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Космический интерьер детской: 20 примеров для вдохновения


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Космос вызывает интерес у ребенка и будоражит его воображение. Чтобы поддержать влечение малыша к этой теме, можно создать в детской комнате соответствующий интерьер. Показываем самые крутые примеры.

Почему дети так любят космос? Это самое загадочное пространство во всей нашей жизни, а любознательного ребенка всегда интересует все неизвестное и неизведанное, где можно почерпнуть новые знания и пофантазировать самому. И благодаря этим самым фантазиям космические просторы становятся для малыша главным местом приключений: он читает фантастические книжки, смотрит фильмы, придумывает собственные игры. 

Поэтому ребенку, который обожает космос и все, что с ним связано, будет приятно оказаться в центре звездного неба или межгалактического корабля — именно в такой стилистике можно оформить детскую комнату. 

Сегодня мы покажем 20 крутых космических интерьеров для детской, среди которых вы точно найдете что-то для своего дома. 

Галактические фотообои

Самый выразительный способ создать космический интерьер в детской комнате — использовать характерные фотообои с большим рисунком на всю стену. На них могут быть изображены планеты и различные галактики, космические корабли и космонавты, инопланетяне и фантастические существа. 

Такие фотообои самодостаточны и смогут выразить космическую тематику, в остальном пространстве комнаты можно сделать нейтральное оформление, подобрав подходящие по палитре цвета. Но если хотите сделать дизайн еще выразительнее, используйте предметы декора: занавески или постельное белье со звездами.


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Футуристичная мебель

В компанию к фотообоям и изображениям можно добавить современную мебель необычных форм, чтобы создать имитацию космического корабля. Подойдут кресла в форме яйца, плавных очертаний стулья без подлокотников, встроенная в стены и мебель подсветка — и все это в ярких и насыщенных цветах.

Будет к месту также функциональная мебель: раскладная кровать, которая прячется в стену, или трансформируемые системы хранения. Они создадут ультрасовременную обстановку, а для ребенка сыграют роль новейших инопланетных технологий. 


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Космический декор

Нельзя забывать и про характерные украшения для космической детской. Используйте декоративные планеты, подвешенные к потолку, шторы и постельное белье с ракетами и звездами, различные фигурки и статуэтки в виде роботов или инопланетян. 

А если в комнате планируется перегородка, оформите и ее в космической стилистике. Отлично будет смотреться разграничительная стенка в виде ракет с круглыми иллюминаторами-окошками.


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Дизайн по фильмам

Не хотите создавать в интерьере что-то новое и индивидуальное? Возьмите за основу традиционный фантастический сюжет, связанный с космосом. Один из самых популярных вариантов — вселенная «Звездных войн». Наполните детскую фирменными игрушками, а также соответствующими фотообоями и плакатами. Можно пойти еще дальше — и поставить мебель в виде узнаваемых космических кораблей из фильмов.


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Для самых маленьких

Здесь пригодятся максимально яркие цвета: красный, оранжевый, синий, желтый и им подобные. Они будут будоражить фантазию малыша и положительно повлияют на его настроение. Космический декор лучше использовать текстильный и мягкий. Не помешают красивые рисунки на стенах и ночники со звездными узорами.

Космический интерьер для комнаты младенца лучше сделать спокойным и менее пестрым. Это полезно для психического состояния малыша. Используйте два-три цвета, которые органично сочетаются между собой, например синий и белый. А в качестве украшений подойдут картины и подвесные планеты — декоративные или в виде модуля над кроваткой.


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Стильный интерьер для подростка

В этом случае оформляйте комнату в более строгом, «взрослом» стиле. Лучше отказаться от слишком яркой палитры, использовать больше черного и белого, а также стильную деревянную мебель. Она сделает интерьер нейтральным и серьезным. 

Помимо классического декора — фотообоев, модерновой мебели, плакатов — поставьте в такую детскую функциональные предметы. Отличным вариантом станут телескопы и современные компьютеры. 


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#космический интерьер#космос#детская комната
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