Помимо классического декора — фотообоев, модерновой мебели, плакатов — поставьте в такую детскую функциональные предметы. Отличным вариантом станут телескопы и современные компьютеры.
Помещение* – 14 990 руб.
Квартира-студия – 19 990 руб.
1-к квартира – 29 990 руб.
2-к квартира – 39 990 руб.
3-к квартира – 49 990 руб.
Дом/таунхаус – 59 990 руб./этаж
* — чертежи не входят в дизайн помещения
01. Планировка объекта
02. Коллажи
03. 3D визуализация
04. 3D тур по квартире
01. Обмерный план помещений
02. План монтажа перегородок
03. План разметки электрики
04. План расстановки сантехники
05. Развертки стен и пола
01. Перечень работ по ремонту
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04. Ведомость сантехники